Мирные планы относительно войны в Украине без участия РФ не дадут никаких результатов, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мирные переговоры относительно войны в Украине, исключающие Россию, не дадут никаких результатов.
Об этом Эрдоган сказал 12 марта на встрече с иностранными послами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов", – сказал Эрдоган, имея в виду запланированный на этот год глобальный "Саммит мира" в Швейцарии.
Также Эрдоган заявил, что, по мнению Турции, "следует избегать шагов, которые могут обострить конфликты в регионе, которые могут распространиться и на НАТО", не уточнив, что подразумевает.
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А РФ програе у цій війні.
Фінал вже зрозумілий.
Невідомі тілько деталі-коли і як.
Репараціі кацапстан буде платити поколіннями.
Бо тих 300 млрд. Що зараз заморожені на заході НЕ вистачить.
Рашісти нанесли руйнувань Україні значно більше ніж гітліровці.
перемовини так перемовини, усіх з усіма, а то воно перебирає, а за інших буде вирішувати.
Інакше вже ніяк.
Туреччина, країна НАТО, прагне більшої незалежності в енергетичній політиці. Вже кілька років поспіль планується будівництво другої атомної електростанції в північному місті Синоп на узбережжі Чорного моря, прямо навпроти російського узбережжя.
Сьогодні Туреччина отримує близько 40% імпортованого природного газу з Росії.
турецький спецназ діяв на території окдб в Карабасі, то це хіба не був конфлікт росії з НАТО ?
турецькі вояки - це вояки НАТО
Прояви мирні наміри єрдаган - віддай Стамбул
Условия от раши слишком фиговые.
)(уйло,Реджеп раз так завзято працюєш на мене, то і
отримаєш величезний БАКШИШ (30 срібняків для Юди)
Але говорить про те що треба говорити з Росією
Росія не визнає і не буде визнавати Україну навіть коли звільнять від кацапів
Так вони весь світ ненавидять це такий народ
Ердоган не може змусити Китай чи Іран з КНДР припинити будь-яку допомогу для РФії.
Ердоган не може самостійно вирішити питання входження України в НАТО.
А лише при всіх цих умовах можна змусити кацапів повністю вийти з Української території і забути Україну як страшний сон
Тому Ердоган, підтримуючи Україну, чітко розуміє, що при таких обставинах, як зараз, ведення розмов про мир в Україні за спиною у злочинців Кремля, не призведе до жодного позитивного результату.
слова курільщіка : нічого про Україну без росії
а якщо серйозно, пердоган просто коментує стан на зараз.
коли раша зазнає поразки, всі ці пердогани, орбани, папи заспівають іншої пісні.