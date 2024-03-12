США дадут Украине ATACMS на 160 км в новом пакете помощи, - Politico

В пакет военной помощи Украине, который Администрация президента США Джо Байдена может объявить уже 12 марта, войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, стоимость пакета составит 300 миллионов долларов. Его профинансируют из 4 миллиардов долларов бюджета Пентагона, позволяющего передавать Украине оружие, но без гарантий его замещения в будущем.

Один из чиновников сообщил, что пакет будет содержать "определенное количество" ракет APAM, которые используются против пехоты и техники. Это более старая версия дальнобойной ракеты ATACMS – в этой модификации дальность составляет около 160 км и несет боеголовки с сотнями кассетных бомб.

Пакет также содержит дополнительные снаряды калибра 155-мм и управляемые реактивные снаряды калибра 227-мм GMLRS.

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Источники издания отметили, что этот пакет является лишь временным решением.

Как отметил чиновник Пентагона, это "не альтернатива" для дополнительного запроса президента Байдена в Конгресс о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

ATACMS для Украины

По информации The Wall Street Journal, в октябре 2023 года ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля - земля" ATACMS.

В течение следующих недель стали появляться видео запусков ATACMS украинскими защитниками.

ATACMS, которые тогда получила Украина, - самая старая и базовая версия с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

В феврале 2024 года координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заверил, что США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности.