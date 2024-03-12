Общие потери оккупантов в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" за сутки составляют 420 человек и 38 единиц вооружения и военной техники, - Тарнавский

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" обстановка остается сложной, но контролируемой. За сутки произошло 44 боевых столкновения.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Тарнавский, за минувшие сутки противник нанес 23 авиаудара, 3 ракетных удара, провел 44 боевых столкновения, совершил 1094 обстрела и 75 ударов дронами-камикадзе.

Общие потери врага в живой силе составляют 420 человек. В вооружении и военной технике – 38 единиц без учета БпЛА.

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Среди уничтоженной техники, в частности, 6 боевых бронемашин, 6 артиллерийских систем, 1 средство ПВО (ЗРК "Бук-М2") и 24 автомобиля. Нейтрализовано или уничтожено 328 БпЛА разных типов.

Кроме того сообщается, что силы обороны Украины уничтожили также 5 складов боеприпасов, 1 состав ГСМ и 2 вражеских блиндажа.

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