В соцсетях распространяют фейк о якобы массированном наступлении войск РФ на Сумщину. Ударных группировок врага у границ региона нет, - ОВА
Опять в соцсетях враг распространяет информацию о якобы массированном наступлении войск РФ на Сумщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.
"Как отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, по состоянию на сегодняшний день ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано.
Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство громад и силовых структур находится на местах", – говорится в сообщении.
Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу.
"Вместе с тем сохраняется опасность из воздуха и обстрелов пограничных громад. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ! Работаем на Победу!" - добавляют в ОВА.
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ну, так. вони завжди так роблять. а, ще, пару кабів над бєлгородом *********.
а нафіга їм, на суми?
Я мав на увазі - поточну ситуацію . А біля сумщини зараз і дійсно - не спостерігається ніяких накопичень кацапських військ , бо розвідка , хоча б навіть - естонська , вже про це знала б .
Наступ не проводиться на рівному місці , це все не так просто . Війська для наступу з повітря не матеріалізуються , вони накопичуються протягом тривалого часу , і приховати це неможливо .
Тих що там у них є зараз - достатньо для того щоб кошмарити цивільних по прикордонних селах ,, але не для наступу .
Це ж зрозуміло...
стороны границы. А бомбят Сумщину последнюю неделю действительно очень
сильно-тривога за тривогой...
але в цілому ситуація дуже погана, прикордоння кацапи вже не обстрілюють, а випалюють.