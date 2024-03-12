В Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция. Из-под завалов спасли 9 человек, - ОВА

На месте попадания российской ракеты в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, спасатели обследовали все квартиры поврежденных домов и спасли девять местных жителей.

"Российская атака унесла жизни трех человек. Мои искренние соболезнования родным погибших. Количество пострадавших еще уточняется", - написал Лысак.

Он также рассказал, что вблизи домов развернуто несколько пунктов несокрушимости. С людьми, ставшими свидетелями вражеской атаки, работают психологи. За помощью к ним уже обратилось более 30 горожан.

Ранее сообщалось, что в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог вечером 12 марта погибли 3 человека, еще 38 получили ранения, 10 среди них - дети.

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