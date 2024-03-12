Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области, российские телеграмм-каналы пишут о боях (обновлено). ВИДЕО

Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области в рамках совместной операции.

Об этом сообщил в фейсбуке бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем сил освобождения, – пишет он. – Сейчас в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой".

Эту информацию подтверждают и российские телеграммы-каналы. На границе подмечено несколько вооруженных групп на пикапах, также на подходе к границе обнаружили танки. Идет бой.

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"Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу", - пишет в телеграм-канале Легион "Свобода России".

Также бойцы Легиона "Свобода России" заявили с российско-украинской границы, что идут освобождать Россию от Путина.

"Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не удастся. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы приступили к выполнению обещания. Идут ожесточенные бои на территории", - в свою очередь заявили в "Сибирском батальоне".

Бойцы "Легиона Свободы" опубликовали видеозапись уничтожения вражеского БТР.

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