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Новости Война
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Воин 80 ОДШБр с позывным Псих дважды выбрался из плена россиян и захватил троих оккупантов

Военнослужащий 80 ОДШБр с позывным Псих смог дважды выбраться из плена российских оккупантов и одновременно взял в плен троих военных РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Так, воин одного из боевых батальонов 80-й Галицкой бригады с позывным Псих дважды попадал в руки оккупантам, но в первый раз бросил в них гранатой и скрылся, а в следующий - взял в плен троих россиян. Это произошло на Марьинском направлении.

Воїн 80 ОДШБр із позивним "Псих"
Воин 80 ОДШБр "Псих"

"Противник штурмовал нашу закрытую позицию и взял в плен трех военнослужащих. Двух сразу отправили к себе в расположение, а Психа оставили возле себя укреплять отбитую позицию. Он добросовестно сидел возле них, а когда те отвлеклись, взял гранату, бросил в них и сбежал назад к своим. Потом его побратим Нолан штурманул эту позицию и взял трех под@ров в плен", - рассказал начальник штаба батальона Символ, который участвует в управлении боями.

Воїн 80 ОДШБр Псих

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники берут в плен россиянина: "Подними руки, ты у меня на прицеле, ложись на спину, лежи, не вздумай вставать". ВИДЕО

Позже ситуация фактически повторилась.

"Штурмовала группа из пяти оккупантов. В блиндаже наших было трое. Двух под@ров на полпути они застрелили, трое запрыгнули к ним в блиндаж. Начался бой на гранатах. Псих выжил. У него были обожжены руки, он не мог взять автомат, они забежали к нему и взяли в плен, просидел он с ними полтора суток, мы не знали этого и начали активно "выкуривать" противника сбросами. А потом по перехвату услышали, что у наших есть один живой, которого планируют выставить на вход, чтобы мы им не развалили блиндаж. С мавика мы увидели одетого в нашу форму военного и узнали в нем Психа", - отметил он.

Воїни 80 ОДШБр

Командование решило сбросить с дрона на позицию рацию. Дальше велись переговоры с оккупантами, чтобы те сдались. Россияне были демотивированы, еда и вода заканчивались. Также они боялись, что их убьют свои же по дороге к позиции украинских военных.

Смотрите: Россиянину оторвало голову после попадания гранаты из украинского дрона 80-й ОДШБр. ВИДЕО 18+

"Они сказали, что сдаться - не вариант, потому что их перестреляют их снайперы. Мы пообещали сделать стену из дыма и подавить огнем артиллерии вражеские огневые средства, которые были поблизости. Они на это согласились, но сказали, что будут выходить по серому. Тогда Псих закричал: "Я даю вам 30 секунд, иначе нас здесь всех просто "разберут!" В конце концов, они согласились на эту "авантюру". Мы бросили дымы, заработала наша артиллерия, - наш боец повел за собой троих россиян! Они, подняв руки, благополучно сдались в плен и не сопротивлялись", - говорит Символ.

Хитрость украинских военных помогла вернуть утраченную позицию. Россияне выходили на связь со своими командирами. Когда шли сдаваться в плен, взяли с собой свою рацию. Из плена они уже докладывали, что держат захваченный блиндаж, а российские командиры не подозревали, что они уже в плену. Это позволило ВСУ вернуть позицию.

Также смотрите: Десантники ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+

Автор: 

плен (2627) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151) Десантно-штурмовые войска (221)


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Топ комментарии
+49
Героям Слава!!!
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12.03.2024 12:52
+43
Слава всім українським Воїнам!!!
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12.03.2024 12:54
+41
Маю надію, що державний орден знайде Героя!
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12.03.2024 12:55
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Героям Слава!!!
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12.03.2024 12:52 Ответить
Слава всім українським Воїнам!!!
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12.03.2024 12:54 Ответить
Маю надію, що державний орден знайде Героя!
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12.03.2024 12:55 Ответить
Фартовий.
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12.03.2024 12:55 Ответить
тому що б'ється
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12.03.2024 13:00 Ответить
Побільше б таких "Психів" у війську! Герою Слава!
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12.03.2024 12:55 Ответить
Красунчик слів нема.
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12.03.2024 12:57 Ответить
тю, коли улюблений песик дЄрмака ВаваБуба, розповідав як жував холодну "мівіну" трішки розігріту на опі 5-6ти незамінних менеджерів, оце був треш, а це такі собі мирні будні. (для 73%- шукайте слово лопата).
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12.03.2024 12:57 Ответить
Уникум. Молодчина. Позывной видимо не просто так
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12.03.2024 12:57 Ответить
Справжній нащадок козаків!
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12.03.2024 12:57 Ответить
Відчаидух!
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12.03.2024 12:58 Ответить
оце по Українськи. Слава ЗСУ!
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12.03.2024 13:00 Ответить
Бандерівці, шо з них візьмеш!
Галичина народжує Героїв століттями.
Слава вірним Синам України! Слава Україні! Героям слава!
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12.03.2024 13:01 Ответить
Герої не тільки з Галичини! Козаки та їх нащадки проживають по всій Україні!
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12.03.2024 13:08 Ответить
Звичайно є. Я знаю хлопців з Запоріжжя, наприклад. Морду розквасять за грубе слово проти України.
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12.03.2024 13:18 Ответить
"Забери меня в свой плен!" (с)
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12.03.2024 13:02 Ответить
Хто там ще буде рот відкривати на Галичину з всякими образами типу "фортеця Львів" ?!
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12.03.2024 13:03 Ответить
це б у художньиу фільмі показали б - не повірив би
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12.03.2024 13:06 Ответить
Герої не тільки на Галичині! Не треба героїзувати окремі регіони!
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12.03.2024 13:10 Ответить
Не реба применшувати вклад Галичини, всякими "фортеця Львів"
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12.03.2024 13:19 Ответить
ти зебіл? Чи хронічно підсаджений на вечірній хрінпіду підОПозедента?
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12.03.2024 13:19 Ответить
Я з Дніпропетровщини, у моєму місті є райони з назвами імен козаків Карнауха, Тритузного, Романкова, 6-ї сотні. Полягло з 2014 року вже декілька сотень воїнів. Вони що, не герої?
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12.03.2024 13:19 Ответить
це про десь написано, що вони не герої, чи з цим хтось сперичається?
вам описали унікальну історію - боєць вийшов з полону двічі. і замість того, шоб побажати бійцю довгих років життя, ви ще маєте нахабність виказувати своє незадоволення.
візміть та напишіть статтю про інших героїв, а не розмазуйте скиглення по коментам.
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12.03.2024 13:28 Ответить
Я написав, що пишаюся хлопцем(читайте вище), а потім почалася героїзація окремо взятого району України, на що я і відповів! Ви з чимось не згодні?
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12.03.2024 14:17 Ответить
"героїзація окремо взятого регіону України" в статті відбувається шляхом одиничного згадування назви того самого регіону, від якого вас чомусь коробить, в контексті офіційної назви підрозділу, де служить боєць:
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 22 листопада 2023 року Володимир Зеленський присвоїв бригаді почесне найменування «Галицька».
а також 3-х фотографій, отриманих, очевидно, від прес-служби бригади, на яких зазначена офіційна назва.
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12.03.2024 14:39 Ответить
Э, как в том анекдоте:
- А потом пришёл "Псих" и выгнал с посадки всех орков к бенниной матери...
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12.03.2024 13:23 Ответить
Орки не знали, що мають справу з "Психом" )))
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12.03.2024 13:23 Ответить
Зі справжнім козаком. Це на кацапіїї якісь кізякі, а в нас-воїни.
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12.03.2024 13:26 Ответить
может наоборот, знали что выведет
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12.03.2024 13:48 Ответить
Він яскраво показує, що буданга з сі бейбі не на своєму місці
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12.03.2024 13:29 Ответить
Героя Украины ему !!!
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12.03.2024 13:32 Ответить
Психу - респект 🦾🥇
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12.03.2024 13:36 Ответить
с рацией супер придумали, можно ещё банку варенья и ящик водки предложить.
«Искусство войны» Сунь-цзы. Одержать сто побед в ста битвах - это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения - вот вершина.
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12.03.2024 13:47 Ответить
Чорт забирай ! Та в нас працюють спмі генії !!! Слава Героям !
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12.03.2024 13:56 Ответить
Це Мужність.
Слава ГЕРОЮ
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12.03.2024 14:27 Ответить
Герой! Шо тут говорити... Слава ЗСУ! Слава Україні!
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12.03.2024 14:37 Ответить
"Настоящіх буйних мало" - ті забиті совкові покоління вже, мабуть, виздихали.
Дух відроджується !
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12.03.2024 16:32 Ответить
Точно "Псих"))))
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12.03.2024 19:56 Ответить
 
 