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Нам удалось перевести в "облако" все реестры, банковскую систему и телерадиовещание, - Пристайко о действиях власти в феврале 2022 года на случай поражения в войне

пристайко

Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о действиях властей в начале полномасштабного вторжения. Об эвакуации всех ресурсов и защите государственных средств за границей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Вадим Пристайко - посол Украины в Великобритании с 2020 по июль 2023 года.

Отвечая на вопрос Романа Кравца: "Накануне полномасштабного вторжения была информация о том, что за границей готовились локации для украинской власти на случай, если бы Киев, не дай бог, не выдержал? Правда ли, что Вы присматривались к офисным помещениям в Лондоне на такой случай?" - Пристайко отметил: "Мы вели разговор с британским правительством. Мы присматривались к локациям, мы открывали счета на случай необходимости спрятать государственные средства за границей.

Мы помогали эвакуировать все электронные ресурсы, реестры: земельные, гражданские, бизнесовые, налоговые. Помогали переводу банковской системы Украины и даже телерадиовещания, включая частные компании, в "облако". Нам удалось спасти вообще все.

Нам удалось перевести в "облако" даже гигантский Приватбанк. В Украину привезли спецустройства, чтобы быстрее перекачать данные, потому что такой объем через интернет не перекачаешь".

Читайте также: Экс-посол Пристайко уверен, что Британия может направить войска в Украину в случае "катастрофического развития войны"

Автор: 

вторжение (508) реестр (327) эвакуация (2095) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+55
А людям навіть у Київській області брехали сидіть вдома, росіяни вам нічого не зроблять поганого. Гидота ви всі.
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12.03.2024 23:33
+33
Готувальсь до капітуляції, але шось пішло не так.
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12.03.2024 23:36
+25
Цю пропагандоншу коломойського покарали призначенням до податкового комітету.
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12.03.2024 23:54
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Правила форума Совет форумчан
А людям навіть у Київській області брехали сидіть вдома, росіяни вам нічого не зроблять поганого. Гидота ви всі.
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12.03.2024 23:33 Ответить
Готувальсь до капітуляції, але шось пішло не так.
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12.03.2024 23:36 Ответить
Таким був прогноз розвідок всіх ключових світових гравців.😕 Американські розвідники після візиту Директора ЦРУ Бернса до Києва спеціально їздили до Гостомеля, щоб подивитися, як все це виглядає на місці, як виглядає підготовка до відсічі основного удару росіян згідно даних американської розвідки.
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13.03.2024 00:11 Ответить
Ну если демонстративно отказываться готовиться и обвинять союзников - то какой должен быть прогноз? Слава Богу что Залужный пошёл наперекор зеленому манкурту.
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13.03.2024 01:28 Ответить
Ну как не готовились? Готовились. К шашлыкам в мае.

А за неделю до начала войны - зе-уродец рассказывал такое: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема."
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13.03.2024 03:06 Ответить
Влада давно готувалась до капітуляції , але народ Украіни цього
не допустив !!
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13.03.2024 00:50 Ответить
ДЛЯ ЛЕГЧАЙШОГО ПРОХІДУ РАШИСТІВ - РОЗМІНУВАВ 🤢🤡ЧОНГАР І ВИВІВ ВІЙСЬКОВИХ З ПІВДНЯ , наказав зради Харків ………Головне , сбабло було спасати і своїх , а на ЗСУ , виділяти гроші - ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ КТЕГОРИЧНО ВІДМОВЛЯВСЯ :» ми можемо дати гроші , але , як же тоді будувати дороги» , за день до 24 лютого Гетьманцев :» дати гроші на ЗСУ- популізм» , АРАХЛАМІДІЯ :» CNN гірше Скабеевой» ………… ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЦЕ ВИРОДОК, який цинічно брехав всім громадянам , знав звідки буде НАПАД ТЕРРОРИСТІВ І КИНУВ ЇХ НА ВІРНУ СМЕРТЬ
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13.03.2024 07:53 Ответить
Цю пропагандоншу коломойського покарали призначенням до податкового комітету.
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12.03.2024 23:54 Ответить
Так, а до цього була по Бучі депутаткою, співпадіння? Не думаю, але під суд вона точно не попаде. Ще й підвищили
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13.03.2024 02:00 Ответить
Як це не попаде? Ще й висіти буде на одному стовбі з зєльоной шоблой!
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13.03.2024 03:20 Ответить
А хіба підвішена на стовп це не підвищення?
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13.03.2024 05:40 Ответить
Вона ще й наняла тролів та онлайн працівників, щоб відслідковували в соцмережах про неї погані коментарі та згадування про її ці пости. Що вони роблять потім з тими кого вираховують теж питання
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15.04.2024 19:36 Ответить
Саме цікаве, навіщо було це робити, якщо росіяни захопили би Київ? Назло окупантам залишити людей без грошей?
І це замість того, щоб влітку 2021-го згорнути все "велике будівництво" і почати рити окопи, як це пропонували американські посадовці.
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12.03.2024 23:59 Ответить
Талмудовский! Ти знову пропагандоніш крємлбьловькі наративи?
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13.03.2024 03:22 Ответить
то треба було підняти ще тоді білі прапори ?
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13.03.2024 10:11 Ответить
ще щоб сказав якого числа вони це зробили....
якщо до 24,02,2022
тоді дійсно ОПа мала зустрічати парад армії рф
27,02,2022 на майдані
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13.03.2024 00:18 Ответить
Сумнівів нема! Тільки Спротив патріотів і Валерій Залужний ойго героїчна команда , яких МРАЗОТА ФСБШНА ЗЕЛЕНА звільнив , зламали Зе Запроданцям гнидам -кротам І ЇХ ПАРТНЕРАМ ПЛАНИ ОМАНСЬКІ - « Київ за три дні»
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13.03.2024 08:00 Ответить
Себе ж, коханих, не забули, Фрістайлко?
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12.03.2024 23:35 Ответить
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13.03.2024 01:30 Ответить
Крємльовсько-пуштунські підараси знали усе заздалегідь!
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13.03.2024 03:23 Ответить
Знали. Своих близких они отправили на Запад. Некоторые сбежали сами и до сих пор там сидят. А холопам знать было не положено.
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13.03.2024 11:06 Ответить
Кров людей, яких ви надурили і кинули насмерть і гвалтування ворогом на вас.
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12.03.2024 23:36 Ответить
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12.03.2024 23:36 Ответить
Поймут не только лишь все, мало кто может понять (с). Но так и есть - в индустрии каждые 5-10 лет возникают новые фетиши, "решающие все ваши проблемы", и с ними носятся как с писаной торбой, пока не поймут, что это очередной мыльный пузырь. Сейчас это облака, виртуализация, контейнеризация, оркестрация, вот это вот все. Ах, ну да, теперь еще и GPT-зация.
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13.03.2024 00:43 Ответить
А гівно з попи все одно по старинці туалетним папером витирають )))
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13.03.2024 06:10 Ответить
ні, скоро будуть три мушлі
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13.03.2024 06:54 Ответить
Не завжди. Нещодавно придумали спеціальну приспособу -

Біде́ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. bidet, буквально - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%96 «поні , коник») - невелика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0 ванна для миття зовнішніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 статевих органів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%81 ануса , зазвичай встановлюється поруч з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B7 унітазом . Біде вперше стали застосовувати у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції в https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 17 столітті . І досьогодні це досить популярний різновид сантехніки. Зазвичай виготовляється з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81 санфаянсу . Альтернатива: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80 туалетний папір та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%88&action=edit&redlink=1 гігієнічний душ .
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13.03.2024 10:35 Ответить
Хтось державні гроші про всяк випадок теж вивів. А згодом готелі в Хорватії прикупили.
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12.03.2024 23:37 Ответить
стіки зробив, молодець! На псячому розпродажу куплю тобі медальку...
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12.03.2024 23:40 Ответить
******* мов дихає або нюхнув зайвого.

Хотів би я побачити обличча безпековиків всіх рівнів навіть при плануванні перевести банківську систему у хмару.
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12.03.2024 23:44 Ответить
Я УП не читаю, но мне просто интересно, а зачем у него взяли интервью? Чем он вообще интересен? У Украины более 150 послов действующих и с 1000 экс. Чем экспосол интересен обществу?
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12.03.2024 23:46 Ответить
Тим, що може *******, що завгодно і ні за що не відповідати.

Ці одкровення з серії Арестовича з гранатометом за шторою в ОП та нескінчених російських парашутистів, що вдень та ніч полювали на ЗЄ у джюнглях урядового кварталу.
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12.03.2024 23:50 Ответить
Увы, но звучит именно так...
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12.03.2024 23:56 Ответить
Він не тільки екс-посол. А ще чекаємо, коли він розповість про Оман, як колись обіцяв.
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13.03.2024 00:05 Ответить
И карту покажет?))) пока что он балаболка. Дальше увидим.
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13.03.2024 00:07 Ответить
Ты не веришь в Оман, чучело лишнехромосомное? Может ты и в кремльблёвского патрубка не веришь? который гундосое чмо курирует!
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13.03.2024 03:26 Ответить
Он интересен тем, что назвал глупостью один комментарий Зеленского про благодарность, за что и был Зеленским уволен.
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13.03.2024 10:29 Ответить
Ну с дипломатической точки зрения он, как посол не имел права такого делать.
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13.03.2024 10:36 Ответить
Он не посол Зеленского, а посол Украины. И с точки зрения межгосударственных отношений он был обязан дезавуировать КВНскую глупость, которую ляпнул Зеля.
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13.03.2024 13:50 Ответить
Почитайте, кто представляет Украину на международном уровне и имеет ли право посол высказывать свое мнение от имени Украины.
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13.03.2024 15:45 Ответить
Готов почитать. Грузи!
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13.03.2024 17:55 Ответить
а можна зелених недоумків в хмарне сховище усіх одномоментно перевести?
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12.03.2024 23:48 Ответить
и забыть пароль
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13.03.2024 10:35 Ответить
Герои (сарказм)
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12.03.2024 23:58 Ответить
Ну круто, поздоровляю
Тепер ваші дані хєр поймі де. І хєр зна хто має до них доступ.
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12.03.2024 23:59 Ответить
Зате твої дані кацап "під проксі" вже там де треба
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13.03.2024 00:05 Ответить
кацап "під проксі" гіфки ********?
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13.03.2024 00:12 Ответить
Не переймайся. Воно марить.

Щодо банківської системи однозначно.

Щодо реєстрів фіскальної служби, наприклад, достатньо знати їх дерев'яність у питаннях обміну інформацією, щоб зрозуміти, що це точно не про них.

І так можна майже по кожній держустанові пройтися.
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13.03.2024 00:06 Ответить
Народ, вмикніть нарешті мізки! Які претензії до Пристайка? Він фаховий дипломат (за що й постраждав від ЗЕленого члєнограя, коли вступився за Бена Волеса влітку 2023, отримавши відставку). Пристайко робив свою справу - домовлявся з урядом Британії про резервування та дублювання елементів банківської системи України на крайній випадок. І це добре, бо подружка Єрмака, тренерка з міньєту, Олеся Ілащук навряд би впоралася з таким завданням. Питання в іншому. Слова Пристайка зайвий доказ того, що ОПешна влада дала команду дипломатичному корпусу знайти варіанти порятунку грошей. Бо ОПешна влада тоді, ще перед "шашличкамі" 24.02.2022. не знала чим і як все закінчиться і про всяк випадок готувалася до різних варіантів розвитку подій. Тобто гроші ЗЕвлада наказала про всяк випадок врятувати. А українців ЗЕвладі не шкода, тож їм розповідали побрехеньки про "шашлички". Натомість отримали Маріуполь, Бучу, Ірпінь, Мощун, Ізюм, Купянськ etc. І за цей злочин ЗЕвлади проти українського народу всі пречетні, від реЗЕдента та його секретаря і до останнього Подоляка з Арахамією, які тоді брехали про те, що "Амєріка нагнєтаєт", мають відповісти ...
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13.03.2024 00:01 Ответить
Претензії, що це *******.
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13.03.2024 00:07 Ответить
хто саме піздить? І в чому саме піздьож? Можете пояснити?
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13.03.2024 00:12 Ответить
Трохи вище почитай.

Щодо банківської системи можу точно казати, що ніхто її не переводив у "хмари".
Щодо інших це теж дуже, дуже навряд.

Тому він або бреше, або не має найменшої уяви про те, що таке хмарні технології і чим це відрізняється від організації резервних серверів у якомусь західному місці.
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13.03.2024 00:16 Ответить
слова Пристайка це, насправді, не виправдання, це ВИРОК зе-лідОру та його шоблі. Шкода що ти цього не вдупляєш. БО ПРИГОТУВАТИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ БАБЛО ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ З КРАЇНИ і при цьому НЕ ПОПЕРЕДИТИ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН ЩОДО ПОЧАТКУ ВІЙНИ, це насправді вже оприлюднений ВИРОК ЗЕЛЕНСЬКОМУ ТА ЙОГО ХОЛУЯМ. І цей вирок лунає не з вуст прибиральниці ОП, а від посла в Британії. Тобто Пристьайко після цієї заяви це фактично "живий документ" про злочин ЗЕ-лідОра.
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13.03.2024 00:27 Ответить
Мені пофіг у данному випадку на ЗЄ.

Я точно знаю, що ця заява Пристайка не відповідає дійсності.
Більшість держустанов навіть на дистанційку перейти не змогла ані під час Ковіду, ані після вторгнення.
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13.03.2024 00:31 Ответить
Доречі, можу підкинути ще нездійснених зараз ідей, щоб вразити "простих українців".

Ми перевели всі транзакції на блокчейн.
Ми почали обробляти всю критичну інформацію за допомогою бігдати.
Всі державні органи почали працювати з штучним інтелектом.
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13.03.2024 00:24 Ответить
Вот по последнему пункту, лучше бы они вообще распустились и оставили вместо себя нейросети.
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13.03.2024 00:47 Ответить
Згоден. Навіть непрацюючі.
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13.03.2024 00:56 Ответить
Зєрмак стоїть по шию у крові, може і захлинутися.
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13.03.2024 00:08 Ответить
Насправді так, в Пристайка вистачило яєць висказатися про Пісюна. Як би дипломатично він це не зробив, але звільнив місце для Залужного.
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13.03.2024 00:12 Ответить
Ну от бачите, готувалась влада до війни! Шах і мат, порохоботи!
Готувались.....вивести усе цінне за кордон, і писати мемуари "Як я палко люблю Україну, перебуваючи у вигнанні в Монако і попиваючи Chateau Lafite Rothschild 1868, з жовто-блакитного бокалу".
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13.03.2024 00:08 Ответить
для оцих синьо-жовтого... що там ще, ага: вмерли...дівка...термос...янетряпка...
ЗАВІСА
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13.03.2024 08:02 Ответить
" Нам вдалося врятувати взагалі все" - все, окрім людей.
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13.03.2024 00:13 Ответить
Врятувати і дивом не проїбати - це не одне і те ж.

Перше потребує певних дій.
Друге тільки радощів і неймовірних історій. Чим Пристайко і займається.
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13.03.2024 00:27 Ответить
А що було б, якби у Києві підірвали мости, як це пропонували Залужному зробити деякі соратники ЗЕ? Тому "ми" - це Залужний з колегами і тисячі добровольців, які їх тоді підтримали.
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13.03.2024 00:33 Ответить
Фігово було б. Дуже фігово. Хто залишався у Києві у лютому, той знає.

Я знаю людей, які до останнього дистанційно працювали у підвалах під обстрілами у Бучі, в Ірпені, у Немішаєво бо не встигли виїхати.

А тут про якісь хмари Пристайко марить.
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13.03.2024 00:53 Ответить
Обраний тоді українською владою шлях до Спасіння, безумовно, увійде до підручників з історії, як справжній ЖАХ: що може трапитись з країною під час Апокаліпсису, якщо нею керує дурний Біс.
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13.03.2024 00:28 Ответить
Пощастило, що кацапи наслухались ******** ведмедчука, що "нацики" повтiкають, нарiд зустрiчатиме квiтами, а захiд або обiсреться або нiчого не встигне зробити. А може й не пощастило, бо якби кацапи знали, що ось так все вийде, навряд чи полiзли би.
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13.03.2024 00:39 Ответить
О, пiдвезли компанiю по вiдбiлюванню травневих шашликiв боневтiка
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13.03.2024 00:34 Ответить
Завдяки нашим мужнім украінцям , ми дали доброго копняка кацапам
під Києвом , бо вони вже привезли з собою навіть парадну форму
для победоносного параду по Хрещатику 🙁
Ось вам , кляті москалі столиця 🖕🖕🖕
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13.03.2024 00:46 Ответить
Т е готовились сладко жить «правительством в изгнании» с золтовалютными резервами и секретутками???? Я правильно понял??!!
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13.03.2024 00:47 Ответить
Лише в літку 2023 було переведено в хмару. Хай не пиз... ть.
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13.03.2024 01:45 Ответить
я тучі развєду рукамі, як колись "імпєратріца" співала.
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13.03.2024 08:27 Ответить
ну почалося ... ніч ох*їтельних історій від влади 95-аналу ... вони що думають що більшість українців є рибки гупі ???

зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території
України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними-кромуно-нацистами території УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового
ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на
кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі зі
смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...



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13.03.2024 05:22 Ответить
Це можливо і правда,але це робилось не для того,щоб зберегти "золотой запас".А для того,щоб розпиляти.Помятаю як на прикінці 21 року.Лунали призиви перевести економіку на безготівкові розрахунки типу допоможе боротьбі з корупціею ну і звісно з алегархами.Голова НБУ шевченко,на якого замінили у турборежимі.Но щось пішло нетак і його швидко відправили в отставку возбудивши справу за афери і він спокійно втік(ніхто його не зупинив на кордоні попри війну прикрившись біженцями і хаосом на кордоні).
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13.03.2024 06:09 Ответить
"Табор уходит в небо" )))
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13.03.2024 06:11 Ответить
говномарафон народу жизненно неободим
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13.03.2024 06:15 Ответить
Зелені бабуїни на чолі з тупорилим ішаком готувались до збереження та "евакуації" награбованого та здачі країни. Це і є підготовка до війни в інтерпритації безтолкового ішака. Зараз також готується щсь подібне. Інтенсивно працюють над відкриттям авіасполучення з Борисполя, щоб швиденько здриснути з награбованим у разі шухеру.
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13.03.2024 06:33 Ответить
Все кому надо знали что начнётся и вовремя смылись.
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13.03.2024 06:34 Ответить
ну так !!! особливо мама ріма і папа саша !!! а нам воно розповідало про майськіє шашликі !!! урод зелений !!!

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13.03.2024 07:19 Ответить
Какие уроды!!! і дебили. Вони навіть не розуміють як себе викривають. До речі у цього ушлепка папа генерал КГБ.
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13.03.2024 06:40 Ответить
Пристайко бреше як останній ποц !
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13.03.2024 08:07 Ответить
в хмару на сервера ув москві
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13.03.2024 08:15 Ответить
Якась брехня - гнида сиділа та їла з підгнидниками мівіну - які хмари. Хоча хмари звісно були - особливо після третьої доріжки - і вони такі легкі літають між ними. А так - ні, ніяких хмар.
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13.03.2024 08:17 Ответить
Но та. Вони й тепер ушиткі десь у хмарах. Україна сама по собі вони сами по дерьмакам у кішенях.
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13.03.2024 09:19 Ответить
Ще пройде , декілька, часу і вся Україна, перейде в зелену хмару , при такій владі
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13.03.2024 10:24 Ответить
 
 