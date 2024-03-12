В Палате представителей США собирают подписи, чтобы в обход спикера Джонсона поставить на голосование помощь Украине

Демократы Палаты представителей Конгресса США начали сбор подписей, чтобы в обход спикера-республиканца Майка Джонсона вынести на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Конгрессмен-демократ Джим Макговерн подал петицию о снятии с голосования (процедура, которая позволит вынести законопроект на голосование в обход спикера) и начал сбор подписей.

Петиция может заставить голосовать за законопроект, если ее подпишут не менее 218 членов Палаты представителей - большинство из 435 членов Палаты, имеющих право голоса. В настоящее время уже собрано 86 подписей.

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Напомним, в феврале Сенат США 70 голосами одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий более $60 млрд помощи Украине, а также поддержку Израиля и других стран-союзников без учета мер борьбы с иммиграцией.

Тем не менее, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказывается ставить документ на голосование, требуя от администрации Байдена сначала решить вопрос закрытия границы с Мексикой и нелегальной миграцией.