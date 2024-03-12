Зеленский подписал закон о хранении репродуктивных клеток военных
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента
Документ вернулся в Верховную Раду с подписью президента во вторник.
Ранее сообщалось, что Рада пересмотрела предыдущее решение и теперь репродуктивные клетки погибших воинов ВСУ будут храниться бесплатно в течение 3 лет.
Документом предлагается предусмотреть:
- в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их безвозмездное хранение будет осуществляться в течение трех лет, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено на средства другого лица, определенного в распоряжении лица относительно собственных репродуктивных клеток;
- физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти;
- в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка;
- волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до введения в действие этого закона в отношении собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.
Напомним, в ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим безвозмездный забор и сохранение репродуктивных клеток. Однако оказалось, что одна из статей этого закона предусматривает ликвидацию репродуктивных клеток в случае гибели воина. В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать биологический материал погибших военных.
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