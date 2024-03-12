Атака на Кривой Рог: количество погибших возросло до 3, пострадали 36 человек - ОВА (обновлено). ВИДЕО

В Кривом Роге в результате российской атаки погибли три человека, еще 36 получили ранения..

Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка.

Погибли 3 человека.

"Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7. А всего людей, которые получили травмы - 36. Это сейчас", - написал Лысак.

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