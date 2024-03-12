Нам удалось перевести в "облако" все реестры, банковскую систему и телерадиовещание, - Пристайко о действиях власти в феврале 2022 года на случай поражения в войне
Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о действиях властей в начале полномасштабного вторжения. Об эвакуации всех ресурсов и защите государственных средств за границей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Вадим Пристайко - посол Украины в Великобритании с 2020 по июль 2023 года.
Отвечая на вопрос Романа Кравца: "Накануне полномасштабного вторжения была информация о том, что за границей готовились локации для украинской власти на случай, если бы Киев, не дай бог, не выдержал? Правда ли, что Вы присматривались к офисным помещениям в Лондоне на такой случай?" - Пристайко отметил: "Мы вели разговор с британским правительством. Мы присматривались к локациям, мы открывали счета на случай необходимости спрятать государственные средства за границей.
Мы помогали эвакуировать все электронные ресурсы, реестры: земельные, гражданские, бизнесовые, налоговые. Помогали переводу банковской системы Украины и даже телерадиовещания, включая частные компании, в "облако". Нам удалось спасти вообще все.
Нам удалось перевести в "облако" даже гигантский Приватбанк. В Украину привезли спецустройства, чтобы быстрее перекачать данные, потому что такой объем через интернет не перекачаешь".
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А за неделю до начала войны - зе-уродец рассказывал такое: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема."
не допустив !!
покаралипризначенням до податкового комітету.
І це замість того, щоб влітку 2021-го згорнути все "велике будівництво" і почати рити окопи, як це пропонували американські посадовці.
якщо до 24,02,2022
тоді дійсно ОПа мала зустрічати парад армії рф
27,02,2022 на майдані
Біде́ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. bidet, буквально - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%96 «поні , коник») - невелика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0 ванна для миття зовнішніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 статевих органів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%81 ануса , зазвичай встановлюється поруч з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B7 унітазом . Біде вперше стали застосовувати у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції в https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 17 столітті . І досьогодні це досить популярний різновид сантехніки. Зазвичай виготовляється з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81 санфаянсу . Альтернатива: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80 туалетний папір та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%88&action=edit&redlink=1 гігієнічний душ .
Хотів би я побачити обличча безпековиків всіх рівнів навіть при плануванні перевести банківську систему у хмару.
Ці одкровення з серії Арестовича з гранатометом за шторою в ОП та нескінчених російських парашутистів, що вдень та ніч полювали на ЗЄ у джюнглях урядового кварталу.
Тепер ваші дані хєр поймі де. І хєр зна хто має до них доступ.
Щодо банківської системи однозначно.
Щодо реєстрів фіскальної служби, наприклад, достатньо знати їх дерев'яність у питаннях обміну інформацією, щоб зрозуміти, що це точно не про них.
І так можна майже по кожній держустанові пройтися.
Щодо банківської системи можу точно казати, що ніхто її не переводив у "хмари".
Щодо інших це теж дуже, дуже навряд.
Тому він або бреше, або не має найменшої уяви про те, що таке хмарні технології і чим це відрізняється від організації резервних серверів у якомусь західному місці.
Я точно знаю, що ця заява Пристайка не відповідає дійсності.
Більшість держустанов навіть на дистанційку перейти не змогла ані під час Ковіду, ані після вторгнення.
Ми перевели всі транзакції на блокчейн.
Ми почали обробляти всю критичну інформацію за допомогою бігдати.
Всі державні органи почали працювати з штучним інтелектом.
Готувались.....вивести усе цінне за кордон, і писати мемуари "Як я палко люблю Україну, перебуваючи у вигнанні в Монако і попиваючи Chateau Lafite Rothschild 1868, з жовто-блакитного бокалу".
ЗАВІСА
Перше потребує певних дій.
Друге тільки радощів і неймовірних історій. Чим Пристайко і займається.
Я знаю людей, які до останнього дистанційно працювали у підвалах під обстрілами у Бучі, в Ірпені, у Немішаєво бо не встигли виїхати.
А тут про якісь хмари Пристайко марить.
під Києвом , бо вони вже привезли з собою навіть парадну форму
для победоносного параду по Хрещатику 🙁
Ось вам , кляті москалі столиця 🖕🖕🖕
зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території
України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними-кромуно-нацистами території УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового
ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на
кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі зі
смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...