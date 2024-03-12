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В Киеве на станции метро "Хрещатик" возобновит работу вестибюль, выходящий на улицу Институтскую

хрещатик

Вестибюль станции метро "Хрещатик", выходящий на улицу Институтскую, возобновит работу 13 марта. Выход из метро был закрыт два года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что вестибюль будет работать с 05.37 до 22.33.

В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров.

Напомним, что выход на ул. Крещатик работает с 05.40 до 22.35.

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В КГГА напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на вход открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытию.

Автор: 

Киев (25659) Метрополитен (1016)


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Топ комментарии
+2
Ти уявляєш, скільки людей працює в урядовому кварталі? І далеко не всі з них їздять на Теслах з кортежами.

І тут варіантів небагато - або видиратися кожний день вгору з Хрещатика, або пензлювати з Арсенальної.

А глухий кут там тільки для тих, хто не знає де хлібалом поторгувати.
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12.03.2024 21:29
+1

ти уявляєш, скільки людей там живе?
і вони не мажори, і не працюють у зе!поца.
ти, ****, знаєш якими шляхами вони вибираються та повертаються у свої домівки?
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12.03.2024 21:32
+1
ти про працівників, про трутнів, на тлі україни, з пропусками, я про громадян, що платять податки, з дітьми, з домашніми тваринами, на їхнє утримання. і ті, і ті в урядовому кварталі, заблокованому військовими спорудами.
різниця, майже прірва!
то, хто з нас, ****?
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12.03.2024 21:53
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Ти уявляєш, скільки людей працює в урядовому кварталі? І далеко не всі з них їздять на Теслах з кортежами.

І тут варіантів небагато - або видиратися кожний день вгору з Хрещатика, або пензлювати з Арсенальної.

А глухий кут там тільки для тих, хто не знає де хлібалом поторгувати.
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12.03.2024 21:29 Ответить

ти уявляєш, скільки людей там живе?
і вони не мажори, і не працюють у зе!поца.
ти, ****, знаєш якими шляхами вони вибираються та повертаються у свої домівки?
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12.03.2024 21:32 Ответить


ескалатор на інститутську.
тільки. який в ньому сенс?

То хто з нас ****?
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12.03.2024 21:47 Ответить
ти про працівників, про трутнів, на тлі україни, з пропусками, я про громадян, що платять податки, з дітьми, з домашніми тваринами, на їхнє утримання. і ті, і ті в урядовому кварталі, заблокованому військовими спорудами.
різниця, майже прірва!
то, хто з нас, ****?
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12.03.2024 21:53 Ответить
Готовий забитися на будь-яку суму, що більшість згаданих тобою "трутнів" платить податків у рази більше ніж ти, наприклад, і зарплатню отримують не у конвертах.

Питання щодо корисності та важливості досить спірне. Наприклад, "трутень", що платить за рік пару десятків тисяч тільки військового збору точно вигідніший під час війни державі, ніж несамовитий пейсатель з білою "мінімалкою" і конвертом поза податками. Навіть, якщо у цього пейсателя є домашня тваринка.

Тому і з'явилися в СН досить дебільні ідеї відправляти на фронт тих, хто офіційно отримує менше 35 тис.

Однак, це ніфіга не пояснює, чому і тим, і іншим треба зайобуватися апхіллом, коли є працюючий ескалатор та вихід з метро прямо на Інституській.
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12.03.2024 22:03 Ответить
афігеть!
хтось, що знаходиться на моєму утриманні, як з'ясовується, утримує мене?
ти сьогодні бухав?
чи це, від залишків розуму, що лізе з носа?
арахамія, ти?
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12.03.2024 22:13 Ответить
Щось мені підказує що ти і себе утримуєш так собі. Але це тільки здогадки.

Просто сам порахуй скільки ти платиш податків у місяць і спробуй на цю сумму прожити. Всі ілюзії, щодо того, що ти когось утримуєш одразу зникнуть.
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12.03.2024 22:17 Ответить
я зрозумів! вибач, обізвав тебе арахамією. ти не арахамія, ти ж відомий податківець, шавка сівковича, гетьманьцев.
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12.03.2024 22:20 Ответить
Тада. На Інститутській же ж багато податкових. І щоб розуміти прості речі неодмінно треба бути податківцем.

Пам'ятаєш, як Мальвіна вчила Буратіну рахувати яблука? От складність цієї логіки десь така ж. І Буратіна, як і ти, ніфіга не міг зрозуміти у чому вона.
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12.03.2024 22:25 Ответить
нєнє. я капітулюю, я визнав!
поки ти, гетьманьцев у владі, щастя, для україни не буде.
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12.03.2024 22:28 Ответить
Ти міг би одразу мовчки поїсти лайна і більше не відкривати рота.
А так на цілу сторінку дебільного спаму...
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12.03.2024 22:31 Ответить
оу.
про гімно та кулінарні вподобання, почалося.
то, що там, про арсенальну, інститутську, та взагалі київ?
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12.03.2024 22:38 Ответить
Я до того, що питання зручності та доцільності цього виходу стосується виключно тих, хто туди їздить.

А твої роздуми на цю тему абсолютно до сраки. 😁

Поміркуй для різноманіття навіщо ескалатор для велосипедистів у Тронгеймі. Тільки наодинці з собою.
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12.03.2024 22:50 Ответить
Тобто, ти розумієш, що багато людей там працює, багато людей там живе, але сенсу зручного виходу з метро на Інститутській не бачиш.
Який сенс робити зручно для людей, якщо вони можуть зайобуватись і далі?

Ні відняти, ні додати...
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12.03.2024 21:53 Ответить
ти там був? що ти бачив, коли виходив з метро на інституцькій?
ти далі ходив? чи ти робітник, що має перепустку?
і тобі потрібно, що б метро, за київський кошт обслуговувало, цю херболу?
я навіть не підіймаю тему зсу, та підвищення тарифів метро!
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12.03.2024 21:59 Ответить
Я там був. Я там буваю регулярно. Перепустку маю. На апхілл здоров'я вистачає і на таксі теж.

Але не всі такі, як я. Наприклад, жінкам з ноутами не дуже цікаво штурмувати підйоми. Тим більше, що припаркувати машину там теж зараз нема де.

І, якщо люди з моєї роботи не будуть туди ходити та їздити, "прості українці" почнуть жити натуральним обміном і про банківські послуги зможуть забути.
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12.03.2024 22:12 Ответить
а, з арсенальної, не пробував?
всі інші, крім тебе, що там "був" ходять з арсенальної.
от, ***, засада, для балабола.
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12.03.2024 22:16 Ответить
Ходити з Арсенальної тільки для того, щоб одному дебілу стало приємно?

А два верхі виходи з Хрещатика з тієї ж причини замуруватиі ескалатори розібрати?
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12.03.2024 22:19 Ответить
от, ***, засада, для балабола!
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12.03.2024 22:26 Ответить
Боится сученок
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12.03.2024 22:25 Ответить
Боїться.
Але вихід на Інституську відкрили. Можливо це заслуга міської влади.
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12.03.2024 22:28 Ответить
 
 