Воин 80 ОДШБр с позывным Псих дважды выбрался из плена россиян и захватил троих оккупантов
Военнослужащий 80 ОДШБр с позывным Псих смог дважды выбраться из плена российских оккупантов и одновременно взял в плен троих военных РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Так, воин одного из боевых батальонов 80-й Галицкой бригады с позывным Псих дважды попадал в руки оккупантам, но в первый раз бросил в них гранатой и скрылся, а в следующий - взял в плен троих россиян. Это произошло на Марьинском направлении.
"Противник штурмовал нашу закрытую позицию и взял в плен трех военнослужащих. Двух сразу отправили к себе в расположение, а Психа оставили возле себя укреплять отбитую позицию. Он добросовестно сидел возле них, а когда те отвлеклись, взял гранату, бросил в них и сбежал назад к своим. Потом его побратим Нолан штурманул эту позицию и взял трех под@ров в плен", - рассказал начальник штаба батальона Символ, который участвует в управлении боями.
Позже ситуация фактически повторилась.
"Штурмовала группа из пяти оккупантов. В блиндаже наших было трое. Двух под@ров на полпути они застрелили, трое запрыгнули к ним в блиндаж. Начался бой на гранатах. Псих выжил. У него были обожжены руки, он не мог взять автомат, они забежали к нему и взяли в плен, просидел он с ними полтора суток, мы не знали этого и начали активно "выкуривать" противника сбросами. А потом по перехвату услышали, что у наших есть один живой, которого планируют выставить на вход, чтобы мы им не развалили блиндаж. С мавика мы увидели одетого в нашу форму военного и узнали в нем Психа", - отметил он.
Командование решило сбросить с дрона на позицию рацию. Дальше велись переговоры с оккупантами, чтобы те сдались. Россияне были демотивированы, еда и вода заканчивались. Также они боялись, что их убьют свои же по дороге к позиции украинских военных.
"Они сказали, что сдаться - не вариант, потому что их перестреляют их снайперы. Мы пообещали сделать стену из дыма и подавить огнем артиллерии вражеские огневые средства, которые были поблизости. Они на это согласились, но сказали, что будут выходить по серому. Тогда Псих закричал: "Я даю вам 30 секунд, иначе нас здесь всех просто "разберут!" В конце концов, они согласились на эту "авантюру". Мы бросили дымы, заработала наша артиллерия, - наш боец повел за собой троих россиян! Они, подняв руки, благополучно сдались в плен и не сопротивлялись", - говорит Символ.
Хитрость украинских военных помогла вернуть утраченную позицию. Россияне выходили на связь со своими командирами. Когда шли сдаваться в плен, взяли с собой свою рацию. Из плена они уже докладывали, что держат захваченный блиндаж, а российские командиры не подозревали, что они уже в плену. Это позволило ВСУ вернуть позицию.
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Галичина народжує Героїв століттями.
Слава вірним Синам України! Слава Україні! Героям слава!
вам описали унікальну історію - боєць вийшов з полону двічі. і замість того, шоб побажати бійцю довгих років життя, ви ще маєте нахабність виказувати своє незадоволення.
візміть та напишіть статтю про інших героїв, а не розмазуйте скиглення по коментам.
https://uk.wikipedia.org/wiki/80-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 22 листопада 2023 року Володимир Зеленський присвоїв бригаді почесне найменування «Галицька».
а також 3-х фотографій, отриманих, очевидно, від прес-служби бригади, на яких зазначена офіційна назва.
- А потом пришёл "Псих" и выгнал с посадки всех орков к бенниной матери...
«Искусство войны» Сунь-цзы. Одержать сто побед в ста битвах - это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения - вот вершина.
Слава ГЕРОЮ
Дух відроджується !