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Новости Война
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В течение дня россияне обстреляли 14 громад на Сумщине: ранены 5 детей и мужчина

сумщина

В течение 12 марта российская армия произвела 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 383 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Путивльская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (19 взрывов) и минометов (19 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (51 взрыв), минометов (19 взрывов), СПГ (10 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и удар дроном-камикадзе типа FPV (4 взрыва).
  • Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был артиллерийский обстрел (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: враг ударил из РСЗО (4 взрыва), минометов (22 взрыва). Также произошла атака дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).
  • Эсманская громада: совершены обстрелы из артиллерии (7 взрывов).
  • Ворожбянская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (7 взрывов).
  • Великописаревская громада: совершены обстрелы из артиллерии (60 взрывов), минометов (11 взрывов), обстрел из вертолетов ракетами НАР (43 взрыва). Кроме того, с самолета произошел сброс авиационных бомб типа "КАБ" (16 взрывов). В результате обстрела ранены 5 несовершеннолетних детей.

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  • Тростянецкая громада: зафиксирован сброс авиационной бомбы типа "КАБ" (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: произошли сбросы с БПЛА взрывных предметов ВОГ (4 взрыва), удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв) и артобстрел (9 взрывов).
  • Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и миномета (6 взрывов). В результате минометного обстрела ранения получил один житель громады 
  • Шалыгинская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Путивльская громада: были минометные обстрелы (17 взрывов).
  • Новослободская громада: россияне ударили из минометов (12 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).

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обстрел (27672) Сумская область (3262) жертвы (2090)


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