Еврокомиссия завершила разработку предложений по проекту переговорной рамки с Украиной о вступлении в ЕС
Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕК завершила разработку предложений по проекту переговорной рамки с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы завершили разработку предложений по проекту рамок переговоров с Украиной и Молдовой, которые будут направлены в Совет", - сказал Шефчович после заседания Коллегии Европейской Комиссии.
Кроме того, по словам Шефчовича, Коллегия обсудила будущий устный отчет Совета о прогрессе, достигнутом Украиной и Республикой Молдова в выполнении шагов, необходимых в соответствии с отчетом комиссии о расширении от 8 ноября прошлого года.
Как поясняется в пресс-релизе Европейской Комиссии, распространенном во вторник в Брюсселе, рамки переговоров устанавливают руководящие направления и принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом. Проект рамок, подготовленный Европейской Комиссией, разделен на три части: 1) принципы, регулирующие переговоры о вступлении, 2) содержание переговоров, 3) процедура переговоров.
Цель переговоров состоит в том, чтобы Украина и Молдова приняли законодательные нормы ЕС в полном объеме и обеспечили их полную реализацию и соблюдение", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ЕК отметили, что проект рамок переговоров основывается на опыте прошлых расширений и текущих переговорах о вступлении. "Они интегрируют пересмотренную методологию расширения и принимают во внимание законодательство ЕС, которое развивается", - уточняется в пресс-релизе.
В ЕК также обозначили дальнейшие действия. В частности, теперь Совет должен начать внутреннее обсуждение этих текстов. После того, как Совет утвердит рамки переговоров, председательство в Совете Европейского Союза представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с участием каждой страны, ознаменующей официальное начало переговоров о вступлении. На этом этапе будут обнародованы рамки переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Знаете, - сказал он, - переводить больше не нужно. Я стал как-то понимать по-бенгальски. Вот когда будет насчет смысла жизни, тогда переведите .
Стефанішина: Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС . https://interfax.com.ua/news/political/972822.html (заява 11.03.2024)
Rikard Jozwiak: Commission saying only 2 out of 4 remaining conditions for Ukraine fulfilled (https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1767593804368900457 твіт 12.03.2024 )