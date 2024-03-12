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Новости Война
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Путин может дестабилизировать ситуацию в Казахстане, чтобы иметь диалог с Китаем, - Зеленский

путін,токаєв

Президент Владимир Зеленский не исключает, что РФ может дестабилизировать ситуацию в ряде стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью французским изданиям BFM TV и Le Monde.

"Думаю, человек, который так любит жизнь и угрожает ядерным оружием, думаю, это просто его (Путина. - Ред.) риторика в отношении других государств. Потому что другие государства, например Франция, тоже ядерные. Это просто очень несерьезно угрожать ядерным оружием стране, которая является ядерным государством. Или странам, которые в НАТО и защищены государствами, которые являются ядерными. Поэтому использование ядерного оружия по другим государствам мира - я в это не очень верю", - сказал президент.

По словам Зеленского, в то же время Путин может вторгнуться, совершить сухопутную операцию.

"Потому что он понимает, что его вторжение на территорию любого натовского государства - это не будет последовательный ядерный удар, потому что любой ядерный удар со стороны любого государства по другому государству, имеющему ядерный потенциал и оружие, это непременно ядерная война. Я в это не верю. Поэтому я понимаю, что его сухопутная операция может касаться балтийских государств, если это НАТО. Может быть Молдова. Уверен, что он будет дестабилизировать Казахстан для того, чтобы иметь диалог с Китаем. То есть его планы ясны – много дестабилизационных точек в мире. Чем больше, тем больше его переговорная позиция. Вот что делает Путин. Тактика его ясна. Ему не нужно уничтожить полностью то или иное государство в мире. Для переговоров достаточно его дестабилизировать и занять какую-то часть этого государства", - подытожил глава государства.

Читайте также: Не существует демобилизации во время войны. Есть разные вопросы по ротации и отпускам, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Казахстан (781) россия (96038)


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Топ комментарии
+13
С утра не досмотрели,зеля сам себе дорожку отмерял
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12.03.2024 14:20
+9
Цікався і займайся переважно Україною!
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12.03.2024 14:19
+7
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12.03.2024 14:35
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Правила форума Совет форумчан
я не проти...може тоді казахи відкриють другий фронт, принаймні не будуть допомагати з обходом санкцій
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12.03.2024 14:16 Ответить
Зміцнили відносини уклавши договір про будівництво ТЕЦ:
ТЕЦ "Кокшетау", ТЕЦ "Сімей" та ТЕЦ "Усть-Каменогорськ".
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12.03.2024 15:00 Ответить
Аброхамія, цього не допустить, він листа з підписами з ВРУ нашкрябає (за допомогою помічників, бо сам він не мєсний) і пошле … до ООН !!
Так, як він чалавєк вчЬоний….
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12.03.2024 14:18 Ответить
Воно то добре було б,а ле ***** не дибіл.він маньяк,людожер,убивця.але не дибіл
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12.03.2024 14:18 Ответить
Він вже намагався. Один дзвінок від Сі - ситуація миттю стабілізувалась взад.
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12.03.2024 14:19 Ответить
Цікався і займайся переважно Україною!
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12.03.2024 14:19 Ответить
Та де ви бачили?Наш президент,це мировый уровень.....Треба про все знати,та головне коментувати.До вечора може казахи ответять.....Не ваша справа?)))
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12.03.2024 14:33 Ответить
А ми там яким боком - то хаи иого Китаи і ганяє
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12.03.2024 14:20 Ответить
С утра не досмотрели,зеля сам себе дорожку отмерял
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12.03.2024 14:20 Ответить
👏
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12.03.2024 14:22 Ответить
і крива вивела стратега на міжнародний рівень
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12.03.2024 15:30 Ответить
Де ти такий обізнаний був у 2021 році?
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12.03.2024 14:22 Ответить
Хорошо, что у Зелоха нет столько ресурсов как у Пыни. Он бы такие геополитические кульбиты вытворял, что мама не горюй. Судя по этим измышлениям.
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12.03.2024 14:23 Ответить
+
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12.03.2024 14:34 Ответить
Хто там цьому клоуну підказує такі думки. Напевно Єрмиак щоб виставити Зелю дурнем повним. Путін ніколи не зачепить Казахстан навіть коли всі казахи стануть вздовж границі і покажуть йому зад. Тут як в анекдоті:він би з,їв, але хто йому дасть. Тобто Китай нікуди не дівся.
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12.03.2024 14:30 Ответить
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12.03.2024 14:35 Ответить
"Так вот ты какой, дедушка Ленин!"
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12.03.2024 17:13 Ответить
путлєр-хло
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12.03.2024 14:41 Ответить
Щось я пропустив? У ***** немає діалогу з Китаєм? Дивно, бо всі знають що Пінь і пиня - ідеологічні брати.
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12.03.2024 14:43 Ответить
Ви не правильно зрозуміли, вони поділяють Казахстан на 2 частини впливу.
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12.03.2024 15:01 Ответить
У сенсі, що ***** просить, щоб якусь крихту йому залишили?
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12.03.2024 15:05 Ответить
Умовно хто з Казахстану тягне.
З наго все тягнуть, навіть країни ЄС та США
Вкрай слабка країна
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12.03.2024 15:07 Ответить
ВВП (на 2020 рік)
Казахстан - $530 млрд
Україна - $380 млрд
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12.03.2024 22:31 Ответить
Китай такое не потерпит. Казахстан это его зона интересов
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12.03.2024 14:52 Ответить
А від коли це зЄлєпукін став міжнародним експертом??? Я так розумію що це йому написав ще один експерт, єрмаков!!!
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12.03.2024 15:03 Ответить
Це він від передозу !
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12.03.2024 15:20 Ответить
ЗЄ таки дебіл.
Казахстан і так цілком у сфері інтересів Китаю.

У разі втручання Роісі, це буде не діалог, а публічне згвалтування Китаєм своєї утриманки
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12.03.2024 15:04 Ответить
Вумний аж страшно.
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12.03.2024 15:10 Ответить
якщо ***** почне тиснути на сініпуха, то сініпух може натиснути на ***** так, що воно лусне. і ***** це чудово розуміє, то ж навряд полізе на галявину, де сініпух особисто збирає гриби.
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12.03.2024 15:14 Ответить
Казахстан помогает параше обходить санкции и наказание за это будет.
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12.03.2024 17:31 Ответить
 
 