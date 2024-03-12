Поселок Теткино Курской области РФ полностью находится под контролем российских освободительных сил, – Легион "Свобода России". ВИДЕО
Воины легиона "Свобода России" взяли под полный контроль поселок Теткино Курской области.
Об этом воины Легиона сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Смт. Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - отметили там.
Напомним, 12 марта 2024 г. легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.
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У семи тетек четырнадцать титек
Удачной охоты!
лиш внутрішній фронт, чи громадянська, чи революція в рф зупинить війну в україні..
У нас часто цьоця називають тьоток
Або стрийкове чи стрийнене
орки, по декілька місяців, м'ясом штурмують наші міста.
а що ми бачимо? можна маршовим темпом зайняти, будь яку, дєрєвню, і ніхто, взагалі не прийде.
про це казали, що один з варіантів, зайти кацапам в тил, з їхньої території..
сирській розглядає, такі плани? а зе!майжебонапарту подобається?
орки впевнені що нам заборонили нападати на територію тимчасової тепер росії тому всі сили кинуті орками на наші території.
я, тільки тут.
а навіщо пакет носити на голові? його треба носити на нозі. на кожній нозі, по пакету.
село тьоткіно, кров з вух.
треба відійти звідти. вони, оте, закидають кабами. нема тьоткіно, нема проблеми.
Теперь надо взять Дядькино
И на Москву
Там , где дед...
Йбн..... на всю голову
Шучу,конечно
Но дед сегодня подергается, понервничает
Уже одно это хорошо....
В легіоні «Свобода Росії» стверджують, що взяли під контроль смт Тьоткіно в Курській області. За їх словами армія РФ покидає селище та залишає після позиції й важку техніку. Відео: Telegram/Легион «Свобода России»
В легіоні «Свобода Росії» Суспільному уточнили, що станом на 15:00 бої за смт Тьоткіно ще тривають.
Чекаємо.