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Мужчины двое суток бродили в горах, пытаясь сбежать в Румынию, - ГПСУ. ВИДЕО

прикордонники,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Украинские пограничники задержали двух мужчин в Закарпатской области, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, но заблудились в горах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал канал Госпогранслужбы.

Мужчины заранее спланировали маршрут с помощью онлайн-карт, но необходимых снаряжения, одежды и еды не имели.

"Тяжелый путь проделывали в течение двух суток. За 1,5 км истощенных "путешественников" остановил пограничный наряд", - говорится в сообщении ГПСУ.

Смотрите также: Задержаны три нарушителя, которые за €6 тыс. пытались попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Нарушителей привлекли к административной ответственности по факту попытки нелегального пересечения границы.

Напомним, что на сегодняшний день правоохранители открыли более 9 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. При этом больше всего производств зарегистрировано в Закарпатской области.

Смотрите также: На Буковине задержаны организаторы схемы выезда уклонистов за границу через оформление фиктивных медицинских документов для сопровождения родственников. ФОТО

Автор: 

граница (5298) пограничники (1579) Румыния (1114) уклонисты (913)


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Топ комментарии
+14
Мисливці з туризму
Ганьба , вам хлопці ,
не ганьбіть нашу неньку , бо соромно за вас 🙁
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12.03.2024 18:40
+8
А по компасу зорієнтуватися слабо? Жертви смартфонів та GPS технологій.
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12.03.2024 18:52
+6
Нічого, на КМБ тепер всьому цьому їх навчать.
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12.03.2024 18:54
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******** рівень розвитку руліт.
Тим більше, що вхід до Румунії невеличкий та старанно замаскований.
*****...
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12.03.2024 18:34 Ответить
Мисливці з туризму
Ганьба , вам хлопці ,
не ганьбіть нашу неньку , бо соромно за вас 🙁
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12.03.2024 18:40 Ответить
а уяви таку картину, прокрути її в своїх мозгах
людина читає останні новини....
- мусара та силовики всіх категорій, чиновники групи А депутати, та всі хто може башляти
по 6-8 тисяч податку, воювати не будуть
поліція охорони, буде охороняти тих хто залишиться дома на броні....
почитав і подумав
у мене родич загинув, сусід інвалід, а ***** куми проав безвісти,
а не пішлиб ви всі накуй???
і пішов в біга...
уяви, подумай, а потім прокоментуй
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12.03.2024 19:05 Ответить
Всіх накуй послати не складно. Але у відповідь, всі можуть послати накуй і тоді доведеться втертися і піти. Тому посилати всіх накуй, це тупня.
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12.03.2024 19:30 Ответить
Так вони беруть приклад зі свого лідора, який замість ЗСУ вибрав батальон Юзіка. Вони ж не лисі? Я чув, що який піп, то такий і прихід!
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12.03.2024 19:19 Ответить
Так почти готовые разведчики. Подучить только на местности ориентироваться и вперёд!
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12.03.2024 19:41 Ответить
Диваки - можна ж було детальніше підготуватись, підібрати відповідний одяг та взяти з собою якихось пайків чи чогось подібного (асортимент чималий, вибирати є з чого). Добре, що хоч не платили якимось шахраям і не викинули дарма чималі гроші.
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12.03.2024 18:47 Ответить
Нічого, на КМБ тепер всьому цьому їх навчать.
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12.03.2024 18:54 Ответить
Тому завжди на всіх землях в усі часи,шукали провідника.
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12.03.2024 19:18 Ответить
...продумані кріпаки..(
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12.03.2024 18:49 Ответить
А по компасу зорієнтуватися слабо? Жертви смартфонів та GPS технологій.
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12.03.2024 18:52 Ответить
Якого ще компасу....вони ОНЛАЙН мапу тільки мали. У горах.
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12.03.2024 18:58 Ответить
Зараз більшість людей не уміє топо карту читати!
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12.03.2024 19:21 Ответить
+До того орієнтування на місцевості.
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12.03.2024 19:22 Ответить
це жертви недооцінки місцевості, на картах все вроді чудово, а по факту "маршрут" може в такі дебрі завести що мало не покажеться, тим більше зараз коли в горах сніг та велика вологість, йти дуже важко.
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12.03.2024 19:00 Ответить
А они хоть знают, что такое компас? Ты им ещё по деревьям предложи север найти, или по звездам. Вынос мозга гарантирован
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12.03.2024 19:43 Ответить
То вони здавали, випускний екзамен, для роботи в канцеляріях ОПУ або ВРУ … Богдан, може підтвердити, як це воно,після приходу на його місце, отих Оманських…
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12.03.2024 18:56 Ответить
Чого корисного навчив совок, так це виживати. Нинішні поколыння, виросли геть в других умовах. Тому і пруться в зимові гори, в легкому одязі, без їжі та спорядження
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12.03.2024 19:54 Ответить
Модератор, чі адмін, у вас помилка. Ви пишіте "Чоловіки" а треба писати "Слимаки".
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12.03.2024 20:05 Ответить
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12.03.2024 20:05 Ответить
От собі думаю, а може це шанс відкрити бізнес з навчання орієнтуватися на місцевості ? Замість тискати бабів по барах, може їм було б варто трохи навчатися тим наукам, які допомагають виживати в скрутних становищах ? Як добувати їжу в лісі, як вберегтися від замороження, як влаштувати ночівлю під відкритим небом навіть зимою ? Бачу в сьогоднішньої молоді в голові тільки одні члени повиростали з тік -токами . Ну, тоді -- природній відбір. Виживе сильніший !
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12.03.2024 20:39 Ответить
Зе виборці..............................
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12.03.2024 22:23 Ответить
лузери
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13.03.2024 11:50 Ответить
 
 