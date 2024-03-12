8 лет тюрьмы грозит киевлянке, которая за 6 тыс. дол. обещала помочь переселенке получить социальное жилье

Женщине, которая за деньги обещала повлиять на принятие должностными лицами КГГА решения о предоставлении социального жилья внутренне перемещенному лицу из Луганской области, грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая за деньги обещала повлиять на принятие должностными лицами КГГА решения о предоставлении социального жилья внутренне перемещенному лицу (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что в связи с ситуацией в стране заявительница переехала из города Кадиевка (ранее - Стаханов) Луганской области в столицу. Как внутренне перемещенное лицо женщина решила подать документы для получения жилья в соответствии с программой обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2022 – 2024 годы.

При оформлении необходимого пакета документов заявительница познакомилась с женщиной, которая представила себя как сотрудница Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и сообщила, что может "ускорить" выдачу ордера на жилье за 6 тысяч долларов США. 3 тыс. долларов США необходимо заплатить при подаче документов, еще 3 тыс. – после получения ордера на жилье.

Читайте также: В Раде создана рабочая группа по решению жилищных вопросов ВПЛ

При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов США злоумышленницу задержали.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.