САУ Caesar, минометы и снаряды: Дания объявила о новом пакете помощи Украине

Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму около 263 миллионов фунтов (около 335 миллионов долларов). В частности, в пакет войдут САУ Caesar, самоходные минометы 120 мм и боеприпасы к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Как отмечается, пакет предусматривает передачу Украине САУ Caesar, самоходных минометов калибра 120 мм и боеприпасов к ним.

Деньги на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды – в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

"Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины... Помощь предоставлена в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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"Дания обладает свободой и способностью продолжать нашу поддержку Украине столько, сколько потребуется", – сказал Расмуссен.

Это уже 16-й пакет военной помощи, который Дания предоставит Украине для защиты от российской агрессии.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что правительство Дании решило передать Украине всю свою артиллерию.

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