Не существует демобилизации во время войны. Есть разные вопросы по ротации и отпускам, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации в Украине, связанные с ротациями или отпусками военнослужащих.
Об этом он сказал в интервью французским изданиям BMF TV и Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что очень много дезинформации по мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству", - отметил Зеленский.
По его словам, мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.
"Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Идеальна ли она? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным", - заметил. глава страны.
Зеленский отметил, что закон о мобилизации по некоторым практическим шагам находится в Верховной Раде и изменения уже прошли первое чтение.
"Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и т.д. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам" , – подчеркнул президент.
Он добавил, что военные хотят ответа, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.
"Поэтому этот вопрос исключительно парламента на сегодняшний день и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим образом", - отметил президент.
Отвечая на вопрос о массивной мобилизации этого года, Зеленский заявил, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.
"Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все в Генштабе, и они идут так, как и шли", - добавил глава государства.
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А хіба не шмаркля підписав з тиждень тому Закон про демобілізацію строковиків?
Чи #етадругоє?
Хіба це не "демобілізація під час війни"?
Сколько еще украинцев ляжет на поле боя пока воно будет учиться?
Тобто на пропозицію розглянути варіант, щоб війська НАТО допомогли військам України відбитися від РФ, боневтік гордо відмовився, хай одні Миколи гинуть.
hromadske
Зеленський запевнив французів, що їхній армії немає потреби воювати, поки українські війська спроможні стримувати напад росії.
- за станом здоров'ям;
- за родинними обставинами і т.ін.
Другий- вантажем 200.
А слів демобілізації не існує.
Чим далі, тим цікавіше.
Ще скажіть що інфу про положення петріотів і займарс не злили?!
Ось і оновлення. Ворожий тил, думає як дограти населення.
Тепер арабам та Китаю будете оченята строїть? Бо іншим вже немає куди локшину розвішувати.
Це, якраз те, що потрібно всім ухилянтам типу Чотирикратного Головного Ухилянта.
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військовий стан і війна - це зовсім різні речі
Давайте представимо, що людина яка два роки провела під обстрілами, поховала багатьох з ким встигла подружитись , вона повертається додому. І що далі? Тяганина з документами для вироблення статусу УБД, і розуміння того, що вона кинута напризволяще і нікому крім сім'ї непотрібна? Та при такому розкладі, ситуація в Закарпатті буде квіточками.... Тож цей 4-х разовий ухилянт який неВтік навіть і припускати не буде, що можна демобілізувати когось, якщо звісно це не лисий з кварталу чи пікалов які тяжко несли тягар війни на сцені кварталу