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Новости
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Швеция готова укрепить оборону важного острова в Балтийском море на фоне угрозы со стороны РФ, – премьер Кристерссон

швеція, кордон, росія

Швеция готова укрепить самый важный остров в Балтийском море на фоне усиления милитаризации в России.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Эксперты в области обороны и военные чиновники считают остров Готланд наиболее стратегически важным местом в Балтийском море. По словам премьера, остров войдет в первый список вопросов, которые необходимо обсудить с партнерами по НАТО.

Остров, часто называемый "гигантским авианосцем", расположенный между Швецией и Латвией, неоднократно упоминали на российском телевидении как возможную цель в случае, если Москва попытается вторгнуться в страны Балтии.

"Это одна из очевидных вещей, которую следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО. "Готланд всегда был важен... это будет одним из многих вопросов для обсуждения", - ответил Кристерссон на вопрос, признает ли Стокгольм необходимость укрепления острова.

Премьер признал, что на Готланде есть небольшое количество шведских военных. Другие лидеры НАТО по Северному и Балтийскому регионам регулярно называют Готланд критической уязвимостью для альянса.

"Есть много вопросов, касающихся того, как разместить наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего. И, очевидно, все, что связано с Балтийским морем, является таким очевидным кандидатом. Это касается присутствия на Готланде, а также наблюдения, возможностей подлодок", - заявил Кристерссон.

Отметим, Готланд – остров в Швеции, расположенный в Балтийском море. Это самый большой остров страны. 14 и 15 января 2022 г. шведская армия срочно перебросила войска на остров, чтобы справиться с концентрацией российских десантных кораблей у его побережья.

Автор: 

россия (96038) Швеция (1010)


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Топ комментарии
+6
Повинен зауважити що після вступу до НАТО Фінляндії та Швеції марення рашистів по отриманню контролю над Балтикою за рахунок захоплення цього острова дорівнюють нулю, бо в рашистів вже НЕ МАЄ безпечного неконтрольованого силами країн НАТО ані морського, ані повітряного коридору!!! Тож "simbi ter" може не перейматися, бо й без підсилення охорони Götland шансів в кремлівських покидьків НЕ МАЄ, і зробити щось "несподівано" після розв'язання війни проти України вони вже НЕ МОЖУТЬ!!!
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12.03.2024 16:23
+6
На самом деле Готланд будет использован НАТО для морской блокады Кенигсберга.
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12.03.2024 16:25
+5
Götland за три дні?
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12.03.2024 16:10
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Правила форума Совет форумчан
вони ще тільки починають обговорювати...
на завершення цього обговорення можна чекати десь на третій рік окупації паРашею країн Балтії.
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12.03.2024 16:07 Ответить
Götland за три дні?
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12.03.2024 16:10 Ответить
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12.03.2024 16:21 Ответить
Повинен зауважити що після вступу до НАТО Фінляндії та Швеції марення рашистів по отриманню контролю над Балтикою за рахунок захоплення цього острова дорівнюють нулю, бо в рашистів вже НЕ МАЄ безпечного неконтрольованого силами країн НАТО ані морського, ані повітряного коридору!!! Тож "simbi ter" може не перейматися, бо й без підсилення охорони Götland шансів в кремлівських покидьків НЕ МАЄ, і зробити щось "несподівано" після розв'язання війни проти України вони вже НЕ МОЖУТЬ!!!
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12.03.2024 16:23 Ответить
А я хочу нагадати про вчорашнє волання стосовно "блокування" проїзду пасажирського транспорту на польсько-українському кордоні: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4670229-poliaky-zablokuvaly-fury-na-chotyrokh-napriamkakh Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон. Для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується. про що сповістив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Тож галас здійснився через ФЕЙК. Може вже врешті-решт варто перевіряти інформацію перш ніж публікувати та наражати читачів на обговорення брехні з великою кількістю негативних емоцій нагнітаючи і так непросту ситуацію заради зацікавлення легковірних???!!!
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12.03.2024 16:18 Ответить
речник може балакати шо завгодно - язик без кісток. Автобус конкретно завертали, про що йдеться в відео з першоджерела до новини
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12.03.2024 16:24 Ответить
На самом деле Готланд будет использован НАТО для морской блокады Кенигсберга.
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12.03.2024 16:25 Ответить
Ги! Поки рашисти бдуть намагатися доплисти до Готланду,у Кеніксбергу,на площі "зміних пам'ятників" будуть стояти Хамери НАТО.
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12.03.2024 18:36 Ответить
У Шведов Готланд не забрали,а у нас? Крис, Донбасс, Луганск, Херсон,часть Херсонской и Запорожской области,Слава Богу Херсон и Харьков наш а остальное?... Может все время независимой Украины власть не видела страну и народ а только способ нажиться?
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12.03.2024 21:08 Ответить
 
 