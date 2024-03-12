В РФ недовольны уровнем поддержки среди жителей оккупированных территорий, - Центр нацсопротивления
Россияне проводит активную дезинформационную кампанию против местного населения юга Украины с целью увеличить количество лояльно настроенных жителей захваченных территорий к оккупантам.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"На фоне всех попыток оккупантов изменить поведение своей целевой аудитории, подавляющее большинство населения оккупированного региона не поддерживает оккупационные действия врага и продолжают уклоняться от оформления российских документов.
По оценкам Кремля, около 70% местных пытаются уклониться от участия в незаконных выборах президента РФ на ВОТ. Кроме этого, около 60% жителей оккупированного юга Украины занимают выжидательную позицию и ждут деоккупации региона", - говорится в сообщении.
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але невдоволений громадянин - САБОТАЖНИК та ІЖДІВЕНЕЦ
невдоволений путіним працювати на путіна НЕ стане - а буде лише чекати "государственной помощи" та "воровать свое"
пуінський ждун рабоатть не будет
привезені краще працювати будуть на благо путіна?
ждуни путні працювати не ждуть - а ждуть "государственной помощи"
тай де працювати?
в тому ж Маріуполі?
Азовсталь - не працює, а туристи хдуть в Крим або краснодар
Северодонецьк, Краматорськ, Бахмут, Авдіївка - думаєш хтось там працює?
Донбас - суцільна руїна з купою голодних ждунів