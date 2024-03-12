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САУ Caesar, минометы и снаряды: Дания объявила о новом пакете помощи Украине

caesar

Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму около 263 миллионов фунтов (около 335 миллионов долларов). В частности, в пакет войдут САУ Caesar, самоходные минометы 120 мм и боеприпасы к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Как отмечается, пакет предусматривает передачу Украине САУ Caesar, самоходных минометов калибра 120 мм и боеприпасов к ним.

Деньги на Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды – в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

"Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины... Помощь предоставлена в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Читайте также: Дания передаст Украине всю свою артиллерию

"Дания обладает свободой и способностью продолжать нашу поддержку Украине столько, сколько потребуется", – сказал Расмуссен.

Это уже 16-й пакет военной помощи, который Дания предоставит Украине для защиты от российской агрессии.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что правительство Дании решило передать Украине всю свою артиллерию.

Читайте также: Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, - премьер Фредериксен

Автор: 

Дания (593) оружие (10248) помощь (7861)


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Топ комментарии
+31
Респект, Дания!
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12.03.2024 18:00
+30
Все,что были у Дании САУ CAESAR (19 ед.) , уже переданы. В этом пакете идет речь о финансировании закупки у Франции дополнительных. Спасибо.
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12.03.2024 18:17
+20
Данія це просто чудо! Маленька, але горда держава дає більше деяких "великих".
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12.03.2024 18:31
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Респект, Дания!
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12.03.2024 18:00 Ответить
Капли датского короля прийдутся очень кстати для укрепления иммунитета.
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13.03.2024 02:10 Ответить
Все,что были у Дании САУ CAESAR (19 ед.) , уже переданы. В этом пакете идет речь о финансировании закупки у Франции дополнительных. Спасибо.
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12.03.2024 18:17 Ответить
Данія це просто чудо! Маленька, але горда держава дає більше деяких "великих".
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12.03.2024 18:31 Ответить
З Гренландією та Фарєрами не така вже і маленька..
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12.03.2024 19:38 Ответить
Територія Гренландії велика але населення там лише 56 тис. А на Фарерських островах - 48 тис.
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12.03.2024 20:45 Ответить
Данія,Норвегія,Швеція -наші надійні партнери.Так історично склалося і потрібно з ними розвивати ВПК.
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12.03.2024 18:31 Ответить
Ще Естонія, Литва та Латвія.
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12.03.2024 18:32 Ответить
Звісно, бо то шведи заснували Київську державу
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12.03.2024 19:59 Ответить
Це лише одна з теорій. Народ русів згадується на кілька століть раніше, близько 15 разів (https://www.youtube.com/watch?v=cNDi3Y1dWR4 РУСЬ ДО ВАРЯГІВ - УСІ СВІДЧЕННЯ ) у різний час різними авторами (в арабських та візантійських джерелах) задовго до приходу т.зв. варягів у 862 році.
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12.03.2024 21:07 Ответить
тут не вказали малесенький нюанс: ці бабки розтягнуть на 3 роки (самі гляньте з перекладачем https://www.fmn.dk/da/nyheder/2024/markante-artilleridonationer-til-ukraine-i-ny-donationspakke/ https://www.fmn.dk )
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12.03.2024 18:41 Ответить
Дякуємо короліству!
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12.03.2024 19:17 Ответить
Україна дуже дякує славним спадкоємцям вікінгів за військову допомогу
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12.03.2024 19:45 Ответить
США оказали помощь на 300 млн. долларов, а маленькая Дания - на 335 млн.
Не понял. Глобус перевернулся?
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12.03.2024 20:37 Ответить
САУ и минометы-это очень хорошо,это то что очень нужно на фронте! САУ намного эффективнее танков и менее уязвимы
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12.03.2024 22:43 Ответить
 
 