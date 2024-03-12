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Новости Война
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В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

тривога

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в ряде областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

По состоянию на 12:12 объявлено об отбое опасности в отдельных областях.

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Автор: 

воздушная тревога (804)


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В черговий раз кажу ,
що кацапи під@раси 🙁
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12.03.2024 12:11 Ответить
Вже відбій 🙂
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12.03.2024 12:13 Ответить
 
 