Артснаряды разных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение и другие боеприпасы: Пентагон раскрыл содержимое нового пакета помощи Украине

В новом пакете оборонной помощи США будут дополнительные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды различных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение, другие боеприпасы, а также средства для технического обслуживания.

Об этом проинформировал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот пакет стал 55-м траншем помощи, который оценивается в $300 миллионов и включает возможности для поддержания срочных потребностей Украины в артиллерии, противотанковой обороне и ПВО", - сказал он.

Он рассказал, что в пакет входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды, в том числе фугасные и кассетные, а также 105-мм снаряды. Кроме того, новый транш включает 84 противотанковых системы, патроны для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для ликвидации помех, а также запасные части для техники и другое вспомогательное оборудование.

"Сегодняшний пакет хотя и обеспечивает срочные возможности для ВСУ, однако этого далеко недостаточно, и единственный способ удовлетворить потребности Украины на поле боя – чтобы Конгресс быстро принял законопроект с дополнительным финансированием", – отметил генерал.

Напомним, ранее США объявили новый пакет помощи Украине на 300 млн дол.

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