РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11886 посетителей онлайн
Новости
4 265 38

РФ почти точно не хочет войны с НАТО и ограничится "асимметричной деятельностью", - разведка США

президент,рф,володимир,путін

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что расчет для победы в этой войне работает и западная, в том числе помощь США для Украины, ограничена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованной докладе разведывательного сообщества США.

Как отмечается, развязавшаяся против Украины война обернулась для России большими проблемами, но до сих пор остается устойчивым и состоятельным соперником, пытается смягчить последствия санкций для своей экономики и усиливает связи с ключевыми противниками США и Запада в целом – Китаем, Ираном и КНДР, что является большим вызовом для Запада.

Разведка США считает, что РФ почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричной деятельностью", по ее расчетам, не будет преступать этот предел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ: Войска НАТО в Украине будут заниматься "дружеской оккупацией" ее тылов

"Президент Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что расчет для победы в этой войне работает и западная, в том числе американская помощь для Украины ограничена, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", - говорится. в документе.

Разведка отмечает, что тесное экономическое сотрудничество с Пекином обеспечивает России большой рынок для сбыта энергетических и других ресурсов, большую защиту от будущих санкций и сильного партнера по противостоянию США.

России удалось переориентировать большую долю морского экспорта нефти, и с большой вероятностью большая ее часть продается по ценам выше, чем "потолок цен, установленный G7, благодаря сотрудничеству с незападными партнерами и тому, что цены в прошлом году выросли, говорится в докладе.

Читайте также: Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения с привлечением флота и авиации

Разведка считает, что Москва будет продолжать использовать "все имеющиеся ресурсы государственной" власти для продвижения своих интересов и попытаться подорвать влияние США и их союзников, хотя оторванность от западных рынков и технологий и бегство "человеческого капитала" станут вызовом для нее.

"Это может варьироваться от использования энергии для принуждения к сотрудничеству и ослаблению единства Запада в отношении Украины к запугиванию в военно-безопасной сфере, злонамеренного влияния, киберопераций, шпионажа и различных уловок", - добавляет в докладе разведывательное сообщество США.

Автор: 

НАТО (10048) россия (96038) США (27055) внешняя разведка (384)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
12.03.2024 08:21
+6
А что ж ти мне 3.14здєла всьо время - ми воюєм с НАТА , ми воюєм с НАТА . !! Опять наврала ?
..
показать весь комментарий
12.03.2024 08:27
+6
Эти разведчики напоминают горе-шахматиста, который думает, что если повторять ходы противника, то будет ничья.....
Фиг угадали - будет проигрыш!
показать весь комментарий
12.03.2024 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Майже точно» припущення на припущенні ….
показать весь комментарий
12.03.2024 08:18 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2024 08:22 Ответить
Risk analysis, киця, risk analysis.
показать весь комментарий
12.03.2024 08:36 Ответить
Розвідувальна спільнота США. Що це?!
показать весь комментарий
12.03.2024 08:19 Ответить
"...Розвідувальна спільнота Сполучених Штатів (англ. United States Intelligence Community, IC) - збірний термін для позначення 17 окремих урядових установ США, перед якими стоїть завдання збору інформації та ведення розвідувальної діяльності на користь США."
показать весь комментарий
12.03.2024 08:24 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2024 08:21 Ответить
Хоче не хоче -- візьміть Украіну в НАТО і схоче
показать весь комментарий
12.03.2024 08:24 Ответить
А что ж ти мне 3.14здєла всьо время - ми воюєм с НАТА , ми воюєм с НАТА . !! Опять наврала ?
..
показать весь комментарий
12.03.2024 08:27 Ответить
Кеосраньян, ты что, дебил? На лапотной расее особи мужского пола лакают все что горит с 10 лет, а к 20 годам они полные импотенты. Поєтому Маруха симонян мечтала, что украинские и НАТОвские войска войдут в в кацапию и поимеют ее во все дыры.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:07 Ответить
Эти разведчики напоминают горе-шахматиста, который думает, что если повторять ходы противника, то будет ничья.....
Фиг угадали - будет проигрыш!
показать весь комментарий
12.03.2024 08:27 Ответить
пам'ятаю як навесні 2021 року розвідка США попереджала, що росія готує повномасштабне вторгнення, показувала табори на кордоні де в квітні 2021 вже перебували 90 тис російських солдат.

не шарить та розвідка.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:23 Ответить
Так цапи нікому й не оголошують війни."Розвідувальна спільнота" оцінює і прогнозує їх зі своєї точки зору,тільки у ***** вона інша.
показать весь комментарий
12.03.2024 08:30 Ответить
Всім плювати на оголошення-неоголошення, оцінюють і прогнозують ризик розвʼязання війни, а не оголошення
показать весь комментарий
12.03.2024 08:34 Ответить
А знищення керівництва Польщі, то що?Поплювали і все?Чи оці фермериорбанифіци це підготовка,розвідка боєм,атака чи що?Чи послідовність та порядок дій останніх їх неоголошених воєн-захоплень була іншою?А беззбройний захват Білорусі нікому не приклад? ..Навчились плюватись.
показать весь комментарий
12.03.2024 10:53 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2024 08:30 Ответить
Правильно.І ви на основі цих припущень вирішили дати нам не обіцяні 45 літаків навесні,а тільки 6 літом(чи восени,чи зимою,і може,не 6,а три)
показать весь комментарий
12.03.2024 08:32 Ответить
45 літаків обіцяли Нідерланди до кінця 2025 року, а не "навесні".
показать весь комментарий
12.03.2024 08:37 Ответить
Короче БайдЄн протрусив своєю старою мошонкою в Афгані трусе тепер в Україні та Ізраїлю...
показать весь комментарий
12.03.2024 09:48 Ответить
нагадай мені скільки зброї Україна виготовила за 10 років війни. Якщо "БайдЄн" такий немощний - то наш оборонпром мабуть шурує на всю потужність останню декаду?
показать весь комментарий
12.03.2024 11:24 Ответить
Це їм путін пообіцяв
показать весь комментарий
12.03.2024 08:32 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2024 08:35 Ответить
ну так русня ж захопила Авдіївку і зараз штурмує "якісь" села, а не оточує чергове велике місто, за яке треба обтікать в телемарафоні. Якщо дійдуть до Краматорська - то тоді Зе і скаже "ситуація набагато гірша".
показать весь комментарий
12.03.2024 11:26 Ответить
Яка там війна з НАТО, орки обісралися в Україні.
показать весь комментарий
12.03.2024 08:36 Ответить
блазню, ти ще прокукурікай, як там в світовому масштабі, і шо ти, на белом верблюді в шашкой наголо, під мудрим керівництвом начальника твоеї ж...ОПи всіх победіте.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:14 Ответить
Як завжди в американській розвідці - невірно прогнозовані наслідки тих чи інших дій.
показать весь комментарий
12.03.2024 08:38 Ответить
розвідка не займається прогнозами наслідків дій, розвідка займається самими діями.
показать весь комментарий
12.03.2024 09:40 Ответить
На Заході страусів а також любителів шашликів теж хватає
показать весь комментарий
12.03.2024 08:44 Ответить
В ИНИОН переконані, що повернення травмованих чоловіків після так званої СВО, збільшення пенсійного віку, низькі темпи зростання зарплат і пенсій збуджуватимуть суспільство у РФ. Аби цього не допустити, потрібно продовжити сіяти хаос за межами держави, тим самим зміщуючи фокус громадян із внутрішніх проблем на зовнішні подразники.

"Фактично, це завуальоване визнання неминучості нової світової війни й розширення експансії Росії в країни Балтії та Польщу. Характерно, що нещодавня стаття німецького видання Bild вже описує сценарій нападу Росії на країни Балтії", - резюмували розслідувачі.
показать весь комментарий
12.03.2024 08:45 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2024 09:34 Ответить
Передайте американській розвідці, що вплив США рівень 0. І це ще добрий результат, він може бути зовсім від'ємним.
Хусіти вже демонструють хто є хто, а ще є Іран та КНДР.
показать весь комментарий
12.03.2024 09:39 Ответить
"хусіти демонструють хто є хто" 🤡
показать весь комментарий
12.03.2024 09:41 Ответить
запам`ятайте, можливо ЦЯ ДОГМА врятує комусь життя в майбутньому:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
12.03.2024 09:48 Ответить
Разведка США лохи как и беспомощное ФБР. Зажрались и разучились работать. В США бардак.
показать весь комментарий
12.03.2024 10:24 Ответить
Почти точно, наверное, может быть не хочет или не сильно хочет.. Одно слово - разведка!
показать весь комментарий
12.03.2024 12:29 Ответить
Зливають, курви під свій ітерес
показать весь комментарий
12.03.2024 12:49 Ответить
А, забув, а зелені шльондри на підхваті
показать весь комментарий
12.03.2024 12:50 Ответить
 
 