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Генпрокурор Костин подтвердил, что "правки Лозового" играют на руку многим криминальным группам, а Зеленский 3 месяца игнорирует соответствующую петицию, - Шабунин. ВИДЕО

Генпрокурор Андрей Костин подтвердил, что "правки Лозового" помогают избегать ответственности не только фигурантам НАБУ. Они играют на руку многим криминальным группам.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, об этом Андрей Костин сказал вчера на мероприятии Антикоррупционная инициатива ЕС.

"На том же мероприятии руководитель САП Клименко подтвердил - из-за "правок Лозового" и действий судей по ним просто срываются вручение подозрений руководителям коррупционных схем. Для антикоррупционной прокуратуры отмена "правок" - приоритет №1", - пишет Шабунин.

Он также напоминает, что полную отмену "правок Лозового" власти блокируют уже несколько лет.

"Потому что "правки Лозового" очень легко помогают отмазать "своих". Как в свое время отмазали Татарова от дела НАБУ/САП. И уже три месяца президент избегает ответа на петицию, в которой ему предложили подать законопроект, чтобы ПОЛНОСТЬЮ отменить правки. Напомню, что и петиция набрала около 30 тысяч голосов за час - что является абсолютным рекордом. После чего ОП сразу отключил сбор голосов, чего никогда раньше не делал" - резюмирует Шабунин.

Читайте также: "Правками Лозового" власть готовится снести еще тысячу топ-коррупционных дел, - Шабунин

Автор: 

Лозовой Андрей (140) Шабунин Виталий (536) Костин Андрей (181) Клименко Александр САП (29)


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Топ комментарии
+18
Зеленський ігнорує все , що заважає йому комфортно перебувати і насолоджовутися життям
на посаді преЗедента 🙁
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12.03.2024 13:31
+15
Новина не про Шабуніна і його особисте існування ,
а про прЗедента і його бездіяльність в краіні !!
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12.03.2024 13:46
+11
як збудились боти Банкової, намагаючись переключити увагу з суті питання і проблеми Держави, на особу Шабуніна
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12.03.2024 14:15
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Зеленський ігнорує все , що заважає йому комфортно перебувати і насолоджовутися життям
на посаді преЗедента 🙁
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12.03.2024 13:31 Ответить
Та да. Виходиш під телесуфлєр, зебіли - кипятком, а тут петиції якісь...
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12.03.2024 13:50 Ответить
Знову ,, хто всрався , невістка?"
Пʼять років , поспіль , керує краіною Зе і його команда 😠
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12.03.2024 13:57 Ответить
Для мене не зрозумілий ваш speech
про те, хто де вср@вся
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12.03.2024 14:07 Ответить
генпрокурор знає кримінальні групи (ЗКУ)
та стверджує що ці кримінальні групи користуються правками лозового.
тобто, живуть припіваючи, на волі, в україні кримінальні групи про які знає генпрокурор!!!!
це **** нікого не бентежить???
цілий генпрокурор дає свідчення....
то хай вже називає імена ватажків, хто їх кришує, чому не на нарах
пісдєс якийсь.
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12.03.2024 17:52 Ответить
Нігуя собі - а ше 5 днів назад казав шо иого хочуть обнулити - як ухилянта
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12.03.2024 13:31 Ответить
це один куй що столяру відрізати руки
що хірургу виколоти очі
що повії зашити ...ізду, дупу і рот.
Ви хочете щоб ОПа зрізала гілляку на якій вона сидить???
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12.03.2024 13:38 Ответить
Ти новину прочитав? Там не про Шабуніна, а про вашого начальника Зеленьського. Що саме він, як розпіарений призидент ігнорує набувшу легітимність петицію громадян.
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12.03.2024 13:53 Ответить
твоє намагання відвернути увагу від суті питання виглядає жалюгідно, розраховано на лохів і нічим не підтверджено окрім "***********" ТГ кАналів
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12.03.2024 14:12 Ответить
Новина не про Шабуніна і його особисте існування ,
а про прЗедента і його бездіяльність в краіні !!
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12.03.2024 13:46 Ответить
Не заздріть Шабуніну 😠
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12.03.2024 14:01 Ответить
та він може хоч з пляшкою коханням займатись, це не змінює суті питання про яке їде мова, вибач що "не па руски"
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12.03.2024 14:14 Ответить
каломойшского треба ж випускати якось...
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12.03.2024 13:53 Ответить
Ну так дуже скоро зеленим доведеться скористатися тими ж правками.
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12.03.2024 13:55 Ответить
....це ж скільки грошенят накосити можна під час дії правок лозового,прямо жнива ,
та ще й своїх друзів можна врятувати, наприклад, беню ...
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12.03.2024 14:15 Ответить
як збудились боти Банкової, намагаючись переключити увагу з суті питання і проблеми Держави, на особу Шабуніна
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12.03.2024 14:15 Ответить
крімінальні групи нищать Україну...
гебнюки управляють криміналом..
невже це так важко зрозуміти команді Зеленського?
чи може їм до влади поміг цей кримінал-смотрящіє від хла..?
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12.03.2024 14:25 Ответить
З огляду на те, як віталік отримав зарплатню від Збройних Сил, він невдовзі буде прагнути зберегти ті поправки...
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12.03.2024 14:28 Ответить
Цього Лозового самого потрібно посадити за посібництво злочинцям в уникненні покарання
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12.03.2024 14:40 Ответить
Реагировать Зеле запретил его ведущий Ермак.
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12.03.2024 14:44 Ответить
Не про шабуніна?
То може нагадати шабуніна 10 років тому. А ще наєм, залещук, лещенко. Згадали?
Трійка сидить на великих потоках шабунін має роботу ' розслідуючи" корупцію. І нічого не змінюється, а стає ще гірше. Бо якщо все стане добре шабунін втратить роботу.
Вони і привели цю зевладу.
І от ці борцуни - всі вони продажні і підкуплені самою командою ***********.
До речі, шабунін не хоче рослідувати схеми своїх друзяк? Хай почне з лещенка.
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12.03.2024 15:02 Ответить
Система бореться за нескінченний строк попереднього ув'язнення та безвідповідальність каральних органів.Правки лозового ім заважают.
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12.03.2024 15:51 Ответить
Досить кричати про ці правки Лазового! Вони поставили обмеження на беспредел поліцаїв і прокурорів. Зараз строки досудового розслідування можуть продовжуватися кожні 2 місяці із дозволу слідчого судді. А до правок Лазового порушувалася кримінальна справа, висувалася підозра і прокурори самі продовжували строки досудового слідства. І людина могла весь цей час сидіти у КПЗ. Тобто нескінченно. Поки не заплатить прокурорам. Тобто людину можна було кошмарити досхочу. Тому ці прокурори і хочуть ці правки відмінити. Зараз ніхто їм не заважає продовжувати строки досудового розслідування але через слідчого суддю. А поліцаї і прокурори не хочуть паритися. Не вірте цьому Шабуніну. Він грає на руку брудним поліцаям і прокурорам.
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12.03.2024 15:53 Ответить
З іншого боку, кримінальні провадження зумисно затягуються, щоби скористатися цими правками Лозового, та закрити кримінальну справу. По кілька разів слідчий суддя поновляє провадження, але толку з цього ніякого.
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12.03.2024 16:08 Ответить
До ціх "правок" треба додати жостку відповідальність прокурора/судді за відкриття "сирих" справ.
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12.03.2024 16:20 Ответить
Толку ніякого тому що у більшості випадків правоохоронці (поліцаї і ін.) порушують кримінальні справи, щоб "покошмарити" бізнес. І не можуть потім довести підстави чому їм потрібен ще час на проведення досудового слідства (а людина-підозрюваний весь цей час сидить у КПЗ, майно арештовано і ін) і слідчий суддя змушений закривати строки проведення досудового слідства і передавати справу у суд. А в суді вже правоохоронці мають доводити докази. А їх (доказів) немає, тому людину-підозрюваного треба за рішенням суду відпускати. А ці підозрювани - є "кормова база" для брудних прокурорів, поліцаїв і прочей нечісті. Тому вони так і волають разом із Шабуніним. Вони не розуміють "де вони столоваться будуть"
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12.03.2024 17:00 Ответить
Це не так. Ви не враховуєте, що санкцію на арешт дає суд, на підставі наданих доказів, зібраних на попередньому слідстві. Тому ніхто просто так не сидить у СІЗО, якщо звичайно суд відбувається по закону. А правки Лозового якраз і дозволяють випустити підозрюваних, якщо умисно затягнути слідство. На цьому і є "кормова база" для брудних прокурорів, поліцаїв і прочей нечісті." Звичайно є і інші варіанти.
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12.03.2024 19:55 Ответить
що це за маячня,друже?
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12.03.2024 16:28 Ответить
Ці правки прийняти для того щоб нікого з чинуш не посадити фізично по процедурі.
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12.03.2024 16:39 Ответить
Що цікаво, ці "правки Лозового" були прийняті ВР ще у 2017 році. І зараз, будь хто з народних депутатів, без будь яких петицій, може подати відповідний законопроєкт.
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12.03.2024 16:47 Ответить
Так робіть же щось, як фахівець і бачите схематозні провали у законодавстві! Хто ж вам заборонив, це робити?
Чекаємо на дієві зміни!
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12.03.2024 18:46 Ответить
Зеля на себе ці закони приміряє...
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12.03.2024 19:00 Ответить
бачите, як це працює?
спонсори дали підсрачника і шабуня почав стукати копитом, що навіжений.
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12.03.2024 19:13 Ответить
Та нехай стукає копитом, чи заздрість очі залива, що у самого таких спонсорів немає?
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12.03.2024 19:58 Ответить
ясна річ, залива.
я так не вмію. ніхера не робити, сито жити. нема в мене, жирних комуняцьких батьків, або кегебевських сексотів.
тому живу, як попало. все своїм трудом, все через свої помилки та синяки.
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12.03.2024 20:06 Ответить
А з чого ви вирішили, що він нічого не робить? Як раз вміє робити, за що і спонсорів має.
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12.03.2024 20:23 Ответить
так, про те і кажу. я так не вмію, доїти спонсорів.
заздрість!
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12.03.2024 20:26 Ответить
Йшов третій рік війни...
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12.03.2024 22:02 Ответить
ш лозовий і зеленський, як дєті. бавляться і не розуміють
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13.03.2024 08:36 Ответить
 
 