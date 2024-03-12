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Еврокомиссия завершила разработку предложений по проекту переговорной рамки с Украиной о вступлении в ЕС

євросоюз

Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕК завершила разработку предложений по проекту переговорной рамки с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы завершили разработку предложений по проекту рамок переговоров с Украиной и Молдовой, которые будут направлены в Совет", - сказал Шефчович после заседания Коллегии Европейской Комиссии.

Кроме того, по словам Шефчовича, Коллегия обсудила будущий устный отчет Совета о прогрессе, достигнутом Украиной и Республикой Молдова в выполнении шагов, необходимых в соответствии с отчетом комиссии о расширении от 8 ноября прошлого года.

Как поясняется в пресс-релизе Европейской Комиссии, распространенном во вторник в Брюсселе, рамки переговоров устанавливают руководящие направления и принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом. Проект рамок, подготовленный Европейской Комиссией, разделен на три части: 1) принципы, регулирующие переговоры о вступлении, 2) содержание переговоров, 3) процедура переговоров.

Цель переговоров состоит в том, чтобы Украина и Молдова приняли законодательные нормы ЕС в полном объеме и обеспечили их полную реализацию и соблюдение", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в ЕК отметили, что проект рамок переговоров основывается на опыте прошлых расширений и текущих переговорах о вступлении. "Они интегрируют пересмотренную методологию расширения и принимают во внимание законодательство ЕС, которое развивается", - уточняется в пресс-релизе.

В ЕК также обозначили дальнейшие действия. В частности, теперь Совет должен начать внутреннее обсуждение этих текстов. После того, как Совет утвердит рамки переговоров, председательство в Совете Европейского Союза представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с участием каждой страны, ознаменующей официальное начало переговоров о вступлении. На этом этапе будут обнародованы рамки переговоров.

Автор: 

Еврокомиссия (1468) членство в ЕС (1049) Шефчович Марош (108)


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Проєкт переговорної рамки - це потужно.
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12.03.2024 19:02 Ответить
Наконец Остап громко закашлял.

- Знаете, - сказал он, - переводить больше не нужно. Я стал как-то понимать по-бенгальски. Вот когда будет насчет смысла жизни, тогда переведите .
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12.03.2024 20:59 Ответить
все що тре знати про Україну 95 кварталу :

Стефанішина: Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС . https://interfax.com.ua/news/political/972822.html (заява 11.03.2024)

Rikard Jozwiak: Commission saying only 2 out of 4 remaining conditions for Ukraine fulfilled (https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1767593804368900457 твіт 12.03.2024 )
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12.03.2024 19:10 Ответить
Перемовини з Україною заплановані на початок весни перенесені на середину літа. Бо хтось такий молодець, що потужно й чітко в своєму "мозоку" вже все виконав, і всім про це зачитав. Тільки от реальність за суфлером чомусь не встигає.
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12.03.2024 19:38 Ответить
 
 