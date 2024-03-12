Комитет ВР убрал из законопроекта о мобилизации нормы по блокированию счетов и ограничению права вождения авто, - Гончаренко

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела по ограничениям для уклонистов.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в ОДИН голос прошла правка, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства! Таким образом снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем", – объяснил парламентарий.

Решения поддержали 7 нардепов, 6 выступили против.

После этого заседание комитета было закрыто, продлится оно завтра, 13 марта.

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