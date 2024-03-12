Поселок Теткино Курской области РФ полностью находится под контролем российских освободительных сил, – Легион "Свобода России". ВИДЕО

Воины легиона "Свобода России" взяли под полный контроль поселок Теткино Курской области.

Об этом воины Легиона сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Смт. Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - отметили там.

Напомним, 12 марта 2024 г. легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

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