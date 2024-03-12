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ВМС об уничтожении командного пункта РФ на танкере: подбит танкер "Механик Погодин", который после подрыва ГЭС выбросило на Кинбурнскую косу. ФОТО

Вчера, 11 марта 2024, вследствие успешного воздушного удара Воздушными Силами ВС Украины, в районе Кинбурнской косы был уничтожен танкер под флагом РФ "Механик Погодин", который россияне использовали как пункт управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Отмечается, что танкер IMO №9598397 принадлежал российской компании VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), внесенной в список санкций.

В ВМС напомнили, что "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта. Однако после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурнской косы, временно контролируемой россиянами.

"В дальнейшем противником на упомянутом судне был развернут наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области", - пояснили в командовании.

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Механик Погодин
Механик Погодин
Механик Погодин

"Следует отметить, что судно соответствует определению военного объекта в соответствии с пунктом 40 и подпунктом с) пункта 60 Руководства Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море, а также системе наблюдения, командования и связи", – отметили в ВМС.

Следовательно, уничтожение российского танкера не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права, добавили в ведомстве.

Ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал кадры удара по вражескому пункту управления и поблагодарил воинов за успешную боевую работу.

Автор: 

ВМС (1478) уничтожение (7165) танкер (149) Кинбурнская (20)


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Топ комментарии
+17
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12.03.2024 07:57
+14
мабуть вичікували ,коли туди напхається побільше маскалоти,Навряд чи там був командний пункт,Адже дуже примітна ціль. А от спостережний та ведення розвідки,цілком імовірно.
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12.03.2024 07:19
+13
Нє-Погодін нинчє в модє,
Нє-Погодін, нє-Погодін!
)))
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12.03.2024 06:49
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Нє-Погодін нинчє в модє,
Нє-Погодін, нє-Погодін!
)))
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12.03.2024 06:49 Ответить
Тобто це судно там майже рік стояло? Що кацапи вже й командний пункт зробили? Шедеврально)
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12.03.2024 07:12 Ответить
"Шедеврально" було би знищити звичайний металолом, а не дочекатися доки кацапи там зроблять командний пункт.)
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12.03.2024 08:14 Ответить
мабуть вичікували ,коли туди напхається побільше маскалоти,Навряд чи там був командний пункт,Адже дуже примітна ціль. А от спостережний та ведення розвідки,цілком імовірно.
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12.03.2024 07:19 Ответить
Мабуть, звернув увагу "Аваксів" високою электронною активністю.
Тепер він цікавий тільки піонерам.
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12.03.2024 07:36 Ответить
Якого біса ще й ****************?
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12.03.2024 07:21 Ответить
Виправдовуються,тому що це було цивільне судно../судно відповідає визначенню військового об'єкта /
Дивіться "Луізітанія"пасажирське судно ,перевозило ********** ,і яке було атаковано німецьким підводним човном U-20 .
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12.03.2024 07:45 Ответить
Здетонувало на "5".
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12.03.2024 08:02 Ответить
І що? Коли воно напхане військовими та зброєю - то вже не цивільне.
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12.03.2024 21:01 Ответить
З адвокатського офісу - видніше звісно .
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12.03.2024 07:55 Ответить
Баканов?!
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12.03.2024 08:00 Ответить
Уровень літінанта старшого ловити кожне слово гнусавого поца в слухавці.
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12.03.2024 09:46 Ответить
Ух ти..написав,як відрізав.
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12.03.2024 08:09 Ответить
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12.03.2024 07:57 Ответить
Ради своей конченой рабсии, а ну на сцену, путлеровский холоп
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12.03.2024 08:39 Ответить
У механика нет плохой погоды
Каждый взрыв, как божья благодать!
Дрон ли, РЭБ - в любое время года
Все ракеты надо принимать...
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12.03.2024 08:05 Ответить
Чим цей пункт відрізняється від стаціонарних пунктів кацапів де небудь в Мелітополі? Тим не менш вони там є.
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12.03.2024 08:12 Ответить
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12.03.2024 08:42 Ответить
То есть они использовали гражданское ссудно как военный объект? Может так же, поставить на баржу MLRS, подойти поближе к Ватасу и... 🔥
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12.03.2024 09:32 Ответить
после потери Петриотов они сейчас и не такое "поразят"!
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12.03.2024 09:48 Ответить
Нах из Украины, ******** рашистские оккупанты,пока еще живы, но уже не все далеко .Что, *********, нравится подлая развязанная война?
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12.03.2024 10:06 Ответить
одна сраная пусковая установка (из восьми в комплекте) ты называешь "потери Петриотов"?
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12.03.2024 11:50 Ответить
"... я ж говорил надо было назвать либо быстрый, либо рышытельный .."" (-с) ))))
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12.03.2024 10:28 Ответить
Який приємний день сьогодні! Стільки гарних новин!!))
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12.03.2024 10:31 Ответить
Що за брєд, який там може бути "командний пункт"?! Краще б по зал. вузлу Джанкоя в.башили.
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12.03.2024 11:18 Ответить
Нууу... У анті-колорадоса кажуть що "... там было еще достаточно много народу и в том числе, как пишут - командующий ВДВ Теплинский, который командует войсками на этом направлении".

Якщо так, то це мабуть навіть цінніше, ніж Джанкой!
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12.03.2024 12:32 Ответить
Покинутий російський корабель-привид Механік Погодін у ХЕРСОНІ https://youtu.be/nkUwdF5GIf0?t=4 Як би там не було, зона лівого берега це низина. Правий берег високий. Висота корабля +16м та плюс стільки ж вишка (вона складається для проходу під мостами). Де ще знайти на косі таке місце? Від місця прибитого корабля до правого берега 3-4 км. В кінбкрська мабуть проглядаеться аж до Очакова. Корабель фактично не потопляємий бо викинутий на берег , умови на ньому комфортні. Не використати його для пункту тех спостереження - треба вже зовсім бути тупим. Скоріш за все продовжать.
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12.03.2024 13:30 Ответить
Непогода, она такая 😁
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12.03.2024 14:19 Ответить
 
 