Европа уже находится в состоянии гибридного конфликта с Россией, – министр обороны Чехии Чернохова
Министр обороны Чехии Яна Чернохова считает, что Европа, по сути, уже находится в состоянии конфликта с Россией, ведущей против ЕС гибридную войну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Де-факто мы уже живем в конфликте… Речь не идет о конвенциональных боевых действиях как в прошлом веке, но мы уже вовлечены в определенный конфликт из-за кибератак, которые осуществляет Россия", - сказала Чернохова.
Министр отметила, что нужно готовиться к "любым сценариям", но призвала не распространять панику среди населения относительно непосредственной угрозы войны. В то же время Чернохова не стала отрицать выводы многих политиков и экспертов, что у союзников 3-5-7 лет, чтобы привести свои армии в состояние боеготовности.
"Украина собственной кровью выигрывает нам время, чтобы мы могли навести порядок в своей обороне, а не полагаться только на других", - сказала министр обороны и отметила, что чуть больше 2 лет назад мало кто мог ожидать, что жестокая война будет продолжаться не так далеко от границ Чехии.
Чернохова подчеркнула необходимость поддержки Украины. Говоря об инициативе Праги по приобретению боеприпасов для Украины в третьих странах за деньги ЕС, она выразила надежду, что в конечном итоге удастся закупить "и более 800 тысяч" анонсированных единиц.
В первой половине дня Чернохова выступила на конференции в Праге по случаю 25-летия присоединения ЧР к НАТО. Там она сказала: "Хотя Украина не является частью НАТО, она является ключевым союзником. И тем, кто в настоящее время ведет тяжелую борьбу с российским экспансионизмом и агрессивностью, которую Путин готов применить где угодно".
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вся оренда житла, під кацапами.
особливо в празі. стодулки, сміхов, моє вітання.
Но кацапы то воспринимают это по другому, Они смотрят в зеркало и думают, что это окно и кругом нацисты... а европа по их мнению (масс) - пособник. Им не важно, что такой точки зрения придерживаются только они, а весь мир выбрал либо противоположную позицию либо нейтральную. А та гопота бандитская - про вашу помощь не забудет, для них это лишь повод и удобный способ объяснить населению, причину следующих войн.
Падёт Украина- европа захлебнётся кровью. В интересах всей Европы не трещать, а реально оказывать поддержку Украине.