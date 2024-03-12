В вопросе войны в Украине Китай придерживается беспристрастной позиции и активно способствует мирным переговорам, - МИД

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя заявление Папы Франциска о "белом флаге", уклонился от ответа о том, призывает ли Китай также прекратить защищаться и начать переговоры с Россией о прекращении войны.

Об этом Ван Вэньбинь сказал во время брифинга, отвечая на вопросы журналиста агентства AFP, информирует Цензор.НЕТ.

"В вопросе Украины Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции и активно способствует мирным переговорам", - подчеркнул спикер МИД Китая.

Он напомнил, что целью Китая является содействие "поиску политического урегулирования "украинского кризиса" и подчеркнул, что Пекин поддерживает идею скорейшего проведения международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, обеспечивающей "равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов".

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"Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и будет продолжать играть конструктивную роль в этом", - отметил китайский дипломат.

В то же время Ван Вэньбинь ничего не сказал о том, предлагала ли китайская сторона Украине прекратить вооруженное сопротивление агрессору и начать переговоры с Россией, а также не сообщил, призвал ли Пекин Москву остановить войну в Украине и обстрелы украинских городов.

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