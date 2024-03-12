Подыгрывание Трампу ничего не даст Орбану, слабых друзей никто не любит, - Зеленский
Трамп самостоятельный человек и сам будет принимать решение, а попытки венгерского премьера Виктора Орбана задобрить его не дадут Орбану результата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV.
"Я считаю, что он (Орбан. – Ред.) играет в опасную ситуацию, прежде всего для Венгрии. Венгрия знает, что такое полномасштабное вторжение, что такое последствия фашистского режима и я удивлен тем, что иногда официальные месседжи Будапешта звучат так не сбалансированно и радикально по отношению к Украине", – сказал Зеленский.
Президент Украины убежден, что подыгрывание Дональду Трампу ничего не даст Орбану.
"Трамп самостоятельный человек. Он будет самостоятельно принимать решения. Знаете, слабых друзей никто не любит. Я считаю, что позиция должна быть сильная. И когда даже у тебя позиция другая, она все равно уважается, потому что позиция сильна", - добавил Зеленский.
Напомним, в пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.
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це дуже впливає на їх рішення..
О чем говорил Трамп с Орбаном никто не знает. Трамп на этот счет ничего не говорил и не подтверждал. А Орбан сказал то, что хотел слышать Путлер! Так что прогиб тут не в сторону Трампа, а в сторону Путлера.
Так би мовити, потужний.
Такий сильний, що аж страшно - за Україну....
Зеленський такий майстер крутити своєю дупою, що скоро ризикує побачити її зображення.
Згадайте, яку трагічну фізію скорчило це мурло на заходах річниці Майдану.
І фізія ж не тріснула...
А Україні треба розбиратися зі своїм прокацапським зеленим "президентом", бо шкоди від Зеленського Україні на порядки більше ніж від Орбана.
Пропоную Вам освіжити в пам'яті знаменитиу розмову телефоном Зеленського і Трампа, зокрема про "на сто відсотків свого" генпрокурора і таке інше.
Зеленський виставив себе навіть не прес-, а просто секретуткою.
З Орбаном Європа якось розбереться.
А Україні треба розбиратися зі своїм прокацапським зеленим "президентом", бо шкоди від Зеленського Україні на порядки більше ніж від Орбана.
Ви не бажаєте Зеленському "нагадувати", що він тупий клоун, якому краще мовчати - Ваше право.
Інші бажають Зеленському "нагадувати" - їхнє право.
З повагою.
Всі кажуть про дивну "безхребетність" Європи та Америки, але насправді це прояв залізної дисципліни у їхній мафіозній ієрархії: роби що, сказано, і тримай "морду кірпічом".
Наочний приклад того, як "кадри вирішують усе".
После окончания средней школы и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 военной службы (1981-1982) поступил на юридический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Будапештского университета .
В 1989 году получил стипендию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0 Фонда Сороса и стажировался в течение года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4) Пембрук-колледже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4 Оксфорда .
Жена - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Анико Леваи (род. 15 августа 1963 года) - юрист
В семье пятеро детей https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1 Рахель , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80 Гашпар , Шара, Роза, Флора).
- Що тобі привезти донечка молодша?
- Привези мені батюшка, чудовисько страшне, для сексуальних втіх і збочень.
- Та ти що, доню, я ж батько тобі. Я не можу цього дозволити!
- (зітхаючи) Добре… Ходімо довгою дорогою… Привези мені, батюшку, квіточку оленьку…