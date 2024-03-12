Путин может дестабилизировать ситуацию в Казахстане, чтобы иметь диалог с Китаем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не исключает, что РФ может дестабилизировать ситуацию в ряде стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью французским изданиям BFM TV и Le Monde.

"Думаю, человек, который так любит жизнь и угрожает ядерным оружием, думаю, это просто его (Путина. - Ред.) риторика в отношении других государств. Потому что другие государства, например Франция, тоже ядерные. Это просто очень несерьезно угрожать ядерным оружием стране, которая является ядерным государством. Или странам, которые в НАТО и защищены государствами, которые являются ядерными. Поэтому использование ядерного оружия по другим государствам мира - я в это не очень верю", - сказал президент.

По словам Зеленского, в то же время Путин может вторгнуться, совершить сухопутную операцию.

"Потому что он понимает, что его вторжение на территорию любого натовского государства - это не будет последовательный ядерный удар, потому что любой ядерный удар со стороны любого государства по другому государству, имеющему ядерный потенциал и оружие, это непременно ядерная война. Я в это не верю. Поэтому я понимаю, что его сухопутная операция может касаться балтийских государств, если это НАТО. Может быть Молдова. Уверен, что он будет дестабилизировать Казахстан для того, чтобы иметь диалог с Китаем. То есть его планы ясны – много дестабилизационных точек в мире. Чем больше, тем больше его переговорная позиция. Вот что делает Путин. Тактика его ясна. Ему не нужно уничтожить полностью то или иное государство в мире. Для переговоров достаточно его дестабилизировать и занять какую-то часть этого государства", - подытожил глава государства.

Читайте также: Не существует демобилизации во время войны. Есть разные вопросы по ротации и отпускам, - Зеленский