Еврокомиссия завершила разработку предложений по проекту переговорной рамки с Украиной о вступлении в ЕС

Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕК завершила разработку предложений по проекту переговорной рамки с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы завершили разработку предложений по проекту рамок переговоров с Украиной и Молдовой, которые будут направлены в Совет", - сказал Шефчович после заседания Коллегии Европейской Комиссии.

Кроме того, по словам Шефчовича, Коллегия обсудила будущий устный отчет Совета о прогрессе, достигнутом Украиной и Республикой Молдова в выполнении шагов, необходимых в соответствии с отчетом комиссии о расширении от 8 ноября прошлого года.

Как поясняется в пресс-релизе Европейской Комиссии, распространенном во вторник в Брюсселе, рамки переговоров устанавливают руководящие направления и принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом. Проект рамок, подготовленный Европейской Комиссией, разделен на три части: 1) принципы, регулирующие переговоры о вступлении, 2) содержание переговоров, 3) процедура переговоров.

Цель переговоров состоит в том, чтобы Украина и Молдова приняли законодательные нормы ЕС в полном объеме и обеспечили их полную реализацию и соблюдение", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в ЕК отметили, что проект рамок переговоров основывается на опыте прошлых расширений и текущих переговорах о вступлении. "Они интегрируют пересмотренную методологию расширения и принимают во внимание законодательство ЕС, которое развивается", - уточняется в пресс-релизе.

В ЕК также обозначили дальнейшие действия. В частности, теперь Совет должен начать внутреннее обсуждение этих текстов. После того, как Совет утвердит рамки переговоров, председательство в Совете Европейского Союза представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с участием каждой страны, ознаменующей официальное начало переговоров о вступлении. На этом этапе будут обнародованы рамки переговоров.