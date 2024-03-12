8 лет тюрьмы грозит киевлянке, которая за 6 тыс. дол. обещала помочь переселенке получить социальное жилье
Женщине, которая за деньги обещала повлиять на принятие должностными лицами КГГА решения о предоставлении социального жилья внутренне перемещенному лицу из Луганской области, грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая за деньги обещала повлиять на принятие должностными лицами КГГА решения о предоставлении социального жилья внутренне перемещенному лицу (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Досудебное расследование установило, что в связи с ситуацией в стране заявительница переехала из города Кадиевка (ранее - Стаханов) Луганской области в столицу. Как внутренне перемещенное лицо женщина решила подать документы для получения жилья в соответствии с программой обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2022 – 2024 годы.
При оформлении необходимого пакета документов заявительница познакомилась с женщиной, которая представила себя как сотрудница Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и сообщила, что может "ускорить" выдачу ордера на жилье за 6 тысяч долларов США. 3 тыс. долларов США необходимо заплатить при подаче документов, еще 3 тыс. – после получения ордера на жилье.
При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов США злоумышленницу задержали.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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воєнкоми-мільйонери
відмивання коштів та розкрадання гуманітарки
безбожне розкрадання бюджету МО та державного на різних закупівлях...
все це в той час коли воїни гинуть пачками
коли сотні тисяч поранених.
а кого ж за це покарали???
а нема.......
що на це може сказати япрезидент, янелох, боневтік янетрюпка????
він дає бронь мусарам, прокурорам, сбу, дбр набу, *****...
а для чого???
щоб кришувати це все ******** та їх стерегти???
тоді накуй вони всі разом взяті нам потрібні?
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а ще є верещучка
про яку корупцію вони кажуть??
у нас нема корупції, від слова зовсім!!!