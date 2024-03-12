Атака на Кривой Рог: количество погибших возросло до 3, пострадали 36 человек - ОВА (обновлено). ВИДЕО
В Кривом Роге в результате российской атаки погибли три человека, еще 36 получили ранения..
Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка.
Погибли 3 человека.
"Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7. А всего людей, которые получили травмы - 36. Это сейчас", - написал Лысак.
Топ комментарии
+18 GICKO_ BANAN
показать весь комментарий12.03.2024 19:57 Ссылка
+17 Дональд #589435
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+14 ольга гусева #394320
показать весь комментарий12.03.2024 20:45 Ссылка
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Інформація від прес-служби виконкому. Зокрема, пряме влучання у багатоповерхівку.
2. асиміляції населення.
Респект пану Филиппу за лаконичность и ёмкость ответа.
П'ятеро в операційній. «Важкі». Серед поранених - дитина.
Й*бана русня
ПС. Лупануло гучно.
інакше вони ніколи не зупиняться , поки не здохнуть ці хробаки 😠