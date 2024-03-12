В Киеве на станции метро "Хрещатик" возобновит работу вестибюль, выходящий на улицу Институтскую
Вестибюль станции метро "Хрещатик", выходящий на улицу Институтскую, возобновит работу 13 марта. Выход из метро был закрыт два года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Отмечается, что вестибюль будет работать с 05.37 до 22.33.
В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.
Напомним, что выход на ул. Крещатик работает с 05.40 до 22.35.
В КГГА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на вход открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытию.
Топ комментарии
+2 Герхард
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+1 Hrysha Hlyba #582024
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+1 Hrysha Hlyba #582024
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І тут варіантів небагато - або видиратися кожний день вгору з Хрещатика, або пензлювати з Арсенальної.
А глухий кут там тільки для тих, хто не знає де хлібалом поторгувати.
ти уявляєш, скільки людей там живе?
і вони не мажори, і не працюють у зе!поца.
ти, ****, знаєш якими шляхами вони вибираються та повертаються у свої домівки?
ескалатор на інститутську.
тільки. який в ньому сенс?
То хто з нас ****?
різниця, майже прірва!
то, хто з нас, ****?
Питання щодо корисності та важливості досить спірне. Наприклад, "трутень", що платить за рік пару десятків тисяч тільки військового збору точно вигідніший під час війни державі, ніж несамовитий пейсатель з білою "мінімалкою" і конвертом поза податками. Навіть, якщо у цього пейсателя є домашня тваринка.
Тому і з'явилися в СН досить дебільні ідеї відправляти на фронт тих, хто офіційно отримує менше 35 тис.
Однак, це ніфіга не пояснює, чому і тим, і іншим треба зайобуватися апхіллом, коли є працюючий ескалатор та вихід з метро прямо на Інституській.
хтось, що знаходиться на моєму утриманні, як з'ясовується, утримує мене?
ти сьогодні бухав?
чи це, від залишків розуму, що лізе з носа?
арахамія, ти?
Просто сам порахуй скільки ти платиш податків у місяць і спробуй на цю сумму прожити. Всі ілюзії, щодо того, що ти когось утримуєш одразу зникнуть.
Пам'ятаєш, як Мальвіна вчила Буратіну рахувати яблука? От складність цієї логіки десь така ж. І Буратіна, як і ти, ніфіга не міг зрозуміти у чому вона.
поки ти, гетьманьцев у владі, щастя, для україни не буде.
А так на цілу сторінку дебільного спаму...
про гімно та кулінарні вподобання, почалося.
то, що там, про арсенальну, інститутську, та взагалі київ?
А твої роздуми на цю тему абсолютно до сраки. 😁
Поміркуй для різноманіття навіщо ескалатор для велосипедистів у Тронгеймі. Тільки наодинці з собою.
Який сенс робити зручно для людей, якщо вони можуть зайобуватись і далі?
Ні відняти, ні додати...
ти далі ходив? чи ти робітник, що має перепустку?
і тобі потрібно, що б метро, за київський кошт обслуговувало, цю херболу?
я навіть не підіймаю тему зсу, та підвищення тарифів метро!
Але не всі такі, як я. Наприклад, жінкам з ноутами не дуже цікаво штурмувати підйоми. Тим більше, що припаркувати машину там теж зараз нема де.
І, якщо люди з моєї роботи не будуть туди ходити та їздити, "прості українці" почнуть жити натуральним обміном і про банківські послуги зможуть забути.
всі інші, крім тебе, що там "був" ходять з арсенальної.
от, ***, засада, для балабола.
А два верхі виходи з Хрещатика з тієї ж причини замуруватиі ескалатори розібрати?
Але вихід на Інституську відкрили. Можливо це заслуга міської влади.