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Новости
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В РФ недовольны уровнем поддержки среди жителей оккупированных территорий, - Центр нацсопротивления

цнс

Россияне проводит активную дезинформационную кампанию против местного населения юга Украины с целью увеличить количество лояльно настроенных жителей захваченных территорий к оккупантам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне всех попыток оккупантов изменить поведение своей целевой аудитории, подавляющее большинство населения оккупированного региона не поддерживает оккупационные действия врага и продолжают уклоняться от оформления российских документов.

По оценкам Кремля, около 70% местных пытаются уклониться от участия в незаконных выборах президента РФ на ВОТ. Кроме этого, около 60% жителей оккупированного юга Украины занимают выжидательную позицию и ждут деоккупации региона", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне проводят агитацию среди родителей в детсадах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10187) Центр национального сопротивления (574)


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Топ комментарии
+4
Та ну нах -- не будуть вони паритись - намалюють%
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12.03.2024 16:10
+3
**************! Іх прішлі асвабаждать, раздамбілі бамбас, а ані ньєдавольниє
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12.03.2024 16:15
+2
намалюють звичайно
але невдоволений громадянин - САБОТАЖНИК та ІЖДІВЕНЕЦ
невдоволений путіним працювати на путіна НЕ стане - а буде лише чекати "государственной помощи" та "воровать свое"
пуінський ждун рабоатть не будет
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12.03.2024 16:16
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Та ну нах -- не будуть вони паритись - намалюють%
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12.03.2024 16:10 Ответить
намалюють звичайно
але невдоволений громадянин - САБОТАЖНИК та ІЖДІВЕНЕЦ
невдоволений путіним працювати на путіна НЕ стане - а буде лише чекати "государственной помощи" та "воровать свое"
пуінський ждун рабоатть не будет
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12.03.2024 16:16 Ответить
Одних вивезуть - других завезуть
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12.03.2024 16:19 Ответить
який сенс возити?
привезені краще працювати будуть на благо путіна?
ждуни путні працювати не ждуть - а ждуть "государственной помощи"
тай де працювати?
в тому ж Маріуполі?
Азовсталь - не працює, а туристи хдуть в Крим або краснодар
Северодонецьк, Краматорськ, Бахмут, Авдіївка - думаєш хтось там працює?
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12.03.2024 16:28 Ответить
Донбас Крим - це територіі наполовину завезені кацапами
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12.03.2024 16:32 Ответить
Донбас непорівняти з Кримом
Донбас - суцільна руїна з купою голодних ждунів
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12.03.2024 18:40 Ответить
Чого б це?
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12.03.2024 16:13 Ответить
**************! Іх прішлі асвабаждать, раздамбілі бамбас, а ані ньєдавольниє
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12.03.2024 16:15 Ответить
Ху#лу (и его двойнику) %% и так нарисуют. Например, в оккупированной в 1992 г. "пмре" "выборы" Ху#ла сейчас проводиться не будут. А зачем, когда и так результат нарисуют?
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12.03.2024 16:24 Ответить
Путлер зі своїми іпанутими ідеями вже смердить, що навіть ісконно ватні носом крутять. Не хочуть за ним в рай.
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12.03.2024 16:26 Ответить
Дивна статістіка.60% чекають на деокупацію.Це ті для яках було важливий вислів "какая разница"
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12.03.2024 16:36 Ответить
⚡️США у вівторок оголосять про намір відправити Україні ракети ATACMS у рамках нового пакету військової допомоги - Politico
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12.03.2024 18:52 Ответить
Оч странно :O
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12.03.2024 19:00 Ответить
 
 