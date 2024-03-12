"Агентство оборонных закупок" планирует приобрести через систему Prozorro 154 пикапа за 206,5 млн грн
"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны объявило в системе Prozorro отбор поставщиков для закупки 154 автомобилей типа Pick-Up.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Автомобили типа Pick-Up должны иметь полный привод с колесной формулой 4х4 и грузоподъемность не менее 0,8 тонны (с возможностью буксировки прицепа полной массой не менее 0,85 тонны). Двигатель дизельный с удельной мощностью не менее 136 лошадиных сил и соответствием экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-2".
Кузов (грузовая платформа) пикапа должен быть металлический с возможностью размещения в нем личного состава в количестве не менее четырех человек, а также обеспечивать возможность монтажа дополнительного оборудования под вооружение.
Общая ожидаемая стоимость – 206,5 млн гривен (с НДС). Срок поставки: до 90 календарных дней со дня подписания дополнительного соглашения о взятии бюджетных обязательств.
Закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения. Это позволит конкурентным способом закупать технику, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.
"Сейчас "Агентство оборонных закупок" работает над подготовкой прямых соглашений с производителями пикапов. В то же время работаем с Минобороны и народными депутатами над изменениями в законодательстве, которые позволят нам заключать такие контракты", – отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча, швидше за все, то будуть звичайні сраковозки для тилової пиз**ти
Очевидно, під чутливою інформацією мається на увазі ціна, аби менше знали, скільки Умєров і його татарські друзі з МО зможуть заробити на цій закупівлі. Зрештою, життя в США не дешеве, треба заробляти поки "годівницю" не прикрили.
ти ж киримли, за тобою всі тюрки.
тюрки, такі ж комерційні, як євреї!
резніков зміг, а ти ні?
на жаль, будівництво, єрмак відібрав.