В Палате представителей США собирают подписи, чтобы в обход спикера Джонсона поставить на голосование помощь Украине
Демократы Палаты представителей Конгресса США начали сбор подписей, чтобы в обход спикера-республиканца Майка Джонсона вынести на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Конгрессмен-демократ Джим Макговерн подал петицию о снятии с голосования (процедура, которая позволит вынести законопроект на голосование в обход спикера) и начал сбор подписей.
Петиция может заставить голосовать за законопроект, если ее подпишут не менее 218 членов Палаты представителей - большинство из 435 членов Палаты, имеющих право голоса. В настоящее время уже собрано 86 подписей.
Напомним, в феврале Сенат США 70 голосами одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий более $60 млрд помощи Украине, а также поддержку Израиля и других стран-союзников без учета мер борьбы с иммиграцией.
Тем не менее, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказывается ставить документ на голосование, требуя от администрации Байдена сначала решить вопрос закрытия границы с Мексикой и нелегальной миграцией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підписи за discharge petition сьогодні почали збирати. Дві години тому було 82, уже 169, треба 218.
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Поки одні демократи, респів нема. Але чекаємо. Їх треба всього пʼятеро. Як завжди, найважче першому респу наважитися. Але тільки но такий зʼявиться, до нього приєднаються ще.
Хочемо отримати зброю, потрібно ще вчора шукати інші юридичні кроки, накшталт продажу зброї Німеччині з подальшим трансфером нам.. Конгрес - мертвий варіант.
Те, що ви вважаєте, що відсутність респів зараз про щось свідчить, говорить, що ви не поставили себе на місце республіканського представника. Ось уявіть, що пара респів зараз підпише, а петиція не пройде, бо не набереться демократів. Тоді вони ризикують отримати неприємності в партії і при цьому петиція теж провалиться, тож неприємності виявляться даремними. Республіканці приєднаються скоординовано купкою після того, як підпишуть всі демократи.
Большая часть избирателей демпартии, поддерживают террористов Хамаса, отдельно за Украину, Израиль...., как предлагают республиканцы, Байден не согласен. Помощь Хамасау не пройдет...
Так от, що зробить Байден:
1. Видасть ці 60млрд. не повністю
2. Видасть їх прискореними темпами, щоб використати до виходу з Білого Дому.
В разі другого варіанту - чи зможе американський ВПК освоїти ці кошти, надаючи уже звичне нам озброєння (********** в основному)? Чи Байдену доведеться суттєво розширити номенклатуру озброєнь?
P.S. Тільки не потрібно трампоагітації про Байдена, секти лендлізу і т.п.
зараз 3 місяць + ще 2-3місяція - виходить 5-6 місяць
до зміни президента залишается 6-7 місяців
"Тобто на використання грошей буде 8-9 місяців." - не сходиться
"Видасть ці 60млрд. не повністю" - звідкіля сума 60млрд?
Президент підписує PDA - покажіть, де там 60млрд
Кошти видаються до вказаної дати.
Де вказано, що їх потібно використати до 1 січня 2024?
Там вказано, 13.4млрд на PDA до 1 жовтня 2025 року - тобто запит коштів на 2 бюджетних роки
В порівнянні з 25.5млрд на 2022 (фактично півроку), та 2023 фінрік
Здається в два рази менше
Програму USAI - будуть виконувати виробники, якщо виконавча влада заключить контракти.
Зараз там також від 6млрд залишок з 2022-2023 років
А замовлення до 2028 року по 2-3млрд в рік
60млрд. - читайте текст новини " в лютому Сенат США 70 голосами схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає понад $60 млрд допомоги Україні Джерело: ". Чи так важливо писати суму до долара? З посиланням на текст законопроекту? Це дуже змінить інформацію?
Чи, якщо прийде до влади Трамп, і якщо він зупинить допомогу Україні, він не зупинить надання військової допомоги за цим законом? Не знайде способу? Якщо вірите, що не знайде і буде тривати виконання програм, аж до 2028, то надайте будь-ласка інформацію, про продовження допомоги Афганістану. Адже там теж були довготривалі контракти, які були зупинені. І в Білому Домі це, впевнений, теж розуміють. От чи схочуть втрачаючи крісло в Овальному кабінеті, пришвидшити реалізацію?
P.S. Я звісно можу в кожному коментарі, розжовувати все від А до Я, з усіма подробицями та нюансами, але кому це потрібне? Переважна більшість думаючих людей здатна все зрозуміти, або доповнити, а ті хто не можуть це зробити, для них навіть наведення оригіналів документів, не допомагає. Перевірено неодноразово.
Де там сказано, що ці 60 млрд. для України? 60,2млрд. доларів, з них
- 20, на поповнення арсеналу Збройних сил США зброєю та обладнанням, які Україна отримує зі складів Міноборони США.
- 14, на придбання Україною зброї та обладнання в американських компаній.
- 15, на підтримку США, в тому числі навчання військових, обмін розвідданими, збільшення присутності у Східній Європі та інші заходи.
- 8, на пряму фінансову допомогу Україні.
- 1,6, на економічний розвиток.
- 1,6, на зміцнення повітряної та морської оборони в Україні та сусідніх країнах.
Сильно змінився сенс написаного? Чи і цього недостатньо? Розписати до цента? Взяти інтерв'ю у Байдена, щоб він описав, що, як і куди?
Самі не пишуть усіляку нісенітницю.
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf детальний та https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_section-by-section.pdf загальний
суми та дати між ними не сходяться
Із загального
Assistance to Ukraine.
Provides $48.43 billion for continued U.S. support to Ukraine in its fight against Russia through
military training, intelligence sharing, increased presence in the European Command area of
responsibility, and other support activities through December 31, 2024-including:
• $19.85 billion to replenish U.S. military weapons and equipment provided to Ukraine
from Department of Defense (DoD) inventory;
• $13.8 billion to allow Ukraine to re-arm itself through the purchase of weapons and
munitions from the U.S. defense industrial base; and
• $14.8 billion for continued U.S. support to Ukraine through military training, intelligence
sharing, increased presence, and other support activities.
19.85млрд це PDA
13.8млрд це USAI
14.8млрд - можна видаляти, тому що це для США на війська в Европі
В детальному, сказано що PDA
That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025
тобто менше, та на 2 бюджетні роки
That of the total amount provided under this heading in this Act, $13,772,460,000, to remain available until September 30, 2025, shall be for the Ukraine Security Assistance Initiative
співпадає з 13.8млрд USAI, тільки контракти потрібно заключити до 1 жовтня 2025
USAI можна також поки видалити, тому що це через 5-7 років. На наступні 5 років, вже є замовлення по 3-4млрд в рік з USAI 2022-2023 років.
https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf Таблиця Division M - Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023
Фактично адміністрація запросиала
19.8млрд на 15 місяців - якщо вірити загальним цифрав, та рахувати від фінансового року, або 1.3млрд в місяць
13.4млрд на 24 місяці - якщо вірити детальним цифрам, або 550млн в місяць
Для порівняння,
в 2022 фінансовому році виділено 11млрд, або 1.8млрд в місяць. Фактично видано 1.5млрд в місяць
в 2023 фінансовому році виділено 14.5млрд, або 1.2млрд в місяць. Фактично видано 850млн в місяць
"Розжуйте" бажано з посиланнями на документи, та поясненням що саме рахувати
негайну поставку збро, чи колись років через 10
чи рахувати підтримку соціалки чи ні
та яким чином набралось 60млрд
Про афганістан нічого не відомо
Якщо є посилання на довготривалі контракти, котрі відминили - то також можете надати
ЭТО ВТОРОЕ ПОПАДАНИЕ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/13/7446200/ ФОТО, ДОПОЛНЕНО ОТ 03:58"Шахед" оккупантов попал в 5-этажку в Сумах: есть погибшие, 10 человек спасли из-под завалов
Також пакет який блокють, не має достатньо коштів для перемоги
це навіть адміністрація заявляла що вистачить тільки для оборони