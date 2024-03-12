Воин 80 ОДШБр с позывным Псих дважды выбрался из плена россиян и захватил троих оккупантов

Военнослужащий 80 ОДШБр с позывным Псих смог дважды выбраться из плена российских оккупантов и одновременно взял в плен троих военных РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Так, воин одного из боевых батальонов 80-й Галицкой бригады с позывным Псих дважды попадал в руки оккупантам, но в первый раз бросил в них гранатой и скрылся, а в следующий - взял в плен троих россиян. Это произошло на Марьинском направлении.

Воин 80 ОДШБр "Псих"

"Противник штурмовал нашу закрытую позицию и взял в плен трех военнослужащих. Двух сразу отправили к себе в расположение, а Психа оставили возле себя укреплять отбитую позицию. Он добросовестно сидел возле них, а когда те отвлеклись, взял гранату, бросил в них и сбежал назад к своим. Потом его побратим Нолан штурманул эту позицию и взял трех под@ров в плен", - рассказал начальник штаба батальона Символ, который участвует в управлении боями.

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Позже ситуация фактически повторилась.

"Штурмовала группа из пяти оккупантов. В блиндаже наших было трое. Двух под@ров на полпути они застрелили, трое запрыгнули к ним в блиндаж. Начался бой на гранатах. Псих выжил. У него были обожжены руки, он не мог взять автомат, они забежали к нему и взяли в плен, просидел он с ними полтора суток, мы не знали этого и начали активно "выкуривать" противника сбросами. А потом по перехвату услышали, что у наших есть один живой, которого планируют выставить на вход, чтобы мы им не развалили блиндаж. С мавика мы увидели одетого в нашу форму военного и узнали в нем Психа", - отметил он.

Командование решило сбросить с дрона на позицию рацию. Дальше велись переговоры с оккупантами, чтобы те сдались. Россияне были демотивированы, еда и вода заканчивались. Также они боялись, что их убьют свои же по дороге к позиции украинских военных.

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"Они сказали, что сдаться - не вариант, потому что их перестреляют их снайперы. Мы пообещали сделать стену из дыма и подавить огнем артиллерии вражеские огневые средства, которые были поблизости. Они на это согласились, но сказали, что будут выходить по серому. Тогда Псих закричал: "Я даю вам 30 секунд, иначе нас здесь всех просто "разберут!" В конце концов, они согласились на эту "авантюру". Мы бросили дымы, заработала наша артиллерия, - наш боец повел за собой троих россиян! Они, подняв руки, благополучно сдались в плен и не сопротивлялись", - говорит Символ.

Хитрость украинских военных помогла вернуть утраченную позицию. Россияне выходили на связь со своими командирами. Когда шли сдаваться в плен, взяли с собой свою рацию. Из плена они уже докладывали, что держат захваченный блиндаж, а российские командиры не подозревали, что они уже в плену. Это позволило ВСУ вернуть позицию.

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