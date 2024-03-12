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Атака на авиазавод в Таганроге свидетельствует, что украинские операции могут достигать стратегически важных целей на территории РФ, - британская разведка.

таганрог,дрони,авіазавод

Атака на ангар авиазавода в Таганроге, где предположительно находился самолет А-50, демонстрирует, что украинские операции могут достигать стратегически важных целей на территории России, даже на хорошо защищенных объектах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter, об этом говорится в разведывательной сводке.

Как отмечается, завод в Таганроге имеет более широкое стратегическое значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики, транспортные самолеты и является испытательным центром для самолетов нового поколения А-100.

В разведке сообщают, что постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, расположенной вокруг него, свидетельствует о его важности.

Потеря А-50У, вероятнее всего, значительно усугубит ситуационную осведомленность РФ.

Через две недели после потери второго А-50 российский флот, вероятнее всего, не сможет выполнять полеты для поддержки операций в Украине. Атака на авиазавод демонстрирует, что украинские операции все еще могут добиваться стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными, в воздухе или на суше", – добавили в Минобороны Британии.

Атака дронов на российские регионы

В ночь на 9 марта в Минобороны России уверяли, что ночью над российскими регионами якобы были перехвачены и уничтожены 47 дронов над такими областями:

  • 1 над Белгородской,
  • 2 над Курской,
  • 3 над Волгоградской и
  • 41 над Ростовской.

Российские милитари-блогеры допускали, что целью атаки БпЛА в Таганроге был авиационный завод Бериева, производящий самолеты-амфибии и в цехах которого ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, который ранее пострадал от атаки дронов.

Смотрите также: Атака дронами по авиазаводу в Таганроге: появились спутниковые снимки последствий. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (5011) завод (515) россия (96038)


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Топ комментарии
+11
Украина имеет право бить по парашным свинособакам, тем более на своей территории.
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12.03.2024 13:17
+4
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12.03.2024 13:27
+3
Можуть, але за єдиної умови, щоб туди не пхали носа дивні особи з ОПУ, з незрозумілими допусками від СБУ щодо їх допуску до роботи з «таємними документами»…
Пам'ятаймо злив вагнерівців, позицій Патріотів, Хаймарсу… Південь України та «незрозуміле» розмінування і «відведення» війська…
Західні Партнери знають дуже багато, але це справи СБУ та ДБР з купою подібних організацій ….
Слава Україні!!
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12.03.2024 13:20
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Правила форума Совет форумчан
Ця інформація напевно від ОПУ........
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12.03.2024 13:13 Ответить
Украина имеет право бить по парашным свинособакам, тем более на своей территории.
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12.03.2024 13:17 Ответить
Можуть, але за єдиної умови, щоб туди не пхали носа дивні особи з ОПУ, з незрозумілими допусками від СБУ щодо їх допуску до роботи з «таємними документами»…
Пам'ятаймо злив вагнерівців, позицій Патріотів, Хаймарсу… Південь України та «незрозуміле» розмінування і «відведення» війська…
Західні Партнери знають дуже багато, але це справи СБУ та ДБР з купою подібних організацій ….
Слава Україні!!
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12.03.2024 13:20 Ответить
Героям слава!!
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12.03.2024 13:27 Ответить
Кацапську дрянь потрібно знищитувати цілідобово ,
щоби у них відпало полювання пхатися до України 😠
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12.03.2024 13:26 Ответить
Треба ******* по аеродрому Сэвэрний в Ываново. Там де сьогодні Іл-76 вдало зайшов на посадку. Подивився на картах, а там ще дві дюжини Іл-76 і сім заготовок для А-50 на відкритому повітрі сумують. 800 км від аеропорта Суми. Буданов вихвалявся ударними дронами на 1000 км.
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12.03.2024 13:33 Ответить
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12.03.2024 13:27 Ответить
Так. Це Україна. Можемо повторити. І обовʼязково ви це відчуєте. Буде дуже гаряче та боляче.
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12.03.2024 13:30 Ответить
Чомусь хочеться вірити, що лише Британська корона і має найбільш послідовну політику щодо України.
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12.03.2024 13:29 Ответить
Ми маємо право бити по своїх окупованих територіях таких як Таганріг!
Таганріг тимчасово окупована рашистами територія України!
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12.03.2024 13:29 Ответить
Ви нам ще за місто Нова Січ (яке ви обізвали краснодаром) будете відповідати.
Кубань це Україна!
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12.03.2024 13:35 Ответить
https://t.me/voynareal/85332 🔥 Потужний момент прильоту БПЛА-камікадзе по обʼєкту у Бєлгороді
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12.03.2024 13:53 Ответить
Російські визвольні сили взяли повністю під контроль н.п. Теткіно, Курської області
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12.03.2024 13:55 Ответить
Хто користується послугами Нової пошти, звертайте увагу на чеки про оплату від NovaPay, в самому низочку на кожному є "вислів дня", на сьогоднішньому я побачила такий:
"Злі на російських окупантів?? Це ви ще скотч не віддирали з вікон!".

А раніше такий: "росія має повернутися до кордонів 24 лютого 1122 року"
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12.03.2024 14:08 Ответить
"Подорванный слегка в Мачулищах А50, про который русня сказала, что он незначительно поврежден, разобрали на органы.
Над которым надругались позавчера прямо в ангаре - это уже другой.
То есть у дефективных потомков татаромонголов остался один едва летающий и один небоеготовый самолет." https://twitter.com/ALFOO7/status/1767088508362186829?s=19 @
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12.03.2024 16:29 Ответить
 
 