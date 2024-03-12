НАТО готово перебросить в Польшу 300 тысяч военных в случае угрозы, - Генштаб

НАТО имеет 300 000 военнослужащих в состоянии высокой боевой готовности, которые могут быть направлены в Польшу в случае вооруженной агрессии против страны.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Димановский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

По его словам, сейчас на территории Польши дислоцируются несколько тысяч американских солдат, вовлеченных в учения.

Отвечая на вопрос ведущего относительно того, возможно ли, что количество военных США в Польше увеличится до 100 тыс., он сказал, что это реалистичный сценарий.

"Это планы НАТО, одобренные на политическом уровне на последнем саммите Альянса в Вильнюсе. Ранее в штаб-квартире Альянса находилось 40 000 солдат, сейчас их 300 000", - отметил Димановский.

Заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что "солдаты прибудут в страну в случае угрозы еще до начала войны".

"В этом и заключается суть планов, направленных на сдерживание. У нас готовы разные сценарии, чтобы адекватно ответить на агрессию", - добавил он.

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