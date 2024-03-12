На фоне потенциальных изменений в законодательстве о мобилизации в Украине резко возросло количество женщин, получивших автомобили в подарок, - СМИ

В Украине резко увеличилось количество договоров дарения автомобилей женщинам.

Об этом пишет изданием NGL.media, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали ежемесячные данные о транспортных средствах и их владельцах, публикуемых МВД, и обнаружили, что количество регистрационных действий с транспортом на основании договоров дарения значительно возросло.

К примеру, за прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, выросла в 2,3 раза.

В издании отмечают, что обычно ежемесячно таких случаев было около двухсот. Однако с лета 2023 года количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения начало расти. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе - превысило 1000, в феврале - достигло почти 1300 договоров.

В NGL.media предполагают, что украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих запрет уклоняющимся от мобилизации мужчинам на проведение операций с имуществом и ограничение на управление принадлежащими им транспортными средствами.

"Большинство таких инициатив существуют лишь в форме слухов, активно распространяющихся соцсетями. Однако есть и несколько реальных законопроектов, предусматривающих определенные ограничения для избегающих военного учета. Например, правительственный законопроект №10449 предлагает временное ограничение права управления собственными транспортными средствами. Еще один законопроект №10378 (уже отозванный) предусматривал запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения и некоторые другие ограничения", - говорится в материале.

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Кроме того, подарки от кровных родственников первой и второй степеней родства облагаются налогом по ставке 0% и не подлежат налогообложению военным сбором. Это муж или жена, их дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

А подарки от других облагаются налогом по ставке 5% плюс военный сбор 1,5%.

В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о статье приобретателей подарков, поэтому Главный сервисный центр МВД по запросу NGL.media предоставил такие обезличенные данные.

"Эти данные подтвердили нашу гипотезу, потому что именно с декабря 2023 года женщины стали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составило 175 против 110, в ноябре – 157 против 144, в декабре – уже 361 против 114. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин", - пишет издание.

В целом за последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. всего восемь десятков. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.

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