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Подыгрывание Трампу ничего не даст Орбану, слабых друзей никто не любит, - Зеленский

орбан,трамп

Трамп самостоятельный человек и сам будет принимать решение, а попытки венгерского премьера Виктора Орбана задобрить его не дадут Орбану результата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV.

"Я считаю, что он (Орбан. – Ред.) играет в опасную ситуацию, прежде всего для Венгрии. Венгрия знает, что такое полномасштабное вторжение, что такое последствия фашистского режима и я удивлен тем, что иногда официальные месседжи Будапешта звучат так не сбалансированно и радикально по отношению к Украине", – сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что подыгрывание Дональду Трампу ничего не даст Орбану.

"Трамп самостоятельный человек. Он будет самостоятельно принимать решения. Знаете, слабых друзей никто не любит. Я считаю, что позиция должна быть сильная. И когда даже у тебя позиция другая, она все равно уважается, потому что позиция сильна", - добавил Зеленский.

Напомним, в пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Читайте также: Орбан после встречи с Трампом: Мир стал бы лучше, если бы он вернулся

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Трамп Дональд (5589) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+8
"Геополітичний стратег" вирішив висловити свою авторитетну думку
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12.03.2024 14:13
+4
а, зе!нелоха, ******* всі на світі. більше всіх, єрмак.
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12.03.2024 14:12
+4
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12.03.2024 14:31
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Правила форума Совет форумчан
Не такии він і слабкии якшо він по Трампу шеи Туреччиною рулить
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12.03.2024 14:08 Ответить
А чим він "сильний". Зміг щось зупинити із розширенням НАТО чи із допомогою Україні від ЄС?! А Туреччина теж щось зупинила на користь Кремлю?! Це Трамп хотів зустрічі із Орбаном, чи навпаки ДІЮЧИЙ президент їде до КАНДИДАТА?! У чому "сила"???!!!
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12.03.2024 14:11 Ответить
Він своіми балачками притягнув в Угорщину 20млд. євро
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12.03.2024 14:15 Ответить
Точно?! На скільки мені відомо вони так нічого й не отримали через відмову виконувати вимоги ЄС!
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12.03.2024 14:18 Ответить
яктит балачками?! які 20млд. євро ?!! Може то був шантаж ЄС на якій пішли заради допомоги Україні? Чи плутати тепле і м'яке для тебе звичайна справа?
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12.03.2024 14:19 Ответить
Так я ж і сказав за шантаж
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12.03.2024 14:22 Ответить
Нічого Угорщина НЕ ОТРИМАЛА хоча дуже намагалась, бо відмовилась виконувати вимогу ЄС щодо припинення узурпації влади та полипщення ситуації із свободою слова. Тож не брешіть хлопці "Валентин Коваль" та "MrStepanovM", а якщо наполягаєте то сповістить коли саме обіцяні Будапешту гроші до нього потрапили, бо навіть коли у грудні 2023 ЄС обіцяв розморозити то й тоді мова йшла лише про 10 млрд, але жадібність Орбана згубила, він зажадав більше і не отримав НІЧОГО!!!
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12.03.2024 14:32 Ответить
ну, а тепер по пунктах, з моїми цитатами, що конкретно заперечуєш?
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12.03.2024 15:46 Ответить
Хми, перпрошую, даремно я Вас додав до "Валентин Коваль". Прошу вибачити за поспіх замість уважного ознайомлення з Вашими коментарями!
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12.03.2024 15:54 Ответить
приймається
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12.03.2024 15:56 Ответить
Найсмішніше то що Зе влада сама цілує дупу Трампу
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12.03.2024 14:16 Ответить
цілуваЛА, але переміг на виборах Байден! Аа зараз Трамп вже не збирається комусь підігравати, але я зовсім не впевнений у його перемозі на виборах у президенти США, бо надто сильно із цим носяться, а найбільше рекламують НЕ НАДТО ходові товари, бо ті що ДІЙСНО популярні не потребують великих витрат на рекламу!!!
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12.03.2024 14:36 Ответить
Всі ******* шашличників попрошаєк!!
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12.03.2024 14:08 Ответить
Точно "всі"?! Як на мене то швидко від них втомлюються і не знають що ж із ними робити через їх бажання повсякчасно про себе нагадувати і цим діставати!!!
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12.03.2024 14:17 Ответить
як трамп, так і орбан, свого часу понабирали позичок у московського організованого злочину-мафії, ..
це дуже впливає на їх рішення..
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12.03.2024 14:11 Ответить
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12.03.2024 14:11 Ответить
Два політичних імпотенти, усіляко імітують навколо себе, дивну ерекцію… Але ж, уже, фсьо… давай, дасвіданія прутін…
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12.03.2024 14:12 Ответить
То ви не розумієте.от коли найвеличніший янелох і тоді ще без звання "яневтік" їздив в Оман ,ото був дипломатичний прорив.а як що колю-котлету згадать,то взагалі боги дипломатії
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12.03.2024 14:16 Ответить
Що, Орбана не можна критикувати тим хто сам заслуговує на критику?! А чому, він що вам ліпший друг і ви "не дозволити" поплюжити його ім'я якомусь там ЗЕзиденту?! Так Паша і Стєпаша, ой пробачте - "Iver" та "Алексей"?!
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12.03.2024 14:58 Ответить
а, зе!нелоха, ******* всі на світі. більше всіх, єрмак.
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12.03.2024 14:12 Ответить
дЄрмак, можна сказати, що практично залюблює підОПозедента до того, що одна Скумбрія (маючи кабінет поряд в ОПі), геть не бачить відсутньої крайньої плоті лідора...
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12.03.2024 14:32 Ответить
"Геополітичний стратег" вирішив висловити свою авторитетну думку
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12.03.2024 14:13 Ответить
Прикол в том,что это хорошо работает на своих зрителей,зал доволен и верит
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12.03.2024 14:15 Ответить
І де тут бачиш "задоволених"?! Але не розумію чому замість того аби пригадати Орбану усе те лайно що він кидав на адресу України та українців треба щось пригадувати ЗЕзиденту?! Це фактично є захистом Орбана котрий відверто ненавидить нашу країну та бажає їй програти у протистоянні рашизму!!!
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12.03.2024 15:50 Ответить
Дурак ты Зеля! (и те, кто тебе тексты пишет)
О чем говорил Трамп с Орбаном никто не знает. Трамп на этот счет ничего не говорил и не подтверждал. А Орбан сказал то, что хотел слышать Путлер! Так что прогиб тут не в сторону Трампа, а в сторону Путлера.
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12.03.2024 14:19 Ответить
Взагалі то не розумію чому У ЦЬОМУ випадку кидаються на ЗЕзидента?! Ви що, друзі Орбана та поважаєте його?! І чому висловлювання на адресу Орбана котрого ніхто не змушував казати щось про Трампа і його плани сприймаються як прогиб когось а не саме Орбана котрий виставив себе прес-секретуткою Дональда "Рудий чуб"?! Якось дивно це чути від українців, а от якщо ви хлопці працюєте на Кремль, то тоді саме те!!!
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12.03.2024 14:45 Ответить
на що тільки не піде Вітя заради смаку Трампівського члена!
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12.03.2024 14:20 Ответить
А ты для кого-то "сильный друг", что ли, чучело?
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12.03.2024 14:22 Ответить
Какое полномасшабное вторжение в Венгрию? Дайте ему учебник истории, Венгрия была союзником Гитлера
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12.03.2024 14:22 Ответить
я думаю, він має на увазі окупацію Угорщини радянськими військами і придушення революції в Угорщині радянськими військами в 1956р.
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12.03.2024 14:46 Ответить
до речі, про це тільки кацапам не розповідають, бо вони завжди були за їх версією 'асвабадітєлямі'
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12.03.2024 14:49 Ответить
Он не знает ни про какую революцию в Венгрии 1956 Там во второй половине фразы про наслідки фашистського режиму
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12.03.2024 15:01 Ответить
Недорікуватість-оце єдине що об'єднує клована та чубатого. І тому підтримка буде при трампоні👍)
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12.03.2024 14:28 Ответить
Трамп і ЗЄльою і Орбаном буде витирати черевики по черзі.
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12.03.2024 14:29 Ответить
Один одному чи Байдену?!
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12.03.2024 14:39 Ответить
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12.03.2024 14:31 Ответить
А Зеленський, виходить, сильний друг ?
Так би мовити, потужний.
Такий сильний, що аж страшно - за Україну....
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12.03.2024 14:31 Ответить
Зеленський дійсно ЛОХ, але щось я не пригадую коли він позиціонував себе "другом" Трампа після того як той програв Байдену!
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12.03.2024 14:38 Ответить
Не переймайтеся.
Зеленський такий майстер крутити своєю дупою, що скоро ризикує побачити її зображення.
Згадайте, яку трагічну фізію скорчило це мурло на заходах річниці Майдану.
І фізія ж не тріснула...
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12.03.2024 14:42 Ответить
Я якраз не переймаюсь, бо є опонентом "слуг" та Зеленського особисто, але це мені не заважає бачити як люди з глузду сходять і згодні таке лайно як Орбан захищати аби хоч якось принизливо висловитись на адресу ЗЕзидента. Треба розуміти рамки, а якщо не має чого казати то краще помовчати, бо виходить якась )(уйня!!!
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12.03.2024 14:49 Ответить
Пропоную Вам освіжити в пам'яті знаменитиу розмову телефоном Зеленського і Трампа, зокрема про "на сто відсотків свого" генпрокурора і таке інше. З Орбаном Європа якось розбереться.
А Україні треба розбиратися зі своїм прокацапським зеленим "президентом", бо шкоди від Зеленського Україні на порядки більше ніж від Орбана.
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12.03.2024 15:02 Ответить
Дубль: Пропоную ВАМ освіжити пам'ять та згадати коли саме це відбулось і з огляду на слова у моєму коментарі - "ПІСЛЯ ТОГО ЯК ТОЙ ПРОГРАВ БАЙДЕНУ", бо у вас її не вистачає й на долі секунд!!!
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12.03.2024 15:06 Ответить
Пропоную ВАМ освіжити пам'ять та згадати коли саме це відбулось і з огляду на слова "ПІСЛЯ ТОГО ЯК ТОЙ ПРОГРАВ БАЙДЕНУ", бо у вас її не вистачає й на долі секунд!!!
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12.03.2024 15:04 Ответить
Ні - це було, коли Трамп був Президентом США.
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12.03.2024 15:08 Ответить
От, а хто ТОДІ не набивався у друзі до Трампа, хоч як це не було б цинічно?! Інша справа що наш неЛОХ неспроможний щось робити дипломатично та думати про МОЖЛИВІ наслідки якщо щось піде не так, але ТАКИМИ є майже 75% людства згідно "5-ти законів дурака"! Однак відносно Орбана я із ним погоджуюсь і не бажаю нагадувати при цьому ЗЕзиденту що він не кращій, бо для цього, на жаль, є багато інших приводів!!!
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12.03.2024 15:24 Ответить
Зеля це по собі знає...
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12.03.2024 14:57 Ответить
Дубль через видалення мого коментаря (невже не можна повторювати якщо є для цього потреба): Взагалі то не розумію чому У ЦЬОМУ випадку кидаються на ЗЕзидента?! Ви що, друзі Орбана та поважаєте його?! І чому висловлювання на адресу Орбана котрого ніхто не змушував казати щось про Трампа і його плани сприймаються як прогиб когось а не саме Орбана котрий виставив себе прес-секретуткою Дональда "Рудий чуб"?! Якось дивно це чути від українців, а от якщо ви хлопці працюєте на Кремль, то тоді саме те!!!
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12.03.2024 15:01 Ответить
Дубль на дубль.
Пропоную Вам освіжити в пам'яті знаменитиу розмову телефоном Зеленського і Трампа, зокрема про "на сто відсотків свого" генпрокурора і таке інше.
Зеленський виставив себе навіть не прес-, а просто секретуткою.
З Орбаном Європа якось розбереться.
А Україні треба розбиратися зі своїм прокацапським зеленим "президентом", бо шкоди від Зеленського Україні на порядки більше ніж від Орбана.
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12.03.2024 15:07 Ответить
Там вище дублі відповіді і ось ця - А хто ТОДІ (коли Дональд був президентом) не набивався у друзі до Трампа, хоч як це не було б цинічно?! Інша справа що наш неЛОХ неспроможний щось робити дипломатично та думати про МОЖЛИВІ наслідки якщо щось піде не так, але ТАКИМИ є майже 75% людства згідно "5-ти законів дурака"! Однак відносно Орбана я із ним погоджуюсь і не бажаю нагадувати при цьому ЗЕзиденту що він не кращій, бо для цього, на жаль, є багато інших приводів!!!
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12.03.2024 15:26 Ответить
Давайте по-суті сказаного Зеленським. По-перше, Зеленський у страшному сні не знає, чи досягне Орбан чогось, чи ні. По-друге - висер про слабких друзів падає не на Орбана, а купою лайна на самого Зеленського, а через нього на всю Україну. По-третє, розпатякування про Трампа - самостійну людину - взагалі ні про що.
Ви не бажаєте Зеленському "нагадувати", що він тупий клоун, якому краще мовчати - Ваше право.
Інші бажають Зеленському "нагадувати" - їхнє право.
З повагою.
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12.03.2024 15:42 Ответить
Щоб у України не було шансу, потрібно плюнути лайном в члена ЄС.
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12.03.2024 15:03 Ответить
Не плутайте дупу із членом, бо Орбан це ДУПА ЄС, і від нього тхне рашизмом та бажанням узурпувати владу ставши диктатором своєї країни та знищуючи у ній свободу слова і підкоряючи собі суддів з нагнітанням імперського маразму на кшталт кремлівського. До того ж не варто забувати що ця гидота казала про Україну і до чого закликала та закликає відносно її підтримки у протистоянні московській агресії?! То що, є за що Орбана "поважати"???!!!
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12.03.2024 15:42 Ответить
член єс - то шо, свята корова??! правильно зробив зе
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13.03.2024 01:02 Ответить
Чияб ото корова... сам нещодавно запрошував Трампа за спиною у Джо) Я вам тут усе покажу і розкажу... поїхали зі мною на фронт...
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12.03.2024 15:25 Ответить
Поїхали!
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12.03.2024 15:37 Ответить
Зеля знає,що каже,він намагався зробити "мінет" Трампу в 2020 році,а в підсумку і Трамп в нього витер ноги і з Байденом стусунки зіпсував.
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12.03.2024 15:43 Ответить
Трамп витирає ноги об усіх, хто їх лиже. Путін так само.
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12.03.2024 15:57 Ответить
Путін, Трамп, Меркель, Орбан, Фіцо демонструють як працює агентура Хабаду по всьому світу.
Всі кажуть про дивну "безхребетність" Європи та Америки, але насправді це прояв залізної дисципліни у їхній мафіозній ієрархії: роби що, сказано, і тримай "морду кірпічом".
Наочний приклад того, як "кадри вирішують усе".
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12.03.2024 15:47 Ответить
Орбан вырос в светской семье нерелигиозных еврейских евреев

После окончания средней школы и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 военной службы (1981-1982) поступил на юридический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Будапештского университета .

В 1989 году получил стипендию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0 Фонда Сороса и стажировался в течение года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4) Пембрук-колледже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4 Оксфорда .

Жена - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Анико Леваи (род. 15 августа 1963 года) - юрист

В семье пятеро детей https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1 Рахель , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80 Гашпар , Шара, Роза, Флора).
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12.03.2024 17:37 Ответить
Ну да ,я не лох такий сильний політик шо він слабким поради роздає, тіки його скумбрія на промову Байдена до Америки не поїхала бо вони вже готуються до перемоги трампа на виборах тому і підлизнули
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12.03.2024 17:11 Ответить
Купець, вирушаючи у плавання:
- Що тобі привезти донечка молодша?
- Привези мені батюшка, чудовисько страшне, для сексуальних втіх і збочень.
- Та ти що, доню, я ж батько тобі. Я не можу цього дозволити!
- (зітхаючи) Добре… Ходімо довгою дорогою… Привези мені, батюшку, квіточку оленьку…
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12.03.2024 17:46 Ответить
А тупорилий ішак себе до кого відносить? З цим безтолковим бидляком ніхто в світі не хоче мати справи.
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12.03.2024 21:45 Ответить
 
 