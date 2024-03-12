На фоне потенциальных изменений в законодательстве о мобилизации в Украине резко возросло количество женщин, получивших автомобили в подарок, - СМИ
В Украине резко увеличилось количество договоров дарения автомобилей женщинам.
Об этом пишет изданием NGL.media, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты проанализировали ежемесячные данные о транспортных средствах и их владельцах, публикуемых МВД, и обнаружили, что количество регистрационных действий с транспортом на основании договоров дарения значительно возросло.
К примеру, за прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, выросла в 2,3 раза.
В издании отмечают, что обычно ежемесячно таких случаев было около двухсот. Однако с лета 2023 года количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения начало расти. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе - превысило 1000, в феврале - достигло почти 1300 договоров.
В NGL.media предполагают, что украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих запрет уклоняющимся от мобилизации мужчинам на проведение операций с имуществом и ограничение на управление принадлежащими им транспортными средствами.
"Большинство таких инициатив существуют лишь в форме слухов, активно распространяющихся соцсетями. Однако есть и несколько реальных законопроектов, предусматривающих определенные ограничения для избегающих военного учета. Например, правительственный законопроект №10449 предлагает временное ограничение права управления собственными транспортными средствами. Еще один законопроект №10378 (уже отозванный) предусматривал запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения и некоторые другие ограничения", - говорится в материале.
Кроме того, подарки от кровных родственников первой и второй степеней родства облагаются налогом по ставке 0% и не подлежат налогообложению военным сбором. Это муж или жена, их дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.
А подарки от других облагаются налогом по ставке 5% плюс военный сбор 1,5%.
В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о статье приобретателей подарков, поэтому Главный сервисный центр МВД по запросу NGL.media предоставил такие обезличенные данные.
"Эти данные подтвердили нашу гипотезу, потому что именно с декабря 2023 года женщины стали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составило 175 против 110, в ноябре – 157 против 144, в декабре – уже 361 против 114. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин", - пишет издание.
В целом за последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. всего восемь десятков. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.
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Тут, мабудь, інші міркування, що впарять штраф у 200к, ніхто його платити не буде, звісно, і виконавча буде відбирати авто.
Мабуть їх буде тішити, що авто віджала не держава, а подруга/дружина. 😁
Причому, іронія у тому, що це аж ніяк не допоможе відпетляти від мобілізації. Просто стало на один актив менше.
Але жінки вкрай емоційні, а чоловіки, що петляють та хитрують від чисто чоловічих обов'язків, навряд самі є мрією нормальних подруг.
Ліпше карати, ніж вибудовувати відносини. Бо це швидше, довіру треба виборювати роками.
Вони не думали про наслідки, коли обирали, не думають про наслідки і тоді, коли дарують свої авто, щоб їх не забрала ця сама держава.
Скоріше за все, там править фатум. Воно так все само якось несправедливо. Ну або всесвітній заколот жидів та рептилоїдів.
Мир - жінки в шоколаді.
Війна - жінки тим більше в шоколаді.