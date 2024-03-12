В РФ недовольны уровнем поддержки среди жителей оккупированных территорий, - Центр нацсопротивления

Россияне проводит активную дезинформационную кампанию против местного населения юга Украины с целью увеличить количество лояльно настроенных жителей захваченных территорий к оккупантам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне всех попыток оккупантов изменить поведение своей целевой аудитории, подавляющее большинство населения оккупированного региона не поддерживает оккупационные действия врага и продолжают уклоняться от оформления российских документов.

По оценкам Кремля, около 70% местных пытаются уклониться от участия в незаконных выборах президента РФ на ВОТ. Кроме этого, около 60% жителей оккупированного юга Украины занимают выжидательную позицию и ждут деоккупации региона", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне проводят агитацию среди родителей в детсадах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления