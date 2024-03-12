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Новости Война
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Европа уже находится в состоянии гибридного конфликта с Россией, – министр обороны Чехии Чернохова

яна,чернохова

Министр обороны Чехии Яна Чернохова считает, что Европа, по сути, уже находится в состоянии конфликта с Россией, ведущей против ЕС гибридную войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Де-факто мы уже живем в конфликте… Речь не идет о конвенциональных боевых действиях как в прошлом веке, но мы уже вовлечены в определенный конфликт из-за кибератак, которые осуществляет Россия", - сказала Чернохова.

Министр отметила, что нужно готовиться к "любым сценариям", но призвала не распространять панику среди населения относительно непосредственной угрозы войны. В то же время Чернохова не стала отрицать выводы многих политиков и экспертов, что у союзников 3-5-7 лет, чтобы привести свои армии в состояние боеготовности.

"Украина собственной кровью выигрывает нам время, чтобы мы могли навести порядок в своей обороне, а не полагаться только на других", - сказала министр обороны и отметила, что чуть больше 2 лет назад мало кто мог ожидать, что жестокая война будет продолжаться не так далеко от границ Чехии.

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Чернохова подчеркнула необходимость поддержки Украины. Говоря об инициативе Праги по приобретению боеприпасов для Украины в третьих странах за деньги ЕС, она выразила надежду, что в конечном итоге удастся закупить "и более 800 тысяч" анонсированных единиц.

В первой половине дня Чернохова выступила на конференции в Праге по случаю 25-летия присоединения ЧР к НАТО. Там она сказала: "Хотя Украина не является частью НАТО, она является ключевым союзником. И тем, кто в настоящее время ведет тяжелую борьбу с российским экспансионизмом и агрессивностью, которую Путин готов применить где угодно".

Автор: 

россия (96038) Чехия (1736)


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так так. третина чехії скуплена кацапами.
вся оренда житла, під кацапами.
особливо в празі. стодулки, сміхов, моє вітання.
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12.03.2024 21:46 Ответить
Особливо продажні поляки
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12.03.2024 21:48 Ответить
Ну вообще-то Европа втянута в конфликт не через кибератаки, а потому, что придерживается международного права. И помогает защищаться жертве агрессии.
Но кацапы то воспринимают это по другому, Они смотрят в зеркало и думают, что это окно и кругом нацисты... а европа по их мнению (масс) - пособник. Им не важно, что такой точки зрения придерживаются только они, а весь мир выбрал либо противоположную позицию либо нейтральную. А та гопота бандитская - про вашу помощь не забудет, для них это лишь повод и удобный способ объяснить населению, причину следующих войн.
Падёт Украина- европа захлебнётся кровью. В интересах всей Европы не трещать, а реально оказывать поддержку Украине.
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12.03.2024 21:55 Ответить
От нащо вона таке сказала? У політичної еліти ЄС ще остаточно штани не висохли після заяв Макрона, а тепер знову доведеться прати і бігом виправдовуватися, що не так зрозуміли, що ніякого гібридного конфлікту немає і вони взагалі не мають жодного відношення до слів пані Чернохової і це її приватна думка.
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12.03.2024 22:11 Ответить
Поясніть мені, чому европейські баби з яйцями, а грьобані европейські "мужики" - дєрьмо собаче і всього боїться?
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12.03.2024 22:51 Ответить
так так,гібрідно торгуєте...
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13.03.2024 08:59 Ответить
 
 