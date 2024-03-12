Мужчины двое суток бродили в горах, пытаясь сбежать в Румынию, - ГПСУ. ВИДЕО

Украинские пограничники задержали двух мужчин в Закарпатской области, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, но заблудились в горах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал канал Госпогранслужбы.

Мужчины заранее спланировали маршрут с помощью онлайн-карт, но необходимых снаряжения, одежды и еды не имели.

"Тяжелый путь проделывали в течение двух суток. За 1,5 км истощенных "путешественников" остановил пограничный наряд", - говорится в сообщении ГПСУ.

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Нарушителей привлекли к административной ответственности по факту попытки нелегального пересечения границы.

Напомним, что на сегодняшний день правоохранители открыли более 9 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. При этом больше всего производств зарегистрировано в Закарпатской области.

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