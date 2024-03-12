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США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн, - Reuters

сша,впк

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это первый шаг за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Киева по-прежнему блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что объявление военной помощи ожидается позже во вторник.

Читайте также: Без помощи от США мы увидим еще больше Авдеевок в Украине, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

помощь (7861) США (27055)


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Топ комментарии
+9
норм,єто уже чтото))

"Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів.")))
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12.03.2024 17:12
+5
Так що там дід Байда, вже наказав передати Україні мільйон снарядів, які вже лежать під списання і для чого не треба згода Конгресу, Сенату чи ще когось? Чи не на часі?
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12.03.2024 17:31
+4
Мало. Але це вже хоч щось.
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12.03.2024 17:12
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норм,єто уже чтото))

"Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів.")))
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12.03.2024 17:12 Ответить
Мало. Але це вже хоч щось.
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12.03.2024 17:12 Ответить
США моглиб вплинути на постачальнукiв зброi для параши. Для цього не потрiбне ухвалення конгресу. Iм же е, чим зажати яйця кндр та iрану.
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12.03.2024 17:19 Ответить
чим зажати яйця кндр та ірану? пекельними санкціями?
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12.03.2024 17:22 Ответить
морськой блокадою.
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12.03.2024 17:28 Ответить
Если сравнить с 60 млрд., то вроде мало. Если сравнить с ЭТИМ, то много.
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12.03.2024 17:23 Ответить
Щось при Педро ні армія, ні дороги)
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12.03.2024 18:06 Ответить
Зато при Янелохе Боневтиковиче ни дорог, ни жизни нормальной.
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12.03.2024 18:24 Ответить
"ні жизні нармальной"... - ****** манкуртське біосміття.
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12.03.2024 18:29 Ответить
Это ты об себе, чмо?
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12.03.2024 18:43 Ответить
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12.03.2024 18:46 Ответить
Так що там дід Байда, вже наказав передати Україні мільйон снарядів, які вже лежать під списання і для чого не треба згода Конгресу, Сенату чи ще когось? Чи не на часі?
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12.03.2024 17:31 Ответить
Маленька Данія виділяє допомоги на 335 млн.$…
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12.03.2024 18:03 Ответить
Реально вражає по відношенню до їх оборонного бюджету.
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12.03.2024 18:11 Ответить
це на 3 роки, а не разовий пакет
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12.03.2024 19:02 Ответить
Російські визвольні сили вибили ворога з Козинки та Лозової Рудки. Бої тривають в Новій Тавальжанці, Нехотіївці та Тьоткиному.
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12.03.2024 18:17 Ответить
https://t.me/voynareal/85357 У Курську намічається референдум по виходу зі складу рф У смт Тьоткіно з'явилися бюлетені з питанням щодо виходу зі складу рф і утворення Курської автономної республіки.
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12.03.2024 18:24 Ответить
все делают по путину , не придерешься
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12.03.2024 18:26 Ответить
Це гальмо бюідон нарешті вирішило оті чотири мільярди розконсервувати? Мда... Нічому людина вчиться...
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12.03.2024 19:04 Ответить
⚡️США у вівторок оголосять про намір відправити Україні ракети ATACMS у рамках нового пакету військової допомоги - Politico .
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12.03.2024 19:06 Ответить
Ну-ну... Воно багато чого вже говорило. Тільки на відміну від нього диктаторські режими говорять і одразу роблять.
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12.03.2024 19:13 Ответить
 
 