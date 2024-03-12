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Новости Помощь Украине
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Страны пообещали предоставить еще 200 тысяч единиц для инициативы Чехии по закупке снарядов для Украины, - премьер Фиала

петр,фіала

В дополнение к подтвержденной закупке 300 000 единиц артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах, чешской инициативе пообещали еще 200 000 единиц в необязательном порядке.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Česke noviny".

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности", - подчеркнул он.

Премьер добавил, что к инициативе присоединились 18 стран.

Читайте также: Люксембург присоединится к чешской инициативе по закупке 800 тыс. боеприпасов для Украины

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Также поддержку этой идеи заявляла Германия.

Кроме того, Норвегия на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины выделила $153 млн.

Накануне президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Читайте также: Чешская оборонная компания CSG планирует запустить производство боеприпасов в Украине

Автор: 

боеприпасы (2355) Чехия (1736) Фиала Петр (81)


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Топ комментарии
+11
Дякуємо.
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12.03.2024 15:13
+5
Чехи не шольци, порожняк не гонять.
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12.03.2024 15:18
+4
цікаво, а для поглиблення взаєморозуміння із Чехією, ОПа вже готовить свою в десна прАкурвовшу чи іншу корабельну піхту, що освоїла до професіоаналізму сексотерапію?
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12.03.2024 15:20
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Дякуємо.
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12.03.2024 15:13 Ответить
цікаво, а для поглиблення взаєморозуміння із Чехією, ОПа вже готовить свою в десна прАкурвовшу чи іншу корабельну піхту, що освоїла до професіоаналізму сексотерапію?
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12.03.2024 15:20 Ответить
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12.03.2024 16:18 Ответить
дуже дякуємо!!!
бо це тримісячний відсік ***** від його ...банутих планів.
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12.03.2024 15:55 Ответить
триста тищ??? так мова ж йшла про вісімсот.. а коли отримаємо, то вже буде тисяча. Одиниць
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12.03.2024 15:17 Ответить
злазь уже з боєвої клави, осягни текст Анатолію.
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12.03.2024 15:21 Ответить
йа кмітливий та метикуватий - все йа осягнув. Особливо те, шо ініціатива хароша, тлуста та смачна.. але у віддаленому майбутньому. Так мона говорити і за лярд одиниць - виглядатиме ше смачніше) ..пригощайтеся, дорогі гості, завтрашнім борщем!
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12.03.2024 15:29 Ответить
визнайте власну помилку та не біжіть попереду потягу... При нагоді, дайте перцю акванафтам "фермерам", якщо вже так руки чешуться.
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12.03.2024 15:34 Ответить
В чому він не правий? По тексту - замість 800 тис, вже 300 тис.
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12.03.2024 15:45 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/moskovski-klubi-polyuvali-za-ukrainskim-futbolistom.htm - Снаряди з цієї партії вже почали надходити, поки що в невеликих кількостях. Найімовірніше, це ті, що були проплачені Чехією зі свого бюджету. Норму використання снарядів уже збільшено у 2-3 рази, тобто потік іде.
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13.03.2024 10:27 Ответить
там 500тис. -155мм набоїв стандарту НАТО, і 300 тис. - стандарту совка, тепер судячи з усього ще + 200 тис -122 мм. ...
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12.03.2024 15:25 Ответить
Звідки такі фантазії по цифрам?
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12.03.2024 15:44 Ответить
були цифри в тому числі на ЦН ... вуйко Гугл вам в допомогу ...
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12.03.2024 16:04 Ответить
Окей, знайшов подібну інфу. Але це не відміняє плутанини в цифрах. 7 березня заявлялось чехами, що збір закритий. Зараз говорять, що зібрали на партію в 300 тис., плюс якась очевидна маячня про додаткові 200 тис в якому "необов"язковому порядку". Очевидно, що по цій "допомозі" аудит від ЄС плаче.
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12.03.2024 16:14 Ответить
Это следующая партия. Болгарские заводы не могут работать быстрее.
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12.03.2024 18:16 Ответить
Чехи не шольци, порожняк не гонять.
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12.03.2024 15:18 Ответить
Ага) з 800 тис вже опустились до 300 тис снарядів...
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12.03.2024 15:49 Ответить
Чому ви вирішили, що опустились? Я думаю ранувато робити такі висновки. 800тис чехи знайшли і попередньо за них домовились, як я розумію з доступної інфи. Це не в одній країні і не в одних руках, має бути кілька контрактів. Якщо 300 перша партія і до неї обіцяють ще 200, про які не було попередньої домовленості, то 800 може перетворитись в 1 млн.
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12.03.2024 23:42 Ответить
Сподіваюсь, бо там плутанини забагато. Павел на днях заявив, що зібрали кошти на 800 тис снарядів. Через пару днів хтось за чеських урядовців уточнив, що ні, тільки на першу партію з 300 тис. Зараз якась маячня з 200 тис в "необов"язковому порядку". Є стійке відчуття, що ні Павел, ні Чехія загалом не володіють інформацією і ситуацією. Більш схоже на дешевий хайп з якимись мутними перекупами, які щось пообіцяли, не маючи цього по факту.
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13.03.2024 00:12 Ответить
Про хайп не може бути мови, там же не Рєзніков, уряди країн, що вписались, не виділяють десятки мільйонів зелених під програми блаблабла, повір там вже емісари товар перенюхали і логістику розписали. Інфи про заяву за зібрану суму тільки на першу партію не зустрічав, було тільки що зібрали на всю кількість - 800. Поживемо побачимо.
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13.03.2024 00:41 Ответить
Загадто оптимістичні.. Вже пройоб з комунікацією Павела щодо кількості оплачених снарядів показовий, а ця новина ще більше додає питань. Щось поставлять, але майже напевне, що ніхто в очі не бачив ті 800 тис снарядів. А скоріш за все типова історія на ринку зброї - якийсь перекуп вийшов на людей з кабміну Чехії і залив про нев"****** об"єми, а зараз сам бігає і шукає хоч щось.
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13.03.2024 00:52 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/lyshe-pershyj-vnesok-chehiya-ne-zavershyla-zbir-koshtiv-na-800-tysyach-************/
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13.03.2024 01:01 Ответить
Не попадав на це спростування. Або кацапи, поки чехи збирають кошти, пішли на перехват.
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13.03.2024 22:21 Ответить
Відредагуйте кривий заголовок "Союзники пообіцяли надати ще 200 тисяч снарядів на ініціативу Чехії щодо закупівлі зброї для України"
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12.03.2024 15:52 Ответить
З заголовком все ок. Сама новина така.. було 800 тис, стало вже 300.
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12.03.2024 16:15 Ответить
Я так понимаю, что первая партия уже выкуплена? Это третья хорошая новость сегодня..
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12.03.2024 16:46 Ответить
 
 