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В Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция. Из-под завалов спасли 9 человек, - ОВА

війна

На месте попадания российской ракеты в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, спасатели обследовали все квартиры поврежденных домов и спасли девять местных жителей.

"Российская атака унесла жизни трех человек. Мои искренние соболезнования родным погибших. Количество пострадавших еще уточняется", - написал Лысак.

Он также рассказал, что вблизи домов развернуто несколько пунктов несокрушимости. С людьми, ставшими свидетелями вражеской атаки, работают психологи. За помощью к ним уже обратилось более 30 горожан.

Ранее сообщалось, что в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог вечером 12 марта погибли 3 человека, еще 38 получили ранения, 10 среди них - дети.

Смотрите также: Атака на Кривой Рог: количество погибших возросло до 3, пострадали 36 человек - ОВА (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27672) жертвы (2090) Днепропетровская область (4050)


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Жаль загиблих! Здоров"я постраждалим!Смерть кацапам!
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12.03.2024 23:26 Ответить
Kaцaпи не дозволяють нашому тилу забути, що в Україні все ще йде війна. А програє війну той, в кого першим попливе саме тил.
Всім добрим людям співчуття, одужання тим, хто вцілів, наснаги та корисної люті всім нам на непростому шляху до Перемоги!
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13.03.2024 01:16 Ответить
 
 