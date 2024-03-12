Генпрокурор Костин подтвердил, что "правки Лозового" играют на руку многим криминальным группам, а Зеленский 3 месяца игнорирует соответствующую петицию, - Шабунин. ВИДЕО
Генпрокурор Андрей Костин подтвердил, что "правки Лозового" помогают избегать ответственности не только фигурантам НАБУ. Они играют на руку многим криминальным группам.
Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, об этом Андрей Костин сказал вчера на мероприятии Антикоррупционная инициатива ЕС.
"На том же мероприятии руководитель САП Клименко подтвердил - из-за "правок Лозового" и действий судей по ним просто срываются вручение подозрений руководителям коррупционных схем. Для антикоррупционной прокуратуры отмена "правок" - приоритет №1", - пишет Шабунин.
Он также напоминает, что полную отмену "правок Лозового" власти блокируют уже несколько лет.
"Потому что "правки Лозового" очень легко помогают отмазать "своих". Как в свое время отмазали Татарова от дела НАБУ/САП. И уже три месяца президент избегает ответа на петицию, в которой ему предложили подать законопроект, чтобы ПОЛНОСТЬЮ отменить правки. Напомню, что и петиция набрала около 30 тысяч голосов за час - что является абсолютным рекордом. После чего ОП сразу отключил сбор голосов, чего никогда раньше не делал" - резюмирует Шабунин.
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на посаді преЗедента 🙁
Пʼять років , поспіль , керує краіною Зе і його команда 😠
про те, хто де вср@вся
та стверджує що ці кримінальні групи користуються правками лозового.
тобто, живуть припіваючи, на волі, в україні кримінальні групи про які знає генпрокурор!!!!
це **** нікого не бентежить???
цілий генпрокурор дає свідчення....
то хай вже називає імена ватажків, хто їх кришує, чому не на нарах
пісдєс якийсь.
що хірургу виколоти очі
що повії зашити ...ізду, дупу і рот.
Ви хочете щоб ОПа зрізала гілляку на якій вона сидить???
а про прЗедента і його бездіяльність в краіні !!
та ще й своїх друзів можна врятувати, наприклад, беню ...
гебнюки управляють криміналом..
невже це так важко зрозуміти команді Зеленського?
чи може їм до влади поміг цей кримінал-смотрящіє від хла..?
То може нагадати шабуніна 10 років тому. А ще наєм, залещук, лещенко. Згадали?
Трійка сидить на великих потоках шабунін має роботу ' розслідуючи" корупцію. І нічого не змінюється, а стає ще гірше. Бо якщо все стане добре шабунін втратить роботу.
Вони і привели цю зевладу.
І от ці борцуни - всі вони продажні і підкуплені самою командою ***********.
До речі, шабунін не хоче рослідувати схеми своїх друзяк? Хай почне з лещенка.
Чекаємо на дієві зміни!
спонсори дали підсрачника і шабуня почав стукати копитом, що навіжений.
я так не вмію. ніхера не робити, сито жити. нема в мене, жирних комуняцьких батьків, або кегебевських сексотів.
тому живу, як попало. все своїм трудом, все через свої помилки та синяки.
заздрість!