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Новости мобилизации
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Комитет ВР убрал из законопроекта о мобилизации нормы по блокированию счетов и ограничению права вождения авто, - Гончаренко

мобілізація,тцк

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела по ограничениям для уклонистов.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в ОДИН голос прошла правка, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства! Таким образом снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем", – объяснил парламентарий.

Решения поддержали 7 нардепов, 6 выступили против.

После этого заседание комитета было закрыто, продлится оно завтра, 13 марта.

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Автор: 

ВР (29272) законопроект (3228) мобилизация (2800) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+18
Для себя любимых они сделают бронь для тех у кого зарплаты 35000. А вот при чем здесь право на вождение автомобилем к мобилизации? Может еще запретить носить штаны?
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12.03.2024 13:14
+8
Вам ухылянты мозг доедают!!!!ВР делает видимость работы,вынося на голосования заведома провальные законопроэкты.Вам ничего не говорит такое понятие,как права человека?
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12.03.2024 13:32
+8
Правильно . Пропоную їм забороняти займати посади -депутів, мінстрів ,президентів,митників і взагалі посаду чиновника будь якого рівня . А також позбавити всіх пенсійних виплат - судівських, прокуроських ,мєнтовських до 60 років . Давити потрібно цих ухилянтів
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12.03.2024 14:36
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Основоположні питання реформи мобілізації, зведеної виключно лише до насильницького набору чоловічого населення у військо, як її спотвореної реалізації у найбільш кастрованому вигляді, на даний час не вирішені, зокрема:
- переведення економіки, промисловості держави з ринкової на воєнну;
- чи буде мобілізація професійно підготовлених недоторканих на спецобліку;
- чи буде загальна мобілізація до уже мільйонів мобілізованих на штику;
- чи продовжиться діюча мобілізаційна ахінея: лише бідних, хворих, знедолених та інших не афілійованих з узурпаторською владою у військо?
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12.03.2024 20:54 Ответить
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