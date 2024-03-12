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США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн, - Reuters
Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это первый шаг за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Киева по-прежнему блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе.
Чиновники на условиях анонимности заявили, что объявление военной помощи ожидается позже во вторник.
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"Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів.")))