РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11652 посетителя онлайн
Новости мобилизации
15 194 127

Не существует демобилизации во время войны. Есть разные вопросы по ротации и отпускам, - Зеленский

зсу,армія

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации в Украине, связанные с ротациями или отпусками военнослужащих.

Об этом он сказал в интервью французским изданиям BMF TV и Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что очень много дезинформации по мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", - отметил Зеленский.

По его словам, мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.

"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Идеальна ли она? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным", - заметил. глава страны.

Читайте: Комитет ВР убрал из законопроекта о мобилизации нормы по блокированию счетов и ограничению права вождения авто, - Гончаренко

Зеленский отметил, что закон о мобилизации по некоторым практическим шагам находится в Верховной Раде и изменения уже прошли первое чтение.

"Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и т.д. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам" , – подчеркнул президент.

Он добавил, что военные хотят ответа, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.

"Поэтому этот вопрос исключительно парламента на сегодняшний день и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон "О добропорядочном лоббировании"

Отвечая на вопрос о массивной мобилизации этого года, Зеленский заявил, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.

"Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все в Генштабе, и они идут так, как и шли", - добавил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) мобилизация (2800) демобилизация (155)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
Як можна при здоровому глузді - цивільного який ніколи не служив , ухилянта зробити Верховним Головнокомандувачем ?

Как жалок шут на троне короля , как глуп народ, который то позволил...
показать весь комментарий
12.03.2024 14:02
+24
Хто випустив Резнікова та Арестовича? Вони мобілізації не підлягають?
показать весь комментарий
12.03.2024 14:03
+14
Зе незабаром стане головним узурпатором влади, ще кілька тижнів залишилося і можна оголошувати імпічмент.
показать весь комментарий
12.03.2024 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
так як вірно війна чи військовий стан? Це різні поняття і різні обовязки всіх
показать весь комментарий
12.03.2024 15:36 Ответить
У звичайному законодавстві не існує під час війни. Джерело:
А хіба не шмаркля підписав з тиждень тому Закон про демобілізацію строковиків?
Чи #етадругоє?
Хіба це не "демобілізація під час війни"?
показать весь комментарий
12.03.2024 15:38 Ответить
Тільки хотів написати. Він-же сам закон підписав. Хоча він його мабуть і не дивився.
показать весь комментарий
12.03.2024 17:42 Ответить
З юридичної точки зору в нас не війна,а загроза нападу - ВІЙСЬКОВИЙ СТАН.
показать весь комментарий
12.03.2024 15:42 Ответить
Этому человеку, о мобилизации вообще не нужно говорить , где им попран долг перед страной в 4х повестках... не прикормленным журналистам нужно задать вопрос в лоб - почему 95 квартал не мобилизован, и на каком таком основании в числе других военнообязанных не производит ротацию, смертельно уставшим воинам на передовой..а болтать вдали от мирских ужасов можно что угодно.
показать весь комментарий
12.03.2024 15:44 Ответить
Да-не-уже-ли лидор ********** взрослеет??? И начинает говорить как есть, а не ныкаться от непопулярных слов и действий?!

Сколько еще украинцев ляжет на поле боя пока воно будет учиться?
показать весь комментарий
12.03.2024 15:56 Ответить
Дуже шкодую шо війскомати не спрацювали так як зараз у свій час на цій конченій гниді. От би подивитись як шиксу пакують до бусіка та ******* там до зупинки серця.
показать весь комментарий
12.03.2024 16:00 Ответить
Петр Петров

Тобто на пропозицію розглянути варіант, щоб війська НАТО допомогли військам України відбитися від РФ, боневтік гордо відмовився, хай одні Миколи гинуть.





hromadske

Зеленський запевнив французів, що їхній армії немає потреби воювати, поки українські війська спроможні стримувати напад росії.
показать весь комментарий
12.03.2024 16:02 Ответить
На нулі ще патріоти є, наприклад ті що брали участь в Майдані !
показать весь комментарий
12.03.2024 21:48 Ответить
Верховний, взагалі не в темі. Є багато причин "демобілізації" (фактично зняття з військового обліку) в законодавстві: - за віком;
- за станом здоров'ям;
- за родинними обставинами і т.ін.
показать весь комментарий
12.03.2024 16:08 Ответить
Для тих хто в ЗСУ два шляхи- перший- важким інвалідом.
Другий- вантажем 200.
показать весь комментарий
12.03.2024 16:27 Ответить
В тюрму й сзч ще можна.
показать весь комментарий
12.03.2024 19:49 Ответить
До в'язниці попадають поки патріоти. Як Червінськимй на приклад.
показать весь комментарий
12.03.2024 21:45 Ответить
Так війна чи воєнний стан пане президент?Ти вже зовсім забрехався.
показать весь комментарий
12.03.2024 16:37 Ответить
Досить бздіти про відпустки, нічого ви не виконуєте зі своїх обіцянок. Я вже другий рік як мобілізований бригада постійно на бойому, я зі скандалом тільки 5 днів зміг вибити, а ті хто мовчить, то і взагалі не були у відпустках.
показать весь комментарий
12.03.2024 17:24 Ответить
Добре президентом бути. Хтось кров свою проливає, а він в дей час думає, як би так ухитрувати, щоби хтось взяв на себе непопулярні рішення, а він тільки ордени і медалі воїнам роздавав. Думає, що перехитрив усіх і народ цього не бачить
показать весь комментарий
12.03.2024 17:37 Ответить
Гусев тю-тю. Генералів під плінтус.
А слів демобілізації не існує.
Чим далі, тим цікавіше.
Ще скажіть що інфу про положення петріотів і займарс не злили?!
Ось і оновлення. Ворожий тил, думає як дограти населення.
Тепер арабам та Китаю будете оченята строїть? Бо іншим вже немає куди локшину розвішувати.
показать весь комментарий
12.03.2024 19:21 Ответить
У Членограя в голові немає ні мобілізації ні демобілізації.
Це, якраз те, що потрібно всім ухилянтам типу Чотирикратного Головного Ухилянта.
показать весь комментарий
12.03.2024 19:43 Ответить
Імпічмент тобі, найнелегетимніший і строк за держзраду!!!
показать весь комментарий
12.03.2024 19:51 Ответить
Це логично ! З ухилянтами Зеля чудово уживається, а з патріотами вже час закінчивати !
показать весь комментарий
12.03.2024 21:43 Ответить
Президент- ухылянт, у которого дача в Испании, затягивает закон про ухылянтов..
показать весь комментарий
12.03.2024 21:43 Ответить
Дивно, каже одно а робить зворотне. Строковиків шо, війна не стосується? Строковиків демобілізував як і війни нема.
показать весь комментарий
12.03.2024 22:05 Ответить
При Порохе демобілізація їснувала. В Ізраїле міліон прищвалі, через три місяці демобілізували. Але при зеле маєш служити до смерті.
показать весь комментарий
12.03.2024 22:28 Ответить
Це він із виборами переплутав!
показать весь комментарий
12.03.2024 22:41 Ответить
Тоді і мобілізація повинна бути повною!
показать весь комментарий
12.03.2024 22:42 Ответить
"во время войны"
--------------
військовий стан і війна - це зовсім різні речі
показать весь комментарий
13.03.2024 00:03 Ответить
Та не буде демобілізації, для них демобілізація це смертний вирок для самих себе!!!
Давайте представимо, що людина яка два роки провела під обстрілами, поховала багатьох з ким встигла подружитись , вона повертається додому. І що далі? Тяганина з документами для вироблення статусу УБД, і розуміння того, що вона кинута напризволяще і нікому крім сім'ї непотрібна? Та при такому розкладі, ситуація в Закарпатті буде квіточками.... Тож цей 4-х разовий ухилянт який неВтік навіть і припускати не буде, що можна демобілізувати когось, якщо звісно це не лисий з кварталу чи пікалов які тяжко несли тягар війни на сцені кварталу
показать весь комментарий
13.03.2024 08:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 