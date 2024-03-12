Подыгрывание Трампу ничего не даст Орбану, слабых друзей никто не любит, - Зеленский

Трамп самостоятельный человек и сам будет принимать решение, а попытки венгерского премьера Виктора Орбана задобрить его не дадут Орбану результата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV.

"Я считаю, что он (Орбан. – Ред.) играет в опасную ситуацию, прежде всего для Венгрии. Венгрия знает, что такое полномасштабное вторжение, что такое последствия фашистского режима и я удивлен тем, что иногда официальные месседжи Будапешта звучат так не сбалансированно и радикально по отношению к Украине", – сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что подыгрывание Дональду Трампу ничего не даст Орбану.

"Трамп самостоятельный человек. Он будет самостоятельно принимать решения. Знаете, слабых друзей никто не любит. Я считаю, что позиция должна быть сильная. И когда даже у тебя позиция другая, она все равно уважается, потому что позиция сильна", - добавил Зеленский.

Напомним, в пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

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