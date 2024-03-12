В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в ряде областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

По состоянию на 12:12 объявлено об отбое опасности в отдельных областях.

Также смотрите: Рашисты вчера из артиллерии атаковали Купянский район: Погиб мужчина, 3 человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж