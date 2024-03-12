Комитет ВР убрал из законопроекта о мобилизации нормы по блокированию счетов и ограничению права вождения авто, - Гончаренко
Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела по ограничениям для уклонистов.
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что на заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в ОДИН голос прошла правка, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства! Таким образом снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем", – объяснил парламентарий.
Решения поддержали 7 нардепов, 6 выступили против.
После этого заседание комитета было закрыто, продлится оно завтра, 13 марта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- переведення економіки, промисловості держави з ринкової на воєнну;
- чи буде мобілізація професійно підготовлених недоторканих на спецобліку;
- чи буде загальна мобілізація до уже мільйонів мобілізованих на штику;
- чи продовжиться діюча мобілізаційна ахінея: лише бідних, хворих, знедолених та інших не афілійованих з узурпаторською владою у військо?