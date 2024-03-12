В Киеве на станции метро "Хрещатик" возобновит работу вестибюль, выходящий на улицу Институтскую

Вестибюль станции метро "Хрещатик", выходящий на улицу Институтскую, возобновит работу 13 марта. Выход из метро был закрыт два года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что вестибюль будет работать с 05.37 до 22.33.

В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

Напомним, что выход на ул. Крещатик работает с 05.40 до 22.35.

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В КГГА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на вход открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытию.