Не существует демобилизации во время войны. Есть разные вопросы по ротации и отпускам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации в Украине, связанные с ротациями или отпусками военнослужащих.

Об этом он сказал в интервью французским изданиям BMF TV и Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что очень много дезинформации по мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", - отметил Зеленский.

По его словам, мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.

"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Идеальна ли она? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным", - заметил. глава страны.

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Зеленский отметил, что закон о мобилизации по некоторым практическим шагам находится в Верховной Раде и изменения уже прошли первое чтение.

"Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и т.д. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам" , – подчеркнул президент.

Он добавил, что военные хотят ответа, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.

"Поэтому этот вопрос исключительно парламента на сегодняшний день и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом", - отметил президент.

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Отвечая на вопрос о массивной мобилизации этого года, Зеленский заявил, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.

"Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все в Генштабе, и они идут так, как и шли", - добавил глава государства.