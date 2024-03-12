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Новости Война
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Глухой угол на фронте все больше склоняет ситуацию в пользу России, - разведка США

армія,російська

Тупиковая ситуация на фронте сейчас помогает только российским захватчикам. Российский военно-промышленный комплекс наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой и средней деятельности, что в теории предоставит России возможность вести длительную войну высокой интенсивности.

Об этом сообщила разведка США в своем докладе об угрозах, существующих для Соединенных Штатов в 2024 году, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия уже потеряла на войне около 300 тысяч солдат, а также тысячи танков и боевых бронированных машин, но она настроена на продолжение войны против Украины.

Кроме того, оккупанты столкнулись и продолжат сталкиваться с проблемами истощения, недостатка личного состава и морального духа. Использование минных заграждений, подготовленных плотных оборонительных позиций, помогло войскам РФ сдержать наступательные действия украинской армии в прошлом году.

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"Однако эта тупиковая ситуация играет на руку военно-стратегическим преимуществам России и все больше склоняет ситуацию в пользу Москвы. Российская оборонная промышленность значительно наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой дальности, артиллерийских боеприпасов и других средств, которые позволят ей в случае необходимости вести длительную войну высокой интенсивности", - говорится в докладе разведки США.

Кроме того, с конца 2023 года Россия пытается наступать, пользуясь неопределенностью по оказанию военной помощи Украине. Во время наступления оккупанты не считаются с потерями, пытаясь захватить как можно больше территории.

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Автор: 

армия РФ (19578) россия (96038) внешняя разведка (384)


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Топ комментарии
+21
а Демократія обісралась по всіх пунктах,перед тоталітарними режимами.
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12.03.2024 08:46
+19
Ще розвітку потрібно підключати? Кордон з Польщею заблокований, США не виконують своїх зобов'язань, Шольц зажав тауруси, зелена влада змінила найкращих генералів, оборонні споруди не будуються.
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12.03.2024 08:41
+15
Що потрібно, щоби обвалити економічну "міць" пітьми, що живить її потуги до війни на виснаження?
Ось кілька пунктів, які реалізуються розчерками пера президента США:
1) оголосити рф державою - спонсором тероризму;
2) ввести санкції мінфіну США проти тих криптобірж, які обмінюють крипту на $ і євро (ліквідність Біткоїна на 80% - це кошти пітьми);
3) ввести санкції проти західних банків, що продовжують працювати з пітьмою, виконуючи перекази у євро і доларах у торгових операціях із Заходом (Райффайзен, ОТР тощо);
3) надати Україні ракети з радіусом дії від 300 до 2200 км для знищення всієї нафто-газової інфраструктури пітьми.
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12.03.2024 08:49
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Глухой угол на фронте все больше склоняет ситуацию в пользу России, - разведка США Источник:

,,ГЛУХОЙ УГОЛ АМЕРИКИ,, - противостояние двух партий
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12.03.2024 18:22 Ответить
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