На фронте за прошедшие сутки 78 боевых столкновений. Больше всего российских штурмов на Авдеевском направлении – 22, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 12 марта 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот сорок восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток зафиксировано 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сводке.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Солдатское, Поповка, Луговка Сумской области; Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Хреновка, Блешня Черниговской области; Середина-Буда, Суходол, Малушино, Павловка, Краснополье, Поповка Сумской области; Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное Харьковской области.

Читайте также: Уничтожены 17 из 22 "Шахедов", - Генштаб

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где противник безуспешно пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Ковшаровка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и районах населенных пунктов Серебрянка, Пролетарское, Выемка, Раздолевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области; Терны Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах восточнее Часового Яра, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Николаевка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новокалиново, Новобахмутовка и Уманское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Прогресс, Волче, Желанное, Мирноград, Новогродовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Берестки, Константиновка, Антоновка, Екатериновка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

Читайте также: Силы обороны отражали вражеские атаки на 5 направлениях, больше всего – на Новопавловском. В течение суток - 72 боестолкновения, - Генштаб

Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и с. Работино Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции наших защитников. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них город Херсон и Крещеновка, Дудчаны, Берислав, Станислав Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству и 2 средствам ПВО противника.

Читайте также: Бои за село Теткино в Курской области РФ продолжаются, - Легион "Свобода России"