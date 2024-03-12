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Новости Война
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Визит Дуды и Туска в США связан с "предвоенной ситуацией" в мире

туск,дональд

Совместная встреча президента и премьер-министра Польши Анджея Дуды и Дональда Туска с главой Белого Дома Джо Байденом не столько по случаю 25-летия вступления Польши в НАТО, сколько из-за "предвоенной ситуации" в мире.

Об этом Туск заявил в интервью для TVN24, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня эти встречи и наш совместный с президентом Дудой визит в США не потому, что это юбилей (25-летие вступления Польши в НАТО – Ред.), а потому, что для кого-то это военная ситуация, а для всего мира – предвоенная", – отметил премьер.

В то же время он назвал символическим визит в США, поскольку, несмотря на острый политический конфликт в Польше, в вопросах безопасности, отношения к России, Украине, относительно трансатлантических связей польские власти и оппозиция говорят одним голосом.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы другие союзники, в частности США, могли о себе так же сказать: что, несмотря на результаты выборов и тех, кто находится у власти, солидарность в рамках НАТО сохранится.

"Я хотел бы об этом сегодня достаточно четко услышать от президента (Байдена – Ред.)",- подчеркнул Туск.

Он отметил, что Польша сейчас "не находится под непосредственной угрозой", но признал, что в прошлом случались "инциденты, особенно в воздухе".

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"Нет сомнения, что Россия не является и не будет миролюбивой по отношению к Западу, по отношению к НАТО, особенно относительно восточного фланга НАТО, включая Польшу. Но все равно выглядит очень маловероятным, что Россия решится вступить в открытый конфликт с НАТО", - отметил политик.

Однако глава польского правительства не исключил агрессии России против НАТО в случае, если Североатлантический альянс "практически перестанет функционировать".

Он добавил, что сейчас все сконцентрируются на том, чтобы не реализовался "черный сценарий" в Украине. По его словам, накануне у него было несколько разговоров с представителями американской администрации, которые отвечают за безопасность США.

"Все, прежде всего, сосредоточены на том, чтобы США разблокировали деньги для Украины", - сказал премьер.

По его мнению, сегодня есть "соответствующая атмосфера, чтобы мобилизовать друг друга и других партнеров для помощи Украине".

"Чтобы мы не предполагали, что этот плохой сценарий (в Украине. – Ред.) реализуется", – резюмировал Туск.

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Автор: 

США (27055) Туск Дональд (762)


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Топ комментарии
+12
Як блокувати кордон - це нормально. А як запахло смаженим - бігом просити допомоги .Не суки?
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12.03.2024 22:48
+9
Передвоєнна ситуація!?

Вони не у курсі, що війна вже давно йде? Ці поляки такі хитрі, чи такі дурні?
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12.03.2024 22:47
+8
у Європі всіх охопив страх втратити Америку. Звісно крім мушкетера Шарля де Макрона.
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12.03.2024 22:55
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Передвоєнна ситуація!?

Вони не у курсі, що війна вже давно йде? Ці поляки такі хитрі, чи такі дурні?
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12.03.2024 22:47 Ответить
Ні пані Іренка , це вони за третю світову . А тут ще ось це --https://expres.online/podrobitsi/u-sviti-mozhe-spalakhnuti-noviy-konflikt-bloomberg
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12.03.2024 22:57 Ответить
Світ стоїть на порозі великих охуітєлних історій освобождєній. Але все можливо вирішити допомогою Україні та тлумаками Китаю .
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12.03.2024 22:47 Ответить
Як блокувати кордон - це нормально. А як запахло смаженим - бігом просити допомоги .Не суки?
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12.03.2024 22:48 Ответить
Це не вони просити. Це Байден покликав цих хлопців, щоб насварити за блокаду кордону з Україною, зокрема.
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12.03.2024 23:33 Ответить
Можливо і так, але коли просила Україна їм було м"яко кажучи по...уй, а як погукали штати то як банлерлоги перед Каа побігли не спотикаючись.
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12.03.2024 23:44 Ответить
Саме так - погнали як хлопчики на побігеньках.
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12.03.2024 23:46 Ответить
у Європі всіх охопив страх втратити Америку. Звісно крім мушкетера Шарля де Макрона.
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12.03.2024 22:55 Ответить
У макрона и англичан есть яо,у одних 70 ракет у других 230,толстых минитменов.им полегче будет)
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12.03.2024 22:58 Ответить
Ось й аргумент всім озброюватися ядерною зброєю й тоді всілякі "освободительные войны" перестануть мати жодний сенс, оскільки ніхто не захоче жити в радіоактивному світі.
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12.03.2024 23:07 Ответить
Америку європейці не втратять навіть з Трампом. Це буде самогубство і для Трампа і для його країни.
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12.03.2024 23:03 Ответить
У Макрона ядерна зброя є.
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12.03.2024 23:07 Ответить
До того ж недавно здається нову ракету, яка може нести ядерну начинку розробили і успішно випробували.
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12.03.2024 23:18 Ответить
Важко згадати офіційний візит одночасно президента і премʼєр-міністра. Здається скоро у польських фермерів будуть нові американські рації
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12.03.2024 23:12 Ответить
Поляки у геополітичному плані завжди були більше орієнтовані на США, ніж на Європу. Зараз, коли США теоретично морозяться щодо військових дій у Європі Польша хоче вияснити вона по'вязалась з красивими чи розумними. Польша ,,мислєнно,, з США, але географічно поряд з Росією і співпраця в області оборони мала би бути з європейськими країнами.
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12.03.2024 23:14 Ответить
Хитрожопые ляхи торгуют с парашей а потом едут жаловаться дяде Сэму
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12.03.2024 23:17 Ответить
Хитре польське теля хоче у двох маток ссати. Ніяк не можуть визначитись: вони уже з кацапами чи ще у демократичному таборі разом з США). Гірше китайців ті польські Дудар з Тузом.
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13.03.2024 01:50 Ответить
Байден відмовився надсилати американські війска на польсько -український кордон .ось основна причина чого "польські пшеяцєлі російскего куйла " поперлися в США.Будуть переконувати американців в необхідності захисту польської границі від України війсками США.(((https://censor.net/ua/news/3478135/bayiden_ne_vysylatyme_dodatkovi_viyiska_na_kordon_polschi_bloomberg
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12.03.2024 23:39 Ответить
Ахахах, ці два польські сцикуни побігли у США просити додаткових сто тисяч американських військових щоб захистити їхню країну, бо та "найпотужніша армія у Європі", якою хизувалися всі польські змі ще рік тому, виявилася пшиком. Із обіцяних 350 тисяч польської армії, курвам не вдалося зібрати навіть 200 тисяч.
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13.03.2024 08:42 Ответить
 
 