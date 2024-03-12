У нас была готовность к вывозу золотовалютного резерва Украины за границу, - Пристайко о действиях власти в начале полномасштабного вторжения
Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о действиях властей в начале полномасштабного вторжения. В частности, о вывозе золотовалютного резерва Украины за границу
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Вадим Пристайко - посол Украины в Великобритании с 2020 по июль 2023 года.
Отвечая на вопрос Романа Кравца: "Правда ли, что в феврале 2022 года рассматривался вариант о вывозе золотовалютного резерва Украины за границу и вы участвовали в переговорах об этом?" - Пристайко отметил: "Это наша обязанность была – спасти вообще все, что можно было спасти. Мы действительно вели переговоры с банком Англии, с руководителями нашего Нацбанка, Министерства финансов о том, как это можно сделать.
До этого не дошло. Но готовность была".
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Чи цікаво вам було вивезти дітей із зони бойових дій? - НІ це такое....подумаєш. А от "прибарахлітца" - це друге діло
головне реєстри та рахунки в хмару
а золотішко та нам в літаки і накуй за кордрн
ну, так як заощадження та золотовалютні запаси ссср на трільйони баксів
А евакуйовувати цивільних людей, організовувати оборону, у вас такі плани були?
(сякається розчулено)
Мрію, яка сама могла себе вивезти, евакуювати не змогли, а ЗВР змогли б.
Ага. Вірю.
У влади тисячі довічних вироків.
Вибори. Негайно
Ні? Бо там місця для юдьки не знайдеться...
Але ж цей допуск почався 5 років тому, навіть попри попередження, що таке може статись.
І сталось...
зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними комуно-нацистами території УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...
Пристайко - пофессиональный дипломат:................................В 2000-2001 годах - консул Генерального консульства Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9 Сиднее ...................................