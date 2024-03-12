Важно, чтобы дети во время войны могли развиваться и физически, и ментально, - инвестор спорткомплекса "Leoland" Свищев

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Во Львове мастеркласс в спорткомплексе "Leoland" для юных теннисистов провели известная украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с экс-тенисистом и военным НГУ Сергеем Стаховским.

Александр Свищев, Элина Свитолина и Сергей Стаховский

В мастер-классе приняли участие почти полтысячи юных спортсменов - ребята и девушки разных возрастных категорий от 6 до 16 лет.

"Мы понимали, что приезд Элины Свитолиной и Сергея Стаховского в "Leoland" вызовет ажиотаж среди юных спортсменов. Но, признаюсь, были поражены количеством желающих посетить мастер-класс: за два часа к нам обратились несколько сотен родителей, которые зарегистрировали детей на мероприятие. Во время события было очень приятно наблюдать за детьми, они радовались, что имеют возможность пообщаться с Элиной и Сергеем, взять автограф и сделать фото. У детей сияли глаза, этих искренних эмоций нам всем сейчас очень не хватает. Поэтому наш спорткомплекс с радостью готов открывать свои двери для таких хороших проектов", - рассказал инвестор спорткомплекса "Leoland" Александр Свищев.

Вскоре такие мастер-классы планируют проводить в других городах Украины.

"В Украине очень много талантливых детей. Многими из них мы уже занимаемся, но такие мастер-классы помогают открывать еще больше теннисистов, поэтому мы продолжаем их организовывать. Это требует много времени и усилий, но это самое малое, что мы можем сделать для нашей страны, для ее будущего. Сегодня здесь очень много детей, даже больше, чем мы ожидали. Это очень положительные эмоции, поэтому мы очень рады здесь быть", - подчеркнула Элина Свитолина.

Мастер-класс посетили украинские военные, которые проходят реабилитацию в центре "Unbroken". Большинство ребят впервые в жизни держали в руках ракетки, однако теннис так их увлек, что теперь они хотят продолжить свои занятия.

"Очень жаль, что мало времени. Все они хотят больше, а у нас просто нет физически такой возможности, поэтому все очень быстро идет. Но делаем для детей то, что можем", - добавляет Сергей Стаховский.

Фонд Элины Свитолиной и руководство "Leoland" обсудили будущую возможность организации подобных проектов для детей на кортах комплекса. "Мы увидели, как Элина и Сергей с любовью относятся к детям и как они сумели подарить малышам положительные эмоции. Нам важно, чтобы украинские дети во время войны имели возможность развиваться, как физически так и ментально. Поэтому, мы обсудили с Элиной Свитолиной возможность проведения летнего лагеря для детей на кортах "Leoland". Мы хотим организовать спортивный лагерь совместно с фондом Свитолиной. Сейчас могу сказать, что это событие состоится летом, вскоре проинформируем о формате и времени проведения лагеря", - отметил Александр Свищев.

В "Leoland" существует школа для самых маленьких теннисистов "LeoSport". Здесь занимаются дети большим теннисом уже с трех лет. В клубе работает семь профессиональных тренеров, которые получили хорошую базу для воспитания спортсменов, а дети имеют возможность развиваться и в будущем прославлять Украину на международной арене.

За год работы комплекса удалось провести крупные турниры по теннису, чемпионаты Украины среди детей и взрослых, которых во Львове не было уже более десяти лет.

"Leoland - это сочетание большого спорта и детских мечтаний", - резюмировал украинский бизнесмен и главный инвестор Александр Свищев.