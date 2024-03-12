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Атака на Кривой Рог: количество погибших возросло до 3, пострадали 36 человек - ОВА (обновлено). ВИДЕО

пожежа

В Кривом Роге в результате российской атаки погибли три человека, еще 36 получили ранения..

Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка.

Погибли 3 человека.

"Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7. А всего людей, которые получили травмы - 36. Это сейчас", - написал Лысак.

Кривий Ріг

Смотрите также: Вечером враг атаковал Никополь FPV-дроном, ночью из ствольной артиллерии обстрелял Червоногригоровскую громаду Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27672) пожар (5968) Днепропетровская область (4050)


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Топ комментарии
+18
Тварюки б'ють по житловим приміщенням. Щоб ви там повиздихали від мала до велика у своєї парашці.
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12.03.2024 19:57
+17
Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу.

П'ятеро в операційній. «Важкі». Серед поранених - дитина.

Й*бана русня
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12.03.2024 19:44
+14
Щирі співчуття родинам загиблих, та скорішого одужання пораненим !.Який біль...
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12.03.2024 20:45
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У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих.
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12.03.2024 19:28 Ответить
👀«Непросту ніч» жителям Курської області обіцяє представник легіону «Свобода росії»
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12.03.2024 19:30 Ответить
лапти , не спать , Страдать !
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12.03.2024 19:33 Ответить
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12.03.2024 19:37 Ответить
били чем то не мощным , шахед наверное
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12.03.2024 19:40 Ответить
Щонайменше три влучання у Кривому Розі
Інформація від прес-служби виконкому. Зокрема, пряме влучання у багатоповерхівку.
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12.03.2024 19:38 Ответить
Жах..((
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12.03.2024 19:42 Ответить
я не пойму чего лапти хотят добиться убивая гражданских ?
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12.03.2024 19:43 Ответить
1.Викликати хвилі біженців в Європу для підбурювання до протестів, послаблення контролю влади над ситуацією в країнах, щоб до урядів прийшли більш схильні прорашистські партії.
2. асиміляції населення.
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12.03.2024 19:57 Ответить
На 100 % правильный ответ.

Респект пану Филиппу за лаконичность и ёмкость ответа.
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13.03.2024 02:14 Ответить
Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу.

П'ятеро в операційній. «Важкі». Серед поранених - дитина.

Й*бана русня
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12.03.2024 19:44 Ответить
Воздушные силы во вторник, 12 марта, предупредили, что российские оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету (вероятно, Х-59) в направлении Кривого Рога. Сообщение опубликовано в Telegram Воздушных сил.
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12.03.2024 19:47 Ответить
Масса БЧ, кг: 148
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12.03.2024 19:50 Ответить
Масса БЧ 310-320 кг. Базова Х-59 вона в 80-х роках залишилася.

ПС. Лупануло гучно.
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12.03.2024 20:47 Ответить
пианист , где ПВО ?
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12.03.2024 19:52 Ответить
У більшості випадків в будинки потрапляють збиті ракети, або зенітні ракети, дегрод.
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12.03.2024 19:59 Ответить
дегрод - умственно ограниченный или психически неуравновешенный человек
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12.03.2024 20:08 Ответить
в два здания попали ракеты это целенаправленное преступление лаптей
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12.03.2024 20:13 Ответить
По твоєму, на фото пряме влучання ракети з 150 кг вибухівки?
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12.03.2024 20:28 Ответить
❗️У Кривому Розі ще було влучання ракети у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі
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12.03.2024 19:53 Ответить
Тварюки б'ють по житловим приміщенням. Щоб ви там повиздихали від мала до велика у своєї парашці.
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12.03.2024 19:57 Ответить
шкода, що мамаріма с папайсашей вже давно в ізраїлє... не встигли як слід насолодитись "шашличкамі", які їхній ватноголовий клоун разом з оманськими партнерами Україні приготували ...
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12.03.2024 20:36 Ответить
Щирі співчуття родинам загиблих, та скорішого одужання пораненим !.Який біль...
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12.03.2024 20:45 Ответить
Не зря Вова забрал своих родителей из Кривого Рога в начале войны ... хорошо теперь папе Саше и маме Риме . К сожалению , у абсолютного большинства граждан нет таких возможностей , как у Вовы - купить виллу в израильском Ришпоне и отправить туда своих родителей. Хотя , сам он всем говорил - "Кожен з вас Президент"! Оказалось, это у него такой черный юмор.
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12.03.2024 21:50 Ответить
выродки кацапские. желаю видеть симметричный ответ и только так. чтоб горели в огне, выли и орали твари.
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12.03.2024 22:45 Ответить
****** мразі!!! Щоб ви здохли прокляті кацапи!!
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12.03.2024 23:26 Ответить
Кацапів потрібно нещадно вбивати при нагоді і на полі бою,
інакше вони ніколи не зупиняться , поки не здохнуть ці хробаки 😠
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12.03.2024 23:32 Ответить
Скільки їм казати папа Сруль та мама Рима вже в ізраїлі
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13.03.2024 00:26 Ответить
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13.03.2024 13:39 Ответить
 
 