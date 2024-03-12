Швеция готова укрепить оборону важного острова в Балтийском море на фоне угрозы со стороны РФ, – премьер Кристерссон

Швеция готова укрепить самый важный остров в Балтийском море на фоне усиления милитаризации в России.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Эксперты в области обороны и военные чиновники считают остров Готланд наиболее стратегически важным местом в Балтийском море. По словам премьера, остров войдет в первый список вопросов, которые необходимо обсудить с партнерами по НАТО.

Остров, часто называемый "гигантским авианосцем", расположенный между Швецией и Латвией, неоднократно упоминали на российском телевидении как возможную цель в случае, если Москва попытается вторгнуться в страны Балтии.

"Это одна из очевидных вещей, которую следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО. "Готланд всегда был важен... это будет одним из многих вопросов для обсуждения", - ответил Кристерссон на вопрос, признает ли Стокгольм необходимость укрепления острова.

Премьер признал, что на Готланде есть небольшое количество шведских военных. Другие лидеры НАТО по Северному и Балтийскому регионам регулярно называют Готланд критической уязвимостью для альянса.

"Есть много вопросов, касающихся того, как разместить наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего. И, очевидно, все, что связано с Балтийским морем, является таким очевидным кандидатом. Это касается присутствия на Готланде, а также наблюдения, возможностей подлодок", - заявил Кристерссон.

Отметим, Готланд – остров в Швеции, расположенный в Балтийском море. Это самый большой остров страны. 14 и 15 января 2022 г. шведская армия срочно перебросила войска на остров, чтобы справиться с концентрацией российских десантных кораблей у его побережья.