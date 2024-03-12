США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн, - Reuters

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это первый шаг за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Киева по-прежнему блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что объявление военной помощи ожидается позже во вторник.

Читайте также: Без помощи от США мы увидим еще больше Авдеевок в Украине, - директор ЦРУ Бернс