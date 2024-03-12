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У нас была готовность к вывозу золотовалютного резерва Украины за границу, - Пристайко о действиях власти в начале полномасштабного вторжения

пристайко

Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о действиях властей в начале полномасштабного вторжения. В частности, о вывозе золотовалютного резерва Украины за границу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Вадим Пристайко - посол Украины в Великобритании с 2020 по июль 2023 года.

Отвечая на вопрос Романа Кравца: "Правда ли, что в феврале 2022 года рассматривался вариант о вывозе золотовалютного резерва Украины за границу и вы участвовали в переговорах об этом?" - Пристайко отметил: "Это наша обязанность была – спасти вообще все, что можно было спасти. Мы действительно вели переговоры с банком Англии, с руководителями нашего Нацбанка, Министерства финансов о том, как это можно сделать.

До этого не дошло. Но готовность была".

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Автор: 

вторжение (508) золотовалютный резерв (145) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+35
ТА ми всі в курсі що із всіх думок у вас лиш вивести золото закордон)

Чи цікаво вам було вивезти дітей із зони бойових дій? - НІ це такое....подумаєш. А от "прибарахлітца" - це друге діло
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12.03.2024 23:07
+29
Тварюки!
А евакуйовувати цивільних людей, організовувати оборону, у вас такі плани були?
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12.03.2024 23:08
+17
Єрмак готувався нагороду отримати,нарк в бункері чекав яника владу передати.Але трохи пішло не так
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12.03.2024 23:09
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ТА ми всі в курсі що із всіх думок у вас лиш вивести золото закордон)

Чи цікаво вам було вивезти дітей із зони бойових дій? - НІ це такое....подумаєш. А от "прибарахлітца" - це друге діло
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12.03.2024 23:07 Ответить
Єрмак готувався нагороду отримати,нарк в бункері чекав яника владу передати.Але трохи пішло не так
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12.03.2024 23:09 Ответить
бо люди буди є та будуть ***** владі
головне реєстри та рахунки в хмару
а золотішко та нам в літаки і накуй за кордрн
ну, так як заощадження та золотовалютні запаси ссср на трільйони баксів
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13.03.2024 00:22 Ответить
Ще багато буде цікавих історій .Політ фантазій він такий-немає меж
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12.03.2024 23:08 Ответить
Т е готовились сладко жить «правительством в изгнании» с золтовалютными резервами и секретутками???? Я правильно понял??!!
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13.03.2024 00:52 Ответить
Тварюки!
А евакуйовувати цивільних людей, організовувати оборону, у вас такі плани були?
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12.03.2024 23:08 Ответить
Люди у нас - золото. Особливо представники "білої кістки".
(сякається розчулено)
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12.03.2024 23:09 Ответить
Мабуть дійсно хотіли втекти з грошима держави, а потім побачили що люди взялися досить успішно битися з росіянами і подумали, а навіщо напружуватися можна і на місці золотовалютний запас собі до кишень перекладати. Головне щоб маріонетка незламно вечірні відео для простих громадян випускала.
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12.03.2024 23:13 Ответить
Він задовбав цими відосиками. Цікаво, скільки людей їх дивляться.
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13.03.2024 00:15 Ответить
Дристайко.
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12.03.2024 23:14 Ответить
Це що нам попередження,щоб не дивувались, коли щось випливе з цієї серії!Не знаю віри чи не вірити,тарологи кажуть,що в цьому році ці упирі вивезуть з України купу грошей!
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12.03.2024 23:14 Ответить
Всі знають вашу ультрапатріотичну любов до золотовалютного запасу України. Це не новина я думаю.
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12.03.2024 23:15 Ответить
Та ніхто й не сумнівався,ви це любите і вмієте.Навіть загрози окупації не потрібно!
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12.03.2024 23:16 Ответить
Ну у Яника теж була така угода. Тільки вона була з Роісєй.

Мрію, яка сама могла себе вивезти, евакуювати не змогли, а ЗВР змогли б.
Ага. Вірю.
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12.03.2024 23:16 Ответить
А тут з ким була ?
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13.03.2024 07:21 Ответить
Судячи з того, що співає це Пристайко, з ВБ мабуть.
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13.03.2024 08:27 Ответить
Золотовалютний резерв України зник би, як і золото Полуботка.
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12.03.2024 23:18 Ответить
Не вперше. Один "крєпкій хозяйствєннік" таке вже робив у 2014-му.
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12.03.2024 23:20 Ответить
Краше б думали, як людей з Бучі врятувати, ане золото у офшори викрасти...гниди зелені
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12.03.2024 23:21 Ответить
Так . Вивезти. Та жити на нього як уряд у вигнанні. Довгі багаті та щасливі роки без усіляких там борців з корупцію.
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12.03.2024 23:22 Ответить
"Це наш обов'язок був - врятувати взагалі все, що можна було врятувати" - ******** история! Людей спасать - такого обязательства небыло?
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12.03.2024 23:23 Ответить
Кому треба ті бандерівці ?
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13.03.2024 07:20 Ответить
Хто б сумнівався, "уряд у вигнанні, верхи на золотовалютному резерві", це максиму що планувала влада. Підготовка планів вивозу резервів, це вам не підготовка евакуації населення та оборони України! Ото мабуть того Зезедент і став Боневтіком - в його евакуаційного транспорту колеса повідпадали від перевантаження золотом і готівковою валютою. Або по музеям крутився збираючи саме цінне, та не встиг на рейс до мамиРімипапиСаші.
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12.03.2024 23:25 Ответить
А знищена "Мрія", скіфське золото з Мелитополя, азовці, житомирська траса...

У влади тисячі довічних вироків.

Вибори. Негайно
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12.03.2024 23:30 Ответить
а, може, хунту з патріотичних генералів?
Ні? Бо там місця для юдьки не знайдеться...
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12.03.2024 23:34 Ответить
всі коменти з матюками на адресу влади ЄрЗе так чи інакше свідчать, чому не можна було допускати повномасштабного вторгнення касапів.

Але ж цей допуск почався 5 років тому, навіть попри попередження, що таке може статись.
І сталось...
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12.03.2024 23:31 Ответить
Повиповзали зелені майстри художнього свисту по вухах. Окрім розминування, роззброєння, брехні та деребану марафонські чуперадла ні на що не здатні.
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12.03.2024 23:35 Ответить
от чим займалася влада замість того, щоб мінувати і укріплювати кордони
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12.03.2024 23:35 Ответить
кто о чем, а вшивый о бане
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12.03.2024 23:43 Ответить
Золото вивезти, та потім усі на шашлики
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12.03.2024 23:49 Ответить
Це один уже...н вирішив розповісти як вона насправді було? А чого ж 2 роки очікував? Якійсь ренесанс розповідачей-казкарів
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13.03.2024 00:04 Ответить
Треба було вивезти наше зе золотце в броньованому вагоні без вікон та з завареними дверима. Та загубити десь в Угорщині.
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13.03.2024 00:51 Ответить
До вїйни треба було готуватись, шапїто ви циркове дурнувате, а не до шашликїв, тодї б не довелося готуватись до вивозу золотого запасу....
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13.03.2024 03:07 Ответить
Так ось для чого було анансовано відновлення авіасполучення ротом Єрмака.І він каже,що ведуться перемовини з США і ЄС.Тепер зрозуміло для чого.З боку США-трамп і його оточення,з боку ЄС-орбан та інші.Навіщо їм Україна і люди,які залишилися.Головне бабло.І просування ідеі перевести усі розрахунки у безготівку.І "служити будуть усі"-тупо подготовити для русні гарматне м'ясо для подальшого захвату країн европи.А усі ці істерики про заблоковані кордони польшею і разгон ненавісті до поляків.
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13.03.2024 04:19 Ответить
Самое главное у них была и есть готовность вывезти самих себя.
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13.03.2024 06:30 Ответить
Модерні Полуботки(
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13.03.2024 06:32 Ответить
ну почалося ... ніч ох*їтельних історій, ну просто 1000 і одна ніч Шахерізади від влади 95-аналу ... вони що думають що більшість українців є рибки гупі ???

зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними комуно-нацистами території УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...



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13.03.2024 06:36 Ответить
Який пристайко брехун !
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13.03.2024 07:18 Ответить
І хто б там, за кордоном користувався би отім запасом? Оцей попандопуло шо у нас зараз в президентах?
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13.03.2024 07:59 Ответить
Українська влада чекає московитське вторгнення 24,02,22
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13.03.2024 09:01 Ответить
Те що ви про бабло та інші цінності пам,ятали ми впевнені. ЛИше Україну ви мали в дупі.
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13.03.2024 09:13 Ответить
Про что вы мычите?
Пристайко - пофессиональный дипломат:................................В 2000-2001 годах - консул Генерального консульства Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9 Сиднее ...................................
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13.03.2024 10:55 Ответить
 
 