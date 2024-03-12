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США дадут Украине ATACMS на 160 км в новом пакете помощи, - Politico

atacms

В пакет военной помощи Украине, который Администрация президента США Джо Байдена может объявить уже 12 марта, войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, стоимость пакета составит 300 миллионов долларов. Его профинансируют из 4 миллиардов долларов бюджета Пентагона, позволяющего передавать Украине оружие, но без гарантий его замещения в будущем.

Один из чиновников сообщил, что пакет будет содержать "определенное количество" ракет APAM, которые используются против пехоты и техники. Это более старая версия дальнобойной ракеты ATACMS – в этой модификации дальность составляет около 160 км и несет боеголовки с сотнями кассетных бомб.

Пакет также содержит дополнительные снаряды калибра 155-мм и управляемые реактивные снаряды калибра 227-мм GMLRS.

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Источники издания отметили, что этот пакет является лишь временным решением.

Как отметил чиновник Пентагона, это "не альтернатива" для дополнительного запроса президента Байдена в Конгресс о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

ATACMS для Украины

По информации The Wall Street Journal, в октябре 2023 года ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля - земля" ATACMS.

В течение следующих недель стали появляться видео запусков ATACMS украинскими защитниками.

ATACMS, которые тогда получила Украина, - самая старая и базовая версия с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

В феврале 2024 года координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заверил, что США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности.

Автор: 

помощь (7861) США (27055) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+13
нажаль наше,буба в 19му розчерком пера поховав,як бачимо дуже глибоко,якщо на третьому році повномасштабної не можем відкопати...
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12.03.2024 20:31
+12
Американцы еще в прошлом году их дали. Кассетную версию, но как бы на немцев это не особо повлияло.
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12.03.2024 20:20
+11
США дають вам 160-кілометрові ракети.
Таурус має радіус дії 500 км.
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12.03.2024 20:18
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Нарешті...
Тепер вже і Шольцу не ухильнути.
Бо всі знали, що німці дадуть Тауруси лише після того як американці дадуть Атакамси.
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12.03.2024 20:15 Ответить
США дають вам 160-кілометрові ракети.
Таурус має радіус дії 500 км.
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12.03.2024 20:18 Ответить
+++
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12.03.2024 21:09 Ответить
Американцы еще в прошлом году их дали. Кассетную версию, но как бы на немцев это не особо повлияло.
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12.03.2024 20:20 Ответить
Німці бояться тінь нацизма - що їх звинувачуватимуть що їхні ракети бють по РФ
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12.03.2024 20:22 Ответить
а тінь нацизму не з'являється, коли відмовляються допомагати жертві відбивати напад агресора ?
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12.03.2024 20:37 Ответить
Німеччина - не єдина країна, яка має ракети великої дальності, здатні знищити міст. Чому товариш Шольц не дає їх.... Я не знаю, зазвичай він просто несе нісенітниці. Якби США дійсно хотіли, щоб ви допомогли зі знищенням - у них є достатньо ракет для цього.
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12.03.2024 20:23 Ответить
міст уже ніякої стратегічної цінності для кацапів не несе, хіба репутаційні, бо вже фактично добудована залізнична гілка від ростова.
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12.03.2024 21:28 Ответить
Замглавы Пентагона Колин Каль https://www.interfax.ru/world/910709?utm_source=interlink&utm_medium=911562 сообщил 7 июля, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, в который среди прочего входят кассетные боеприпасы. "Речь идет о 155-мм и 105-мм снарядах
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12.03.2024 21:23 Ответить
За інформацією The Wall Street Journal, у жовтні 2023 року ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS Представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон підтвердила, що США надали Україні далекобійні ракети ATACMS. Сполучені Штати передали Силам оборони України тактичних балістичних ракет класу "земля - земля" ATACMS. Джерело:
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12.03.2024 21:43 Ответить
Дякуємо. А де ж наше хоч шось?
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12.03.2024 20:20 Ответить
нажаль наше,буба в 19му розчерком пера поховав,як бачимо дуже глибоко,якщо на третьому році повномасштабної не можем відкопати...
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12.03.2024 20:31 Ответить
Безпілотники різних типів, снаряди, міни, надводні дрони, реби... - ми немало свого випускаємо..
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12.03.2024 20:58 Ответить
Сегодня в Белгороде один "потужный" дпон опять две шибы вышиб.
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12.03.2024 21:39 Ответить
Так, ніби "бариги" розробили свої ракети "Сапсан-Грім 2" радіусом дії до 500 км. А готовий "Нептун" бив точно за 280 км. То де ці ракети? Обговорюють то американські, то німецькі, а де наші?
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12.03.2024 21:22 Ответить
Слушне питання.Адресоване до зелених недоумків яким клятий Порох в штани срати не перестає.
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12.03.2024 23:20 Ответить
угу а скільки крилатих ракет дали США?А нуль це ***** чи *****? чого всі до тих німців приїбались з їх кількома сотнями таурусів,ну не хочуть то фіг з ними,вони за те ППО хороше дають і не шкодують,а кіко там наддержава змогла вичавити з себе крилаток?То хто тут більше боїться ескалації,німці у яких ракет пару жмень,чи США у яких ракет сракою їж?
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12.03.2024 20:30 Ответить
Реально Шольца булять безпідставно.
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12.03.2024 20:59 Ответить
і я про теж,іменно США мали бути тим пробивним локомотивом військової допомоги,на яких би рівнялись усі інші,а що бачать замість того німці?Якби янки розчехлили конвеєр допомоги хоч на одну десяту від рівня ленд-лізу Другої світової,там би і інші не соромились і не вагалались.А так гегемон буксує,при попередньому світовому гегемоні і наддержаві такого не було,бо за часів королеви Вікторії,сонце ніколи не заходило на Британською імперією,а москальна протяжно вила на болотах :"англічанка всєгда гадіт")))
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12.03.2024 21:42 Ответить
Скільки? 5 штук??!!
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12.03.2024 20:17 Ответить
6!
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12.03.2024 21:55 Ответить
Хочеться в це дуже вірити.
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12.03.2024 20:17 Ответить
160 км, але касетні проти піхоти і техніки… ну, для ударів по аеродромах мабуть і таке згодиться, авіація доволі крихка. Але не по мосту.
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12.03.2024 20:20 Ответить
сказав пан кожух дам та слово його було тепле
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12.03.2024 20:21 Ответить
Вот и вторая партия. Дальше, по мере производства новых PrSM, будут новые поставки.
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12.03.2024 20:22 Ответить
достали ошейником и цепью
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12.03.2024 20:23 Ответить
Це було очевидно. Зброя йде. Демократи лякають усіх програшем України, щоб залишити кордони відкритими для своїх улюблених латиносів.
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12.03.2024 20:24 Ответить
Зараз у Вашингтоні 14,25 то зачекаємо
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12.03.2024 20:25 Ответить
що чекати?
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13.03.2024 00:44 Ответить
А півроку чому очікували а рашка тим часом вже кидала по нас 1.5 т каби
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12.03.2024 20:26 Ответить
160 км? На Україну деять ракети дальністю 1500 км.
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12.03.2024 20:33 Ответить
Кончені. Знов 160 км і знов касетні. Нічому цих дурнів життя не вчить...
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12.03.2024 20:33 Ответить
Ці штуки теж треба. За умов закидання кацапами мʼясом то як раз антимʼясні ракети. І легку бронетехніку теж, якшо не помиляюся, курочить.
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13.03.2024 00:20 Ответить
Ну 4,2 млрд зависли у Пентагоні ще з прошлого року. Але адміністрація Байдена тупо щурила ********** на цю суму до 12 березня. І зараз збираються віддати тільки на 300 млн. Розплатилися за це наші бійці на фронті своїм життям та втратою кількох населених пунктів.
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12.03.2024 20:35 Ответить
колишній начальник Байдена Обамка і цента не дав з 2014 року...
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12.03.2024 20:43 Ответить
*******, кожного року давали як Обама та і Трандон по 400 млн військової допомоги.
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12.03.2024 21:30 Ответить
не бреши,так тупо!
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12.03.2024 23:35 Ответить
тупо среш тільки ти,бо допомога була,не віриш то ****** на Мілітарний чи Діфенс-Експрес там все є
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13.03.2024 02:17 Ответить
цідять по чайній ложці....цікаво,чому? може в чомусь праві ті,хто кажуть,що амери воюватимуть нашими руками,до останнього українця?
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12.03.2024 20:41 Ответить
все мабуть згідно американо-рашистських домовленостей-"Ми, рашисти не будемо нападати ні на одну країну НАТО, а США І НАТО.не надаватиме Україні далекобійні ракети які б досягали війскові обєкти в глибині 3,14дерації
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12.03.2024 21:15 Ответить
да не спішіть ви так...
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12.03.2024 21:23 Ответить
 
 