У нас была готовность к вывозу золотовалютного резерва Украины за границу, - Пристайко о действиях власти в начале полномасштабного вторжения

Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о действиях властей в начале полномасштабного вторжения. В частности, о вывозе золотовалютного резерва Украины за границу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Вадим Пристайко - посол Украины в Великобритании с 2020 по июль 2023 года.

Отвечая на вопрос Романа Кравца: "Правда ли, что в феврале 2022 года рассматривался вариант о вывозе золотовалютного резерва Украины за границу и вы участвовали в переговорах об этом?" - Пристайко отметил: "Это наша обязанность была – спасти вообще все, что можно было спасти. Мы действительно вели переговоры с банком Англии, с руководителями нашего Нацбанка, Министерства финансов о том, как это можно сделать.

До этого не дошло. Но готовность была".

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