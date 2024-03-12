Шольц еще раз заявил, что не согласится передать Taurus Украине: Моя задача - не создавать никаких обманчивых ожиданий

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил, что передача Украине Taurus "не оправдана".

Об этом он сказал во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно одной системы вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие германских военных не оправдано, даже из-за пределов Украины", - заявил канцлер.

Он отметил, что его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет "не оправдано".

"Это моя задача как канцлера, как главы правительства, высказываться точно и не создавать никаких обманчивых ожиданий. И мои ответы, соответственно, четкие", - сказал Шольц.

По его словам, Германия, безусловно, является страной, наиболее поддерживающей Украину - финансово, а также поставками оружия.

"В общей сложности предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку - боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов", - заявил канцлер.

Он назвал эту помощь высокоэффективной, надежной и постоянной, которую Украина очень ценит.

Показательно, что Шольц очень редко упоминает название ракеты – Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.

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