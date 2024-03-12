РФ почти точно не хочет войны с НАТО и ограничится "асимметричной деятельностью", - разведка США

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что расчет для победы в этой войне работает и западная, в том числе помощь США для Украины, ограничена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованной докладе разведывательного сообщества США.

Как отмечается, развязавшаяся против Украины война обернулась для России большими проблемами, но до сих пор остается устойчивым и состоятельным соперником, пытается смягчить последствия санкций для своей экономики и усиливает связи с ключевыми противниками США и Запада в целом – Китаем, Ираном и КНДР, что является большим вызовом для Запада.

Разведка США считает, что РФ почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричной деятельностью", по ее расчетам, не будет преступать этот предел.

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"Президент Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что расчет для победы в этой войне работает и западная, в том числе американская помощь для Украины ограничена, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", - говорится. в документе.

Разведка отмечает, что тесное экономическое сотрудничество с Пекином обеспечивает России большой рынок для сбыта энергетических и других ресурсов, большую защиту от будущих санкций и сильного партнера по противостоянию США.

России удалось переориентировать большую долю морского экспорта нефти, и с большой вероятностью большая ее часть продается по ценам выше, чем "потолок цен, установленный G7, благодаря сотрудничеству с незападными партнерами и тому, что цены в прошлом году выросли, говорится в докладе.

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Разведка считает, что Москва будет продолжать использовать "все имеющиеся ресурсы государственной" власти для продвижения своих интересов и попытаться подорвать влияние США и их союзников, хотя оторванность от западных рынков и технологий и бегство "человеческого капитала" станут вызовом для нее.

"Это может варьироваться от использования энергии для принуждения к сотрудничеству и ослаблению единства Запада в отношении Украины к запугиванию в военно-безопасной сфере, злонамеренного влияния, киберопераций, шпионажа и различных уловок", - добавляет в докладе разведывательное сообщество США.