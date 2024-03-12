Европа уже находится в состоянии гибридного конфликта с Россией, – министр обороны Чехии Чернохова

Министр обороны Чехии Яна Чернохова считает, что Европа, по сути, уже находится в состоянии конфликта с Россией, ведущей против ЕС гибридную войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Де-факто мы уже живем в конфликте… Речь не идет о конвенциональных боевых действиях как в прошлом веке, но мы уже вовлечены в определенный конфликт из-за кибератак, которые осуществляет Россия", - сказала Чернохова.

Министр отметила, что нужно готовиться к "любым сценариям", но призвала не распространять панику среди населения относительно непосредственной угрозы войны. В то же время Чернохова не стала отрицать выводы многих политиков и экспертов, что у союзников 3-5-7 лет, чтобы привести свои армии в состояние боеготовности.

"Украина собственной кровью выигрывает нам время, чтобы мы могли навести порядок в своей обороне, а не полагаться только на других", - сказала министр обороны и отметила, что чуть больше 2 лет назад мало кто мог ожидать, что жестокая война будет продолжаться не так далеко от границ Чехии.

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Чернохова подчеркнула необходимость поддержки Украины. Говоря об инициативе Праги по приобретению боеприпасов для Украины в третьих странах за деньги ЕС, она выразила надежду, что в конечном итоге удастся закупить "и более 800 тысяч" анонсированных единиц.

В первой половине дня Чернохова выступила на конференции в Праге по случаю 25-летия присоединения ЧР к НАТО. Там она сказала: "Хотя Украина не является частью НАТО, она является ключевым союзником. И тем, кто в настоящее время ведет тяжелую борьбу с российским экспансионизмом и агрессивностью, которую Путин готов применить где угодно".