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"Агентство оборонных закупок" планирует приобрести через систему Prozorro 154 пикапа за 206,5 млн грн

пікап

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны объявило в системе Prozorro отбор поставщиков для закупки 154 автомобилей типа Pick-Up.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Автомобили типа Pick-Up должны иметь полный привод с колесной формулой 4х4 и грузоподъемность не менее 0,8 тонны (с возможностью буксировки прицепа полной массой не менее 0,85 тонны). Двигатель дизельный с удельной мощностью не менее 136 лошадиных сил и соответствием экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-2".

Кузов (грузовая платформа) пикапа должен быть металлический с возможностью размещения в нем личного состава в количестве не менее четырех человек, а также обеспечивать возможность монтажа дополнительного оборудования под вооружение.

Общая ожидаемая стоимость – 206,5 млн гривен (с НДС). Срок поставки: до 90 календарных дней со дня подписания дополнительного соглашения о взятии бюджетных обязательств.

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Закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения. Это позволит конкурентным способом закупать технику, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

"Сейчас "Агентство оборонных закупок" работает над подготовкой прямых соглашений с производителями пикапов. В то же время работаем с Минобороны и народными депутатами над изменениями в законодательстве, которые позволят нам заключать такие контракты", – отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Автор: 

авто (4219) Минобороны (9404) закупки (765)


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Топ комментарии
+18
Це ж було уже. По $35 000 за нові звичайні, навіть не легкоброньовані машини, які можуть і дня не прожити на передку, при тому, що у нас грошей нема - це задохрена.
Хоча, швидше за все, то будуть звичайні сраковозки для тилової пиз**ти
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12.03.2024 22:28
+11
Кирило Тимошенко хоч буде на чом їздити!
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12.03.2024 22:32
+9
Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію. (с).

Очевидно, під чутливою інформацією мається на увазі ціна, аби менше знали, скільки Умєров і його татарські друзі з МО зможуть заробити на цій закупівлі. Зрештою, життя в США не дешеве, треба заробляти поки "годівницю" не прикрили.
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12.03.2024 22:30
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Правила форума Совет форумчан
Це ж було уже. По $35 000 за нові звичайні, навіть не легкоброньовані машини, які можуть і дня не прожити на передку, при тому, що у нас грошей нема - це задохрена.
Хоча, швидше за все, то будуть звичайні сраковозки для тилової пиз**ти
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12.03.2024 22:28 Ответить
краще 1500 бушних, але там списдити не вдасця
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13.03.2024 00:24 Ответить
Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію. (с).

Очевидно, під чутливою інформацією мається на увазі ціна, аби менше знали, скільки Умєров і його татарські друзі з МО зможуть заробити на цій закупівлі. Зрештою, життя в США не дешеве, треба заробляти поки "годівницю" не прикрили.
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12.03.2024 22:30 Ответить
Кирило Тимошенко хоч буде на чом їздити!
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12.03.2024 22:32 Ответить
то, вже ж заарештували, у якогось молдаванина, ауді.
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12.03.2024 22:34 Ответить
умєров, не здавайся тимошенко!
ти ж киримли, за тобою всі тюрки.
тюрки, такі ж комерційні, як євреї!
резніков зміг, а ти ні?
на жаль, будівництво, єрмак відібрав.
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12.03.2024 22:33 Ответить
А чи не можна закупити ці пікапи без посередників, напряму, за цінами і поставкою від виробника?
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12.03.2024 22:34 Ответить
А заробити на чому?
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12.03.2024 22:46 Ответить
Вже створена фірма прокладка.
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13.03.2024 06:53 Ответить
Дивлячись яка там буде комплектація. Можливо і примочки якісь
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12.03.2024 22:34 Ответить
Ага ! Пускова Patriot на каждом!!
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12.03.2024 22:38 Ответить
Ну якщо реб? Двигун помошніше, та й резина ж треба на ізнос
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12.03.2024 22:44 Ответить
🤡
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12.03.2024 22:47 Ответить
пф,голий хай-люкс,от і вся комплектуха.
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12.03.2024 23:26 Ответить
Хайлюкс то занадто. Голий китайський Пежо Ландтрек. На ньому навару більше.
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13.03.2024 08:45 Ответить
Сам пікап, це ж громадська тачка, вона без нічого така сама буде як і інша, тільки вагопідіймість і проходимість вище.
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12.03.2024 22:49 Ответить
"Сам пікап, це ж громадська тачка" Ваня ! Внеси зміни у гугл перекладач - громадським може бути обговорення , пікап - цивільним ((
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13.03.2024 00:02 Ответить
Шой то сомнєнія берут....що вони там накупляють ?
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12.03.2024 22:49 Ответить
Кірюша в ділі , почалося.
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12.03.2024 23:02 Ответить
воєнкомам під сраки машинки
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12.03.2024 23:03 Ответить
Воєнкому за статусом слабенька , вони нині лімузини вимагають , це для воєнкомовських наймитів - на будівництво гвіздки та фарбу підвозити ((
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13.03.2024 00:03 Ответить
154.5 пікапа дуже сильно підсилить воєнкомів і їхні потужні ср*ки
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13.03.2024 01:36 Ответить
***** ну чому не можна янки купити на ці бабки хамерів зі зберігання разом з ЗІП,а ну так американці не дадуть на лапу...
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13.03.2024 02:24 Ответить
 
 