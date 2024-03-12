РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11265 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
8 922 74

В Палате представителей США собирают подписи, чтобы в обход спикера Джонсона поставить на голосование помощь Украине

сша,конгрес

Демократы Палаты представителей Конгресса США начали сбор подписей, чтобы в обход спикера-республиканца Майка Джонсона вынести на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Конгрессмен-демократ Джим Макговерн подал петицию о снятии с голосования (процедура, которая позволит вынести законопроект на голосование в обход спикера) и начал сбор подписей.

Петиция может заставить голосовать за законопроект, если ее подпишут не менее 218 членов Палаты представителей - большинство из 435 членов Палаты, имеющих право голоса. В настоящее время уже собрано 86 подписей.

Читайте также: Демократы Палаты представителей Конгресса США отклонили "компромиссный" документ республиканцев о помощи Украине

Напомним, в феврале Сенат США 70 голосами одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий более $60 млрд помощи Украине, а также поддержку Израиля и других стран-союзников без учета мер борьбы с иммиграцией.

Тем не менее, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказывается ставить документ на голосование, требуя от администрации Байдена сначала решить вопрос закрытия границы с Мексикой и нелегальной миграцией.

Автор: 

Конгресс США (1241) США (27055) Джонсон Майк (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Продублюю пост сюди.
Підписи за discharge petition сьогодні почали збирати. Дві години тому було 82, уже 169, треба 218.
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Поки одні демократи, респів нема. Але чекаємо. Їх треба всього пʼятеро. Як завжди, найважче першому респу наважитися. Але тільки но такий зʼявиться, до нього приєднаються ще.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:47
+8
Газа тут ні до чого. Джонсон не ставить на голосування бо він, як би його сказати цензурно, доставляє задоволення *****.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:50
+6
Просто приберіть з пакету допомогу Сектору Газа, і все буде проголосовано. Але ж демократи хитрожопі.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
радив поквапитись, пани "гаранти"!
показать весь комментарий
12.03.2024 23:44 Ответить
Продублюю пост сюди.
Підписи за discharge petition сьогодні почали збирати. Дві години тому було 82, уже 169, треба 218.
Тут можна слідкувати:
https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118
Поки одні демократи, респів нема. Але чекаємо. Їх треба всього пʼятеро. Як завжди, найважче першому респу наважитися. Але тільки но такий зʼявиться, до нього приєднаються ще.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:47 Ответить
А чому за посиланням вказані тільки непарні номери конгресменів?
показать весь комментарий
12.03.2024 23:52 Ответить
У мене все добре з номерами, по порядку від 1 до 169. І номери округів штатів там які завгодно. Більше номерів не бачу. Може то у вас щось з браузером.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:54 Ответить
Так, дійсно. Самсунг-браузер глючить. В Хромі все нормально.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:58 Ответить
Десь кілька тижнів тому експерти рахували кількість потенційних підписантів - нарахували 214 (тобто 4 не вистачає). Сподіватимемось, що за цей час кілька конгресменів змінили думку.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:16 Ответить
Рахувати можна скільки завгодно. Але респам афішувати заздалегідь то зовсім ні до чого було. Я налаштований оптимістично.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:21 Ответить
Теж правильно.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:30 Ответить
ще цілих 50!
показать весь комментарий
13.03.2024 00:17 Ответить
Демократів можна не рахувати Ще цілих 5, з яких поки нема жодного
показать весь комментарий
13.03.2024 00:22 Ответить
З демократів є противники підтримки Ізраїлю. А те що ніхто з республіканців не підписав - показово. Вони будуть чекати на свій "проект".
показать весь комментарий
13.03.2024 00:24 Ответить
тут нема що сперечатися. Дуже скоро все побачимо. Підтримка Ізраїлю не переважувала в сенаті, і тут не зіграє ролі. А чи наважиться кілька респів - оце питання.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:28 Ответить
Я до того, що потрібно буде далеко не 5 республіканців. І відсутність їх підписів зараз - доволі очевидна відповідь, що ні, не наважаться. Не потрібно обманюватись. Вони в квітні будуть штовхати свій напівмертвий проект.
Хочемо отримати зброю, потрібно ще вчора шукати інші юридичні кроки, накшталт продажу зброї Німеччині з подальшим трансфером нам.. Конгрес - мертвий варіант.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:33 Ответить
я б на амерів в суд подав. Хай вертають назад яз, ракети та літаки, якщо такі ниці ублюдки
показать весь комментарий
13.03.2024 00:38 Ответить
Така дебільна позиція точно не на користь краіні.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:46 Ответить
Якщо хтось із демократів не підпише, то петиція провалиться майже гарантовано. Але вони підпишуть всі, вони в Хаусі дуже дисципліновані в подібних речах. З принципових питань у них купа одностайних голосувань. Коли імпічмент Майоркасу голосували, то навіть з лікарні витягли Гріна, щоб проголосував.
Те, що ви вважаєте, що відсутність респів зараз про щось свідчить, говорить, що ви не поставили себе на місце республіканського представника. Ось уявіть, що пара респів зараз підпише, а петиція не пройде, бо не набереться демократів. Тоді вони ризикують отримати неприємності в партії і при цьому петиція теж провалиться, тож неприємності виявляться даремними. Республіканці приєднаються скоординовано купкою після того, як підпишуть всі демократи.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:45 Ответить
Ага, демократи дисципліновані) а Республіканці - ні?) Добре мабуть жити в альтернативній реальності..
показать весь комментарий
13.03.2024 00:53 Ответить
Республіканці теж дисципліновані, але ця тема реально викликає у них розкол. Знову ж у республіканців є підгрупа магашистів, яка і гальмує процес. В сенаті частина республіканців голосувала за безпековий пакет попри те, що позиція магашистів ібільшості була протилежною. І в Хаусі теж є немало республіканців, які підтримали б цей пакет. Але тут петиція персонально проти їх лідера, тож це стримує. Та є надія, що кілька з них можуть підтримати. Такий же розрахунок і у автора петиції. 100% зараз йдуть вмовляння окремих республіканських представників як нашими дипломатами, так і демократами, та іншими симпатиками України. Чи щось вийде - побачим.
показать весь комментарий
13.03.2024 01:06 Ответить
Звісно, так, побачимо, і якийсь шанс є, але обманюватись не потрібно, він просто мізерний. Сенат - це статусні тіпи під командою Макконела. А Палата - планктон, який хоче вибитись в люди. Їх тримати в рамках значно легше.
показать весь комментарий
13.03.2024 01:08 Ответить
Так, і реальність я нормально уявляю і на вашому місці утримався б від подібних сентенцій.
показать весь комментарий
13.03.2024 01:07 Ответить
Пане Віталію, поясніть мені будь-ласка. Де тут демократія, якщо якась приватна особа,, нехай експрезидент, навіть не держслужбовець і не член партії, вирішує як має голосувати Партія? Хіба про це мріяли батьки-засновники? Так, я курсі сентенції Черчиля про відсутність альтернативи демократії як способа життя. Але він дійсно мав на увазі саме те, що коїться зараз в США?
показать весь комментарий
13.03.2024 05:05 Ответить
не впевнений що прям всі деми проглосують....
показать весь комментарий
13.03.2024 00:35 Ответить
Вище написав на цю тему.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:46 Ответить
там не все ок і з демократами, бо є такі що вважають дії Ізраіля у Газі занадто брутальними і можуть утриматись. І тоді це вже завдання із зірочкою, знайти замість них якихось респів
показать весь комментарий
13.03.2024 01:10 Ответить
Просто приберіть з пакету допомогу Сектору Газа, і все буде проголосовано. Але ж демократи хитрожопі.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:47 Ответить
Газа тут ні до чого. Джонсон не ставить на голосування бо він, як би його сказати цензурно, доставляє задоволення *****.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:50 Ответить
Ти знаєш про Джонсона навіть те, чого він сам про себе не знає?
показать весь комментарий
13.03.2024 08:32 Ответить
100% .... республиканцы и часть демократов, против предоставления Газе (Хамасу) 10 млрд долларов.
Большая часть избирателей демпартии, поддерживают террористов Хамаса, отдельно за Украину, Израиль...., как предлагают республиканцы, Байден не согласен. Помощь Хамасау не пройдет...
показать весь комментарий
13.03.2024 03:25 Ответить
А потім інші представники звернуться до суду, знову комедія.
показать весь комментарий
12.03.2024 23:53 Ответить
Невідомо скільки республіканців готові ризикнути соєю кар'єрою і відкрито піти проти Трампа. Велика ймовірність, що цей Казьол буде наступним президентом.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:02 Ответить
Ніхто не знає що буде через хвилину.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:11 Ответить
Там ще й демократи далеко не всі підпишуть...
показать весь комментарий
13.03.2024 00:17 Ответить
Всі підпишуть. 100%.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:20 Ответить
Не сумнівайся.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:33 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2024 00:06 Ответить
З розряду фантазій - в Конгресі протягнуть ще 2-3 місяці, приймуть таки і..... А далі, нагадаю, в США вибори, і теоретично в січні 2025 в Білий Дім може залізти Трамп. Тобто на використання грошей буде 8-9 місяців.
Так от, що зробить Байден:
1. Видасть ці 60млрд. не повністю
2. Видасть їх прискореними темпами, щоб використати до виходу з Білого Дому.
В разі другого варіанту - чи зможе американський ВПК освоїти ці кошти, надаючи уже звичне нам озброєння (********** в основному)? Чи Байдену доведеться суттєво розширити номенклатуру озброєнь?
P.S. Тільки не потрібно трампоагітації про Байдена, секти лендлізу і т.п.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:17 Ответить
Ну можно віддати частуну того, що є на складах. Там зоб віддати щось треба на такуж сумму чи на таку кількість замовити нового. А он нове може вже потім прийти, як зроблять.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:48 Ответить
це інша "секта" - щось придумувати

зараз 3 місяць + ще 2-3місяція - виходить 5-6 місяць
до зміни президента залишается 6-7 місяців
"Тобто на використання грошей буде 8-9 місяців." - не сходиться

"Видасть ці 60млрд. не повністю" - звідкіля сума 60млрд?
Президент підписує PDA - покажіть, де там 60млрд

Кошти видаються до вказаної дати.
Де вказано, що їх потібно використати до 1 січня 2024?

Там вказано, 13.4млрд на PDA до 1 жовтня 2025 року - тобто запит коштів на 2 бюджетних роки
В порівнянні з 25.5млрд на 2022 (фактично півроку), та 2023 фінрік
Здається в два рази менше

Програму USAI - будуть виконувати виробники, якщо виконавча влада заключить контракти.
Зараз там також від 6млрд залишок з 2022-2023 років
А замовлення до 2028 року по 2-3млрд в рік
показать весь комментарий
13.03.2024 01:15 Ответить
Березень+Квітень на прийняття, залишається 5+6+7+8+9+10+11+12+1місяць 2025 = 9місяців. Або 8, якщо без січня. Щось ще не зрозуміло в математичних питаннях? Ще простіше написати?

60млрд. - читайте текст новини " в лютому Сенат США 70 голосами схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає понад $60 млрд допомоги Україні Джерело: ". Чи так важливо писати суму до долара? З посиланням на текст законопроекту? Це дуже змінить інформацію?

Чи, якщо прийде до влади Трамп, і якщо він зупинить допомогу Україні, він не зупинить надання військової допомоги за цим законом? Не знайде способу? Якщо вірите, що не знайде і буде тривати виконання програм, аж до 2028, то надайте будь-ласка інформацію, про продовження допомоги Афганістану. Адже там теж були довготривалі контракти, які були зупинені. І в Білому Домі це, впевнений, теж розуміють. От чи схочуть втрачаючи крісло в Овальному кабінеті, пришвидшити реалізацію?
P.S. Я звісно можу в кожному коментарі, розжовувати все від А до Я, з усіма подробицями та нюансами, але кому це потрібне? Переважна більшість думаючих людей здатна все зрозуміти, або доповнити, а ті хто не можуть це зробити, для них навіть наведення оригіналів документів, не допомагає. Перевірено неодноразово.
показать весь комментарий
13.03.2024 07:38 Ответить
Це "Цензор" пише про "$60 млрд допомоги Україні". Насправді, пакет називається "Національна безпека США". Де там сказано, що ці 60 млрд. для України? Ви читали законопроект? Підозрюю, що ні. А якщо не читали, то навіщо переказувати з чужих слів всяку нісенітницю?
показать весь комментарий
13.03.2024 08:39 Ответить
Господи, все вам розжуй та в рота поклади.
Де там сказано, що ці 60 млрд. для України? 60,2млрд. доларів, з них
- 20, на поповнення арсеналу Збройних сил США зброєю та обладнанням, які Україна отримує зі складів Міноборони США.
- 14, на придбання Україною зброї та обладнання в американських компаній.
- 15, на підтримку США, в тому числі навчання військових, обмін розвідданими, збільшення присутності у Східній Європі та інші заходи.
- 8, на пряму фінансову допомогу Україні.
- 1,6, на економічний розвиток.
- 1,6, на зміцнення повітряної та морської оборони в Україні та сусідніх країнах.
Сильно змінився сенс написаного? Чи і цього недостатньо? Розписати до цента? Взяти інтерв'ю у Байдена, щоб він описав, що, як і куди?
Самі не пишуть усіляку нісенітницю.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:06 Ответить
Ось два документа Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf детальний та https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_section-by-section.pdf загальний
суми та дати між ними не сходяться

Із загального
Assistance to Ukraine.
Provides $48.43 billion for continued U.S. support to Ukraine in its fight against Russia through
military training, intelligence sharing, increased presence in the European Command area of
responsibility, and other support activities through December 31, 2024-including:
• $19.85 billion to replenish U.S. military weapons and equipment provided to Ukraine
from Department of Defense (DoD) inventory;
• $13.8 billion to allow Ukraine to re-arm itself through the purchase of weapons and
munitions from the U.S. defense industrial base; and
• $14.8 billion for continued U.S. support to Ukraine through military training, intelligence
sharing, increased presence, and other support activities.

19.85млрд це PDA
13.8млрд це USAI
14.8млрд - можна видаляти, тому що це для США на війська в Европі

В детальному, сказано що PDA
That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025
тобто менше, та на 2 бюджетні роки

That of the total amount provided under this heading in this Act, $13,772,460,000, to remain available until September 30, 2025, shall be for the Ukraine Security Assistance Initiative
співпадає з 13.8млрд USAI, тільки контракти потрібно заключити до 1 жовтня 2025

USAI можна також поки видалити, тому що це через 5-7 років. На наступні 5 років, вже є замовлення по 3-4млрд в рік з USAI 2022-2023 років.
https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf Таблиця Division M - Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023

Фактично адміністрація запросиала
19.8млрд на 15 місяців - якщо вірити загальним цифрав, та рахувати від фінансового року, або 1.3млрд в місяць
13.4млрд на 24 місяці - якщо вірити детальним цифрам, або 550млн в місяць

Для порівняння,
в 2022 фінансовому році виділено 11млрд, або 1.8млрд в місяць. Фактично видано 1.5млрд в місяць
в 2023 фінансовому році виділено 14.5млрд, або 1.2млрд в місяць. Фактично видано 850млн в місяць

"Розжуйте" бажано з посиланнями на документи, та поясненням що саме рахувати
негайну поставку збро, чи колись років через 10
чи рахувати підтримку соціалки чи ні
та яким чином набралось 60млрд

Про афганістан нічого не відомо
Якщо є посилання на довготривалі контракти, котрі відминили - то також можете надати
показать весь комментарий
13.03.2024 10:45 Ответить
Всё ни о чём. Ни один республиканец не подпишется. Существует парийная дисциплина. Очень редко такой манёвр проходит. Но в обозримом прошлом, таких прецедентов не было.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:23 Ответить
Есть несколько республиканцев, которые не будут выдвигаться на следующий срок.
показать весь комментарий
13.03.2024 00:50 Ответить
та не всі деми підпишуть
показать весь комментарий
13.03.2024 02:07 Ответить
Як надоїв цей трампівський шнурок
показать весь комментарий
13.03.2024 01:08 Ответить
Десяток респов надо уговорить.
показать весь комментарий
13.03.2024 01:31 Ответить
нереально
показать весь комментарий
13.03.2024 02:08 Ответить
реально !
показать весь комментарий
13.03.2024 06:19 Ответить
Зараз побачим у кого є яйця а хто шматок лайна.
показать весь комментарий
13.03.2024 03:06 Ответить
Конгресы всякие.
показать весь комментарий
13.03.2024 03:20 Ответить
а шо вы раньше думали ?
показать весь комментарий
13.03.2024 06:15 Ответить
собирайте подписи чтобы посадить Джонсона на кол
показать весь комментарий
13.03.2024 06:18 Ответить
Будут до выборов в США собирать.
показать весь комментарий
13.03.2024 06:36 Ответить
https://t.me/voynareal/85397 🔥 У російській Рязані три безпілотники успішно атакували НПЗ Там зараз потужна пожежа.
показать весь комментарий
13.03.2024 06:41 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2024 06:43 Ответить
а кацапы гниды бьют по гражданским домам в Сумах и Кривом Роге
показать весь комментарий
13.03.2024 06:45 Ответить
Быстрее пристрелить мелкого очкарика.
показать весь комментарий
13.03.2024 06:41 Ответить
Опозиція в Німеччині погрожує Шольцу судом за незгодність передачі Таурасів Україні, а тут прямо непохитна стіна в лиці якогось Джонсона. Та і майбутнє президентство Трампа вилами по воді писано...
показать весь комментарий
13.03.2024 06:43 Ответить
https://t.me/voynareal/85398 👀По Рязані «далі буде» - безпілотники продовжують «злітатись»
показать весь комментарий
13.03.2024 06:47 Ответить
я так думаю этот прилетел посмотреть что натворили
показать весь комментарий
13.03.2024 06:50 Ответить
Загальна відстань: 581,44 км (361,29 мл)
показать весь комментарий
13.03.2024 06:55 Ответить
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
показать весь комментарий
13.03.2024 06:51 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2024 07:01 Ответить
https://t.me/voynareal/85400 🔥 «П***ец, въ*бал!» - у Рязані місцеві засняли кадр влучного попадання БПЛА по НПЗ До цього русня намагалась автоматними чергами безуспішно його збити.

ЭТО ВТОРОЕ ПОПАДАНИЕ
показать весь комментарий
13.03.2024 07:08 Ответить
так Писец это же белая лисица
показать весь комментарий
13.03.2024 07:10 Ответить
🌚У Бутурлінівському районі Воронезької області місцевий блекаут - там прилетіли БПЛА
показать весь комментарий
13.03.2024 07:52 Ответить
Палата номер шесть
показать весь комментарий
13.03.2024 07:55 Ответить


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/13/7446200/ ФОТО, ДОПОЛНЕНО ОТ 03:58"Шахед" оккупантов попал в 5-этажку в Сумах: есть погибшие, 10 человек спасли из-под завалов
показать весь комментарий
13.03.2024 08:16 Ответить
Бідон з демократами попали в свій же капкан, коли весь час затягували поразку московії недопостачанням зброї щоб перед самими виборами дати стільки, скільки було б потрібно для поразки мордору. але сталося не так як гадалося........вписалися трампутін з його шістками
показать весь комментарий
13.03.2024 08:42 Ответить
для цього потрібно було не змінювати лендліз, а залишити як пропонували республіканці з терміном дії до "перемоги України"

Також пакет який блокють, не має достатньо коштів для перемоги
це навіть адміністрація заявляла що вистачить тільки для оборони
показать весь комментарий
13.03.2024 11:06 Ответить
 
 