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В соцсетях распространяют фейк о якобы массированном наступлении войск РФ на Сумщину. Ударных группировок врага у границ региона нет, - ОВА

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Опять в соцсетях враг распространяет информацию о якобы массированном наступлении войск РФ на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.

"Как отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, по состоянию на сегодняшний день ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано.

Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство громад и силовых структур находится на местах", – говорится в сообщении.

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Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу.

"Вместе с тем сохраняется опасность из воздуха и обстрелов пограничных громад. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ! Работаем на Победу!" - добавляют в ОВА.

сумщина

Автор: 

Сумская область (3262) фейк (684) наступление (212)


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Топ комментарии
+16
Буде наступ, чи не буде - не знаю. От те, що нашій нинішній владі вірити не можна - це факт. Закликаю сумчан самих розбиратися в ситуації, слідкувати за подіями і робити висновки, і не вірити на слово владі. На шашлики вже сходили.
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12.03.2024 10:58
+6
У нас тут есть примета народная... Если полиция чемоданы не пакует, значит наступления никакого не предвидится.
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12.03.2024 11:06
+4
А де це "Svetlana" побачила в Україні "ДЕРЕВНИ"?! Бо в Україні виключно СЕЛА, жодного без церкви не бачив!!! А ти сама то звідки?!
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12.03.2024 11:14
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по тьоткіно?
ну, так. вони завжди так роблять. а, ще, пару кабів над бєлгородом *********.
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12.03.2024 10:57 Ответить
атопутіннападьот?
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12.03.2024 10:59 Ответить
А так "не напав"!
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12.03.2024 11:06 Ответить
Дубль: А ДО ЦЬОГО ка-цапи на Сумщину "не нападали", "не окупували", потім звідти "не бігли" з під носока ЗСУ та весь час потім "не обстрілювали"?! Ти потрійний "N" звідки такий "розумний" узявся?!
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12.03.2024 11:00 Ответить
Це він так z замаскував.
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12.03.2024 11:05 Ответить
А ДО ЦЬОГО ка-цапи на Сумщину "не нападали", "не окупували", потім звідти "не бігли" з під носока ЗСУ та весь час потім "не обстрілювали"?! Ти потрійний "N" звідки такий "розумний" узявся?!
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12.03.2024 10:59 Ответить
Завше воно косить під "націоналіста"...
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12.03.2024 11:50 Ответить
отакої. тільки зранку, купа відосиків, як українські танки по тьоткіно катаються, а вони брешуть що пішли на суми.
а нафіга їм, на суми?
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12.03.2024 10:55 Ответить
впечатлительные домохозяйки уже месяц вещи с сум пакуют,инфотупость нашей биомассы тож не знает границ,может хоть сейчас заткнуться ,после рдк.
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12.03.2024 10:57 Ответить
Цілий місяць пакують і ніяк не напакують?! Це як, типу одягатися постійно для виходу на вулицю і так жодного разу й не вийти?! Тоді чого подібне не відбувається ані у Харкові, ані у Запоріжжі, ані у Херсоні, там до лінії фронту чи кордону ніяк не більше. Тож не переймайтесь за біомасу, вона сама вихід знайде, а на інших її не розмазуйте, хотіли б зібратися та бігти давно б це зробили б!!!
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12.03.2024 11:05 Ответить
Іноді дійсно краще промовчати. Бо багатьох жахів перших днів війни цілком могло не бути. Скрізь живуть ЛЮДИ, а не біомаса.
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12.03.2024 11:30 Ответить
Станеш тут "впечатлительным" з нашою брехливою владою. А, коли за це ще й Кірюша взявся, то ховайся всім. І як це Умеров без такого комунікатора і координатора досі працював. Одразу видно, що наш міністр МО незалежний фахівець.
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12.03.2024 12:26 Ответить
Переплутали із бойовими діями Легіону Свобода Росії (ЛСР), Російського добровольчого корпусу, та добровольців Сибірського батальйону у Білгородській області?! Ню, ню!
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12.03.2024 10:55 Ответить
отут треба слова Рєзнікова про "ударні угрупування", яким понад два роки, надати. Хоть паржом
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12.03.2024 10:56 Ответить
Буде наступ, чи не буде - не знаю. От те, що нашій нинішній владі вірити не можна - це факт. Закликаю сумчан самих розбиратися в ситуації, слідкувати за подіями і робити висновки, і не вірити на слово владі. На шашлики вже сходили.
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12.03.2024 10:58 Ответить
Роскажи про паніку маріупільцям. Ірпінцям, бучанцям роскажи
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12.03.2024 11:25 Ответить
Шашликами ситі вже.
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12.03.2024 11:36 Ответить
Слушна думка !
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12.03.2024 12:22 Ответить
еще на харьков,запорожье, и на одессу вот только,тоненькое и крынки возьмут а там сразу плацдарм на львов открываеться....а наши впечатлиьные долбоебы на этот треш ведуться,
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12.03.2024 10:59 Ответить
Так на те вони й довбойоби!
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12.03.2024 11:08 Ответить
калідор рубають на Сувалки...
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12.03.2024 11:58 Ответить
Ще Синьківку...
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12.03.2024 13:03 Ответить
Масований наступ військ - яких .? Тих що застрягли під Авдіївкою ?
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12.03.2024 11:00 Ответить
Почуття гумору то дуже добре. Але простим людям варто самим слідкувати за подіями і турбуватися про своє життя. Влада поїде першою, вже бачили. Тверезість, поміркованість, аналіз ситуації. Можливо зараз нічого не має, скоріш за все так. Але влада не попередить, затямте, будь ласка.
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12.03.2024 11:13 Ответить
Навіщо ви мені це говорите ? Так ніби я вам тут хочу довести протилежне . В мене на владу надії надто і немає .
Я мав на увазі - поточну ситуацію . А біля сумщини зараз і дійсно - не спостерігається ніяких накопичень кацапських військ , бо розвідка , хоча б навіть - естонська , вже про це знала б .
Наступ не проводиться на рівному місці , це все не так просто . Війська для наступу з повітря не матеріалізуються , вони накопичуються протягом тривалого часу , і приховати це неможливо .
Тих що там у них є зараз - достатньо для того щоб кошмарити цивільних по прикордонних селах ,, але не для наступу .
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12.03.2024 11:28 Ответить
Я уважно передивився Ваші коментарі, перед тим, як написати. Бадьорість духу не завадить зараз нікому, Ваша правда. Але вона має бути підкріплена справами. Ціна помилки і безпідставних переможних реляцій - життя ЛЮДЕЙ, які, не дай Боже, можуть залишитися в окупації.
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12.03.2024 11:45 Ответить
Шкода, що Вас не було поряд, коли треба було цих людей рятувати. Одним би настроєм допомогли. Але то Ваша справа.
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12.03.2024 13:22 Ответить
Можна на перше травня марінувать шашликі?
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12.03.2024 11:06 Ответить
У нас тут есть примета народная... Если полиция чемоданы не пакует, значит наступления никакого не предвидится.
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12.03.2024 11:06 Ответить
У нас это в Сумской области. Мы еще помним как 24 полиция одна из первых, вместе с Живицким убегали в западном направлении... А потом награды получали первыми.
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12.03.2024 11:30 Ответить
Наступу конечно пока не будет, а вот деревни наши приграничные в сумской области бомбят все сильнее. В последние пару дней вообще ад, сравнимый с тем, что на востоке Украины.
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12.03.2024 11:06 Ответить
А де це "Svetlana" побачила в Україні "ДЕРЕВНИ"?! Бо в Україні виключно СЕЛА, жодного без церкви не бачив!!! А ти сама то звідки?!
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12.03.2024 11:14 Ответить
Мало хто знає, що кацапські "дєрєвні" від сіл відрізняються тим, що в "дєрєвні" відсутня церква.
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12.03.2024 11:22 Ответить
От кацапи саме цього й не знають, і лише вони, або їх прихильники можуть назвати українське село "деревней", чи вона про деревні у Курській та Брянській областях сповіщає?!
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12.03.2024 11:29 Ответить
Света из дяревни Ольгино.

Це ж зрозуміло...
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12.03.2024 13:05 Ответить
то, ми, ще не починали бомбити, дєрєвні. але, все до цього йде.
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12.03.2024 11:19 Ответить
Да ответка то идет. Вчера даже с самолетов вроде наши там что то там бомбили, но конечно в разы меньше чем московиты. Все таки количество боеприпасов несравнимое.
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12.03.2024 11:24 Ответить
У тебя с головой все в порядке? До*пался до одного слова и пошел фантазировать. Больше заняться нечем?
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12.03.2024 11:47 Ответить
Повинен зауважити що саме ЦЕ СЛОВО мені з дитинства було неприйнятним і доводилось ЗВИКАТИ до нього коли доводилось перебувати на Московії (т.з. "роССії"), бо з дитинства знав лише слово СЕЛО, а не деревня! То ж воно є так само показовим як вимагання сказати "полУниця", або "палЯниця" від рашиста задля упізнавання, бо навіть на півдні кацапи кажуть саме СЕЛО (бо там ДО комуністичної революції переважно жили українці), і лише у центральних та північних областях європейської частини Раши звичним є якраз ДЕРЕВНЯ!!!
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12.03.2024 12:39 Ответить
Спалилась кацапка 😁
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12.03.2024 11:26 Ответить
у нас деревень НЕТ-у нас СЕЛА! Вы,наверное, с другой
стороны границы. А бомбят Сумщину последнюю неделю действительно очень
сильно-тривога за тривогой...
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12.03.2024 18:15 Ответить
В ощєм, нада готовітца не первоє мая марінувать шашликі!
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12.03.2024 11:07 Ответить
Єто всьо амєріканци мутят... Чтоб у нас упала економіка! А мі нє вєрим. По нашим развєдданим нікакога вторженія нібудед!
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12.03.2024 11:11 Ответить
Дубль через видалення модератором мого коментаря: "Игорь Величко", ти часом не з московитського (т.з. "роССійського") НОД?! Бо в них теж в усьому Держдеп США "винен", навіть у тому що в їх пенсіонерів кремлівський уряд відібрав безоплатний проїзд у електричках!
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12.03.2024 12:05 Ответить
Не знаю,как там с подготовкой,не видел,но ******* каждый день на чиная с 8-00 и до обеда,при этом по карте тревог все спокойно .В последнее время интенсивней
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12.03.2024 11:11 Ответить
Щось незрозуміло чому видаляють мої пости у котрих "найгіршим" може бути використання тих самих слів що й в коментарі на котрий я реагую?! Тому дубль: У простолюдинів на Московії (т.з. "роССії" слово "*******" що використовує "Iver" позначає ЙДУТЬ. Тож хто й куди?! А додатково цікавлюсь, де це примудрився він побачити саме "збільшення" обстрілів на прикордонні Сумщини котре інтенсивно обстрілюють фактично з моменту втечі рашистів на свої болота???!!! Останній півтори роки там прилітає постійно і на стільки рясно що навіть насильно висиляли місцевих мешканців подалі від кордону особливо тих в кого є діти!!! Тож що ж це за "останній час"???!!!
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12.03.2024 12:02 Ответить
тут в нас "наступ" кожні 2-3 тижні регулярно. більшість вже не звертає уваги на кацапсячі вкиди.
але в цілому ситуація дуже погана, прикордоння кацапи вже не обстрілюють, а випалюють.
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12.03.2024 11:16 Ответить
Відверто кажучи іншого від рашистів в Україні й не бачили. Обстрілюють цивільних усім чим можливо дістати не переймаючись якоюсь "військовою доцільністю", аби залякати та побільше повбивати! І чим ближче до лінії фронту чи кордону тим рясніше бо більше видів озброєння можуть дістати використовуючи тактику спаленої землі! Це стосується зовсім не тільки Сумщини, а будь якої області України та перепадає найбільше, відповідно, цій області та Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій!!!
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12.03.2024 11:39 Ответить
Поки російський шпигун у владі, то всі заспокоєння про "відсутність російських військ" є якимсь збоченством
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12.03.2024 11:19 Ответить
Буває не тільки завдяки, а й ВСУПЕРЕЧ. Навіть на Заході не очікували що Україна втримається саме через наявність у керівництві країни незрозуміло кого, але ж втримались .... ВСУПЕРЕЧ. Тож і тут так само!!!
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12.03.2024 11:53 Ответить
Це добре, Ваня, шо ви "прозрєлі"...
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12.03.2024 11:57 Ответить
майже переродився, оскільки про жопоТЮльку й не згадує та доступ до першої реєстрації відновив.
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12.03.2024 12:04 Ответить
Я з Сумщини. Поки всЬо спокійно. Сказав би дуже тихо.
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12.03.2024 11:22 Ответить
Ущипніть себе за вухо. Може пан вже помер?
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12.03.2024 11:32 Ответить
А у тебе "sulima ivan" із цим все добре?! Не бажаєш добрих новин, потребуєш виключно поганих???!!!
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12.03.2024 11:55 Ответить
Ну і ..... А що далі, якщо живий ? Писати кацапську байку ? Чи зеленсКУ угоду про гарантії ... підписувати ?
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12.03.2024 11:57 Ответить
Далі вибори. Які "неначасі"
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12.03.2024 12:01 Ответить
Я так зрозумів, ти з команди ? зеЛОХІВ. Бо звідки інфа про вибори неначасі ? дЄрмак агітку розповсюджує !
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12.03.2024 12:11 Ответить
Вони не відбудуться виключно через те що "неначасі"?! Чи справа у тому що під час військового стану НЕ МОЖЛИВО гарантувати рівний доступ усім політичним силам до агітації та контролю виборчого процесу?! Я переконаний, що "Слуги" та Зеленський із радістю саме зараз ці вибори провели б, поки автоматично в них всі можливості неконтрольовано використати адмінресурс і перемогти, як це зараз вже є на Московії (т.з. "роССії") та Білорусі навіть без військового стану через повну узурпацію влади, завдяки чому диктатори гарантують собі переобрання!!! Тож будь який свідомий українець НЕ ДОЗВОЛИТЬ саме зараз, під час війни проводити вибори. Я був проти Зеленського, є та буду, і саме тому ПРОТИ виборів під час війни, бо ПІСЛЯ неї можна буде провести вибори цивілізовано і враховуючи безліч хибних дій з боку ********* керівництва країни воно точно не буде переобрано!!! Тай Захід вибори зараз просто не визнає, а Конституція України їх просто ЗАБОРОНЯЄ!!!
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12.03.2024 12:17 Ответить
В Україні адмінресурс НЕ ВІДПРАЦЬОВУЄ свої витрати. Але вибори нам не потрібні. Строк президенства закінчився - шуруй на красну площу трусами бруківки мити !Так, і кошового не забудьте. Він спец з домашнього прибирання. Особливо у сусідів. Хто буде керувати країною ? Рада призначить. Після стефанчука. Сподіваюсь, що безуглу з її планами на всі випадки життя не оберуть.
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12.03.2024 16:18 Ответить
Це де тихо, за Ромнами? А в мене вчора (35 км від кордону) звучні бахи були, хоч ми й треновані окупацією. І в Сумах на тому тижні і вся прикордонна смуга ОТГ кожен день від мінометів до РСЗВ і С-300.
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12.03.2024 13:35 Ответить
Це у нас. На Сумщині. А Сумщина велика. І кордон чималий. Тому у нас - це у нас.
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12.03.2024 16:12 Ответить
Так Вам, може, не треба за ВСЮ Сумщину розписуватися що " всьо тихо"? На шашлики?
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12.03.2024 16:26 Ответить
..... І тому будування фортифікаційних споруд без потреби...
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12.03.2024 12:22 Ответить
Воно є НОРМОЮ, а не потребою, і якщо фортифікаційні споруди не будувались позаду лінії фронту то це є величезною помилкою та нехтуванням своїми обов'язками з боку Верховного головнокомандувача ЗЕ із усіма його посіпаками по фронтових чи прикордонних областях!!!
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12.03.2024 12:56 Ответить
Це хіба що армія Тьоткінської Народної Республіки почне контрнаступ...
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12.03.2024 12:31 Ответить
"всьо харашо, прєкрасная маркіза..."
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12.03.2024 12:48 Ответить
Так це вже було на початку 2022 року.
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12.03.2024 15:50 Ответить
 
 