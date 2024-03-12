Генпрокурор Костин подтвердил, что "правки Лозового" играют на руку многим криминальным группам, а Зеленский 3 месяца игнорирует соответствующую петицию, - Шабунин. ВИДЕО

Генпрокурор Андрей Костин подтвердил, что "правки Лозового" помогают избегать ответственности не только фигурантам НАБУ. Они играют на руку многим криминальным группам.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, об этом Андрей Костин сказал вчера на мероприятии Антикоррупционная инициатива ЕС.

"На том же мероприятии руководитель САП Клименко подтвердил - из-за "правок Лозового" и действий судей по ним просто срываются вручение подозрений руководителям коррупционных схем. Для антикоррупционной прокуратуры отмена "правок" - приоритет №1", - пишет Шабунин.

Он также напоминает, что полную отмену "правок Лозового" власти блокируют уже несколько лет.

"Потому что "правки Лозового" очень легко помогают отмазать "своих". Как в свое время отмазали Татарова от дела НАБУ/САП. И уже три месяца президент избегает ответа на петицию, в которой ему предложили подать законопроект, чтобы ПОЛНОСТЬЮ отменить правки. Напомню, что и петиция набрала около 30 тысяч голосов за час - что является абсолютным рекордом. После чего ОП сразу отключил сбор голосов, чего никогда раньше не делал" - резюмирует Шабунин.

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