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Новости
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На фоне потенциальных изменений в законодательстве о мобилизации в Украине резко возросло количество женщин, получивших автомобили в подарок, - СМИ

авто

В Украине резко увеличилось количество договоров дарения автомобилей женщинам.

Об этом пишет изданием NGL.media, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали ежемесячные данные о транспортных средствах и их владельцах, публикуемых МВД, и обнаружили, что количество регистрационных действий с транспортом на основании договоров дарения значительно возросло.

К примеру, за прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, выросла в 2,3 раза.

В издании отмечают, что обычно ежемесячно таких случаев было около двухсот. Однако с лета 2023 года количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения начало расти. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе - превысило 1000, в феврале - достигло почти 1300 договоров.

В NGL.media предполагают, что украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих запрет уклоняющимся от мобилизации мужчинам на проведение операций с имуществом и ограничение на управление принадлежащими им транспортными средствами.

"Большинство таких инициатив существуют лишь в форме слухов, активно распространяющихся соцсетями. Однако есть и несколько реальных законопроектов, предусматривающих определенные ограничения для избегающих военного учета. Например, правительственный законопроект №10449 предлагает временное ограничение права управления собственными транспортными средствами. Еще один законопроект №10378 (уже отозванный) предусматривал запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения и некоторые другие ограничения", - говорится в материале.

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Кроме того, подарки от кровных родственников первой и второй степеней родства облагаются налогом по ставке 0% и не подлежат налогообложению военным сбором. Это муж или жена, их дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

А подарки от других облагаются налогом по ставке 5% плюс военный сбор 1,5%.

В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о статье приобретателей подарков, поэтому Главный сервисный центр МВД по запросу NGL.media предоставил такие обезличенные данные.

"Эти данные подтвердили нашу гипотезу, потому что именно с декабря 2023 года женщины стали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составило 175 против 110, в ноябре – 157 против 144, в декабре – уже 361 против 114. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин", - пишет издание.

В целом за последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. всего восемь десятков. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.

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Автор: 

авто (4219) регистрация (291) мобилизация (2800)


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Топ комментарии
+15
Живемо в чудовій і не передбачуваній країні,громадяни можуть надіятись лише самі на себе.У мене,наприклад,крім трусів і носків нема нічого .
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12.03.2024 20:35
+14
Коли держава раз за разом доводить, що тільки забирає та обмежує, то і відносини з нею, як з ворогом.
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12.03.2024 20:28
+8
Поспішили ,в нас як завжди кіпіш на ровному місці ,норму про заборону на водіння авто прибрали.
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12.03.2024 20:18
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Правила форума Совет форумчан
Чому б ні? Україночки гарненькі.
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12.03.2024 20:16 Ответить
Альона-Альона
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12.03.2024 20:26 Ответить
Але ж не всі )
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12.03.2024 20:32 Ответить
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12.03.2024 22:17 Ответить
Поспішили ,в нас як завжди кіпіш на ровному місці ,норму про заборону на водіння авто прибрали.
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12.03.2024 20:18 Ответить
Живемо в чудовій і не передбачуваній країні,громадяни можуть надіятись лише самі на себе.У мене,наприклад,крім трусів і носків нема нічого .
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12.03.2024 20:35 Ответить
Сегодня убрали, завтра добавили... Окончательного текста закона еще нет.
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12.03.2024 20:39 Ответить
Є засідання комітета де це все голосують і прибирають і виключають.По процесу.
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12.03.2024 20:45 Ответить
Норму про дикі штрафи не прибрали.А там і арешт майна,в разі несплати.
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12.03.2024 20:46 Ответить
Штрафи окрема тема і там може бути реально все що завгодно.
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12.03.2024 22:24 Ответить
Та і заборона на водіння це і близько не конфіскація.

Тут, мабудь, інші міркування, що впарять штраф у 200к, ніхто його платити не буде, звісно, і виконавча буде відбирати авто.
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12.03.2024 21:26 Ответить
И так из-за войны и мобилизации за рулем появилось много женщин.
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12.03.2024 20:18 Ответить
вигадають нове - що даріння після оголошення мобілізації не є чинним
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12.03.2024 20:23 Ответить
Скажемо так, багато українських чоловіків втратили не тільки яйця, а й свої авто.
Мабуть їх буде тішити, що авто віджала не держава, а подруга/дружина. 😁
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12.03.2024 20:24 Ответить
Що значить віджала? В подруги/дружини є документ де вказано що чоловік сам подарував їй авто
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12.03.2024 20:35 Ответить
Те й значить, що після першого шкандалю, він про своє колишнє авто може забути.

Причому, іронія у тому, що це аж ніяк не допоможе відпетляти від мобілізації. Просто стало на один актив менше.
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12.03.2024 20:46 Ответить
А може десь трапляються і нормальні подруги життя?
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12.03.2024 20:49 Ответить
Може.
Але жінки вкрай емоційні, а чоловіки, що петляють та хитрують від чисто чоловічих обов'язків, навряд самі є мрією нормальних подруг.
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12.03.2024 20:54 Ответить
Ви про винесення сміття і ремонт розетки?
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12.03.2024 20:57 Ответить
Якщо це питання більш-менш нормального авто, то дешевше на кабанчику знайти прибиральника та електрика.
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12.03.2024 21:01 Ответить
Взагалі я про мисливця-годувальника та захисника, а не про побутовий додаток.
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12.03.2024 21:04 Ответить
ЗСУ почали використовувати шрапнелеві дрони. Русня в захваті https://t.me/pecheri_mordora
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12.03.2024 20:24 Ответить
Це систематичні прояви пройдисвітів.
Ліпше карати, ніж вибудовувати відносини. Бо це швидше, довіру треба виборювати роками.
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12.03.2024 20:24 Ответить
Коли держава раз за разом доводить, що тільки забирає та обмежує, то і відносини з нею, як з ворогом.
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12.03.2024 20:28 Ответить
А хто таку "державу" обрав на виборах - прішєльци?
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12.03.2024 21:08 Ответить
Ну про це точно мало міркують індивіди з слабкими причинно-наслідковими зв'язками.

Вони не думали про наслідки, коли обирали, не думають про наслідки і тоді, коли дарують свої авто, щоб їх не забрала ця сама держава.

Скоріше за все, там править фатум. Воно так все само якось несправедливо. Ну або всесвітній заколот жидів та рептилоїдів.
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12.03.2024 21:21 Ответить
Тупі законодавчі пропозиції від невігласів, які сидять в уряді та парламенті реально досягають лише одного результату - держава та народ змагаються в тому, хто кого більше намахає.
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12.03.2024 20:29 Ответить
Жінки зараз в ціні - все ім - все ім
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12.03.2024 20:32 Ответить
не заздріть просто насо..али
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12.03.2024 20:43 Ответить
Так хитро в Україні переміг матріархат.
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12.03.2024 20:48 Ответить
Фігня. За бензин все рівно чоловік платить. )
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12.03.2024 20:50 Ответить
А понаписували! Моя дочка з чоловіком машину поміняли (першу купили більше десяти років тому) І першу і другу оформляли на неї Про другу вона сказала: "Заберуть чоловіка воювать - що я робитиму? А так будуть колеса в руках"!
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12.03.2024 20:53 Ответить
Жінки дуже прагматичні
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12.03.2024 20:55 Ответить
То були подарунки на "8 марта". А якщо серйозно, то це позорище, майже таке, як втечі ухилянтів через Тису
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12.03.2024 20:53 Ответить
Ну значить доробити законопроект,що будь який родич чоловічої статі власниці авто не має права керувати т.з. На кожну хитру дупу є х... з різьбою.
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12.03.2024 21:01 Ответить
З останнім реченням не посперечаєшся. Тоді розумні люди, які хочуть жити, просто отримають побутову травму, втративши частину кінцівки, око, варіанти. Група. Приймайте далі. Ваша думка дуже важлива для всіх.
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12.03.2024 21:12 Ответить
Тоді нахрена взагалі город городити? Хочете жити? Підставляйте дупу під пеніси дагестанців та бурятів. Розумна людина.🤮
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12.03.2024 21:17 Ответить
Ви вже підставили. Тільки голову. І хто ж його городить? Коли ви вже зрозумієте, що людину не можна заганяти в кут?
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12.03.2024 21:30 Ответить
і каклета подарунок отримав ..народний депутат Микола Тищенко задекларував подарунок на 12,63 мільйона гривень від своєї колишньої дружини Алли Барановської
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12.03.2024 21:20 Ответить
Так, це ******* реалії.
Мир - жінки в шоколаді.
Війна - жінки тим більше в шоколаді.
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12.03.2024 21:34 Ответить
Сподіваюсь, що 60 тис., зняті з мого рахунку за цей місяць, компенсують моїй дружині річну розлуку зі мною…
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12.03.2024 21:46 Ответить
Зняті ким?
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12.03.2024 22:56 Ответить
Від безвізу до зачинених кордонів, від зростаючої економіки до величезної діри в бюджеті, від президента гетьмана до преЗедента клоуна.
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12.03.2024 21:51 Ответить
Ідіократія - нєізбєжна
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12.03.2024 22:00 Ответить
не потрібно нічого придумувати для ухилянтів.Підніміть виборчі списки за 2019 рік та мобілізуйте 73 % фанатів голобородька.
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12.03.2024 23:09 Ответить
 
 