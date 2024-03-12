Украина строит линии обороны на всех ключевых направлениях: востоке, юге и севере, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ускорила строительство оборонительных фортификаций по всем ключевым направлениям.

Об этом он сообщил в интервью французским изданиям BMF TV и Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Украина строит три линии обороны в отдельных областях и контактных линиях.

Он отметил, что речь идет о фортификации на востоке, юге и севере.

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Глава государства подчеркнул, что никто не говорит о наступлении россиян с Беларуси.

"Мы считаем, что ядро российской армии было уничтожено, но мы для себя строим фортификационные сооружения. Это отдельная большая работа", – добавил президент.

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