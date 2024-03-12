Число пострадавших из-за ракетного удара в Кривом Роге увеличилось до 38, среди них 10 детей, - ОВА

Число пострадавших детей вследствие российской ракетной атаки в Кривом Роге возросло до десяти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Сейчас известно уже о 10 детях, которые пострадали в результате вражеской атаки по Кривому Рогу. Всего – 38 раненых", - написал он.

Напомним, в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог вечером 12 марта, предварительно, погибли 3 человека, еще 36 получили ранения.

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