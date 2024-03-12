В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)
Сигнал воздушной тревоги был объявлен в ряде областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения.
По состоянию на 12:12 объявлено об отбое опасности в отдельных областях.
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що кацапи під@раси 🙁