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НАТО готово перебросить в Польшу 300 тысяч военных в случае угрозы, - Генштаб

нато,польща

НАТО имеет 300 000 военнослужащих в состоянии высокой боевой готовности, которые могут быть направлены в Польшу в случае вооруженной агрессии против страны.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Димановский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

По его словам, сейчас на территории Польши дислоцируются несколько тысяч американских солдат, вовлеченных в учения.

Отвечая на вопрос ведущего относительно того, возможно ли, что количество военных США в Польше увеличится до 100 тыс., он сказал, что это реалистичный сценарий.

"Это планы НАТО, одобренные на политическом уровне на последнем саммите Альянса в Вильнюсе. Ранее в штаб-квартире Альянса находилось 40 000 солдат, сейчас их 300 000", - отметил Димановский.

Заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что "солдаты прибудут в страну в случае угрозы еще до начала войны".

"В этом и заключается суть планов, направленных на сдерживание. У нас готовы разные сценарии, чтобы адекватно ответить на агрессию", - добавил он.

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Автор: 

НАТО (10048) Польша (8497)


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Топ комментарии
+14
на допомогу аграріям???
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12.03.2024 16:00
+13
Слова "НАТО готове ...." чомусь викликають скептичну посмішку.
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12.03.2024 16:02
+11
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12.03.2024 16:29
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Дурень думкою багатіє так сказать генштабь польскі жечі може містити і об 500 тиш.
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12.03.2024 15:56 Ответить
А нам що до того? Який там напад на польських хвермерів? Вони ж самі його запрошують прийти.
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12.03.2024 16:04 Ответить
на допомогу аграріям???
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12.03.2024 16:00 Ответить
Аграрії пуйло призивали
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12.03.2024 16:22 Ответить
Ага, показували колись цих вояк з Британії здається. Які на навчаннях з намету виходити не хотіли бо на дворі холодно і дощ падав
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12.03.2024 16:00 Ответить
Кесільов чи Соловьов ?
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12.03.2024 16:08 Ответить
Починаите розказувати які ви Рембо - а Украіні помогти - тут шо не люди?
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12.03.2024 16:01 Ответить
Слова "НАТО готове ...." чомусь викликають скептичну посмішку.
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12.03.2024 16:02 Ответить
за такі дії на кордоні проти тукраїни, посоли польщі мають кожен день стояти на коврі в МЗС сша, канади, англії, франції, германії
а не звітувати ***** про виконане завдання.
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12.03.2024 16:02 Ответить
А для чого?
Браві рольники тракторами танки легко зупинять будуть.Особливо та паскуда що просив путлера розібратись з Україною.
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12.03.2024 16:03 Ответить
Только поляки не готовы свои дома защищать а не кордоны с нами перекрывать и только 15% заявили о готовности взять в руки оружие.Выродилась Речь Посполита.
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12.03.2024 16:05 Ответить
А НАТО зі всіма розмови провели?
Ну а як дойде до перекидання військ то й трапиться який ся казус , то мексиканці переходять кордон. То Шольц не підтримує це дійство, та й папа римський не благословив та пропонує викинути білий флаг. Або достатньо висловити глибоке обурення, замість занепокоєння...
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12.03.2024 16:18 Ответить
Блазні.🤮
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12.03.2024 16:21 Ответить
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12.03.2024 16:29 Ответить
Та ні, на НАТО ще ніхто не нападав і навіть думки ніхто такої не має. Польський фермер вирощує польське зерно і нічого протиправного не робить. А от міністр сільського господпарства України і керівники ОП, яких немає в Конституції точно марна професія на заході. Не потрібно барижнічати, а вести себе по - людські, коли дали можливість провезти зерно через Польщу. Всього шість бариг з України знищили всю репутацію України всього за один рік.
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12.03.2024 19:44 Ответить
як що, плєшивий настільки ********, що вирішить лізти в кенігсберг, то в нього, це займе, може годин п'ять. питання країн балтії, ще, годин двадцять.
300000 натівців, за двадцять годин, куди перекинуть? за віслу?
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12.03.2024 16:35 Ответить
Ната готова тільки щось обговорювати( пиз...іти) щось робити ната не готова.
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12.03.2024 16:41 Ответить
Треба брати і перекидати 300 тисяч військових - оце ****** відразу побачить.
А не ляпати про якусь "готовність".
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12.03.2024 17:05 Ответить
Навiщо у Польщi золдати? Вiд украiнцiв захищатись? Чи НАТО вважае Украiну просраною по факту?
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12.03.2024 17:13 Ответить
Мобільно перекинути куди треба.
Щоб давило на мізки.
Але треба РОБИТИ, а не пи з д і ти.
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12.03.2024 17:39 Ответить
В польщі мільйони фермерів. Це така сила яка заблокує будь-яку армію світу.
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12.03.2024 17:39 Ответить
тут треба усього 300 спартанцiв
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12.03.2024 18:09 Ответить
 
 