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Новости Помощь Украине
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Артснаряды разных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение и другие боеприпасы: Пентагон раскрыл содержимое нового пакета помощи Украине

патрік,райдер

В новом пакете оборонной помощи США будут дополнительные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды различных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение, другие боеприпасы, а также средства для технического обслуживания.

Об этом проинформировал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот пакет стал 55-м траншем помощи, который оценивается в $300 миллионов и включает возможности для поддержания срочных потребностей Украины в артиллерии, противотанковой обороне и ПВО", - сказал он.

Он рассказал, что в пакет входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды, в том числе фугасные и кассетные, а также 105-мм снаряды. Кроме того, новый транш включает 84 противотанковых системы, патроны для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для ликвидации помех, а также запасные части для техники и другое вспомогательное оборудование.

"Сегодняшний пакет хотя и обеспечивает срочные возможности для ВСУ, однако этого далеко недостаточно, и единственный способ удовлетворить потребности Украины на поле боя – чтобы Конгресс быстро принял законопроект с дополнительным финансированием", – отметил генерал.

Напомним, ранее США объявили новый пакет помощи Украине на 300 млн дол.

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Автор: 

оружие (10248) Пентагон (1467) США (27055)


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Топ комментарии
+10
В Словакии тысячи людей https://t.me/svoboda_radio/25594 вышли на протест против правительства и в поддержку Украины

Протестующие огорчены резкой критикой военной помощи Украине. Акция началась с сигнала тревоги: "люди в Украине слышат это каждый день", - сказал организатор протеста.

Количество участников оценили в 5 тысяч.
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12.03.2024 23:28
+4
а ракети для Петріота?
Хоча, в триста лямів всього необхідного всунути неможливо...
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12.03.2024 23:20
+4
Згадайте яку майже стерильну пустоту отримали в бюджеті після яника, за що там можна було замовлять?
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13.03.2024 00:45
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а ракети для Петріота?
Хоча, в триста лямів всього необхідного всунути неможливо...
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12.03.2024 23:20 Ответить
зенітно-ракетне й протитанкове озброєння
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12.03.2024 23:26 Ответить
зенітні ракети Stinger
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12.03.2024 23:34 Ответить
ну стінгери - це ручні ЗРК, для фронту. Але ж зараз касапські сушки до лінії фронту не підлітають, відбомблюються з відстані мінімум 50км...
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12.03.2024 23:36 Ответить
Після втрати однієї батареї (точніше півбатереї), я думаю, зараз не ризикуватимуть підтягувати до фронту.
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13.03.2024 00:18 Ответить
У 2023 році Польща замовила у США 48 пускових установок Patriot, 644 ракети до них, а також різні датчики, допоміжне обладнання та запчастини. Загальна сума угоди оцінюється в $15 млрд
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12.03.2024 23:28 Ответить
ці 48 установок - там на десять років вперед замовлення...
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12.03.2024 23:38 Ответить
От якби Україна в 2014 робила на десять років вперед замовлення!
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12.03.2024 23:42 Ответить
Згадайте яку майже стерильну пустоту отримали в бюджеті після яника, за що там можна було замовлять?
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13.03.2024 00:45 Ответить
И как ето все влезло в сумму $300млн? Только одна зенитная ракета 2-3 ляма стоит. Или всего каждой позиции по три штучки накапают
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12.03.2024 23:21 Ответить
Перед тим як циганами кидатися, може подякувати?
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12.03.2024 23:26 Ответить
Подякую,як дадуть обіцяне,поки що пів року, тільки обіцяють!
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12.03.2024 23:38 Ответить
Таке враження, що ти ці півроку був відключений від радіо, газет, і інтернету. Може включишся і почитаєш, що саме відбувалося у Конгресі ці півроку? Чи ліньки?
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12.03.2024 23:42 Ответить
Світчблейдів накидайте з посиленою вибуховою частиною. Люди прості фпв дрони, які були розроблені для зйомки спортивних змагань під військові потреби переробляють. Штук 10000 хоча б. Думаю це дешевше такої ж кількості снарядів. А результат такий же як не більше може бути.
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12.03.2024 23:24 Ответить
Нажаль на даному етапі історії США все менше лідер вільного світу. Поки місце вакантне. ЛІваки свого добились - у всіх европеоїдних країнах стільки протиріч і проблем із еміграцією що всі ми беззахисні перед навалою із сходу.
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12.03.2024 23:24 Ответить
Надія тільки на тебе.
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12.03.2024 23:27 Ответить
Ой ***, така крінжа. Що таке "лідер вільного світу"? І в який період історії США був ідеалом "вільного світу"?
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13.03.2024 00:22 Ответить
На тиждень постріляти. Дякуємо, звісно, за останню американську сорочку.
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12.03.2024 23:25 Ответить
Нитку ))). Зі Світу по нитці - та й буде сорочка.
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12.03.2024 23:30 Ответить
То був фразеологізм з відтінком сарказму.
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12.03.2024 23:44 Ответить
Ааа . Я сприйняв слово "останню" як крайню, а треба було сприймати як фінішну, бо сє скінчили в Америки сорочки ))).
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12.03.2024 23:48 Ответить
" будуть " а може не будуть . за%пали
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12.03.2024 23:26 Ответить
В Словакии тысячи людей https://t.me/svoboda_radio/25594 вышли на протест против правительства и в поддержку Украины

Протестующие огорчены резкой критикой военной помощи Украине. Акция началась с сигнала тревоги: "люди в Украине слышат это каждый день", - сказал организатор протеста.

Количество участников оценили в 5 тысяч.
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12.03.2024 23:28 Ответить
От я б на цілих сто гривнів харчів понакупив би!
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12.03.2024 23:33 Ответить
Якщо в комплект (як завжди) входить ручна зброя для окопної війни - джавеліни, стінгери і стрілецькі набої - то вони й складають основну вартість, а снарядів і *********** до хаймарсу там мізер.
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12.03.2024 23:52 Ответить
А де ж приснопам'ятні атакамси? Знову мулька. Вже 101 мабуть по рахунку.
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13.03.2024 00:04 Ответить
Може це - ********** для HIMARS?
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13.03.2024 00:17 Ответить
Давайте ще трохи капнем, щоб хворий не помер...це якесь знущання
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13.03.2024 06:31 Ответить
Ровно на 3 дня. Докатились.
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13.03.2024 06:33 Ответить
 
 