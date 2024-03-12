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В Литве задержан первый автомобиль с российскими номерами: Его, скорее всего, конфискуют и передадут Украине

рф,номер

В Литве, по истечении срока перерегистрации автомобилей с российскими номерами, задержан первый автомобиль, нарушивший новый порядок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Речь идет об автомобиле Audi Q7 стоимостью 41,7 тыс. евро.

Таможня сообщила, что гражданина Молдовы, следовавшего из Литвы в Беларусь, задержали на пограничном переходе "Мядининкай" в понедельник около 23 часов. Относительно него был составлен протокол об административном правонарушении.

"Автомобиль, скорее всего, будет конфискован и передан на нужды Украины", - отметили на таможне.

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После проверки документов выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, которой в машине не было, а водитель уверял, что не знал об обязанности перерегистрировать в Литве автомобили с российской регистрацией в ЕС.

В Еврокомиссии ранее объяснили, что пограничные государства ЕС больше не разрешают въезд в ЕС автомобилям из России, за исключением транзита. Въезжающие в Литву автомобили должны быть перерегистрированы или покинуть ее территорию в течение шести месяцев до 11 сентября 2023 года. Нарушителям грозит административное наказание в виде конфискации автомобиля и штрафа.

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В исключительных случаях автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее, могут продолжать пересекать Литву по упрощенному транзитному документу, но въезд в страну разрешен только в том случае, если в автомобиле едет владелец. Транзит через Литву должен быть осуществлен в течение 24 часов.

По оценкам таможни, в Литве все еще могут находиться несколько десятков автомобилей с российскими номерами.

Автор: 

авто (4219) конфискация (602) Литва (2497) россия (96038)


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Топ комментарии
+10
відбирати - ні, не нормально, а конфісковувати у кацапа згідно чинного законодавства - так, нормально.
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12.03.2024 16:44
+6
Штраф за порушення правил це нормально. Маєте кращу пропозицію? Людство очікує
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12.03.2024 16:44
+6
Секундочку - это не "гоп-стоп" . Их предупредили заранее - какие сейчас претензии ?
Теперь все жалобы в приемную товарища кАлинина - там рассмотрят ...
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12.03.2024 16:48
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Українські журналісти видають можливе за те що відбудеться 💯 а потім місцеві🤡🤡🤡 розказують як Європа їх кинула в 100500 раз
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12.03.2024 16:39 Ответить
як раз, у тимошенко, нова посада. треба підібрати авто. ну, те що як гуманітарне, чи для зсу.
Audi Q7, гарне точило.
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12.03.2024 16:40 Ответить
Обшиють бронею, причеплять 25мм гармату і буде норм "бандеромобіль" 😂
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12.03.2024 16:55 Ответить
ну, може не так радикально, але в цілому, так і повинно бути.
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12.03.2024 17:04 Ответить
У додаток до цього... Можна буде створити цілу роту при 79й ОШМБр.
https://focus.ua/auto/509408-tachanka-xxi-veka-policiya-nikolaeva-poluchila-boevoy-kabriolet-bmw-video
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12.03.2024 17:10 Ответить
Отбирать деньги, имущество это ненормально. Глупые эмоции.
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12.03.2024 16:41 Ответить
Штраф за порушення правил це нормально. Маєте кращу пропозицію? Людство очікує
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12.03.2024 16:44 Ответить
відбирати - ні, не нормально, а конфісковувати у кацапа згідно чинного законодавства - так, нормально.
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12.03.2024 16:44 Ответить
Секундочку - это не "гоп-стоп" . Их предупредили заранее - какие сейчас претензии ?
Теперь все жалобы в приемную товарища кАлинина - там рассмотрят ...
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12.03.2024 16:48 Ответить
а у штатах хиба не викидають з будинку як собаку якщо за іпотеку не платиш?
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12.03.2024 17:06 Ответить
Кацап, ты где в россии словосочетание такое слышал: "правовая система"? У вас же такого даже в кино не показывают. В прочем, судя по тому, что ты ещё и "унитаз" упомянул в этом предложение, разочек за пределы расеи выезжал, видимо.
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12.03.2024 17:30 Ответить
Спробуй в США на незареєстрованій автівці покататися...
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12.03.2024 17:08 Ответить
Так тримати!

не зупинятися :
конфіскація- трансфер до України.
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12.03.2024 16:45 Ответить
Хочу замовити Інфініті 2021 р. За 10 тисяч гривень
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12.03.2024 16:58 Ответить
Якщо литимуть нормальне паливо і масло, то вона їм послужить.
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12.03.2024 17:16 Ответить
Молдован на російських номерах?

"Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем советского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют" ©
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12.03.2024 17:29 Ответить
Ті авто там необхідно перефарбовувати,щоб доїхали куди назначено.
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12.03.2024 18:26 Ответить
Ну що тут можна скаазати- велика подяка нашим литовським братам!
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12.03.2024 18:47 Ответить
 
 