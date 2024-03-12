Мирные планы относительно войны в Украине без участия РФ не дадут никаких результатов, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мирные переговоры относительно войны в Украине, исключающие Россию, не дадут никаких результатов.

Об этом Эрдоган сказал 12 марта на встрече с иностранными послами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов", – сказал Эрдоган, имея в виду запланированный на этот год глобальный "Саммит мира" в Швейцарии.

Также Эрдоган заявил, что, по мнению Турции, "следует избегать шагов, которые могут обострить конфликты в регионе, которые могут распространиться и на НАТО", не уточнив, что подразумевает.

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