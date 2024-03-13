Замороженных российских активов хватило бы Украине для ведения победной войны, - Туск

Дональд Туск заявил, что если бы ЕС все же передал Украине замороженные активы РФ, то Киеву этого хватило бы для ведения победной войны.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Туск отметил, что замороженных российских активов хватило бы Украине для ведения победоносной войны.

В ответ на вопрос, почему эти активы не удается использовать, он объяснил: "Как раз в тех столицах, где слышны громкие, проукраинские слова, когда доходит до дела (например, когда мы говорим: давайте заберем эти российские активы и передадим их Украине), оказывается, что есть какие-нибудь проблемы".

Также глава польского правительства подчеркнул, что санкции против РФ "должны перестать быть фиктивными".

"Пол Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован, чтобы их придерживаться со всей силой", - сказал он.

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