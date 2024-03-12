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Новости Война
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Число пострадавших из-за ракетного удара в Кривом Роге увеличилось до 38, среди них 10 детей, - ОВА

війна

Число пострадавших детей вследствие российской ракетной атаки в Кривом Роге возросло до десяти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Сейчас известно уже о 10 детях, которые пострадали в результате вражеской атаки по Кривому Рогу. Всего – 38 раненых", - написал он.

Напомним, в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог вечером 12 марта, предварительно, погибли 3 человека, еще 36 получили ранения.

Смотрите также: Атака на Кривой Рог: количество погибших возросло до 3, пострадали 36 человек - ОВА (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

Кривой Рог (1406) жертвы (2090) баллистические ракеты (407) Днепропетровская область (4050)


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12.03.2024 21:47 Ответить
Сгиньте на віки уроди! Я вас проклинаю хробаки. І щоб і в пеклі вам мало було міста тварі.
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12.03.2024 21:58 Ответить
Это месть гражданским за тёткинский рейд не иначе
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12.03.2024 22:00 Ответить
Вілкул в говномарафоні себе на фон влучання захотів нафотошопіть.
А воно заглючило. И єго на хєр убралі з єфіра.
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12.03.2024 22:00 Ответить
РФ нас знищить - фізично. Років через 10-15. Викрадаючи дітей і роблячи з них яничар і убиваючи нас систематично. Єдиний варіант знищити їх.

НАЖАЛЬ НІ ЕС НІ США не готові прийняти реальність де один народ хоче повністю знищити інший - але це факт
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12.03.2024 22:48 Ответить
 
 