Атака на авиазавод в Таганроге свидетельствует, что украинские операции могут достигать стратегически важных целей на территории РФ, - британская разведка.

Атака на ангар авиазавода в Таганроге, где предположительно находился самолет А-50, демонстрирует, что украинские операции могут достигать стратегически важных целей на территории России, даже на хорошо защищенных объектах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter, об этом говорится в разведывательной сводке.

Как отмечается, завод в Таганроге имеет более широкое стратегическое значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики, транспортные самолеты и является испытательным центром для самолетов нового поколения А-100.

В разведке сообщают, что постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, расположенной вокруг него, свидетельствует о его важности.

Потеря А-50У, вероятнее всего, значительно усугубит ситуационную осведомленность РФ.

Через две недели после потери второго А-50 российский флот, вероятнее всего, не сможет выполнять полеты для поддержки операций в Украине. Атака на авиазавод демонстрирует, что украинские операции все еще могут добиваться стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными, в воздухе или на суше", – добавили в Минобороны Британии.

Атака дронов на российские регионы

В ночь на 9 марта в Минобороны России уверяли, что ночью над российскими регионами якобы были перехвачены и уничтожены 47 дронов над такими областями:

1 над Белгородской,

2 над Курской,

3 над Волгоградской и

41 над Ростовской.

Российские милитари-блогеры допускали, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, который ранее пострадал от атаки дронов.

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