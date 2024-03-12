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Новости Помощь Украине
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Шольц еще раз заявил, что не согласится передать Taurus Украине: Моя задача - не создавать никаких обманчивых ожиданий

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил, что передача Украине Taurus "не оправдана".

Об этом он сказал во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно одной системы вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие германских военных не оправдано, даже из-за пределов Украины", - заявил канцлер.

Он отметил, что его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет "не оправдано".

"Это моя задача как канцлера, как главы правительства, высказываться точно и не создавать никаких обманчивых ожиданий. И мои ответы, соответственно, четкие", - сказал Шольц.

По его словам, Германия, безусловно, является страной, наиболее поддерживающей Украину - финансово, а также поставками оружия.

"В общей сложности предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку - боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов", - заявил канцлер.

Он назвал эту помощь высокоэффективной, надежной и постоянной, которую Украина очень ценит.

Показательно, что Шольц очень редко упоминает название ракеты – Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.

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Автор: 

ракеты (3596) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+12
ліверний поц
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12.03.2024 02:00
+8
Ну он в любой момент может сказать "мы, как и обещали, не передавали никаких ракет, а те обломки, что вы нашли, можно купить в любом киоске сувениров"
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12.03.2024 02:04
+8
Хто-хто а німці таки знають шо таке фашизм. Тепер це зветься рашизм.

У Московії все крадене. Навіть фашизм тупо вкрала у Ґітлера.
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12.03.2024 02:41
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ліверний поц
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12.03.2024 02:00 Ответить
Ну он в любой момент может сказать "мы, как и обещали, не передавали никаких ракет, а те обломки, что вы нашли, можно купить в любом киоске сувениров"
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12.03.2024 02:04 Ответить
ти справді вважаєш, що таке ймовірно? вже немає жодного логічного пояснення поведінці шольца і я думає, що шанси на втілення твого сценарію трохи менші за нуль.
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12.03.2024 10:38 Ответить
Слова це таке, а реалії можуть бути іншими.
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12.03.2024 02:33 Ответить
От власне. 😊 Він же не вказав систему озброєння. Можливо то лазер, або Зірка смерті.
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12.03.2024 06:04 Ответить
Хто-хто а німці таки знають шо таке фашизм. Тепер це зветься рашизм.

У Московії все крадене. Навіть фашизм тупо вкрала у Ґітлера.
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12.03.2024 02:41 Ответить
от це якраз потрібно і довести цьому поцу.
Але нема вчителів, які би йому втовкмачили цю теорему.
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12.03.2024 02:45 Ответить
Аксіому
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12.03.2024 11:08 Ответить
Уточнення: фашистом був союзник Гітлера італієць Беніто Муссоліні, а Гітлер був німецьким націонал-соціалістом (нацистом). Оскільки срср був соціалістичним союзом то щоб не «дискредитувати» слово соціалізм радянська пропаганда вигадала кліше німецько-фашистські а не націонал-соціалістичні загарбники, яке увійшло в масову пропаганду та у всі радянські підручники історії..
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12.03.2024 07:50 Ответить
https://www.rbc.ru/politics/29/02/2024/65df9f3c9a79476c6d081142 Bild опубликовал «план нападения» России на Германию
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12.03.2024 02:48 Ответить
Завдання...
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12.03.2024 02:52 Ответить
Жаль, что Шольц не хочет понять, что расея таки нападет на Германию, если ее не остановить в Украине
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12.03.2024 02:53 Ответить
Да черта с два. Гермашка просто ляжет и расслабится.
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12.03.2024 03:09 Ответить
Зачем им это? Кацы и Боши спят и видят заморозку в войне, что бы опять начать торговать.
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12.03.2024 15:41 Ответить
Знаменита тактика перемоги без атак по противнику. Черпає досвід з 0 успішних війн подібного плану.
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12.03.2024 02:57 Ответить
фальшива гнида
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12.03.2024 03:47 Ответить
ЗСУ піднімуть настрій якщо сумно. Шинковка орків. Майстер клас від ЗСУ https://t.me/pecheri_mordora
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12.03.2024 03:47 Ответить
фото зачетное + 100. Посмотришь на ипало - вопросов нет
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12.03.2024 03:59 Ответить
Місто Орел - Приліт БПЛА по нафтобазі. Губернатор області
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12.03.2024 04:17 Ответить
И кто же дал тебе такое задание, Олаф?)
Фамилия небось на "П" начинается на "уйло" заканчивается?
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12.03.2024 04:27 Ответить
...і говоріт: "А гуй табє!" А глаза прі етом такіє добриє-добриє! (с)
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12.03.2024 04:34 Ответить
Почитайте біографію Шольца, там дуже багато цікавого. Тоді може і відпадуть деякі питання
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12.03.2024 05:08 Ответить
Шрьодер= Меркель= Шольц всі вони перелякані паРашею тому і бояться її без міри!
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12.03.2024 05:33 Ответить
Вони всі на зарплаті рашки сидять і на гачку у путина!
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12.03.2024 05:39 Ответить
Накуа ти, чорт запутінський, протягом року створював враження, що передача цих ракет таки буде, але трошки піпізже? Тепер он який рішучий. Нєт. і фсьо, я сказал, блєать!
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12.03.2024 05:39 Ответить
Справді дивно,що керівники Німеччини,Угорщини діють виключно в інтересах своїх країн...мабуть,якби Орбан сказав що підтримує війська НАТО в Україні-дупу-б вилизали,а так серед друзів тільки пришелепкуваті Байденюки і Джонсонюки
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12.03.2024 05:59 Ответить
То есть лицемерно. Ну в принципе да.

Тут же дело не в "дадим" или "не дадим", а в том что "ололо украинчики, воюйте, мы с вами", украинчики поверили что им дадут, и стали воевать. Хотя могли просто сдаться в 2022-м, сохранить свои жизни, свои города, свою экономику, и заодно пополнить армию рашки для последующего марша на Европу.

Никогда не понимал зачем обещать жениться, если заранее не планируешь.
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12.03.2024 06:16 Ответить
думаю якщо його розбудити то перше що він скаже - що не дасть таурусів
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12.03.2024 06:09 Ответить
Шольц вкотре заявив

Нє.
Шольц вкотре за...бав!
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12.03.2024 06:46 Ответить
Та здохни вже падло. Вдавившись власними обісцяними штанами.
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12.03.2024 06:52 Ответить
3,14рас кінчений.
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12.03.2024 06:59 Ответить
Був свій Порошенко, котрий робив свої ракети. Тепер зечмоні кланяйтесь чужому шольцу і просіть чужі ракети. Може дадуть. Прокляте зесміття, котре обрало нам війну і незчисленні жертви, горе й руйнацію
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12.03.2024 07:21 Ответить
ТА відчепіться ви від Шольца - він і так багато робить. Хай там краще шось друге дає якщо з ракетами у нього заїло
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12.03.2024 07:25 Ответить
После слива разговоров немецких военных надо же
Как- то отмазаться
Вот Шольц и отмазывается
Не переживайте
Все будет
Немцы начинали с касок!!!!
А сегодня они самые крупные поставщики практически всего
Просто они об этом не трындят на всех углах
И правильно делают
Немцы народ прагматичный
Сначала дело
А потом можно и потрындеть
А вы привыкли ,что наш Владимир Александрович мастер трындежа
Миллиард деревьев
Миллион дронов
И них..... я - ни того, ни другого
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12.03.2024 07:37 Ответить
Зачем ты после каждой строчки жмешь enter? На цензоре нормальный редактор текста. Или у тебя какие то проблемы с моторикой и это тупо нервный тик?
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12.03.2024 15:43 Ответить
Шольц теж не може одноосібно все вирішити.А Німеччина нам допомагає,як може.
І Шольц хоч не бреше,як поляки.Кричать про повну підримку і блокують кордони.
І не забувайте все-таки,що половина Німеччини-це колишня НДР.
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12.03.2024 07:44 Ответить
Дипломатия и существует для решения таких задач. Но где дипломатия и где зелень! На хрипатую глотку Запад не реагирует.
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12.03.2024 08:03 Ответить
Головне не зупинятись . Камінь - вода точить гер Шольц . То ж ви і не створюйте собі - оманливих ілюзій . Ви не схожий на гранітну скалу .
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12.03.2024 08:05 Ответить
Та міг би і не говорить й так усі розуміють що ти сцикло.
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12.03.2024 08:13 Ответить
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12.03.2024 08:45 Ответить
Ну все, годі вже фантазувати!
Не дасть Німеччина ці ракети і крапка!
Значить доведеться обходитись тим, що є.
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12.03.2024 08:45 Ответить
Та все дроча молятся на эти ракеты как на супер оружие.
Ракета которая понимает речь. Ей скажи "лети на мост" она и полетела.
10-20 тысяч этих ракет не будет.
А даже тысяча не изменит ситуации.
Кацапы уже тысячи выпустили. И шо?
Фау не изменили ход войны.
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12.03.2024 10:27 Ответить
У кацев таких крылаток почти нету, только калибры, но их супер мало и все таки шш, скальп и таурус это крылатки следующего поколения, малозаметные, а калибры это клоны томагавков, устаревший хлам. Считай оружие из 80 годов.

Зачем вам таурсы? Что бы сделать ударный рой по мосту более жирным. Крылатая ракета это не бэк и не авиа бомба, ее бч довольно мала, поэтому что бы разрушить быка из под крымского моста нужно единовременно хлопнуть в него более 4 ракет.
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12.03.2024 15:47 Ответить
В США є які-небудь аналоги цих Таурусів? Хто в курсі?
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12.03.2024 08:47 Ответить
Ничего подобного пока нету, только томагавки. Есть конечно с 10 вариантов следующего поколения, но это все на тестах или продаже, принятия на военный сток не было, ровно как и развертывания фабричного производства.
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12.03.2024 15:49 Ответить
https://youtu.be/OKyPnJt3QCY?si=YJ40G6Alwb0CcKAR ...

Чому Макрон мочить у сортірі мавзолєйну шушеру путлера...🇨🇵🇺🇦🔱🔱🔱
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12.03.2024 09:19 Ответить
***** запретил.
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12.03.2024 10:17 Ответить
Не переживайте пане Шольц, з цією допомогою, що ми отримуємо зараз від США від вас, скоро прийдеться висилати Арахамію на "мирні перемовини" в москву.... і коли вже війна прийде до вас у москви не буде жодних червоних ліній, яку зброю давати українцям, щоб вас убивати...
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12.03.2024 10:38 Ответить
Долго этот черт еще будет в канцлерах? Не пора ли в отставку? Хотя вон меркелиха лет 15 занимала пост..
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12.03.2024 10:47 Ответить
Чё, рибяты, удивляемся?
Мир совсем не такой, как хотелось бы?
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12.03.2024 10:54 Ответить
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12.03.2024 10:56 Ответить
 
 