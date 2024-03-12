Атака на авиазавод в Таганроге свидетельствует, что украинские операции могут достигать стратегически важных целей на территории РФ, - британская разведка.
Атака на ангар авиазавода в Таганроге, где предположительно находился самолет А-50, демонстрирует, что украинские операции могут достигать стратегически важных целей на территории России, даже на хорошо защищенных объектах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter, об этом говорится в разведывательной сводке.
Как отмечается, завод в Таганроге имеет более широкое стратегическое значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики, транспортные самолеты и является испытательным центром для самолетов нового поколения А-100.
В разведке сообщают, что постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, расположенной вокруг него, свидетельствует о его важности.
Потеря А-50У, вероятнее всего, значительно усугубит ситуационную осведомленность РФ.
Через две недели после потери второго А-50 российский флот, вероятнее всего, не сможет выполнять полеты для поддержки операций в Украине. Атака на авиазавод демонстрирует, что украинские операции все еще могут добиваться стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными, в воздухе или на суше", – добавили в Минобороны Британии.
Атака дронов на российские регионы
В ночь на 9 марта в Минобороны России уверяли, что ночью над российскими регионами якобы были перехвачены и уничтожены 47 дронов над такими областями:
- 1 над Белгородской,
- 2 над Курской,
- 3 над Волгоградской и
- 41 над Ростовской.
Российские милитари-блогеры допускали, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, который ранее пострадал от атаки дронов.
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Пам'ятаймо злив вагнерівців, позицій Патріотів, Хаймарсу… Південь України та «незрозуміле» розмінування і «відведення» війська…
Західні Партнери знають дуже багато, але це справи СБУ та ДБР з купою подібних організацій ….
Слава Україні!!
щоби у них відпало полювання пхатися до України 😠
Таганріг тимчасово окупована рашистами територія України!
Кубань це Україна!
"Злі на російських окупантів?? Це ви ще скотч не віддирали з вікон!".
А раніше такий: "росія має повернутися до кордонів 24 лютого 1122 року"
Над которым надругались позавчера прямо в ангаре - это уже другой.
То есть у дефективных потомков татаромонголов остался один едва летающий и один небоеготовый самолет." https://twitter.com/ALFOO7/status/1767088508362186829?s=19 @