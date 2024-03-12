В соцсетях распространяют фейк о якобы массированном наступлении войск РФ на Сумщину. Ударных группировок врага у границ региона нет, - ОВА

Опять в соцсетях враг распространяет информацию о якобы массированном наступлении войск РФ на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области.

"Как отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, по состоянию на сегодняшний день ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано.

Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство громад и силовых структур находится на местах", – говорится в сообщении.

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Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу.

"Вместе с тем сохраняется опасность из воздуха и обстрелов пограничных громад. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ! Работаем на Победу!" - добавляют в ОВА.