Писториус о слитых переговорах по Taurus: Я не попадусь на крючок Путина и не буду увольнять лучших офицеров

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не будет увольнять своих лучших офицеров на фоне скандала с перехваченным и слитым разговором о ракетах Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, в свете скандала вокруг перехвата Россией разговора офицеров Бундесвера о ракетах Taurus Писториус заявил, что не собирается "попасться на удочку" Путину и не намерен увольнять своих "лучших офицеров" - причем независимо от того, совершили они какую-либо ошибку или нет.

"Это было бы именно то, чего от нас ждет Владимир Путин", - добавил министр.

При этом, по словам Писториуса, прежде чем принимать какие-либо меры в соответствии со служебным законодательством, необходимо дождаться результатов расследования. В случае же, если была нарушена служебная дисциплина, будут приняты меры в соответствии с законодательством о государственной службе.

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Глава Минобороны подтвердил, что одним из четверых участников беседы, подключенных к видеоконференции по незащищенной линии, был глава ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц. Однако в отличие от другого высокопоставленного офицера, который также был подключен к беседе с нарушениями, в случае Герхарца не произошла утечка данных.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

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Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса по поводу возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.