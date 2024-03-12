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Новости Война
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Бои за село Теткино в Курской области РФ продолжаются, - Легион "Свобода России"

війна,росія,легіон

В селе Теткино Курской области продолжаются бои между российскими вооруженными силами и объединенными силами российских добровольцев, в частности, Легионом "Свобода России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой и телеграм-канал Легиона "Свобода России".

"По состоянию на данный момент бои за Теткино продолжаются", - сказали в ЛСР.

12 марта после обеда бойцы Легиона сообщили, что Теткино полностью под контролем добровольцев, но позже от них поступила информация, что бои пока еще продолжаются. Кроме того, в Легионе сказали, что бойцы регулярных войск РФ бросают оружие и бегут из Курской области.

Напомним, утром ряд российских СМИ и телеграм-каналов сообщили, что в пограничном поселке Сушаны Брянской области продолжается бой между бойцами Росгвардии и группой вооруженных людей, слышны взрывы. Провластные СМИ и каналы называют группу вооруженных людей "украинскими диверсантами".

В "Русском добровольческом корпусе" заявили, что это бойцы РДК вошли на территорию Брянской области, а информация об "украинских ДРГ", которые убили детей и взяли заложников - ложь кремлевских пропагандистов.

"Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - говорилось в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Легиона "Свобода России" обратились к россиянам: "Мы сделаем все, чтобы Путин переехал из Ново-Огарева в Полярный волк". ВИДЕО

Автор: 

россия (96038) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+37
Треба швиденько вносити зміни до Конституції та проводити референдум
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12.03.2024 17:50
+25
Бійці РДК вже наловили перших полонених з "втарой армії міра":

https://youtu.be/pAU-c_SMzrU?si=VZdngK_wZeoPX08q
"Не убивайте пожалуйста, я даже не стрелял" - бійці РДК показали перших полонених РФ.
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12.03.2024 17:50
+24
Кошмарить ворога - свята справа!
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12.03.2024 17:56
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Треба швиденько вносити зміни до Конституції та проводити референдум
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12.03.2024 17:50 Ответить
Спочатку референдум - щоб якось пристойно.
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12.03.2024 18:29 Ответить
Так вже провели! 146% за народную ріспубліку! Які питання?
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12.03.2024 21:01 Ответить
Бійці РДК вже наловили перших полонених з "втарой армії міра":

https://youtu.be/pAU-c_SMzrU?si=VZdngK_wZeoPX08q
"Не убивайте пожалуйста, я даже не стрелял" - бійці РДК показали перших полонених РФ.
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12.03.2024 17:50 Ответить
Об*єктивно,на його просьбу ,заспокоєння було не чисто кацапською.
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12.03.2024 19:00 Ответить
Швидко навчилися української мови, здібні хлопці
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12.03.2024 20:47 Ответить
Так, війна, вам не тьотка.
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12.03.2024 17:50 Ответить
ага,и ф35 и звездолет индепенденс)
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12.03.2024 17:55 Ответить
Ще й Іл76 іванівскої реєстрації..)))
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12.03.2024 18:01 Ответить
Окуляри не забудь.
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12.03.2024 18:25 Ответить
Русня понатягує туди трофейну та підбиту західну техніку, яку назбирала на полі бою, і буде на увесь світ волати, що Європа підтримує загарбницьку війну.
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12.03.2024 18:27 Ответить
Пане Денис - та перестаньте. На кацапські пропагандо-брехні вже давно ніхто не ведеться.
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12.03.2024 18:31 Ответить
На жаль, багато хто ведеться. Потім вони на виборах голосують за політсили, які обіцяють викреслити "оту Україну" з їх порядку денного.
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12.03.2024 18:39 Ответить
Між іншим, як там справи на кордоні?
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12.03.2024 18:41 Ответить
Нормально. Їхав через Рава-Руська - Хребенне. Стоїть там барикада польських вєснякув (такі смішні вусаті малі дядьки зі злими поглядами). Курять і палять дрова, але на людей не кидаються.
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12.03.2024 18:50 Ответить
Між іншим, поведінка польських фермерів - прямий наслідок пропаганди.
Про українське зерно жахи розповідаємо, про російське - ані пари з вуст.
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12.03.2024 18:59 Ответить
Може пора і українцям щось полякам розповісти.
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12.03.2024 20:05 Ответить
Кошмарить ворога - свята справа!
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12.03.2024 17:56 Ответить
"Бої за ізбушку лєсніка" (с)
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12.03.2024 17:57 Ответить
Толку не дуже ? А те , що вони і в Авдіївці , і в Бахмуті були до останнього разом з Азовом , 110тою і іншими, то що вони в складі ЗСУ ОФІЦІЙНО толку не дуже ? А ви знаєте скільки їх загинуло за Україну ? Ні , вам не цікаво , аби попиз..ти .
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12.03.2024 19:09 Ответить
А з тебе який толк стьопа маміна чєрєшня?
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12.03.2024 23:44 Ответить
Легион уже призывает "вагнеровцев" переходить на их сторону. Как вам такой расклад?
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13.03.2024 06:38 Ответить
Никак!РДК герои.Но их мало.И на сопротивление кацапов путлеру..надежды мало.
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14.03.2024 08:36 Ответить
Кремль скорее сожрет собственные лапти чем признает РДК и др. подразделениями из россиян.
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12.03.2024 17:59 Ответить
Тепер треба звільняти наступне село-дядькіно.
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12.03.2024 18:00 Ответить
Там у Брянській області є Дядьково...
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12.03.2024 20:06 Ответить
Там мають бути типо строковики на охороні кордону.

Діп Стейт малює маленькі сірі зони 1 4х точках на Білгородщині. У Новій Таволжанці, знов у Козинці (Грайворонський район), Лозова Рудка, а також Нехотіївка на трассі М-2.

Подивимося. Хотілося б побачити рейд на Валуйки.
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12.03.2024 18:00 Ответить
Нажаль, в реальності постріляють трохи в прикордонних селах і до вечора повернуться.
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12.03.2024 18:14 Ответить
На захоплення чогось маштабного їх схоже замало.
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12.03.2024 18:23 Ответить
Строковики мають більшу ціну (при обмінах) ніж контрактники
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12.03.2024 19:48 Ответить
Вже треба подавати заявку на вступ ТьотНР в ООН.
Там генсекретар в Зєлі знайомий - Гуттериш.

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12.03.2024 18:02 Ответить
Та той гутталіниш з конякою лавровим ручкається, карєша мабуть.
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12.03.2024 19:52 Ответить
"У селі Тьоткіно Курської області тривають бої між р. осійськими збройними силами та об'єднаними силами російських добровольців, зокрема Легіоном "Свобода Росії".?? 😲 Замість російськими збройними силами мало б бути пропуцинськими. Бо інакше заплутатись можна.
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12.03.2024 18:03 Ответить
Чекаємо боїв за дєрєвню ********, ту що через кремлівський паркан від Красної площі.
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12.03.2024 18:06 Ответить
В них цих дярьовєнь хоч греблю гати:

В Ульяновской области есть деревня Мусорка, в Пермской - Чуваки, в Челябинской - Голодранкино, в Тамбовской - Отхожее, в Белгородской - Муходоево, в Вологодской - Большое Бухалово.
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12.03.2024 18:33 Ответить
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12.03.2024 18:35 Ответить
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12.03.2024 18:44 Ответить
Крайне фото(местные приколи),це як у нас неонові вивіски *Меблі*з пошкодженим М
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12.03.2024 19:06 Ответить
но єй нравіца
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12.03.2024 20:25 Ответить
Есть село Выглядовка в липецой обл. Здесь букву Г зделали Б.
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13.03.2024 06:50 Ответить
Гугл-карта таких названий не находит.
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13.03.2024 06:51 Ответить
Добродію Николай Тесля 75f3cb4e, я в чаті ЦН не читаю уроків географії по московії , а зайшов на https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBNIBCTE2Njg3ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=ArsP5-AkjqBi2M&vssid=l неприличные названия деревень в россии - Пошук Google http://www.google.com www.google.com і поділився цією хохмою з колегами-дописувачами. Можливо там є щось фейкове, щось правда - не збирався даже розбиратися в тих сортах лайна.
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13.03.2024 07:43 Ответить
надіються ,що наберуть полонених,чи надіються ,що їх народонасєлєніє підніме зброю проти кремля?
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12.03.2024 18:06 Ответить
і так і так добре
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12.03.2024 18:13 Ответить
В журналістів з IQ завжди було проблемно - "історія", "червоні лінії", "окупанти", "наративи"...
Вони як папужки. Ну то таке.
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12.03.2024 18:08 Ответить
Пуйло навіть село не пошкодував на цю виставу, лиш би відволікти увагу українчикі від договорняку з ЗЄльою про перемирʼя.
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12.03.2024 18:10 Ответить
З окопу, штурмовичок, пишеш? Нам те перемир"я за щастя б було.
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12.03.2024 18:15 Ответить
А тобі нащо перемирʼя з кацапньою, якщо ти з ОПи Єрмака пишеш?
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12.03.2024 18:42 Ответить
Спочатку мобілізуйся, потім геройствуй, нікчема диванна.
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12.03.2024 18:44 Ответить
Ти коли мобілізувався, смердючкамщелена?
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12.03.2024 19:18 Ответить
Бої за тьоткіно? А зранку так бадьоро заявляли, що здавалось ніби до вечора вже сєрпухов відіб'ють.
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12.03.2024 18:16 Ответить
Точно...писали шо тьоткино повний контроль....зараз бой?
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12.03.2024 18:18 Ответить
Хлопці - це війна. Якщо ви не можете читати між рядків, то ваша проблема. Чи вони ще повинні були детально розказати, куди вони проруться наступного разу? Головна задача зараз - кошмарити русню. Претензій до хлопців - немає апріорі, вони можуть сказати, що завтра Курськ захоплять
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12.03.2024 19:17 Ответить
А что орки могли прислать подкрепление, в голову не приходило?
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12.03.2024 19:21 Ответить
На що вони сподіваються у підсумку, незрозуміло. Там тієї росгвардії, як собак нерізаних.
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12.03.2024 18:30 Ответить
Сподіваюсь рейд буде від Тьолкіно до Засосье , або хоча би до Торчилова дійдуть
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12.03.2024 18:35 Ответить
Мрію, щоб диверсанти взяли Бухловку, Пьянкино и ********* на Підмосковьє
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12.03.2024 18:37 Ответить
Махмуд долетался... Кстати, ходят слухи что пассажирами были операторы для А-50
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12.03.2024 18:39 Ответить
Это хорошо, таких ценных специалистов в расее становится всё меньше и меньше. Вроде, их там на борту 8 человек было, и 7 - члены экипажа..
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12.03.2024 18:56 Ответить
Він що, з дитячого садку у війську? Бо в 32 роки на пенсію це якось дивнувато. Хіба літав на атомному підводному човні десь на крайній півночі.
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12.03.2024 20:03 Ответить
"..продолжается бой между бойцами Росгвардии и группой вооруженных людей," так Росгвардия там умеет воевать только с безоружным народом..
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12.03.2024 18:54 Ответить
У мене є ідея. Треба допомогти РДК у .... ЛИТВІ та ПОЛЬЩІ. Сувалский прохід кацапи мають забути. А підрозділи РДК з цих країн можуть класно вдарити по Східній Прусії. Калінінград нікому захищати, а добровольців там буде мама стережись. Ця область у більшості голосувала за незалежність в інтернетвиборах.
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12.03.2024 18:55 Ответить
Идея хорошая, но тут нужна поддержка Польши и Литвы. А параллельно наши должны бы зайти в Приднестровье по просьбе законного правительства Молдовы для помощи в деоккупации суверенных территорий Молдовы.
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12.03.2024 19:16 Ответить
Нє!! Хлопці з РДК повинні зайти в ПМР і ніяких запрошень не треба. А Санду нам тільки спасибі скаже (вона б уже давно попросила офіційно, але покищо це не так просто)
Орки з ПМР просять же "помощь" русскіх - нате вам
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12.03.2024 19:21 Ответить
Ни РДК, ни тем более ВСУ не должны уподобляться имперским головорезам и оккупантам. Все нужно делать в поле международного права, потому что мы - цивилизованная нация, а не орда. И русских нужно раскалывать по такому же принципу, это нам поможет победить.
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12.03.2024 22:41 Ответить
Cамовбивці?
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12.03.2024 19:07 Ответить
Спецоперация по деимпериализации продолжается.
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12.03.2024 19:14 Ответить
Молодцы хоть немного отвлекут от Авдеевки!
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12.03.2024 19:48 Ответить
Демонстративним вторгненням на прикордонні території РФ підрозділами ГРУ "Вільна Росія" і т.п. Зеленський намагається дезавуювати свої таємні перемовини з РФ чисто пропагандистською акцією, що не має жодного шансу на реальний вплив на бойову ситуацію.
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12.03.2024 19:52 Ответить
Як на мене, то ефективність цих рейдів нульова якщо не негативна. Хіба що налякати якихось кацапських міліціянтів.

Уявімо, що ця група взяла під свій контроль якусь територію. Далі що?
Пенсії, соціяльні виплати хто провадитиме?
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12.03.2024 20:13 Ответить
Відповідна Народна Республіка. Але населення массово має випилювати місцеві заводі на мелалобрухт утворюючи на тій територію пустелю.
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12.03.2024 21:54 Ответить
це просто дестабілізація кацапії. Про пенсії не на часі)
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13.03.2024 00:55 Ответить
Ця "дестабілізація" налаштовує і так дурнувату кацапню ще більше проти їхніх радикальних антиімперських рухів.
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13.03.2024 19:28 Ответить
Петр Петров

Схоже що той Легіон Свободи випускають тільки коли зелені десь знову проїб@лися.

Буданову дають команду, він їм, вони роблять вилазку на територію РФ і знову засинають до наступного пройобу.

У цей час кишенькові блогери Єрмака починають співати про "перенос війни на територію РФ".
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12.03.2024 20:31 Ответить
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
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12.03.2024 21:25 Ответить
Каково положение сейчас.Надо опровергнуть победные реляции москалей
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13.03.2024 08:44 Ответить
По-моему, Боброян обещала лаптерату Киев через 2 дня, а не РДК в Теткино через 2 года...(c)

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14.03.2024 17:25 Ответить
 
 