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Новости Война
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Поселок Теткино Курской области РФ полностью находится под контролем российских освободительных сил, – Легион "Свобода России". ВИДЕО

Воины легиона "Свобода России" взяли под полный контроль поселок Теткино Курской области.

Об этом воины Легиона сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Смт. Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - отметили там.

Напомним, 12 марта 2024 г. легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Смотрите также: Бойцы Легиона "Свобода России" обратились к россиянам: "Мы сделаем все, чтобы Путин переехал из Ново-Огарева в Полярный волк". ВИДЕО

Автор: 

Курск (1137) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+58
Ну, то хай швиденько проводять там референдум про відділеня від ********* і кличуть на допомогу "ЗСУ ввєді!!"
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12.03.2024 13:36
+34
Так ми не проти, головне щоб повстанці не постраждали.
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12.03.2024 13:42
+31
Тьоткінська народна республіка.
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12.03.2024 13:38
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Ну, то хай швиденько проводять там референдум про відділеня від ********* і кличуть на допомогу "ЗСУ ввєді!!"
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12.03.2024 13:36 Ответить
Уряяяя, тьоткиноняш 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.03.2024 13:40 Ответить
Теткино - зачеткино
У семи тетек четырнадцать титек
Удачной охоты!
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12.03.2024 13:41 Ответить
Колись я з друзями туди по раків їздив,через це тьоткине річка сейм проходить.
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12.03.2024 13:45 Ответить
Теж їздив по раков у ту місцевість, до Сейму. Раки - як крокодили, підтверджую!
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12.03.2024 14:48 Ответить
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12.03.2024 14:57 Ответить
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12.03.2024 16:00 Ответить
не так) 2-3 алкаша на камеру скажуть :"Восимь лет бамбил х..ло город", а коли кацап втече за Урал то 2-3 алкаша проведуть референдум і звернуться : Україна памаги", Рада в конституцію України включить, сценарій 100% працює
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12.03.2024 14:44 Ответить
Даєш локотскую республіку!!!!
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12.03.2024 13:36 Ответить
из Тёткино строчишь,кацап-путлобот?
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12.03.2024 13:39 Ответить
Завтра оціниш "результати" цього фарсу.
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12.03.2024 13:57 Ответить
Це гімн росії
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12.03.2024 13:46 Ответить
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12.03.2024 13:47 Ответить
Go f yourself russian pig.
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12.03.2024 13:54 Ответить
Головне питання - колодязь чий?
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12.03.2024 13:37 Ответить
Та рашисти зітруть то Тьоткіне з карти як попасну, це їх улюблений атракціон!
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12.03.2024 13:38 Ответить
Так ми не проти, головне щоб повстанці не постраждали.
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12.03.2024 13:42 Ответить
та хрєн з ними, нехай дохнуть і "повстанці". чим менше кацапів лишиться на планеті - тим краще для планети.
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12.03.2024 14:06 Ответить
нє. споч мнясосирського туди атаманом. нехай командує однокровниками
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12.03.2024 14:35 Ответить
Росіянин, що тобі до Сирського- біжи за шойгу горшок виносити .
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12.03.2024 14:41 Ответить
Вони воюють у складі ЗСУ. Якшо ти так кажеш то ти звісно в окопі?
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12.03.2024 17:04 Ответить
так це ж добре. чим більше одні кацапи вб'ють інших кацапів - тим краще нам, та і всьому світу в цілому.
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12.03.2024 14:05 Ответить
Тьоткінська народна республіка.
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12.03.2024 13:38 Ответить
Почему только тетькинская НР? Белгородская и Курская народные республики можно присоеденять. Рашистам же не помешало присоеденить сразу целые области хотя они не захватили даже трети етих областей и тем более обласных центов
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12.03.2024 13:52 Ответить
Єрмак руками свого піддослідного ЗЕ хоче стати проем'єром так званого коаліційного уряду, із всякої швалі тіпа Тімошонок і голосу вакарчука. Треба димову завісу, яка ніхера загрозливого для москалів не представляє, шой довгоносиків!
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12.03.2024 13:43 Ответить
відразу замітно "експерта" по всіх ділах і напрямках тут тобі людина відразу знає,що вихлопу буде точно нуль, потім знає яка у тих хто перейшов кордон в наявності техніка, знає що буде обовязково негатив від Заходу, знає що для путіна ніякої шкоди не буде (хоча перед виборами як раз для його рейтингу це дуже велика шкода ), знає що то відволікають вкраїнчиків, і знає що на фронті відбувається писдець сидячи вдома на дивані
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12.03.2024 13:45 Ответить
та здається мені-не вдома на дивані він сидить) а як раз на роботі і під пильним поглядом "таваріща майора..."
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12.03.2024 13:48 Ответить
А які можуть бути контраргументи на заяви індивідуума котрі не мають з реальністю нічого спільного, а являються плодом його уяви і фантазії?
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12.03.2024 13:57 Ответить
добре але мало.
лиш внутрішній фронт, чи громадянська, чи революція в рф зупинить війну в україні..
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12.03.2024 13:41 Ответить
Тьотка негарно. Перейменуйте в Цьотка. Цьоткіно!
У нас часто цьоця називають тьоток
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12.03.2024 13:41 Ответить
Ні, перейменуємо цьоткінаа на вуйново,- щоб вони всрались від злості... без памперсів 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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12.03.2024 13:46 Ответить
Вуйново або вуйково
Або стрийкове чи стрийнене
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12.03.2024 13:48 Ответить
Ну тетки точно в ужасе, хотя...
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12.03.2024 13:42 Ответить
Тьоткінці заявили що не будуть більше годувати москву.
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12.03.2024 13:42 Ответить
Альйо, кацапы, шосеблищем, чьётёткинааааа та, ась😝😝😝😝😝😜🤪 Марш тьйоткинаааа асваааабаждаць, окружить и снести яво к ****** матери, как бааахмут, а чо, сможеце жы ж паааафтариць... жыж, а тама ужо и Бяааарлин нядалече 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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12.03.2024 13:43 Ответить
афігєть.
орки, по декілька місяців, м'ясом штурмують наші міста.
а що ми бачимо? можна маршовим темпом зайняти, будь яку, дєрєвню, і ніхто, взагалі не прийде.
про це казали, що один з варіантів, зайти кацапам в тил, з їхньої території..
сирській розглядає, такі плани? а зе!майжебонапарту подобається?
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12.03.2024 13:43 Ответить
Так там голо, вагнера до москви чуть не заїхали.
орки впевнені що нам заборонили нападати на територію тимчасової тепер росії тому всі сили кинуті орками на наші території.
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12.03.2024 13:47 Ответить
Нажаль. справу тут не у Сирському чи Залужному. 100 проц є договорняк не заходити нашими формуваннями на територію росії, захід як завжди дуже сциться у цьому питанні. Ось для цього і формуються підрозділт на кшталт РДК і тд. Типу то не ми, тож самі расєянє.
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12.03.2024 13:50 Ответить
до сих пір, це виглядає, як відосики для тіктоку.
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12.03.2024 13:54 Ответить
ти, гриша, сам виглядаєш, як відосік з Тіктоку. Це не твій канал з пакетом на голові?
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12.03.2024 14:26 Ответить
нєнє.
я, тільки тут.
а навіщо пакет носити на голові? його треба носити на нозі. на кожній нозі, по пакету.
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12.03.2024 14:31 Ответить
Це тепер нам що, ще і "тьоткінців" годувати?
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12.03.2024 13:46 Ответить
Весна йде. Скоро ягель буде. Хай жеруть.
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12.03.2024 13:50 Ответить
Нужно быстро провести выборы и присоеденить к Украине. А потом предложить ***** мир в новых реалиях
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12.03.2024 13:48 Ответить
Щяс кремлевкая Хунта забромает Теткино кабами 1500
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12.03.2024 13:48 Ответить
было бы неплохо)
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12.03.2024 13:54 Ответить
Да то их олимпийская сборная тренируется...
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12.03.2024 13:48 Ответить
Хлопці , беріть москву разом з ху @ лом і його братками 🙁
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12.03.2024 13:50 Ответить
Більшість мають памʼять рибки гупі - тому в принципі завтра нічого про сьогодні не згадають.
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12.03.2024 14:28 Ответить
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12.03.2024 13:52 Ответить
Жаль , что они не смогут там долго продержаться ... Без помощи - прийдется уходить . Но максимально вынести полиZии мозг ( в прямом смысле ) - это тоже полезное дело .
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12.03.2024 13:54 Ответить
Запропонуємо оркам обмін - Тьоткіно на Токмак чи Енергодар?)
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12.03.2024 13:55 Ответить
А де само село?
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12.03.2024 13:56 Ответить
Тьоткіно наш, тепер давай Дядькіно
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12.03.2024 13:56 Ответить
Побудуть там і підуть звідти. Для чого отакі витребеньки?
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12.03.2024 14:03 Ответить
Не підуть. Воно ніби створено для утримання - з трьох сторін Україна, на фланзі річка і лише одна дорога. Його тільки в щебінь рівняти, як Роботине.
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12.03.2024 14:06 Ответить
Чем больше хаоса наРосии, тем лучше.
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12.03.2024 15:09 Ответить
блін, а як правильно писати - Тьоткіно наша,чи Тьоткіно наш ?
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12.03.2024 14:04 Ответить
дєрєвня тьоткіно, звучить скрєпно!
село тьоткіно, кров з вух.

треба відійти звідти. вони, оте, закидають кабами. нема тьоткіно, нема проблеми.
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12.03.2024 14:09 Ответить
да,тре відходити до Рильська,а там і до Курської АЕС рукою подати.
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12.03.2024 14:14 Ответить
Хутір Тітків
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12.03.2024 14:13 Ответить
ТьотНР - наша!
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12.03.2024 14:31 Ответить
В селах Белгородской области появились бюллетени по голосованию за выход из состава рф.
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12.03.2024 14:17 Ответить
рейд по тилах чи піар акція? 🤔
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12.03.2024 14:30 Ответить
ТётНР никто не поставит на колени!
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12.03.2024 14:37 Ответить
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12.03.2024 14:40 Ответить
Теткино взяли
Теперь надо взять Дядькино
И на Москву
Там , где дед...
Йбн..... на всю голову
Шучу,конечно
Но дед сегодня подергается, понервничает
Уже одно это хорошо....
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12.03.2024 14:42 Ответить
то Папа зморозив х..ню, то Тьоткіно швидко "вилізло", здається вони якісь родичі (у світовому масштабі)
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12.03.2024 14:49 Ответить
Молодці !! Пишаємося вами !
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12.03.2024 14:52 Ответить
Тепер би втримати... Але це буде дуже (дуже) важким завданням.
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12.03.2024 14:57 Ответить
Вони не для того , щось готують , провокацію . Як наприклад в Бурятії вибухи на трансіб , тим самим зупинили поставку зброї з Китаю , і інше . Пізніше узнаємо .Відважні хлопці .
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12.03.2024 15:01 Ответить
Прошлый раз когда РДК отступила из Шебекино то освободительные карательные войска сначала обстреляли пустое село а потом начали грабить дома.
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12.03.2024 15:05 Ответить
Тітькино - наш
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12.03.2024 15:34 Ответить
Не зупиняйтеся хлопці, допоки не звільните щось з назвою типу Мошонкіно або ******** або **************. Ну дуже поприколюватися хоцца..
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12.03.2024 15:37 Ответить
а Дядькино когда будет
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12.03.2024 15:55 Ответить
Брудна кацапська газетка «Комсомольская правда» пише, що кацапи розгромили Легіон у бою за Теткіно?
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12.03.2024 16:13 Ответить
Суспільне Суми

В легіоні «Свобода Росії» стверджують, що взяли під контроль смт Тьоткіно в Курській області. За їх словами армія РФ покидає селище та залишає після позиції й важку техніку. Відео: Telegram/Легион «Свобода России»

В легіоні «Свобода Росії» Суспільному уточнили, що станом на 15:00 бої за смт Тьоткіно ще тривають.
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12.03.2024 17:07 Ответить
Давно пора контратаковать на территории врага
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12.03.2024 16:29 Ответить
Красавци хлопці
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12.03.2024 17:05 Ответить
Якщо просунуться ще 9 км до річки, буде шанс зачепитися.

Чекаємо.
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12.03.2024 17:21 Ответить
Теткіно -*********... Ну от дивився б, і дивився таке кіно...
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12.03.2024 18:07 Ответить
У мене є ідея. Треба допомогти РДК у .... ЛИТВІ та ПОЛЬЩІ. Сувалский прохід кацапи мають забути. А підрозділи РДК з цих країн можуть класно вдарити по Східній Прусії. Калінінград нікому захищати, а добровольців там буде мама стережись. Ця область у більшості голосувала за незалежність в інтернетвиборах.
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12.03.2024 18:57 Ответить
 
 