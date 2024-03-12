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Новости Война
2 024 19

В вопросе войны в Украине Китай придерживается беспристрастной позиции и активно способствует мирным переговорам, - МИД

ван,веньбін

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя заявление Папы Франциска о "белом флаге", уклонился от ответа о том, призывает ли Китай также прекратить защищаться и начать переговоры с Россией о прекращении войны.

Об этом Ван Вэньбинь сказал во время брифинга, отвечая на вопросы журналиста агентства AFP, информирует Цензор.НЕТ.

"В вопросе Украины Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции и активно способствует мирным переговорам", - подчеркнул спикер МИД Китая.

Он напомнил, что целью Китая является содействие "поиску политического урегулирования "украинского кризиса" и подчеркнул, что Пекин поддерживает идею скорейшего проведения международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, обеспечивающей "равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов".

Также читайте: Необходимо провести международную мирную конференцию, признанную Украиной и РФ, для урегулирования войны, - глава МИД Китая Ван И

"Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и будет продолжать играть конструктивную роль в этом", - отметил китайский дипломат.

В то же время Ван Вэньбинь ничего не сказал о том, предлагала ли китайская сторона Украине прекратить вооруженное сопротивление агрессору и начать переговоры с Россией, а также не сообщил, призвал ли Пекин Москву остановить войну в Украине и обстрелы украинских городов.

Читайте: Посла Ватикана пригласили в МИД Украины из-за высказывания Папы Римского Франциска

Автор: 

Китай (3026) Папа Римский (454) переговоры (5059)


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Топ комментарии
+11
Азіатчина піднялась трохи за рахунок Заходу,наїлась нормально раз за всю історію існування,тепер починає права качати,вплив демонструвати.Нічого,і це пройде
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12.03.2024 10:47
+6
активно підтримує позицію ***** "с учетом сложившейся ситуации"
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12.03.2024 10:47
+5
Вони не хитають, вони мирно захоплюють
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12.03.2024 10:48
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Азіатчина піднялась трохи за рахунок Заходу,наїлась нормально раз за всю історію існування,тепер починає права качати,вплив демонструвати.Нічого,і це пройде
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12.03.2024 10:47 Ответить
Вони не хитають, вони мирно захоплюють
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12.03.2024 10:48 Ответить
активно підтримує позицію ***** "с учетом сложившейся ситуации"
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12.03.2024 10:47 Ответить
Неупереджені щодо агресера
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12.03.2024 12:06 Ответить
Слизькии тип цеи *********
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12.03.2024 10:48 Ответить
Зʼявилася інформація про збиття літака Су-27 над Білгородщиною.
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12.03.2024 10:49 Ответить
Одним словом - гандоны
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12.03.2024 10:51 Ответить
Китай не має позиції, піклуються про себе.
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12.03.2024 10:51 Ответить
Пики жовті думки чорні
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12.03.2024 10:52 Ответить
Мерзенні тварини
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12.03.2024 10:53 Ответить
Тому з іншими мирними диктаторами з оркостану та бармалестану збираємося на тренування, після яких мирно покидаємо ракетами в сторону не багатьох країн, як то Південна Корея, Японія, Тайвань і ще хто там трапиться на шляху
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12.03.2024 10:53 Ответить
Цікаво, вони всі за цілісність держав, але жоден з ціх пиз...нів не "сприяе активно" обом фашисти залишили чужу землю. "Это другое".
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12.03.2024 11:12 Ответить
Давно пора нашим дипломатам привселюдно тицьнути носом жовту макаку в Будапештський меморандум, до якого Китай приєднався, і нехай дивлячись на текст, який вони підписали, розкаже, який пункт його спонукає до "неупередженої" позиції.
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12.03.2024 11:14 Ответить
Кончені комуняки!
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12.03.2024 11:17 Ответить
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12.03.2024 11:25 Ответить
Взагалі кажучи, дипломати і повинен корчити з себе дурника і прикидатися шлангом, що Ван Веньбінь і робить. Всякі перемовини з рашкою мусять починатися з

Звільнення окупованих українськиї території

Ван Веньбінь, Папа і всі інші західні політики це прекрасно знають але клеють дурня.

Уявіть собі. 1943 рік і антигітлеровська каоліція починає мирні перемовини з Гітлером. При цьому Гітлер вимагає щоб за ним зосталось все, що він до цього часу захопив і каоліція погоджується. Аякже! Скільки життів буде врятовано!
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12.03.2024 11:28 Ответить
ЛЖИВІ ТВАРИНИ! ГОРІТЬ У ПЕКЛІ!
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12.03.2024 11:28 Ответить
І через кому, сприяємо кацапії як в економічній сфері так і в безпековій
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12.03.2024 12:48 Ответить
Кооммунофашисты думают что ни кто не знает на чьей они стороне.
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12.03.2024 13:16 Ответить
 
 