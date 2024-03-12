Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области, российские телеграмм-каналы пишут о боях (обновлено). ВИДЕО
Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области в рамках совместной операции.
Об этом сообщил в фейсбуке бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, информирует Цензор.НЕТ.
"Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем сил освобождения, – пишет он. – Сейчас в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой".
Эту информацию подтверждают и российские телеграммы-каналы. На границе подмечено несколько вооруженных групп на пикапах, также на подходе к границе обнаружили танки. Идет бой.
"Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу", - пишет в телеграм-канале Легион "Свобода России".
Также бойцы Легиона "Свобода России" заявили с российско-украинской границы, что идут освобождать Россию от Путина.
"Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не удастся. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы приступили к выполнению обещания. Идут ожесточенные бои на территории", - в свою очередь заявили в "Сибирском батальоне".
Бойцы "Легиона Свободы" опубликовали видеозапись уничтожения вражеского БТР.
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Єта те до чого вам прийдеться звикати
нужно было дождаться F-16.
Любая нештатная ситуация
Любой ,даже маленький хаос на России сегодня
Бьет по путину
Знаете - как говорят врачи
Самое страшное- это мелкие стрессы
Но часто
Можно делать россиянцам мелкие частые стрессы
Это не так трудно, как освободить Крым
Но очень действенно
Это покажут все телеканалы мира
Это для россии облом
Это как если бы Мексика каталась по территории Штатов на танках
Бацька же за 30 лет навострил такую силовую машину, ненавидящую народ (плюс смертная казнь!), что у белорусов почти не было шансов. "Почти", потому что был один очень короткий момент, буквально несколько часов, когда пюрер растерялся и испугался, а толпа подошла к тюрьме и могла её взять. Но... Промедление, цветочки, носочки, "не хотим Майдана", "мы дружим с россией"... Пюрер оговтался, заручился поддержкой ***** (уже пуганного Майданом и готового на всё , чтобы тот не повторился у других соседей) и натравил своих псов на белых и пушистых протестующих. И случилось, что случилось.
И Европа со Штатами тут ни при чём. Сами, всё сами!
аби інформаційний привід був
роблять з людей наркоманів, залежних від нових емоцій
"тихо прийшли -> відпрацювали -> тихо пішли" - більш ефективна схема, і в першу чергу - зберігає особовий склад
людей своїх все ж таки поклали тоді трішки, нажаль, і це теж треба враховувати
А реально надежда только на Господа Бога