Глухой угол на фронте все больше склоняет ситуацию в пользу России, - разведка США

Тупиковая ситуация на фронте сейчас помогает только российским захватчикам. Российский военно-промышленный комплекс наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой и средней деятельности, что в теории предоставит России возможность вести длительную войну высокой интенсивности.

Об этом сообщила разведка США в своем докладе об угрозах, существующих для Соединенных Штатов в 2024 году, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия уже потеряла на войне около 300 тысяч солдат, а также тысячи танков и боевых бронированных машин, но она настроена на продолжение войны против Украины.

Кроме того, оккупанты столкнулись и продолжат сталкиваться с проблемами истощения, недостатка личного состава и морального духа. Использование минных заграждений, подготовленных плотных оборонительных позиций, помогло войскам РФ сдержать наступательные действия украинской армии в прошлом году.

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"Однако эта тупиковая ситуация играет на руку военно-стратегическим преимуществам России и все больше склоняет ситуацию в пользу Москвы. Российская оборонная промышленность значительно наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой дальности, артиллерийских боеприпасов и других средств, которые позволят ей в случае необходимости вести длительную войну высокой интенсивности", - говорится в докладе разведки США.

Кроме того, с конца 2023 года Россия пытается наступать, пользуясь неопределенностью по оказанию военной помощи Украине. Во время наступления оккупанты не считаются с потерями, пытаясь захватить как можно больше территории.

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