В течение дня россияне обстреляли 14 громад на Сумщине: ранены 5 детей и мужчина
В течение 12 марта российская армия произвела 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 383 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Путивльская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись:
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (19 взрывов) и минометов (19 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).
- Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (51 взрыв), минометов (19 взрывов), СПГ (10 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и удар дроном-камикадзе типа FPV (4 взрыва).
- Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был артиллерийский обстрел (6 взрывов).
- Середино-Будская громада: враг ударил из РСЗО (4 взрыва), минометов (22 взрыва). Также произошла атака дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).
- Эсманская громада: совершены обстрелы из артиллерии (7 взрывов).
- Ворожбянская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (7 взрывов).
- Великописаревская громада: совершены обстрелы из артиллерии (60 взрывов), минометов (11 взрывов), обстрел из вертолетов ракетами НАР (43 взрыва). Кроме того, с самолета произошел сброс авиационных бомб типа "КАБ" (16 взрывов). В результате обстрела ранены 5 несовершеннолетних детей.
- Тростянецкая громада: зафиксирован сброс авиационной бомбы типа "КАБ" (1 взрыв).
- Юнаковская громада: произошли сбросы с БПЛА взрывных предметов ВОГ (4 взрыва), удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв) и артобстрел (9 взрывов).
- Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и миномета (6 взрывов). В результате минометного обстрела ранения получил один житель громады
- Шалыгинская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады.
- Путивльская громада: были минометные обстрелы (17 взрывов).
- Новослободская громада: россияне ударили из минометов (12 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль