ВМС об уничтожении командного пункта РФ на танкере: подбит танкер "Механик Погодин", который после подрыва ГЭС выбросило на Кинбурнскую косу. ФОТО

Вчера, 11 марта 2024, вследствие успешного воздушного удара Воздушными Силами ВС Украины, в районе Кинбурнской косы был уничтожен танкер под флагом РФ "Механик Погодин", который россияне использовали как пункт управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Отмечается, что танкер IMO №9598397 принадлежал российской компании VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), внесенной в список санкций.

В ВМС напомнили, что "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта. Однако после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурнской косы, временно контролируемой россиянами.

"В дальнейшем противником на упомянутом судне был развернут наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области", - пояснили в командовании.

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"Следует отметить, что судно соответствует определению военного объекта в соответствии с пунктом 40 и подпунктом с) пункта 60 Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море, а также системе наблюдения, командования и связи", – отметили в ВМС.

Следовательно, уничтожение российского танкера не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права, добавили в ведомстве.

Ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал кадры удара по вражескому пункту управления и поблагодарил воинов за успешную боевую работу.