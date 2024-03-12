Шольц еще раз заявил, что не согласится передать Taurus Украине: Моя задача - не создавать никаких обманчивых ожиданий
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил, что передача Украине Taurus "не оправдана".
Об этом он сказал во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно одной системы вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие германских военных не оправдано, даже из-за пределов Украины", - заявил канцлер.
Он отметил, что его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет "не оправдано".
"Это моя задача как канцлера, как главы правительства, высказываться точно и не создавать никаких обманчивых ожиданий. И мои ответы, соответственно, четкие", - сказал Шольц.
По его словам, Германия, безусловно, является страной, наиболее поддерживающей Украину - финансово, а также поставками оружия.
"В общей сложности предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку - боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов", - заявил канцлер.
Он назвал эту помощь высокоэффективной, надежной и постоянной, которую Украина очень ценит.
Показательно, что Шольц очень редко упоминает название ракеты – Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Московії все крадене. Навіть фашизм тупо вкрала у Ґітлера.
Але нема вчителів, які би йому втовкмачили цю теорему.
Фамилия небось на "П" начинается на "уйло" заканчивается?
Тут же дело не в "дадим" или "не дадим", а в том что "ололо украинчики, воюйте, мы с вами", украинчики поверили что им дадут, и стали воевать. Хотя могли просто сдаться в 2022-м, сохранить свои жизни, свои города, свою экономику, и заодно пополнить армию рашки для последующего марша на Европу.
Никогда не понимал зачем обещать жениться, если заранее не планируешь.
Нє.
Шольц вкотре за...бав!
Как- то отмазаться
Вот Шольц и отмазывается
Не переживайте
Все будет
Немцы начинали с касок!!!!
А сегодня они самые крупные поставщики практически всего
Просто они об этом не трындят на всех углах
И правильно делают
Немцы народ прагматичный
Сначала дело
А потом можно и потрындеть
А вы привыкли ,что наш Владимир Александрович мастер трындежа
Миллиард деревьев
Миллион дронов
И них..... я - ни того, ни другого
І Шольц хоч не бреше,як поляки.Кричать про повну підримку і блокують кордони.
І не забувайте все-таки,що половина Німеччини-це колишня НДР.
Не дасть Німеччина ці ракети і крапка!
Значить доведеться обходитись тим, що є.
дрочамолятся на эти ракеты как на супер оружие.
Ракета которая понимает речь. Ей скажи "лети на мост" она и полетела.
10-20 тысяч этих ракет не будет.
А даже тысяча не изменит ситуации.
Кацапы уже тысячи выпустили. И шо?
Фау не изменили ход войны.
Зачем вам таурсы? Что бы сделать ударный рой по мосту более жирным. Крылатая ракета это не бэк и не авиа бомба, ее бч довольно мала, поэтому что бы разрушить быка из под крымского моста нужно единовременно хлопнуть в него более 4 ракет.
Чому Макрон мочить у сортірі мавзолєйну шушеру путлера...🇨🇵🇺🇦🔱🔱🔱
Мир совсем не такой, как хотелось бы?