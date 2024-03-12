Страны пообещали предоставить еще 200 тысяч единиц для инициативы Чехии по закупке снарядов для Украины, - премьер Фиала

В дополнение к подтвержденной закупке 300 000 единиц артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах, чешской инициативе пообещали еще 200 000 единиц в необязательном порядке.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Česke noviny".

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности", - подчеркнул он.

Премьер добавил, что к инициативе присоединились 18 стран.

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Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Также поддержку этой идеи заявляла Германия.

Кроме того, Норвегия на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины выделила $153 млн.

Накануне президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

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