РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11319 посетителей онлайн
Новости
1 945 25

Замороженных российских активов хватило бы Украине для ведения победной войны, - Туск

туск

Дональд Туск заявил, что если бы ЕС все же передал Украине замороженные активы РФ, то Киеву этого хватило бы для ведения победной войны.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Туск отметил, что замороженных российских активов хватило бы Украине для ведения победоносной войны.

В ответ на вопрос, почему эти активы не удается использовать, он объяснил: "Как раз в тех столицах, где слышны громкие, проукраинские слова, когда доходит до дела (например, когда мы говорим: давайте заберем эти российские активы и передадим их Украине), оказывается, что есть какие-нибудь проблемы".

Также глава польского правительства подчеркнул, что санкции против РФ "должны перестать быть фиктивными".

"Пол Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован, чтобы их придерживаться со всей силой", - сказал он.

Читайте также: Визит Дуды и Туска в США связан с "предвоенной ситуацией" в мире

Автор: 

россия (96018) санкции (11422) Туск Дональд (762) замороженные активы (292)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
якби ЄС все таки передав Україні замороженні активи РФ, то Києву цього б вистачило для ведення переможної війни.

фіг це правда, ці гроші були б розкрадені і пройобані, нормальне рішення постачання **********, ніякі гроші єрмаку і зеленському категорично давати не можна
показать весь комментарий
13.03.2024 01:27
+4
Тобто, так снарядів нема, виробляти їх не встигають, а за гроші вони б чудесним чином з'явилися б.
показать весь комментарий
13.03.2024 01:23
+4
тільки не потрібно міряти все своїми мірками, в них нема єрмака і татарова і нема гниди буратіна, тому отаке...
показать весь комментарий
13.03.2024 01:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.03.2024 01:18 Ответить
Тобто, так снарядів нема, виробляти їх не встигають, а за гроші вони б чудесним чином з'явилися б.
показать весь комментарий
13.03.2024 01:23 Ответить
були б гроші знаряди мажна купити у США, ПАР, Півд.Корея і тд.тп. !!!
показать весь комментарий
13.03.2024 05:23 Ответить
Так і США, в ЄС кажуть, що їх потужності не достатні і необхідної кількості снарядів виробляти не можуть. А тут з'ясовується, що все питання у грошах.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:32 Ответить
тільки не потрібно міряти все своїми мірками, в них нема єрмака і татарова і нема гниди буратіна, тому отаке...
показать весь комментарий
13.03.2024 01:25 Ответить
Туск буцім то не знає, що Узеленські усе розкрадуть !
показать весь комментарий
13.03.2024 07:03 Ответить
якби ЄС все таки передав Україні замороженні активи РФ, то Києву цього б вистачило для ведення переможної війни.

фіг це правда, ці гроші були б розкрадені і пройобані, нормальне рішення постачання **********, ніякі гроші єрмаку і зеленському категорично давати не можна
показать весь комментарий
13.03.2024 01:27 Ответить
та вони тому і тримаються за владу бо буде найбільший дерибан в історії планети - 1 трлн на відновлення. Це реально дійде десь 10-20 млрд а решта осяде в кармашках не лохів. І пофігу їм шо це все полито кровю - нема в них ніякої моралі
показать весь комментарий
13.03.2024 01:47 Ответить
з цих 10-20 млрд ще буде розкрадено на місцях половина
показать весь комментарий
13.03.2024 02:14 Ответить
Правильно Туск сказав, дуже багато лицемірів у Європі, вони говорять галасливі фрази про Украхну та про підтримку, а тишком продовжують торгувати з агресорами.
показать весь комментарий
13.03.2024 02:47 Ответить
))) хто б казав , але не туск. Вони і гроші заблокують як кордон, якщо куйло їм насипе.
показать весь комментарий
13.03.2024 03:51 Ответить
Так туск це і є лицемір. поляки заблокували український кордон аби вибити для себе 130 млрд. від Євросоюзу. А в цей час Україні грошей фактично немає.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:23 Ответить
ЛJAХ ІНХ
показать весь комментарий
13.03.2024 05:55 Ответить
Не висточило б ! Усі гроші б попали в офшори !
показать весь комментарий
13.03.2024 06:54 Ответить
Так, вистачило б, але ми тільки про це поговоримо, а робити нічого не будемо
показать весь комментарий
13.03.2024 06:56 Ответить
Дуже дивні люди тут пишуть, ви проти допомоги своїй країні, чи може ваша країна не тут?
показать весь комментарий
13.03.2024 07:36 Ответить
Ми проти гієни європи, яка своєю лицемірною політикою допомагає путіну перемогти Україну.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:21 Ответить
Категорично проти допомоги зє і його комарільї грошами!
Дати гроші тим,хто краде і продає своєму населеню безкоштовну гуманітарну допомогу?!
Тільки зброя! Тількі військова амуніція одру ЗСУ,оминаючи МО!
Навіть гроші війсковим краще платити напряму!
показать весь комментарий
13.03.2024 09:53 Ответить
Убивать кацапов за деньги кацапов с помощью украинцев. Это была бы эпическая многоходовочка.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:05 Ответить
Якщо використовувати зараз усі активи, то потім на відновлення України не буде грошей. І їх ніхто не дасть у такій кількості. Хай ****, ЄС дає 100 млрд. на зброю. Польським фермерам є мільярдни, а для України у них немає грошей
показать весь комментарий
13.03.2024 08:30 Ответить
Як може перемогти Україна, якщо кордон заблоковано?!
туск - це такий же галімий пісдобол-полуліст як зєля. тільки язиком може ляпати, а на ділі - пшик.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:20 Ответить
дЕрмак повернув би їх путлу
показать весь комментарий
13.03.2024 08:52 Ответить
Навіщо давати гроші країні,яка утримує адміністрацію ТОТ у Києві на зарплаті,яки вони отримували до окупації?!
Яка мотивація чиновників,жити під обстрілами (наприклад у Краматорську),якщо можна здати місто,і переїхати до Київа з тієюж зарплатнею?!
показать весь комментарий
13.03.2024 09:58 Ответить
 
 