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Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области, российские телеграмм-каналы пишут о боях (обновлено). ВИДЕО

Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области в рамках совместной операции.

Об этом сообщил в фейсбуке бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем сил освобождения, – пишет он. – Сейчас в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой".

Эту информацию подтверждают и российские телеграммы-каналы. На границе подмечено несколько вооруженных групп на пикапах, также на подходе к границе обнаружили танки. Идет бой.

Читайте: Группы Легиона "Свобода России" сейчас работают на территории Белгородской области РФ, бой продолжается

"Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу", - пишет в телеграм-канале Легион "Свобода России".

Также бойцы Легиона "Свобода России" заявили с российско-украинской границы, что идут освобождать Россию от Путина.

"Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не удастся. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы приступили к выполнению обещания. Идут ожесточенные бои на территории", - в свою очередь заявили в "Сибирском батальоне".

Бойцы "Легиона Свободы" опубликовали видеозапись уничтожения вражеского БТР.

Также смотрите: Жительница Белгородщины рассматривает в окно движение неизвестного подразделения под флагом похожим на флаг ЕС: "Бл#дь! Танки едут!". ВИДЕО

Автор: 

Белгород (457) РДК (60) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+38
це теж важливо
це ***** як прутнем по губах водити
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12.03.2024 08:29
+37
Навряд чи буде більше, але понервувати рашку теж непогано.
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12.03.2024 08:29
+30
Коли Пригожин влаштував реальний бунт тоді й треба було масовано заходити. А тепер для пропаганди хіба що згодиться, адже будь який бій з ворогом це не капітуляція.
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12.03.2024 08:31
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Подивимось через 48 годин. Минулий похід на Грайворон теж починався пафосно, а закінчився повним відновленням контролю над кордоном з боку зс рф.
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12.03.2024 09:21 Ответить
Да ясн хрен что ето ненадолго. Да и нету смысла долго удерживать какие то росийские деревни ценой больших потерь. Зато как ***** по губам х***ем помазали перед *выборами*
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12.03.2024 09:25 Ответить
"Єта...., єта чо такоє?.."
Єта те до чого вам прийдеться звикати
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12.03.2024 09:17 Ответить
Здавайтеся кацапи. Що вам захищати? Оті злидні що з вікна видько чи дорогу на цвинтарь?
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12.03.2024 12:29 Ответить
для успешного наступления нужна авиация. чтобы хотя бы Белгород освободить (как Авдиевку).
нужно было дождаться F-16.
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12.03.2024 09:25 Ответить
Можливо, вони вже є 😠
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12.03.2024 10:59 Ответить
Это классно
Любая нештатная ситуация
Любой ,даже маленький хаос на России сегодня
Бьет по путину
Знаете - как говорят врачи
Самое страшное- это мелкие стрессы
Но часто
Можно делать россиянцам мелкие частые стрессы
Это не так трудно, как освободить Крым
Но очень действенно
Это покажут все телеканалы мира
Это для россии облом
Это как если бы Мексика каталась по территории Штатов на танках
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12.03.2024 09:26 Ответить
Конечно больше бы пользы было если бы все ети росийские добробаты и полк Калиновского Беларашку отбили у Бульбофюрера. А там глядишь беларусы присоединились бы к освободителям. И ***** лишился бы единственного реального союзника с помощью которого он терроризирует Запад.
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12.03.2024 09:29 Ответить
Пізно, ніколи захід не дозволить лізти на країну з ядерною зброєю.
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12.03.2024 12:44 Ответить
там занадто ватне населення..,у них був шанс зкинути бульбофюрера але в тій спосіб, що продемонстрували вони навіть голову колгоспа не виженуть..Але все ж таки варто боротися, як казав Т.Г.Шевченко -борітеся - поборете вам бог помагає за вас правда..
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12.03.2024 12:49 Ответить
Беларусов просто Европа кинула. Вместо поддержать беларусов они призывали к мирному решению и переговорам. Если бы Европа не поддержала наш Евромайдан у нас бы получился такой же пшик как у беларусов
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12.03.2024 13:11 Ответить
У белосусов конечно пшик, но и могилки не копают. У каждого свой выбор.
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12.03.2024 13:42 Ответить
Нам повезло, что янык был у власти мало времени и не успел заточить силовиков под себя. Менты и армия были не слишком против народа, а ***** было не до того - у него в это время ещё была олимпиада. А пока тот раздуплился, ссыкун янек сбежал.
Бацька же за 30 лет навострил такую силовую машину, ненавидящую народ (плюс смертная казнь!), что у белорусов почти не было шансов. "Почти", потому что был один очень короткий момент, буквально несколько часов, когда пюрер растерялся и испугался, а толпа подошла к тюрьме и могла её взять. Но... Промедление, цветочки, носочки, "не хотим Майдана", "мы дружим с россией"... Пюрер оговтался, заручился поддержкой ***** (уже пуганного Майданом и готового на всё , чтобы тот не повторился у других соседей) и натравил своих псов на белых и пушистых протестующих. И случилось, что случилось.
И Европа со Штатами тут ни при чём. Сами, всё сами!
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12.03.2024 19:36 Ответить
Молодці хлопці з легіону, Україні будь яка допомога у боротьбі з плешивим гітлером та його посіпаками у пригоді буде. Я помʼятаю як пригожин йшов на мацкву,так там всі пообсірались… ну нехай зараз хоча би пообсцикаються.
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12.03.2024 09:39 Ответить
Якось це все підозріло виглядає- перед виборами ***** вони вирішили знову зайти туди. Зараз ***** почне орати- от дивіться шо коїться, тільки я вас захищу, голосуйте за мене !
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12.03.2024 09:42 Ответить
Да забудьте про вибори,вони там відбулись тіки один раз у1991 році.
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12.03.2024 09:44 Ответить
Ще мені вкурвлює що з кожної помийки верещат що грошей нема навіть на необхідне для арміі.А хто ж тоді забезпечує зброєю,************ та іншим.Вони ж себе видають як окрему одиницю,а не як підрозділ арміі.
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12.03.2024 09:42 Ответить
Росіяни повертаються на свою рідну землю, яка більше 20 років під окупцією пуйла і його банди. А хто сильно переживає, що терористичні війська Цапії зітруть в пиляку ці легіони, то він помиляється, бо маайже вся їх боєздаьна терористична армія в Україні.
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12.03.2024 09:50 Ответить
Треба залучати до Легіону місцеве населення на звільнених від кацапів землях!
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12.03.2024 10:04 Ответить
хай би краще Придністрів'я звільнили
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12.03.2024 10:06 Ответить
Придністрів'я має "вистрілити" і кінці цього року. Після перевиборів пуйла на Цапії почнуть закручувати гайки не тільки наріду, а і видвіляти на поліцайські анклави в рази менше, от і зашевеляться поліцаї та зрадники. А ще там велика кількість ***********, які потрібні як кацапам, так і нам.
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12.03.2024 11:05 Ответить
так і я про ********** в першу чергу, і вони нам потрібні зараз, а не в кінці року
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12.03.2024 14:28 Ответить
Nu vot puskai tam i astaiutsa , ruski baranit ruskih....chto mozhet bit luche etava !
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12.03.2024 10:10 Ответить
Kakaia nahren svabodnaia "razia " ....🤣🤣🤣
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12.03.2024 10:14 Ответить
перед виборами це чудова свиня
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12.03.2024 10:28 Ответить
З Богом
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12.03.2024 11:23 Ответить
думаю и на ПРИДНЕСТРОВЬЕ пора двигаться !!! ((((
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12.03.2024 11:37 Ответить
Упс, а що трапилось? Т-64 можна купити в будь-якому воєнторзі і взагалі це раша армія їх добровільно віддала наступаючим визволителям! 😆
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12.03.2024 12:16 Ответить
Їх там вб'ють і все
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12.03.2024 12:28 Ответить
Вже двадцять разів заходили і живі якось...
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12.03.2024 12:35 Ответить
який сенс від тих заходів ?
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12.03.2024 12:37 Ответить
Риторичне питання, читайте топ коментарі...
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12.03.2024 12:41 Ответить
тобто сенсу як і у всій діяльності зеленої банди не багато
аби інформаційний привід був
роблять з людей наркоманів, залежних від нових емоцій
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12.03.2024 12:44 Ответить
Ну можна мабуть і так сказати...
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12.03.2024 16:43 Ответить
я так зрозумів цей "беспокоящий вогінь" просто піар схожий на тік-ток кадирівців..
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12.03.2024 12:43 Ответить
Розвідка боєм, деморалізація ворога, але більша за все це перевірка реації заходу та ***** це реально потужна інформаційна атака - розвіяння наративів, що на парашу не можна нападати, бо ***** ядерну зброю застосує та непереможну руzzкую армію, ось хай Шольц сьогодні розповість своїм елетам ще раз як він тауруси недає бо на рашу не можна нападати
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12.03.2024 13:47 Ответить
Ці аргументи не дуже допомагають. Адже результатів немає.
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12.03.2024 13:48 Ответить
а ви з тих хто хоче виграти війну з голой сракой за пів року?
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12.03.2024 20:13 Ответить
Я за голу сраку не голосувала.
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12.03.2024 20:29 Ответить
Це ви так виправдовуєтесь? Доречі ********* сьогодні майже один до одного сказала - 60 чоловік на двох танків це ні про що
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13.03.2024 02:33 Ответить
ну и сколько их?тысяча,несколько тысяч?против сотен тысяч орков.молодцы конечно,но не верится в их победу.
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12.03.2024 12:36 Ответить
Якісь безцільні рейди. А "сибірський батальйон" може диверсії виконати на газопроводі "сила сибіру" ? Один вдалий рейд і весь схід та приморський край без газу буде. А є ще вузькі місця на залізничних шляхопроводах, яке може зупинити єдину залізничну гілку в напрямку КНР!
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12.03.2024 12:38 Ответить
теж про це подумав

"тихо прийшли -> відпрацювали -> тихо пішли" - більш ефективна схема, і в першу чергу - зберігає особовий склад
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12.03.2024 12:45 Ответить
Є в мене враження, що поки одні голосно відволікають увагу в Білгороді і Курську, інші тихо заходять, роблять бавовну, і тихо відходять. Бо сьогодні палає на багатьох нафто- та газосховищах.
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12.03.2024 19:42 Ответить
щось з попереднього рейду не зрозуміло, яких цілей досягли, окрім короткотривалого шуму у ЗМІ

людей своїх все ж таки поклали тоді трішки, нажаль, і це теж треба враховувати
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12.03.2024 12:44 Ответить
Воот, а теперь и мобилизацию начнем проводить на территории ерефии в рдк, легион и сибирский батальон. Бессрочную, до победы.Несогласных- на копку окопов
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12.03.2024 13:26 Ответить
Люди борются за свою и нашу свободу,их численность не такая большая чтобы захватить рашу, они делают что могут ,на них кацапам нужно перекидывать подразделения которые должны были усилить Авдеевское наступление (скорей всего) а это поможет ЗСУ
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12.03.2024 19:21 Ответить
Лиха беда начало...
А реально надежда только на Господа Бога
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13.03.2024 09:45 Ответить
Чим більше людей із росії зі зброєю в руках виступить проти путінського режиму-тим краще.Інформаційний супровід також важливий,як і ведення бойових дій.
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17.03.2024 10:44 Ответить
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