Число пострадавших из-за ракетного удара в Кривом Роге увеличилось до 38, среди них 10 детей, - ОВА
Число пострадавших детей вследствие российской ракетной атаки в Кривом Роге возросло до десяти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"Сейчас известно уже о 10 детях, которые пострадали в результате вражеской атаки по Кривому Рогу. Всего – 38 раненых", - написал он.
Напомним, в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог вечером 12 марта, предварительно, погибли 3 человека, еще 36 получили ранения.
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А воно заглючило. И єго на хєр убралі з єфіра.
НАЖАЛЬ НІ ЕС НІ США не готові прийняти реальність де один народ хоче повністю знищити інший - але це факт