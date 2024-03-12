"Агентство оборонных закупок" планирует приобрести через систему Prozorro 154 пикапа за 206,5 млн грн

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны объявило в системе Prozorro отбор поставщиков для закупки 154 автомобилей типа Pick-Up.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Автомобили типа Pick-Up должны иметь полный привод с колесной формулой 4х4 и грузоподъемность не менее 0,8 тонны (с возможностью буксировки прицепа полной массой не менее 0,85 тонны). Двигатель дизельный с удельной мощностью не менее 136 лошадиных сил и соответствием экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-2".

Кузов (грузовая платформа) пикапа должен быть металлический с возможностью размещения в нем личного состава в количестве не менее четырех человек, а также обеспечивать возможность монтажа дополнительного оборудования под вооружение.

Общая ожидаемая стоимость – 206,5 млн гривен (с НДС). Срок поставки: до 90 календарных дней со дня подписания дополнительного соглашения о взятии бюджетных обязательств.

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Закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения. Это позволит конкурентным способом закупать технику, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

"Сейчас "Агентство оборонных закупок" работает над подготовкой прямых соглашений с производителями пикапов. В то же время работаем с Минобороны и народными депутатами над изменениями в законодательстве, которые позволят нам заключать такие контракты", – отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.