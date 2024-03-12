Нам удалось перевести в "облако" все реестры, банковскую систему и телерадиовещание, - Пристайко о действиях власти в феврале 2022 года на случай поражения в войне

Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о действиях властей в начале полномасштабного вторжения. Об эвакуации всех ресурсов и защите государственных средств за границей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" рассказал Вадим Пристайко - посол Украины в Великобритании с 2020 по июль 2023 года.

Отвечая на вопрос Романа Кравца: "Накануне полномасштабного вторжения была информация о том, что за границей готовились локации для украинской власти на случай, если бы Киев, не дай бог, не выдержал? Правда ли, что Вы присматривались к офисным помещениям в Лондоне на такой случай?" - Пристайко отметил: "Мы вели разговор с британским правительством. Мы присматривались к локациям, мы открывали счета на случай необходимости спрятать государственные средства за границей.

Мы помогали эвакуировать все электронные ресурсы, реестры: земельные, гражданские, бизнесовые, налоговые. Помогали переводу банковской системы Украины и даже телерадиовещания, включая частные компании, в "облако". Нам удалось спасти вообще все.

Нам удалось перевести в "облако" даже гигантский Приватбанк. В Украину привезли спецустройства, чтобы быстрее перекачать данные, потому что такой объем через интернет не перекачаешь".

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