Бригады ВСУ на фронте получат очередную партию передвижных авторемонтных мастерских. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили для бригад ВСУ очередную партию передвижных авторемонтных мастерских. Пять "нафаршированных" необходимыми инструментами и оборудованием машин отправляются на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Автомастерская, созданная на базе британского грузовика DAF, имеет генератор, компрессор, точило, весь набор инструмента, подобранный фронтовыми механиками, сверлильное оборудование, все необходимые манометры, компрессоры. Также каждая машина комплектуется защитной сеткой, полностью маскирующей комплекс.





Одна такая мастерская на колесах стоит миллион гривен – это автомобиль, КУНГ и вся утварь. Всего бюджет проекта уже превысил 53 млн грн, отметил Порошенко.

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Такие машины уже работают в бригадах Десантно-штурмовых войск, Президентской бригаде и отдельных разведбатах. Сейчас основные усилия направлены на подразделения Сухопутных войск.