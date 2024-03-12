РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11796 посетителей онлайн
Новости
3 123 22

Писториус о слитых переговорах по Taurus: Я не попадусь на крючок Путина и не буду увольнять лучших офицеров

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не будет увольнять своих лучших офицеров на фоне скандала с перехваченным и слитым разговором о ракетах Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, в свете скандала вокруг перехвата Россией разговора офицеров Бундесвера о ракетах Taurus Писториус заявил, что не собирается "попасться на удочку" Путину и не намерен увольнять своих "лучших офицеров" - причем независимо от того, совершили они какую-либо ошибку или нет.

"Это было бы именно то, чего от нас ждет Владимир Путин", - добавил министр.

При этом, по словам Писториуса, прежде чем принимать какие-либо меры в соответствии со служебным законодательством, необходимо дождаться результатов расследования. В случае же, если была нарушена служебная дисциплина, будут приняты меры в соответствии с законодательством о государственной службе.

Читайте также: Берлин и Лондон обещают не дать Путину вбить между собой клин

Глава Минобороны подтвердил, что одним из четверых участников беседы, подключенных к видеоконференции по незащищенной линии, был глава ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц. Однако в отличие от другого высокопоставленного офицера, который также был подключен к беседе с нарушениями, в случае Герхарца не произошла утечка данных.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Также читайте: Запад должен сделать больше для победы Украины в войне, - глава МИД Великобритании Кэмерон

Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса по поводу возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.

Автор: 

Германия (7043) россия (96038) Писториус Борис (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Пісторіус ...: Я не потраплю на гачок Путіна та не звільнятиму найкращих офіцерів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бубочка. это тебе оплеуха по всему твоему не бритому лицу
показать весь комментарий
12.03.2024 10:59
+2
Вважаю ці записи брєдом хоча б тому, що вони кажуть, що ракети Скальп і Сторм шедоу там в Audi Q7 ховають... Ті ракети більші за Ауді Ку7 і важчі, така машина просто не потягне їх...
показать весь комментарий
12.03.2024 11:09
+2
Може накінець у німців пропадає комплекс вини за їх батьків-дідів і відроджується дух мужніх германців? Давно пора.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, запис може бути згенерованим ШІ?
показать весь комментарий
12.03.2024 10:57 Ответить
Ні, це справжні генерали, бо інакше, Шольц збрехав, а в цивілізованих країнах з цим строго…
показать весь комментарий
12.03.2024 12:32 Ответить
Якщо виправдовується значит така думка в нього виникала
показать весь комментарий
12.03.2024 10:59 Ответить
А що він міг сказати, щоб залишити незрозумілим, це "злив" або "витік"?
показать весь комментарий
12.03.2024 12:37 Ответить
Пісторіус ...: Я не потраплю на гачок Путіна та не звільнятиму найкращих офіцерів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бубочка. это тебе оплеуха по всему твоему не бритому лицу
показать весь комментарий
12.03.2024 10:59 Ответить
якщо офіцер довбень, то Пісторіуз йому мізки не вставить. А якщо "оплеуха" то буде від однопартійців, опозиції, виборців і аж ніяк не від *****
показать весь комментарий
12.03.2024 11:09 Ответить
Ну це лиш в тому випадку,якщо потрібні найкращі для Зеленського
показать весь комментарий
12.03.2024 11:27 Ответить
Навіть якщо ці офіцери працюють на рашку!!
показать весь комментарий
12.03.2024 11:03 Ответить
працюють чи не працюють,мабуть потрібно зробити перевірку,а не піддаватися на вкиди рашистів
показать весь комментарий
12.03.2024 11:30 Ответить
Вважаю ці записи брєдом хоча б тому, що вони кажуть, що ракети Скальп і Сторм шедоу там в Audi Q7 ховають... Ті ракети більші за Ауді Ку7 і важчі, така машина просто не потягне їх...
показать весь комментарий
12.03.2024 11:09 Ответить
Взагалі не розумію, до чого весь цей кіпіш?! Німці могли спокійно сказати, що немов через надмірне хвилювання через Кримський міст, перед поставкою ракет, генералам було дано завдання, з'ясувати чи можуть ракети Таурус, бути використані проти кримського мосту..... І якщо так, то яким чином. От типу вони і робили мозговий штурм... . І все!
показать весь комментарий
12.03.2024 11:20 Ответить
Може накінець у німців пропадає комплекс вини за їх батьків-дідів і відроджується дух мужніх германців? Давно пора.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:24 Ответить
Тут самое интересное, что копмлекс вины у немцев именно к русским, хотя захватить россию они сумели всего на пару процентов, не говоря о том, что русские сами вместе с немцами эту войну разжигали. Комплекса вины к украинцам и белорусам - них нет, хотя эти территории были не только захвачены на 100%, но и людей было убито на порядок больше относительно всего населения.
показать весь комментарий
12.03.2024 12:10 Ответить
Знищення керченського мосту - справа честі кожного німецького офіцера ... після окупації та анексії Східної Пруссії. Навіть більше, удар по кремлю - це програма мінімум для ********* бундесверу.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:29 Ответить
Щось мені здається, що цей "витік інформації" це спланована акція спец арганів як Німетчини,так і США. А мета може бути багатогранна.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:34 Ответить
А Зеленский звільнив Залужного
показать весь комментарий
12.03.2024 11:41 Ответить
Стоило бы, за непрофессионализм. Реклама той самой Webex. Живая линия для учебы чтобы изменить мир!

показать весь комментарий
12.03.2024 11:44 Ответить
Не можна звільняти - інтрига зникне.
показать весь комментарий
12.03.2024 12:29 Ответить
Чудово. Німець діє як німець. А наш жид-лихвар тільки почує погане слово про його 95 ківін вже готов звільнити будь-кого або заслати у .... сибір. А якщо рейтинг покажуть поганий, то й армію всю зажене в Авдіївку помирати за його пару процентів ... народної "любові". зеленсКИЙ - жид ! Якого в Ізраїлі зачмохають тільки про згадку про труси. Тому й микається ОЦЕЙ жид там, де погано щось лежить. А наші українці в 73 % - це хАхлІ, які й раді іноземця головою громади посадити аби не сусід Микола.
показать весь комментарий
12.03.2024 11:47 Ответить
Головне, Оманських інвесторів не забувати викорінювати з систем державного управління ФРН, бо буде горе і кров, як в Україні!
Памятаймо про «просто перестать стрелять», «акакаяразніца» ..
показать весь комментарий
12.03.2024 11:59 Ответить
Так, на тлі скандалу щодо перехоплення Росією розмови офіцерів Бундесверу про ракети Taurus заявив, що не збирається "потрапити на гачок"((поскільки він вже давно висить на гачку куйла.))) Путіна ,та не планує звільняти своїх "найкращих офіцерів" - причому незалежно від того, зробили вони якусь помилку чи ні.

"Це було є саме те, чого від нас чекав і чекає Володимир ", - так правильно
показать весь комментарий
12.03.2024 12:06 Ответить
А хтось під час війни одним ударом відсторонив всю військову верхівку. Але не у агресора.
показать весь комментарий
12.03.2024 12:36 Ответить
 
 