Мужчины двое суток бродили в горах, пытаясь сбежать в Румынию, - ГПСУ. ВИДЕО
Украинские пограничники задержали двух мужчин в Закарпатской области, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией, но заблудились в горах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал канал Госпогранслужбы.
Мужчины заранее спланировали маршрут с помощью онлайн-карт, но необходимых снаряжения, одежды и еды не имели.
"Тяжелый путь проделывали в течение двух суток. За 1,5 км истощенных "путешественников" остановил пограничный наряд", - говорится в сообщении ГПСУ.
Нарушителей привлекли к административной ответственности по факту попытки нелегального пересечения границы.
Напомним, что на сегодняшний день правоохранители открыли более 9 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. При этом больше всего производств зарегистрировано в Закарпатской области.
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Тим більше, що вхід до Румунії невеличкий та старанно замаскований.
*****...
Ганьба , вам хлопці ,
не ганьбіть нашу неньку , бо соромно за вас 🙁
людина читає останні новини....
- мусара та силовики всіх категорій, чиновники групи А депутати, та всі хто може башляти
по 6-8 тисяч податку, воювати не будуть
поліція охорони, буде охороняти тих хто залишиться дома на броні....
почитав і подумав
у мене родич загинув, сусід інвалід, а ***** куми проав безвісти,
а не пішлиб ви всі накуй???
і пішов в біга...
уяви, подумай, а потім прокоментуй