В Литве задержан первый автомобиль с российскими номерами: Его, скорее всего, конфискуют и передадут Украине

В Литве, по истечении срока перерегистрации автомобилей с российскими номерами, задержан первый автомобиль, нарушивший новый порядок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Речь идет об автомобиле Audi Q7 стоимостью 41,7 тыс. евро.

Таможня сообщила, что гражданина Молдовы, следовавшего из Литвы в Беларусь, задержали на пограничном переходе "Мядининкай" в понедельник около 23 часов. Относительно него был составлен протокол об административном правонарушении.

"Автомобиль, скорее всего, будет конфискован и передан на нужды Украины", - отметили на таможне.

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После проверки документов выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, которой в машине не было, а водитель уверял, что не знал об обязанности перерегистрировать в Литве автомобили с российской регистрацией в ЕС.

В Еврокомиссии ранее объяснили, что пограничные государства ЕС больше не разрешают въезд в ЕС автомобилям из России, за исключением транзита. Въезжающие в Литву автомобили должны быть перерегистрированы или покинуть ее территорию в течение шести месяцев до 11 сентября 2023 года. Нарушителям грозит административное наказание в виде конфискации автомобиля и штрафа.

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В исключительных случаях автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее, могут продолжать пересекать Литву по упрощенному транзитному документу, но въезд в страну разрешен только в том случае, если в автомобиле едет владелец. Транзит через Литву должен быть осуществлен в течение 24 часов.

По оценкам таможни, в Литве все еще могут находиться несколько десятков автомобилей с российскими номерами.