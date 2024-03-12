Визит Дуды и Туска в США связан с "предвоенной ситуацией" в мире

Совместная встреча президента и премьер-министра Польши Анджея Дуды и Дональда Туска с главой Белого Дома Джо Байденом не столько по случаю 25-летия вступления Польши в НАТО, сколько из-за "предвоенной ситуации" в мире.

Об этом Туск заявил в интервью для TVN24, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня эти встречи и наш совместный с президентом Дудой визит в США не потому, что это юбилей (25-летие вступления Польши в НАТО – Ред.), а потому, что для кого-то это военная ситуация, а для всего мира – предвоенная", – отметил премьер.

В то же время он назвал символическим визит в США, поскольку, несмотря на острый политический конфликт в Польше, в вопросах безопасности, отношения к России, Украине, относительно трансатлантических связей польские власти и оппозиция говорят одним голосом.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы другие союзники, в частности США, могли о себе так же сказать: что, несмотря на результаты выборов и тех, кто находится у власти, солидарность в рамках НАТО сохранится.

"Я хотел бы об этом сегодня достаточно четко услышать от президента (Байдена – Ред.)",- подчеркнул Туск.

Он отметил, что Польша сейчас "не находится под непосредственной угрозой", но признал, что в прошлом случались "инциденты, особенно в воздухе".

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"Нет сомнения, что Россия не является и не будет миролюбивой по отношению к Западу, по отношению к НАТО, особенно относительно восточного фланга НАТО, включая Польшу. Но все равно выглядит очень маловероятным, что Россия решится вступить в открытый конфликт с НАТО", - отметил политик.

Однако глава польского правительства не исключил агрессии России против НАТО в случае, если Североатлантический альянс "практически перестанет функционировать".

Он добавил, что сейчас все сконцентрируются на том, чтобы не реализовался "черный сценарий" в Украине. По его словам, накануне у него было несколько разговоров с представителями американской администрации, которые отвечают за безопасность США.

"Все, прежде всего, сосредоточены на том, чтобы США разблокировали деньги для Украины", - сказал премьер.

По его мнению, сегодня есть "соответствующая атмосфера, чтобы мобилизовать друг друга и других партнеров для помощи Украине".

"Чтобы мы не предполагали, что этот плохой сценарий (в Украине. – Ред.) реализуется", – резюмировал Туск.

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